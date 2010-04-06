GoldWay EA II
- Asesores Expertos
- Oleksandr Myrhorodskyi
- Versión: 1.63
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
GoldWay EA II es un nuevo Asesor Experto para MetaTrader 5 construido sobre un nuevo motor de trading GoldWay.
No se trata de un parche de una versión anterior, sino de una nueva arquitectura: un núcleo HTF + complementos LTF controlados, gestión de posiciones por etapas (hasta 3 tramos), objetivos de toma de beneficios HTF/LTF separados, automatización del punto de equilibrio y un flujo de trabajo de salida avanzado basado en indicadores.
Señal en directo: https://www.mql5.com/en/signals/2343104?source=Site+Signals+Page
Sólo los 10 primeros compradores pueden comprar al precio actual. El siguiente precio será 200 $ más alto.
Importante: configuración recomendada
-
GoldWay EA II está configurado para XAUUSD (Oro).
-
También se puede operar con otros instrumentos, pero debe ajustar la configuración usted mismo.
-
Conecte el GoldWay EA II al timeframe H4.
-
No cambie el menú/configuración del EA - utilice la configuración por defecto.
-
Sólo puede cambiar el riesgo por operación: por defecto es del 4%, y no se recomienda un riesgo superior al 5%.
En qué consiste el nuevo motor GoldWay
-
HTF define el contexto/señal principal y abre la posición principal.
-
LTF (opcional) se utiliza para complementos de precisión y una ejecución más rápida del escenario.
-
La gestión de operaciones sigue un flujo de trabajo estructurado: entrada → complementos → etapas TP → punto de equilibrio → seguimiento/salida.
Principales características
-
Lógica de estilo de cobertura: gestiona múltiples posiciones separadas.
-
Hasta 3 tramos por dirección con tamaños de lote independientes (Lotes1/Lotes2/Lotes3).
-
Objetivos HTF: TP1/TP2/TP3.
-
Objetivos LTF: LTF TP1/LTF TP2/LTF TP3.
-
Breakeven / Profit Saver:
-
modoclásico o saltado (desplazamiento al objetivo anterior),
-
niveles BE2/BE3 opcionales,
-
spread buffer para colocación precisa de BE.
-
-
Flujo de trabajo de salida avanzado:
VMA flip → FA color opuesto → FA back, fuente del indicador seleccionable (HTF o LTF).
-
Entradas de divergencia MACD opcionales para HTF y/o LTF:
-
política de línea cero (HTF/LTF),
-
filtro de color FA en la entrada,
-
protección anti-repetición (barras / misma barra-después-cierre).
-
-
Seguridad y filtros:
-
dirección de la operación Compra/Venta/Ambos,
-
filtro de spread,
-
filtro de días de negociación/festivos,
-
bloqueo nocturno sólo para nuevas entradas,
-
filtro de distancia de entrada (ADR/ATR/%/fijo),
-
panel de información opcional en el gráfico.
-
Indicadores
GoldWay EA II utiliza:
-
VMA adaptativo Step VHF
-
Medias filtradas (FA)
Aviso de riesgo
Operar implica un riesgo sustancial. GoldWay EA II no garantiza beneficios. Utilice una gestión del riesgo conservadora: por defecto 4%, no se recomienda un riesgo superior al 5% por operación.
Ajustes del Asesor Experto
-
CommentPrefixInput - prefijo del comentario de la operación (identificación del EA).
-
Expert_MagicNumber - número mágico.
-
_cnt_position - número de tramos (1/2/3).
-
_Tp1 / _Tp2 / _Tp3 - toma de beneficios HTF (puntos).
-
Lots1 / Lots2 / Lots3 - tamaño de lote por tramo.
-
_StopType - tipo de stop: not_used / fixed / minmaxbar .
-
_StopValue - valor del stop (depende del tipo de stop).
-
ProfitSaver - habilitar punto de equilibrio.
-
_ProfitSavertype - tipo de breakeven: clásico o saltado (mover a TP anterior).
-
_ProfitSaverValue - disparador BE primario (puntos).
-
_LTF_ProfitSaverValue - disparador BE LTF (puntos).
-
_ProfitSaver2Value - segundo nivel BE (% de TP2).
-
_ProfitSaver3Value - tercer nivel BE (% de TP2).
-
Slippage - deslizamiento permitido.
-
requoting_count - reintentos de recotización.
-
requoting_waiting_ms - retardo entre reintentos (ms).
-
_Persent_from_deposit - riesgo por operación (% del depósito).
Dirección de la operación
-
TradeDirection - TradeBoth , TradeBuyOnly , TradeSellOnly .
Ajustes LTF Take Profit
-
_LTF_Tp1 / _LTF_Tp2 / _LTF_Tp3 - Tomas de beneficios LTF dedicadas (puntos).
0 = TP desactivado (las salidas pueden depender de la lógica del indicador/salida).
Ajustes del indicador
-
_vmaonly - entradas sólo por VMA.
-
_vmaenter - cambio de color de VMA como señal de entrada.
-
_closeSdl - cierra la última posición cuando cambia el color de la VMA.
-
Parámetros VMA: vma_inpPeriod / vma_inpPeriod2 / vma_inpPrice / vma_inpStepSize
-
Parámetros FA: sdl_InpPeriod / sdl_InpMethod / sdl_InpAppliedPrice / sdlInpFilter
-
waiting - retardo de inicio del indicador (ms).
Segundo VMA (filtro adicional)
-
_use_vma2 + vma2_* - configuración del segundo filtro VMA.
HTF trading switch
-
EnableHTFTrading - activar/desactivar operaciones HTF.
Entradas Lower TF
-
EnableLowerTFEntries - habilitar complementos LTF.
-
LTF_Timeframe - marco de tiempo LTF.
-
LTF_EntryMode - Modo de entrada LTF: VMA/FA, MACD, o ambos.
-
LTF_Require_HTF_VMA1 / VMA2 - Requisitos de confirmación de tendencia HTF.
TF inferior VMA2
-
vma2_ltf_*- Ajustes LTF VMA2.
-
LTF_UseVMA2_In_VMAFA - usar LTF VMA2 como filtro extra para entradas VMA/FA.
Indicadores Lower TF VMA3 y FA_LTF
-
vma3_*- Ajustes LTF VMA3.
-
sdl_ltf_*- Ajustes LTF FA.
Filtros LTF
-
Enable_LTF_FA_HTF_FA_Filter - el precio debe alinearse con FA tanto en HTF como en LTF.
-
AllowHTFWhenLTFOpen
-
LTF_CloseBy_LTF_FA
-
HTF_CloseBy_HTF_FA
Parámetros de divergencia MACD
-
Parámetros MACD, profundidad de detección, sensibilidad al pivote, barras mínimas entre pivotes.
Reglas y protección MACD
-
Políticas de línea cero, interruptores, reglas anti-repetición, filtros FA/VMA2, bloqueo de pares opuestos.
Secuencia de salida avanzada
-
UseAdvancedExit, ExitSequenceOnTF.
Filtro de distancia de entrada
-
Controles de distancia ADR/ATR/%/fija y opción AND/OR.
Filtro de días de negociación
-
Fines de semana/vacaciones/vacaciones de prueba ignorar/años vista.
Ajustes de spread
-
UseSpreadFilter, MaxSpreadPoints.
Búfer BE
-
BE_Buffer_Points - puntos extra añadidos vs spread al colocar BE.
Bloqueo de negociación nocturna
-
UseNightTimeFilter, NightStartHour / NightEndHour (bloquea sólo nuevas entradas).
Panel de Información
-
ShowInfoPanel - muestra/oculta el panel.