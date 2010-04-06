GoldWay EA II

GoldWay EA IIновый советник для MetaTrader 5, построенный на новом торговом движке GoldWay.

Это не “патч” и не “обновление прошлой версии”, а отдельная архитектура: HTF-ядро + управляемые LTF-доборы, поэтапное сопровождение позиции (до 3 траншей), раздельные тейк-профиты для HTF и LTF, система безубытка и расширенная логика выхода по индикаторам.

Живой сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2343104?source=Site+Signals+Page

Только первые 10 покупателей смогут купить по заявленной цене. Следующая цена будет дороже на $200.

Важно: под что настроен советник

  • GoldWay EA II настроен под торговлю XAUUSD (Gold).

  • Другие инструменты тоже можно использовать, но настройка будет на вашей стороне.

  • Устанавливайте GoldWay EA II на таймфрейм H4.

  • Ничего в меню менять не нужно: используйте параметры “как есть”.

  • Можно менять только риск на сделку: по умолчанию 4%, выше 5% не рекомендуется.

Что делает новый движок GoldWay (идея системы)

  • HTF отвечает за основной контекст/сигнал и открытие базовой позиции.

  • LTF (по желанию) используется для точных доборов и ускорения реализации сценария.

  • Управление построено как структурированная последовательность: вход → добор → TP-этапы → перенос в безубыток → сопровождение/выход.

Ключевые возможности

  • Hedging-логика: работа с несколькими отдельными позициями.

  • До 3 траншей на направление с разными объёмами (Lots1/Lots2/Lots3).

  • Отдельные цели HTF: TP1/TP2/TP3.

  • Отдельные цели LTF: LTF TP1/LTF TP2/LTF TP3.

  • Breakeven / Profit Saver:

    • режим classic или jumped (перенос на предыдущую цель),

    • дополнительные уровни BE2/BE3,

    • буфер к спреду для корректного переноса в BE.

  • Advanced Exit (расширенное закрытие):
    VMA flip → FA контр-цвет → FA обратно, источник индикаторов выбирается (HTF или LTF).

  • MACD Divergence (опционально) на HTF и/или LTF:

    • правила нулевой линии (HTF/LTF),

    • FA-фильтр при входе,

    • защита от повторных входов (по барам/по бару закрытия).

  • Фильтры и защита:

    • направление торговли Buy/Sell/Both,

    • фильтр спреда,

    • фильтр торговых дней/праздников,

    • ночной блок только новых входов,

    • фильтр дистанции входа (ADR/ATR/%/фикс),

    • информационная панель на графике.

Индикаторы

GoldWay EA II использует:

  • Step VHF adaptive VMA

  • Filtered averages (FA)

Рекомендации по использованию

  • Рекомендуемый тип счёта: Hedging.

  • Символ: XAUUSD (Gold), таймфрейм: H4.

  • Перед реальной торговлей протестируйте GoldWay EA II на демо и в Strategy Tester.

Важно про риск

Торговля несёт риск. GoldWay EA II не гарантирует прибыль. Используйте умеренный риск-менеджмент: по умолчанию 4%, выше 5% на сделку не рекомендуется.


Expert advisor settings / Настройки эксперта

  • CommentPrefixInput — префикс комментария сделок (идентификация сделок советника).

  • Expert_MagicNumber — magic number.

  • _cnt_position — количество траншей (1/2/3).

  • _Tp1 / _Tp2 / _Tp3 — тейк-профиты HTF (в points).

  • Lots1 / Lots2 / Lots3 — объём каждой транши.

  • _StopType — тип стопа: not_used / fixed / minmaxbar .

  • _StopValue — значение стопа (в зависимости от типа).

  • _ProfitSaver — включить безубыток.

  • _ProfitSavertype — тип безубытка: classic или jumped (перенос на предыдущую цель).

  • _ProfitSaverValue — базовый порог безубытка (points).

  • _LTF_ProfitSaverValue — порог безубытка для LTF (points).

  • _ProfitSaver2Value — второй безубыток (% от TP2).

  • _ProfitSaver3Value — третий безубыток (% от TP2).

  • Slippage — допустимое проскальзывание.

  • requoting_count — количество повторов при реквотах.

  • requoting_waiting_ms — пауза между повторами (мс).

  • _Persent_from_deposit — риск на сделку (% от депозита).

Trade direction / Направление торговли

  • TradeDirection — режим: TradeBoth (в обе стороны), TradeBuyOnly (только BUY), TradeSellOnly (только SELL).

LTF Take Profit settings / Тейк-профит LTF

  • _LTF_Tp1 / _LTF_Tp2 / _LTF_Tp3 — отдельные тейки для LTF (в points).
    0 = тейк отключён (закрытие может идти по логике индикаторов/выхода).

Indicator settings / Настройки индикаторов

  • _vmaonly — открывать только по VMA.

  • _vmaenter — считать смену цвета VMA сигналом входа.

  • _closeSdl — закрывать последнюю позицию при смене цвета FA.

  • vma_inpPeriod — период VMA.

  • vma_inpPeriod2 — период VHF (если <=1, используется период VMA).

  • vma_inpPrice — цена для расчёта VMA.

  • vma_inpStepSize — шаг VMA (points).

  • sdl_InpPeriod — период FA.

  • sdl_InpMethod — метод MA для FA.

  • sdl_InpAppliedPrice — цена для FA.

  • sdlInpFilter — фильтр FA.

  • waiting — задержка инициализации индикаторов (мс).

Second VMA (additional filter) / Второй VMA

  • _use_vma2 — включить VMA2 как фильтр.

  • vma2_inpPeriod / vma2_inpVHFPeriod / vma2_inpPrice / vma2_inpStepSize — настройки VMA2.

HTF trading switch / Переключатель HTF

  • EnableHTFTrading — включить/выключить сделки по HTF.

Lower TF entries / Входы по младшему ТФ

  • EnableLowerTFEntries — включить LTF-доборы.

  • LTF_Timeframe — таймфрейм LTF (например, M15/M30).

  • LTF_EntryMode — режим входа LTF:

    • LTF_VMAFA — по VMA3/FA,

    • LTF_MACD — по MACD-дивергенции,

    • LTF_BOTH — оба режима.

  • LTF_Require_HTF_VMA1 — требовать совпадение направления по VMA(HTF).

  • LTF_Require_HTF_VMA2 — требовать совпадение по VMA2(HTF) (если VMA2 включена).

Lower TF VMA2 / ВМА2 младшего ТФ

  • vma2_ltf_inpPeriod / vma2_ltf_inpVHFPeriod / vma2_ltf_inpPrice / vma2_ltf_inpStepSize — настройки VMA2 на LTF.

  • LTF_UseVMA2_In_VMAFA — использовать VMA2_LTF как доп.фильтр для входов VMA/FA.

Lower TF indicators VMA3 and FA_LTF / VMA3 и FA на LTF

  • vma3_inpPeriod / vma3_inpVHFPeriod / vma3_inpPrice / vma3_inpStepSize — настройки VMA3.

  • sdl_ltf_InpPeriod / sdl_ltf_InpMethod / sdl_ltf_InpAppliedPrice / sdl_ltf_InpFilter — настройки FA на LTF.

LTF filters / Фильтры LTF

  • Enable_LTF_FA_HTF_FA_Filter — фильтр: цена должна быть на/выше (BUY) или на/ниже (SELL) FA на HTF и LTF.

  • AllowHTFWhenLTFOpen — разрешать HTF-вход, если уже есть LTF-позиции.

  • LTF_CloseBy_LTF_FA — закрывать LTF-позиции по смене цвета FA(LTF).

  • HTF_CloseBy_HTF_FA — закрывать HTF-позиции по смене цвета FA(HTF).

MACD divergence (common settings) / MACD-дивергенция

  • macd_fast / macd_slow / macd_signal — параметры MACD.

  • macd_max_lookback — глубина поиска экстремумов (бары).

  • macd_pivot_left / macd_pivot_right — чувствительность пивотов цены.

  • macd_pivot_left_macd / macd_pivot_right_macd — чувствительность пивотов MACD.

  • macd_min_bars_between — мин. баров между экстремумами.

MACD rules & protection / Правила и защита MACD

  • macd_zero_rule_htf / macd_zero_rule_ltf — политика нулевой линии (раздельно HTF/LTF).

  • UseMACD_ZeroRule_HTF / UseMACD_ZeroRule_LTF — включить правило нуля.

  • MACD_BlockRepeatEntries — блок повторных входов.

  • MACD_BlockBars — минимум баров между MACD-входами.

  • MACD_BlockSameBarAfterClose — запрет входа на баре закрытия.

  • UseMACD_Div_HTF / UseMACD_Div_LTF — включить MACD входы HTF/LTF.

  • RequireFAColorOnMACD_HTF / RequireFAColorOnMACD_LTF — требовать цвет FA при MACD-входе.

  • UseVMA2_AsMACDFilter (+HTF/LTF) — фильтр по VMA2 для MACD-входов.

  • LTF_MACD_BlockOppositePair — блокировать LTF-вход, если VMA3 и FA явно “против” направления.

Advanced exit sequence / Расширенное закрытие

  • UseAdvancedExit — включить расширенную схему выхода.

  • ExitSequenceOnTF — источник сигналов выхода: HTF или LTF.

Entry distance filter / Фильтр расстояния входа

  • use_distance_filter — включить фильтр.

  • distance_method — 0=ADR, 1=ATR, 2=Percent, 3=Fixed.

  • distance_period — период ADR/ATR.

  • distance_multiplier — множитель ADR/ATR.

  • distance_percent — % от цены (для Percent).

  • distance_fixed_pips — фикс. расстояние (points).

  • distance_require_both — логика AND/OR.

Trading days filter / Фильтр торговых дней

  • EnableTradingDaysFilter — включить фильтр дней.

  • AllowTradeOnWeekends — разрешать выходные.

  • AllowTradeOnHolidays — разрешать праздники.

  • DisableHolidayFilterInTester — игнорировать праздники в тестере.

  • HolidayYearsAhead — глубина списка праздников (лет вперёд).

Spread settings / Ограничение спрэда

  • UseSpreadFilter — включить фильтр спреда.

  • MaxSpreadPoints — максимальный спред (points).

BE_Buffer_Points / Буфер безубытка

  • BE_Buffer_Points — добавка к спреду при переносе в BE.

Night-time trading block / Ночной блок входов

  • UseNightTimeFilter — включить ночной запрет новых входов.

  • NightStartHour / NightEndHour — окно блокировки (часы).
    Блокируются только новые входы; сопровождение/закрытия/BE продолжают работать.

Info Panel Settings / Инфопанель

  • ShowInfoPanel — включить/выключить инфопанель на графике.

