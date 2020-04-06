** KPG Momentum Scalper 1 - Su Socio Inteligente y Consciente del Riesgo**- Activaciones : 5





¡Hola, traders!





Conozca a **KPG Momentum Scalper 1**, la solución de scalping de nueva generación diseñada para ofrecer precisión, seguridad y adaptabilidad. Construido con el trader disciplinado en mente, este bot no sólo persigue oportunidades, sino que salvaguarda su cuenta con protección multicapa y gestión inteligente del dinero en todas las condiciones del mercado.





**Por qué KPG Momentum Scalper 1 se destaca**





Gestión de riesgo superior

- Validación del saldo antes de la operación (CheckMoneyForTrade)

- Límites diarios de pérdidas y beneficios (DailyMaxLossPercent / DailyMaxProfitPercent)

- Control del spread máximo (MaxSpreadPoints)





✅ **Gestión flexible e inteligente del dinero**

- 4 modos de tamaño de lote: Fijo, Porcentaje, Basado en ATR, Basado en Equity

- Martingala controlada (hasta 3 pasos)

- Validación de volumen compatible con el broker





✅ **Protección completa del nivel de parada**

- Ajuste automático de SL/TP según SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

- Conocimiento del nivel de congelación (SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL)

- Búfer de seguridad (SafetyBufferPoints) y comprobaciones de distancia mínima (MinStopDistance)





✅ **Estrategias de salida diversificadas**

- Trailing Stop personalizable con activación y paso ajustables

- Breakeven Stop automático

- Detección de inversión de velas para una salida a tiempo





✅ **Protecciones completas de la cuenta**

- Detección del modo de margen (cobertura/red)

- Límite máximo de órdenes por símbolo (MaxOrdersPerSymbol)





**Construido para la consistencia, diseñado para la seguridad**

KPG Momentum Scalper 1 combina la captura agresiva de oportunidades con el rigor defensivo. No se limita a operar, sino que supervisa, valida y protege en cada paso. Ya sea que esté escalando oro, divisas, criptomonedas o índices, este bot asegura que cada movimiento sea calculado, conforme y consciente del capital.





**¿Listo para operar con confianza?

Active KPG Momentum Scalper 1 y experimente un nuevo estándar en scalping automatizado, donde el impulso se encuentra con la atención.





---





**Breve descripción del mercado MQL5**.





KPG Momentum Scalper 1 es un operador automatizado consciente del riesgo que ofrece una sólida protección del capital, un tamaño de lote flexible y un cumplimiento total del nivel de stop. Con límites diarios de pérdidas/ganancias, gestión monetaria multimodal y lógica de salida inteligente que incluye trailing stop y detección de inversión de velas, garantiza una ejecución disciplinada en todos los mercados. Ideal para operadores que valoran la coherencia, la seguridad y la estrategia adaptable. Opere de forma más inteligente, no más difícil. No adivino. No apuesto.

Analizo, espero, y cuando las probabilidades se alinean... golpeo con precisión, convirtiendo una oportunidad en una secuencia de operaciones rentables. Cómo funciono Instalación Plug & Play : sólo tiene que conectarme a su gráfico, elegir su nivel de riesgo y yo me encargo del resto.

: sólo tiene que conectarme a su gráfico, elegir su nivel de riesgo y yo me encargo del resto. Estrategias optimizadas : totalmente ajustadas desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complejas.

: totalmente ajustadas desde el primer momento, sin necesidad de configuraciones complejas. Flexibilidad multi-marco temporal: rendimiento impecable en cualquier marco temporal.

temporal: rendimiento impecable en cualquier marco temporal. Inteligencia de mercado 24/5: supervisión constante de la volatilidad, el comportamiento de los precios y las estructuras de tendencia para una ejecución impecable.



