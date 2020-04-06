** KPG Momentum Scalper 1 - Su Socio Inteligente y Consciente del Riesgo**- Activaciones : 5
¡Hola, traders!
Conozca a **KPG Momentum Scalper 1**, la solución de scalping de nueva generación diseñada para ofrecer precisión, seguridad y adaptabilidad. Construido con el trader disciplinado en mente, este bot no sólo persigue oportunidades, sino que salvaguarda su cuenta con protección multicapa y gestión inteligente del dinero en todas las condiciones del mercado.
**Por qué KPG Momentum Scalper 1 se destaca**
Gestión de riesgo superior
- Validación del saldo antes de la operación (CheckMoneyForTrade)
- Límites diarios de pérdidas y beneficios (DailyMaxLossPercent / DailyMaxProfitPercent)
- Control del spread máximo (MaxSpreadPoints)
✅ **Gestión flexible e inteligente del dinero**
- 4 modos de tamaño de lote: Fijo, Porcentaje, Basado en ATR, Basado en Equity
- Martingala controlada (hasta 3 pasos)
- Validación de volumen compatible con el broker
✅ **Protección completa del nivel de parada**
- Ajuste automático de SL/TP según SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
- Conocimiento del nivel de congelación (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)
- Búfer de seguridad (SafetyBufferPoints) y comprobaciones de distancia mínima (MinStopDistance)
✅ **Estrategias de salida diversificadas**
- Trailing Stop personalizable con activación y paso ajustables
- Breakeven Stop automático
- Detección de inversión de velas para una salida a tiempo
✅ **Protecciones completas de la cuenta**
- Detección del modo de margen (cobertura/red)
- Límite máximo de órdenes por símbolo (MaxOrdersPerSymbol)
**Construido para la consistencia, diseñado para la seguridad**
KPG Momentum Scalper 1 combina la captura agresiva de oportunidades con el rigor defensivo. No se limita a operar, sino que supervisa, valida y protege en cada paso. Ya sea que esté escalando oro, divisas, criptomonedas o índices, este bot asegura que cada movimiento sea calculado, conforme y consciente del capital.
**¿Listo para operar con confianza?
Active KPG Momentum Scalper 1 y experimente un nuevo estándar en scalping automatizado, donde el impulso se encuentra con la atención.
**Breve descripción del mercado MQL5**.
KPG Momentum Scalper 1 es un operador automatizado consciente del riesgo que ofrece una sólida protección del capital, un tamaño de lote flexible y un cumplimiento total del nivel de stop. Con límites diarios de pérdidas/ganancias, gestión monetaria multimodal y lógica de salida inteligente que incluye trailing stop y detección de inversión de velas, garantiza una ejecución disciplinada en todos los mercados. Ideal para operadores que valoran la coherencia, la seguridad y la estrategia adaptable. Opere de forma más inteligente, no más difícil.
No adivino. No apuesto.
Analizo, espero, y cuando las probabilidades se alinean... golpeo con precisión, convirtiendo una oportunidad en una secuencia de operaciones rentables.
Cómo funciono
- Instalación Plug & Play: sólo tiene que conectarme a su gráfico, elegir su nivel de riesgo y yo me encargo del resto.
- Estrategias optimizadas: totalmente ajustadas desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complejas.
- Flexibilidad multi-marco temporal: rendimiento impecable en cualquier marco temporal.
- Inteligencia de mercado 24/5: supervisión constante de la volatilidad, el comportamiento de los precios y las estructuras de tendencia para una ejecución impecable.
** Consejo rápido de configuración: por favor, asegúrese de que el diferencial máximo en su configuración de entrada es mayor que el diferencial real en su plataforma de negociación. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto conmigo. Gracias.