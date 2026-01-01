Survey Corps Unit MT5: Comandante de ruptura táctica

Survey Corps Unit MT5 es un algoritmo de negociación de alta precisión diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Inspirado en la disciplina táctica y las estrategias de "ofensiva-defensa" del Survey Corps, este Asesor Experto (EA) está diseñado para cazar Breakouts del Lado Comprador en coyunturas críticas del mercado.

El EA transforma su gráfico en un centro de mando táctico, con un tema visual único de alto contraste y un enfoque lógico de la acción del precio.

🛡️ La Estrategia: "Breakout "Wall Maria

El Survey Corps Unit MT5 se centra en la lógica de la "trampa asiática". Realiza un seguimiento meticuloso del rango de precios durante las primeras 8 horas del día de negociación (00:00 - 08:00).

La configuración: Identifica el punto de precio más alto alcanzado durante la sesión asiática.

El Strike: Una vez que comienzan las sesiones de Londres o Nueva York, el EA espera una ruptura limpia de este "Muro".

El Filtro: Para asegurarse de que la unidad sólo entra en batallas favorables, utiliza un Filtro de Momento Dual-EMA hardcoded (50/200 EMA). Sólo entrará si el impulso rápido está por encima de la tendencia lenta.

Características tácticas

Especialización sólo en compras: Optimizado para mercados con sesgo alcista (Oro, Índices y pares de divisas alcistas).

Logística de Misión Automatizada: El EA calcula un objetivo monetario semanal en función de su tamaño de lote y realiza un seguimiento automático de su progreso en el panel de control.

Gestión de beneficios de la cesta: Si hay varias posiciones abiertas, el EA las gestiona como una única "Unidad", cerrando toda la cesta una vez alcanzado el objetivo de beneficio colectivo.

Aseguramiento al final del día: A las 22:00, el EA evalúa todas las posiciones. Recogerá automáticamente las operaciones rentables para proteger sus "Suministros" (Saldo) de la volatilidad nocturna.

🖥️ Cuadro de mandos visual

El EA reemplaza los visuales estándar de los gráficos con el Tema de Alto Contraste de Survey Corps:

ESTADO: Muestra la tendencia "AL ALZA" o "BAJA" en función de los cálculos internos de la EMA.

NETO SEMANAL: Seguimiento en tiempo real de sus ganancias/pérdidas semanales.

SALDOS: Visualización directa del saldo actual de su cuenta.

🛠️ Parámetros de Despliegue

InpLots: Establece tu volumen de despliegue.

InpSL / InpTP: Parámetros de combate codificados para estandarizar el riesgo.

InpMaxSideSL : Interruptor de seguridad que detiene la negociación si la "Unidad" sufre un número determinado de pérdidas consecutivas.

InpCloseHour: Establece la hora de las retiradas tácticas diarias (Cierre de posiciones rentables).

Configuración recomendada

Activos: XAUUSD (Oro), US30, GER40, o pares alcistas principales.

Marco temporal: Optimizado para el chequeo de tendencia interna M5 (adjuntar a cualquier timeframe).

Cuenta: Cualquier cuenta

Avance más allá de los muros. Proteja su capital. Despliega hoy la unidad MT5 del Cuerpo de reconocimiento.