KPG V4 Pro 1

**KPG V4 Pro 1 Sistema de Trading Inteligente**
**Club de los mil millones de KPG: ingeniería de precisión para un crecimiento constante**.

¡Hola, traders!
**Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que su cuenta cumple con los requisitos mínimos de margen y establezca sus parámetros de riesgo de forma conservadora. Si se encuentra con algún problema de configuración, no dude en ponerse en contacto, estoy aquí para ayudarle a empezar sin problemas.

---

El **KPG V4 Pro 1** es la evolución refinada de la tecnología de negociación del Club BillionKPG, diseñada para los operadores que valoran la estabilidad, la gestión inteligente del riesgo y la ejecución consistente. Construido sobre un robusto marco de lógica de múltiples capas, este sistema se destaca en la navegación tanto de tendencia y los mercados que van con precisión disciplinada.

**Especialización: Oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas**.
**Filosofía: Proteger el capital en primer lugar, y luego hacerlo crecer de manera constante a través de oportunidades calculadas y de alta probabilidad.

---

### ¿Por qué KPG V4 Pro 1 es llamado el "Guardián Inteligente del Mercado"?
- **Lógica de Tendencia Adaptativa:** Analizo la estructura del mercado a través de múltiples fases, entrando sólo cuando la alineación confirma una configuración de alta probabilidad.
- **Manejo Inteligente de Ganancias:** Mecanismos de seguridad incorporados-incluyendo la Zona Segura y los disparadores Breakeven+-aseguran ganancias tempranas y reducen el trading emocional.
- Diseño sensible al riesgo:** El tamaño de mis posiciones se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado, garantizando una exposición constante al riesgo independientemente de las condiciones del mercado.
- Selectividad disciplinada:** Evito el exceso de operaciones esperando a recibir señales claras y confirmadas.

No fuerzo las operaciones. No persigo el precio.
Evalúo, valido y ejecuto sólo cuando el mercado muestra una oportunidad lógica y estructurada. Esta paciencia convierte el ruido del mercado en decisiones claras y procesables.

---

### Cómo opero
- Activación simple:** Agrégueme a su gráfico, establezca su preferencia de riesgo (fijo o dinámico) y déjeme manejar la ejecución.
- Lógica pre-ajustada:** Los parámetros por defecto están optimizados para el equilibrio a través de diversos entornos de mercado, sin sobre-optimización, sólo ajustes robustos.
- Supervisión continua del mercado:** Realizo un seguimiento de la volatilidad, el diferencial y las condiciones de la sesión en tiempo real, ajustando el comportamiento para mantener la integridad del rendimiento.
- Automatización completa con supervisión:** Una vez configurado, funciono de forma independiente mientras proporciono información clara en el panel de control para su tranquilidad.

Comercio sólo cuando las condiciones son las adecuadas, esta disciplina garantiza la sostenibilidad y la fiabilidad a largo plazo.

**Paciencia en la espera. Precisión en la ejecución. Consistencia en los resultados.**

---

### Para inversores que valoran el crecimiento inteligente y constante
- Estrategia fiable, sin martingala, centrada en la preservación del capital.
- Lógica validada mediante extensas pruebas retrospectivas y exposición al mercado en tiempo real.
- Énfasis en la operativa consciente del riesgo y la disciplina emocional.

Únase al **Club BillionKPG**, active **KPG V4 Pro 1** y opere con un sistema diseñado para una participación inteligente, constante y disciplinada en el mercado.
Productos recomendados
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
XAU Scalper Pro EA
Ayman Ramadan Soroor
Asesores Expertos
Nombre del Producto XAU Scalper Pro - EA de precisión de oro para el comercio rápido M5 Introducción XAU Scalper Pro es un Asesor Experto de ingeniería profesional construido exclusivamente para el comercio de Oro (XAU/USD) en el marco de tiempo de 5 minutos. Combina indicadores probados con una lógica de ejecución inteligente para capturar los movimientos del oro a corto plazo con precisión y control. El EA está diseñado para operadores que exigen velocidad, precisión y una gestión disciplinad
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Corrado
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto Corrado trabaja con ticks tanto en cuentas de compensación como de cobertura. El algoritmo interno utiliza un tick (no una barra) como unidad de análisis. El producto trabaja con cotizaciones de 5 dígitos. Las cotizaciones son críticas. Se requiere un broker con el mínimo retraso de ejecución. El Asesor Experto no utiliza el historial almacenado en la base de datos. Descarga los datos del historial en línea creando su propia base de datos almacenada en la memoria interna. Tras
CoreFPS
Andriy Sydoruk
3.67 (6)
Asesores Expertos
Se trata de un scalper trabajando con ticks. Su unidad de análisis básica es un tick, no una barra. El producto trabaja con brokers de 4 y 5 dígitos. Las recotizaciones son críticas. Se precisa un broker con el retraso de ejecución mínima. El Asesor Experto no utiliza el historial almacenado en la base de datos. Descarga los datos del historial en línea creando su propia base de datos almacenada en la memoria interna. Tras el reinicio, la base de datos se elimina y debe descargarse de nuevo. El
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
FVG Trader Pro
Erik Gall
Asesores Expertos
Fair Value Gap EA en el gráfico de 1 hora. Encuentra brechas de valor justo, y coloca operaciones inteligentes basadas en ellos. Sin tonterías poco realistas, la acción del precio puro, sin indicadores de retraso. flujo de beneficios constante. NSTRUMENTO ESPECIFICACIONES Símbolo: XAUUSD Marco temporal: 1H CUENTA REQUISITOS Tipo: cualquiera Spreads: Spread Bajo Depósito mínimo: $2000 Antes de ejecutar en vivo, hacer algunas pruebas retrospectivas para encontrar una buena configuración. o mens
Rebatron MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Blogs de MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebat
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para el comercio de noticias. Esta versión es la versión profesional para MT5. El precio de esta versión va a ser de 50 USD para un número limitado de copias. El precio final es de 99 USD. A continuación encontrará la versión MT4 del experto: News Advisor MT4 Pro. La principal ventaja de este experto es que ofrece capacidades de backtesting (algo que no se encuentra en la mayoría de los asesores expertos en noticias). Esta capacidad le da la oportunidad de optim
Nusantara MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Asesores Expertos
Maximum Infinity Pro – EA de Rejilla Avanzado para MT5 Maximum Infinity Pro es un Asesor Experto (EA) de grado profesional diseñado para MetaTrader 5, que combina una lógica de trading de rejilla avanzada con una robusta gestión de riesgos y estrategias adaptativas de entrada/salida. Este EA es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados que desean una solución de trading fiable, flexible y totalmente automatizada. Características Principales Sistema de Rejilla Inteligent
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Asesores Expertos
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) que utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia con filtros inteligentes . Como un ninja, este EA opera de forma rápida, precisa y disciplinada , proporcionando beneficios consistentes con una fuerte protección contra el riesgo. Características principales Optimizado para XAUUSD H1 timeframe Tasa de ganancias ultra alta: 97%+ basado en pruebas retrospectivas de
RaptorFPS
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con ticks tanto en cuentas de compensación como de cobertura. El algoritmo interno utiliza un tick (no una barra) como unidad de análisis. El producto trabaja con cotizaciones de 5 dígitos. Las cotizaciones son críticas. Se requiere un broker con el mínimo retraso de ejecución. Este bot es un proyecto de desarrollo CoreFPS . Asegúrese de establecer los parámetros: HourLimit = -1 y MinLimit = -1. El Asesor Experto no utiliza la historia almacenada en la base de datos. De
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Asesores Expertos
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova MFI Scalper - Sistema de Precisión Momentum-Flow Nova MFI Scalper integra análisis avanzados de momentum ponderado por volumen directamente en MT5. Al interpretar la sutil interacción de acumulación y distribución, identifica las zonas donde la intención del mercado es más fuerte, filtrando los movimientos fugaces y de baja convicción. A diferencia de los osciladores estándar o de los sistemas de caja negra sobredimensionados, Nova MFI Scalper opera en un marco estructural disciplinado , ga
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Este es el nuevo Robot que creó Moving Average... Hay cosas a considerar antes de comprar o alquilar este robot, que figuran aquí para que usted pueda leer antes de comprar este robot 1; No es perfecto 100% porque usted puede hacer el enorme beneficio, pero a veces se puede hacer un poco de pérdida que puedo decir que el beneficio del 70% y las pérdidas del 30%. 2; Utilice la configuración que proporciona el desarrollador no de otra manera. 3;Utilice menor m
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Asesores Expertos
Algoritmo rentable de arbitraje estadístico y reversión a la media Este Asesor Experto implementa el conocido algoritmo Pairs Trading , una estrategia clásica de trading cuantitativo basada en el arbitraje estadístico y la reversión a la media . El EA identifica el ratio de cobertura óptimo entre dos símbolos de negociación correlacionados para construir un spread estacionario sintético . Controla continuamente la desviación de este diferencial respecto a su valor medio y abre cestas sintética
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Asesores Expertos
Desbloquea el Trading de Precisión con Koala FVG Scalper: Tu Solución para el Scalping en Múltiples Pares Experimenta el vanguardista Koala FVG Scalper, un asesor experto diseñado para capitalizar el concepto Qualified FVG (Fair Value Gap). Eleva tu operativa con este innovador EA de scalping que se integra perfectamente con el Indicador Koala FVG, disponible de forma gratuita aquí . Ventajas Clave: Alta Precisión: Logra más del 80% de predicciones correctas en el marco de tiempo H1 para múltipl
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
EA Scalp Eday MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
EA Scalp EDay archivo set requerido Asegúrese de ponerse en contacto conmigo después de la compra para recomendaciones personalizadas ¡y un bono personal! - Es un sistema de scalping en niveles de precios fuertes. Una de las estrategias más antiguas, modernizada y actualizada para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. Usted sólo debe instalar el y ejecutarlo de acuerdo con las recomendaciones. Ventajas del EA Scalp EDay: - Óptima relación SL/TP. - SL bajo, lo qu
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Asesores Expertos
Con CLS NO PERDERÁ, siempre que tenga una gestión profesional del capital. Es imposible tener pérdidas con CLS, ¿por qué ? Funciona comprando y vendiendo dos pares de divisas correlacionados positivamente. Esto significa que cuando el PAR 1 sube el PAR 2 también sube, sin embargo, hay algo que sucede en el mercado que es la distorsión de la relación de precios. Es decir, cuando el PAR 1 sube y el PAR 2 baja, es cuando entramos, comprando Par 2 y vendiendo Par 1. Esto parece sencillo pero no
Delta Waves
TitanScalper
Asesores Expertos
Sistema Profesional de Trading Institucional Símbolo: XAUUSD Plazo recomendado: M30 Capital Mínimo Requerido: 300 USD (o equivalente en otras divisas) Compatibilidad con brokers: Totalmente compatible con todos los brokers MT5 Delta Wave v1.2 es un avanzado sistema de trading algorítmico que integra el análisis del Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) con el Volumen Delta Acumulado (CDV) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Está diseñado para operadores que busca
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de intuición digital que no solo sigue el precio, sino que identifica zonas de interés institucional y momentos de desequilibrio del mercado.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.67 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449 $! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con u
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
Otros productos de este autor
KPG V4 Pro 1 Limited Access
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
Esta es una versión de acceso limitado de 7 días de KPG V4 Pro 1. Después de que el período de evaluación expire, por favor compre el producto completo en el MQL5 Market para continuar utilizando todas las funciones. **KPG V4 Pro 1 Sistema de Trading Inteligente de acceso limitado . **Club de los mil millones de KPG: ingeniería de precisión para un crecimiento constante**. ¡Hola, comerciantes! **Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que su cuenta cumple los requisitos mínimos de margen y es
FREE
KPG Scalper BS10
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
**KPG Smart Scalper BS10 Bot** **BillionKPG Club - Continuamente Actualizado - Activaciones: 5** ¡ Hola, traders ! ** Una nota rápida sobre la configuración de su bot: por favor, asegúrese de que la propagación máxima en la configuración de entrada es mayor que la propagación real en su plataforma de negociación (puede consultar la captura de pantalla adjunta para más detalles). Si tiene algún problema, hágamelo saber, estoy feliz de ayudar. Gracias . --- KPG Smart Scalper BS10 Bot, el guerrero
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
KPG Q8 Scalper Bot BillionKPG Club - Continuamente Actualizado - Activaciones: 5 ¡Hola, traders! KPG Q8 Scalper Bot- el guerrero tecnológico de BillionKPG Club , está diseñado para ser su mejor asistente en oro, divisas, cripto y acciones. Con la capacidad de detectar retrocesos tempranos, le ayudo a evitar comprar máximos y vender mínimos , lo que me convierte en el complemento perfecto para las operaciones de scalping con altas tasas de ganancia . ¿Mi especialidad? El scalping multimercado en
KPG Momentum Scalper 1
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
** KPG Momentum Scalper 1 - Su Socio Inteligente y Consciente del Riesgo**- Activaciones : 5 ¡Hola, traders! Conozca a **KPG Momentum Scalper 1**, la solución de scalping de nueva generación diseñada para ofrecer precisión, seguridad y adaptabilidad. Construido con el trader disciplinado en mente, este bot no sólo persigue oportunidades, sino que salvaguarda su cuenta con protección multicapa y gestión inteligente del dinero en todas las condiciones del mercado. **Por qué KPG Momentum Scalpe
KPG Micro Scalper 1
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
**KPG Micro Scalper 1** **BillionKPG Club - Activaciones: 5** ### Para el scalper disciplinado * Busca rendimientos constantes y compuestos a partir de ganancias pequeñas y frecuentes. * Valora la ejecución robusta y automatizada por encima del trading emocional. * Desea una herramienta dedicada a los micro-movimientos del Oro, Forex y Cripto. - -- ¡Hola, traders! **Una nota rápida sobre la configuración de su bot: por favor, asegúrese de que la máxima propagación en la configuración de entrad
KPG S8 U8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Asesores Expertos
**KPG S8 U8 Scalper Bot** **Club del Millón de KPG - Activaciones: 5** ¡Hola, traders! **Una nota rápida sobre la configuración de su bot: por favor, asegúrese de que la propagación máxima en la configuración de entrada es mayor que la propagación real en su plataforma de negociación. Si tienes algún problema, házmelo saber, estaré encantado de ayudarte. Gracias. --- KPG S8 U8 Scalper Bot, el especialista de precisión de **BillionKPG Club**, diseñado para navegar por los mercados de rápido mo
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario