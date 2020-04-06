AI-Drive Core 📊 Precisión. Potencia. Disciplina.

One Expert Army MT5 es un sistema de ejecución AI-drive -construido para traders que quieren gráficos limpios, riesgo fijo y sincronización de grado militar.

Sin martingala, sin rejilla, sin ruido. SL/TP FIJO.

Características principales

- AI Timing Engine - Activa sistemas de compra/venta sólo en ventanas óptimas

- Hard-Coded Institutional Parameters - TP fijo, SL, trailing logic

- Stable Fixed-Lot Execution - Ideal para cuentas pequeñas y reglas de prop firm

- One-Position Rule - Comportamiento de renta variable limpio y controlado

- High-Speed Trailing Engine - Se activa sólo después de umbrales de beneficios

- Incluye protección de spreads, control de deslizamiento, validación de márgenes y lógica sin indicadores.

Recomendado

- Marco temporal: M5

- Saldo inicial: $100

- Símbolo: XAUUSD

Utilizar cuentas ECN

Ideal para

Retos Prop firm, scalpers de lotes fijos, traders de bajo riesgo y cualquiera que quiera un sistema de trading rápido y disciplinado.

🚀 Un Ejército de Expertos MT5

AI precisión. Cero ruido. Una misión: ejecución consistente.