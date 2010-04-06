GoldWay EA II

GoldWay EA II es un nuevo Asesor Experto para MetaTrader 5 construido sobre un nuevo motor de trading GoldWay.
No se trata de un parche de una versión anterior, sino de una nueva arquitectura: un núcleo HTF + complementos LTF controlados, gestión de posiciones por etapas (hasta 3 tramos), objetivos de toma de beneficios HTF/LTF separados, automatización del punto de equilibrio y un flujo de trabajo de salida avanzado basado en indicadores.

Señal en directo: https://www.mql5.com/en/signals/2343104?source=Site+Signals+Page

Sólo los 10 primeros compradores pueden comprar al precio actual. El siguiente precio será 200 $ más alto.

Importante: configuración recomendada

  • GoldWay EA II está configurado para XAUUSD (Oro).

  • También se puede operar con otros instrumentos, pero debe ajustar la configuración usted mismo.

  • Conecte el GoldWay EA II al timeframe H4.

  • No cambie el menú/configuración del EA - utilice la configuración por defecto.

  • Sólo puede cambiar el riesgo por operación: por defecto es del 4%, y no se recomienda un riesgo superior al 5%.

En qué consiste el nuevo motor GoldWay

  • HTF define el contexto/señal principal y abre la posición principal.

  • LTF (opcional) se utiliza para complementos de precisión y una ejecución más rápida del escenario.

  • La gestión de operaciones sigue un flujo de trabajo estructurado: entrada → complementos → etapas TP → punto de equilibrio → seguimiento/salida.

Principales características

  • Lógica de estilo de cobertura: gestiona múltiples posiciones separadas.

  • Hasta 3 tramos por dirección con tamaños de lote independientes (Lotes1/Lotes2/Lotes3).

  • Objetivos HTF: TP1/TP2/TP3.

  • Objetivos LTF: LTF TP1/LTF TP2/LTF TP3.

  • Breakeven / Profit Saver:

    • modoclásico o saltado (desplazamiento al objetivo anterior),

    • niveles BE2/BE3 opcionales,

    • spread buffer para colocación precisa de BE.

  • Flujo de trabajo de salida avanzado:
    VMA flip → FA color opuesto → FA back, fuente del indicador seleccionable (HTF o LTF).

  • Entradas de divergencia MACD opcionales para HTF y/o LTF:

    • política de línea cero (HTF/LTF),

    • filtro de color FA en la entrada,

    • protección anti-repetición (barras / misma barra-después-cierre).

  • Seguridad y filtros:

    • dirección de la operación Compra/Venta/Ambos,

    • filtro de spread,

    • filtro de días de negociación/festivos,

    • bloqueo nocturno sólo para nuevas entradas,

    • filtro de distancia de entrada (ADR/ATR/%/fijo),

    • panel de información opcional en el gráfico.

Indicadores

GoldWay EA II utiliza:

  • VMA adaptativo Step VHF

  • Medias filtradas (FA)

Aviso de riesgo

Operar implica un riesgo sustancial. GoldWay EA II no garantiza beneficios. Utilice una gestión del riesgo conservadora: por defecto 4%, no se recomienda un riesgo superior al 5% por operación.


Ajustes del Asesor Experto

  • CommentPrefixInput - prefijo del comentario de la operación (identificación del EA).

  • Expert_MagicNumber - número mágico.

  • _cnt_position - número de tramos (1/2/3).

  • _Tp1 / _Tp2 / _Tp3 - toma de beneficios HTF (puntos).

  • Lots1 / Lots2 / Lots3 - tamaño de lote por tramo.

  • _StopType - tipo de stop: not_used / fixed / minmaxbar .

  • _StopValue - valor del stop (depende del tipo de stop).

  • ProfitSaver - habilitar punto de equilibrio.

  • _ProfitSavertype - tipo de breakeven: clásico o saltado (mover a TP anterior).

  • _ProfitSaverValue - disparador BE primario (puntos).

  • _LTF_ProfitSaverValue - disparador BE LTF (puntos).

  • _ProfitSaver2Value - segundo nivel BE (% de TP2).

  • _ProfitSaver3Value - tercer nivel BE (% de TP2).

  • Slippage - deslizamiento permitido.

  • requoting_count - reintentos de recotización.

  • requoting_waiting_ms - retardo entre reintentos (ms).

  • _Persent_from_deposit - riesgo por operación (% del depósito).

Dirección de la operación

  • TradeDirection - TradeBoth , TradeBuyOnly , TradeSellOnly .

Ajustes LTF Take Profit

  • _LTF_Tp1 / _LTF_Tp2 / _LTF_Tp3 - Tomas de beneficios LTF dedicadas (puntos).
    0 = TP desactivado (las salidas pueden depender de la lógica del indicador/salida).

Ajustes del indicador

  • _vmaonly - entradas sólo por VMA.

  • _vmaenter - cambio de color de VMA como señal de entrada.

  • _closeSdl - cierra la última posición cuando cambia el color de la VMA.

  • Parámetros VMA: vma_inpPeriod / vma_inpPeriod2 / vma_inpPrice / vma_inpStepSize

  • Parámetros FA: sdl_InpPeriod / sdl_InpMethod / sdl_InpAppliedPrice / sdlInpFilter

  • waiting - retardo de inicio del indicador (ms).

Segundo VMA (filtro adicional)

  • _use_vma2 + vma2_* - configuración del segundo filtro VMA.

HTF trading switch

  • EnableHTFTrading - activar/desactivar operaciones HTF.

Entradas Lower TF

  • EnableLowerTFEntries - habilitar complementos LTF.

  • LTF_Timeframe - marco de tiempo LTF.

  • LTF_EntryMode - Modo de entrada LTF: VMA/FA, MACD, o ambos.

  • LTF_Require_HTF_VMA1 / VMA2 - Requisitos de confirmación de tendencia HTF.

TF inferior VMA2

  • vma2_ltf_*- Ajustes LTF VMA2.

  • LTF_UseVMA2_In_VMAFA - usar LTF VMA2 como filtro extra para entradas VMA/FA.

Indicadores Lower TF VMA3 y FA_LTF

  • vma3_*- Ajustes LTF VMA3.

  • sdl_ltf_*- Ajustes LTF FA.

Filtros LTF

  • Enable_LTF_FA_HTF_FA_Filter - el precio debe alinearse con FA tanto en HTF como en LTF.

  • AllowHTFWhenLTFOpen

  • LTF_CloseBy_LTF_FA

  • HTF_CloseBy_HTF_FA

Parámetros de divergencia MACD

  • Parámetros MACD, profundidad de detección, sensibilidad al pivote, barras mínimas entre pivotes.

Reglas y protección MACD

  • Políticas de línea cero, interruptores, reglas anti-repetición, filtros FA/VMA2, bloqueo de pares opuestos.

Secuencia de salida avanzada

  • UseAdvancedExit, ExitSequenceOnTF.

Filtro de distancia de entrada

  • Controles de distancia ADR/ATR/%/fija y opción AND/OR.

Filtro de días de negociación

  • Fines de semana/vacaciones/vacaciones de prueba ignorar/años vista.

Ajustes de spread

  • UseSpreadFilter, MaxSpreadPoints.

Búfer BE

  • BE_Buffer_Points - puntos extra añadidos vs spread al colocar BE.

Bloqueo de negociación nocturna

  • UseNightTimeFilter, NightStartHour / NightEndHour (bloquea sólo nuevas entradas).

Panel de Información

  • ShowInfoPanel - muestra/oculta el panel.


