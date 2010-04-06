Inside Bar Pattern MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.19
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex INSIDE Bar Pattern para MT5.
- El indicador "INSIDE Bar" es un indicador muy potente para operar con Price Action.
- El indicador detecta patrones INSIDE Bar en el gráfico:
- INSIDE Bar alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).
- INSIDE Bar bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).
- Sin repintado, sin demora, alta relación R/R (recompensa/riesgo).
- Con alertas para PC y móviles.
- El indicador "INSIDE Bar Pattern" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.
Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.