SpongeBob SquarePants

Bikini Bottom Bubble Trap MT5

"Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit!"

Sind Sie es leid, wie Patrick zu schlafen, während der Markt große Bewegungen macht? Lernen Sie den Bikini Bottom Bubble Trap kennen, einen professionellen Daily Level Breakout/Reversal EA für die MT5-Plattform. Dieser EA konzentriert sich auf die liquidesten Preispunkte: Das gestrige Hoch und das gestrige Tief.

Wenn der Kurs diese "Quallenfelder" erreicht, führt der EA auf der Grundlage einer fest kodierten Volumenlogik und eines Risikomanagements mit "Geheimformel" Kaufgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit aus.

Wie es funktioniert

Die Bikini Bottom Bubble Trap ist eine reine Buy-Only-Strategie, die darauf ausgelegt ist, Aufwärtsmomente oder "Fallen" auf wichtigen psychologischen Tagesniveaus zu erfassen.

  1. Die Squidward High Trap: Wenn der Kurs das gestrige Hoch berührt oder übersteigt, sucht der EA nach einem Buy Entry.

  2. Die Patrick-Tief-Falle: Wenn der Kurs das gestrige Tief berührt oder durchbricht, kauft der EA den Dip.

  3. Schlusszeit: Genau wie die Krusty Krab weiß dieser EA, wann er aufhören muss. Er verfügt über einen täglichen Exit-Timer (standardmäßig 22:00 Uhr), um Gewinne zu sichern und unangenehme Swaps oder Gaps über Nacht zu vermeiden.

Hauptmerkmale

  • Die geheime Formel (Geldmanagement): Wählen Sie zwischen einer festen Losgröße oder einem dynamischen Risikoprozentsatz (z.B. 1% des Guthabens pro Handel).

  • Patty-Flipping-Logik (Volumenbeschneidung): Ein fortschrittlicher Code stellt sicher, dass Ihre Losgrößen immer innerhalb der Broker-Limits und Kontomargin-Anforderungen liegen.

  • Umschichtungs-Management: Schließt profitable Trades automatisch am Ende des Tages. Freitags werden alle Positionen gelöscht, damit Sie ein stressfreies und "gary-approved" Wochenende haben.

  • Hardcodierte Präzision: Entwickelt für MT5 unter Verwendung der CTrade-Klasse für blitzschnelle Ausführung und minimale Slippage.

Technische Einstellungen

Parameter Beschreibung
InpUseRiskPercent Umschalten zwischen %-Risiko oder fester Spatel- (Lot-) Größe.
InpRiskPercent Wie viel von Ihrem "Krabbenkuchen"-Gewölbe Sie pro Handel riskieren.
InpSL / InpTP Anpassbarer Stop Loss und Take Profit in Punkten.
InpCloseHour Die Uhrzeit, zu der die "Krabbenkrabbe" für den Tag schließt.
InpMinExitPts Mindestgewinn, der erforderlich ist, um den Ausstieg am Tagesende auszulösen.

Empfohlenes Setup

  • Symbole: Funktioniert am besten bei Paaren mit hoher Volatilität wie Gold/XAUUSD usw.

  • Zeitrahmen: Kann an jeden beliebigen Zeitrahmen angehängt werden (es werden automatisch die Tageswerte herangezogen).

  • Kontotyp: Alle Konten, ab 500 $ möglich

  • Kein Martingale, Fix SL-TP

Hören Sie auf, ein "Goofy Goober" mit Ihrem manuellen Handel zu sein. Laden Sie die Bikini Bottom Bubble Trap noch heute herunter und fangen Sie an, Trades zu flippen wie ein Profi!


