One Expert Army MT5
- Asesores Expertos
- Wendell Aganos
- Versión: 3.0
- Activaciones: 10
AI-Drive Core 📊 Precisión. Potencia. Disciplina.
One Expert Army MT5 es un sistema de ejecución AI-drive -construido para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo y sincronización de grado militar.
Sin martingala, sin rejilla, sin ruido. SL/TP FIJO.
Características principales
- AI Timing Engine - Activa sistemas de compra/venta sólo en ventanas óptimas
- Hard-Coded Institutional Parameters - TP fijo, SL, trailing logic
- Stable Fixed-Lot Execution - Ideal para cuentas pequeñas y reglas de prop firm
- One-Position Rule - Comportamiento de renta variable limpio y controlado
- High-Speed Trailing Engine - Se activa sólo después de umbrales de beneficios
- Incluye protección de spreads, control de deslizamiento, validación de márgenes y lógica sin indicadores.
Recomendado
- Marco temporal: M5
- Saldo inicial: $100
- Símbolo: XAUUSD
Utilizar cuentas ECN
Ideal para
Retos Prop firm, scalpers de lotes fijos, traders de bajo riesgo y cualquiera que quiera un sistema de trading rápido y disciplinado.
🚀 Un Ejército de Expertos MT5
AI precisión. Cero ruido. Una misión: ejecución consistente.