GoldWay EA II
- Эксперты
- Oleksandr Myrhorodskyi
- Версия: 1.61
- Активации: 10
GoldWay EA II — новый советник для MetaTrader 5, построенный на новом торговом движке GoldWay.
Это не “патч” и не “обновление прошлой версии”, а отдельная архитектура: HTF-ядро + управляемые LTF-доборы, поэтапное сопровождение позиции (до 3 траншей), раздельные тейк-профиты для HTF и LTF, система безубытка и расширенная логика выхода по индикаторам.
Важно: под что настроен советник
GoldWay EA II настроен под торговлю XAUUSD (Gold).
Другие инструменты тоже можно использовать, но настройка будет на вашей стороне.
Устанавливайте GoldWay EA II на таймфрейм H4.
Ничего в меню менять не нужно: используйте параметры “как есть”.
Можно менять только риск на сделку: по умолчанию 4%, выше 5% не рекомендуется.
Что делает новый движок GoldWay (идея системы)
HTF отвечает за основной контекст/сигнал и открытие базовой позиции.
LTF (по желанию) используется для точных доборов и ускорения реализации сценария.
Управление построено как структурированная последовательность: вход → добор → TP-этапы → перенос в безубыток → сопровождение/выход.
Ключевые возможности
Hedging-логика: работа с несколькими отдельными позициями.
До 3 траншей на направление с разными объёмами (Lots1/Lots2/Lots3).
Отдельные цели HTF: TP1/TP2/TP3.
Отдельные цели LTF: LTF TP1/LTF TP2/LTF TP3.
Breakeven / Profit Saver:
режим classic или jumped (перенос на предыдущую цель),
дополнительные уровни BE2/BE3,
буфер к спреду для корректного переноса в BE.
Advanced Exit (расширенное закрытие):
VMA flip → FA контр-цвет → FA обратно, источник индикаторов выбирается (HTF или LTF).
MACD Divergence (опционально) на HTF и/или LTF:
правила нулевой линии (HTF/LTF),
FA-фильтр при входе,
защита от повторных входов (по барам/по бару закрытия).
Фильтры и защита:
направление торговли Buy/Sell/Both,
-
фильтр спреда,
фильтр торговых дней/праздников,
ночной блок только новых входов,
фильтр дистанции входа (ADR/ATR/%/фикс),
-
информационная панель на графике.
Индикаторы
GoldWay EA II использует:
Step VHF adaptive VMA
Filtered averages (FA)
Рекомендации по использованию
Рекомендуемый тип счёта: Hedging.
-
Символ: XAUUSD (Gold), таймфрейм: H4.
Перед реальной торговлей протестируйте GoldWay EA II на демо и в Strategy Tester.
Важно про риск
Торговля несёт риск. GoldWay EA II не гарантирует прибыль. Используйте умеренный риск-менеджмент: по умолчанию 4%, выше 5% на сделку не рекомендуется.
Expert advisor settings / Настройки эксперта
CommentPrefixInput — префикс комментария сделок (идентификация сделок советника).
Expert_MagicNumber — magic number.
_cnt_position — количество траншей (1/2/3).
_Tp1 / _Tp2 / _Tp3 — тейк-профиты HTF (в points).
Lots1 / Lots2 / Lots3 — объём каждой транши.
_StopType — тип стопа: not_used / fixed / minmaxbar .
_StopValue — значение стопа (в зависимости от типа).
_ProfitSaver — включить безубыток.
_ProfitSavertype — тип безубытка: classic или jumped (перенос на предыдущую цель).
_ProfitSaverValue — базовый порог безубытка (points).
_LTF_ProfitSaverValue — порог безубытка для LTF (points).
_ProfitSaver2Value — второй безубыток (% от TP2).
_ProfitSaver3Value — третий безубыток (% от TP2).
Slippage — допустимое проскальзывание.
requoting_count — количество повторов при реквотах.
requoting_waiting_ms — пауза между повторами (мс).
_Persent_from_deposit — риск на сделку (% от депозита).
Trade direction / Направление торговли
TradeDirection — режим: TradeBoth (в обе стороны), TradeBuyOnly (только BUY), TradeSellOnly (только SELL).
LTF Take Profit settings / Тейк-профит LTF
_LTF_Tp1 / _LTF_Tp2 / _LTF_Tp3 — отдельные тейки для LTF (в points).
0 = тейк отключён (закрытие может идти по логике индикаторов/выхода).
Indicator settings / Настройки индикаторов
_vmaonly — открывать только по VMA.
_vmaenter — считать смену цвета VMA сигналом входа.
_closeSdl — закрывать последнюю позицию при смене цвета FA.
vma_inpPeriod — период VMA.
vma_inpPeriod2 — период VHF (если <=1, используется период VMA).
vma_inpPrice — цена для расчёта VMA.
vma_inpStepSize — шаг VMA (points).
sdl_InpPeriod — период FA.
sdl_InpMethod — метод MA для FA.
sdl_InpAppliedPrice — цена для FA.
sdlInpFilter — фильтр FA.
waiting — задержка инициализации индикаторов (мс).
Second VMA (additional filter) / Второй VMA
_use_vma2 — включить VMA2 как фильтр.
-
vma2_inpPeriod / vma2_inpVHFPeriod / vma2_inpPrice / vma2_inpStepSize — настройки VMA2.
HTF trading switch / Переключатель HTF
EnableHTFTrading — включить/выключить сделки по HTF.
Lower TF entries / Входы по младшему ТФ
EnableLowerTFEntries — включить LTF-доборы.
-
-
LTF_EntryMode — режим входа LTF:
LTF_VMAFA — по VMA3/FA,
LTF_MACD — по MACD-дивергенции,
LTF_BOTH — оба режима.
-
LTF_Require_HTF_VMA1 — требовать совпадение направления по VMA(HTF).
LTF_Require_HTF_VMA2 — требовать совпадение по VMA2(HTF) (если VMA2 включена).
Lower TF VMA2 / ВМА2 младшего ТФ
vma2_ltf_inpPeriod / vma2_ltf_inpVHFPeriod / vma2_ltf_inpPrice / vma2_ltf_inpStepSize — настройки VMA2 на LTF.
LTF_UseVMA2_In_VMAFA — использовать VMA2_LTF как доп.фильтр для входов VMA/FA.
Lower TF indicators VMA3 and FA_LTF / VMA3 и FA на LTF
vma3_inpPeriod / vma3_inpVHFPeriod / vma3_inpPrice / vma3_inpStepSize — настройки VMA3.
-
sdl_ltf_InpPeriod / sdl_ltf_InpMethod / sdl_ltf_InpAppliedPrice / sdl_ltf_InpFilter — настройки FA на LTF.
LTF filters / Фильтры LTF
Enable_LTF_FA_HTF_FA_Filter — фильтр: цена должна быть на/выше (BUY) или на/ниже (SELL) FA на HTF и LTF.
AllowHTFWhenLTFOpen — разрешать HTF-вход, если уже есть LTF-позиции.
LTF_CloseBy_LTF_FA — закрывать LTF-позиции по смене цвета FA(LTF).
HTF_CloseBy_HTF_FA — закрывать HTF-позиции по смене цвета FA(HTF).
MACD divergence (common settings) / MACD-дивергенция
macd_fast / macd_slow / macd_signal — параметры MACD.
macd_max_lookback — глубина поиска экстремумов (бары).
macd_pivot_left / macd_pivot_right — чувствительность пивотов цены.
macd_pivot_left_macd / macd_pivot_right_macd — чувствительность пивотов MACD.
macd_min_bars_between — мин. баров между экстремумами.
MACD rules & protection / Правила и защита MACD
macd_zero_rule_htf / macd_zero_rule_ltf — политика нулевой линии (раздельно HTF/LTF).
UseMACD_ZeroRule_HTF / UseMACD_ZeroRule_LTF — включить правило нуля.
MACD_BlockRepeatEntries — блок повторных входов.
MACD_BlockBars — минимум баров между MACD-входами.
MACD_BlockSameBarAfterClose — запрет входа на баре закрытия.
UseMACD_Div_HTF / UseMACD_Div_LTF — включить MACD входы HTF/LTF.
RequireFAColorOnMACD_HTF / RequireFAColorOnMACD_LTF — требовать цвет FA при MACD-входе.
UseVMA2_AsMACDFilter (+HTF/LTF) — фильтр по VMA2 для MACD-входов.
LTF_MACD_BlockOppositePair — блокировать LTF-вход, если VMA3 и FA явно “против” направления.
Advanced exit sequence / Расширенное закрытие
UseAdvancedExit — включить расширенную схему выхода.
-
ExitSequenceOnTF — источник сигналов выхода: HTF или LTF.
Entry distance filter / Фильтр расстояния входа
use_distance_filter — включить фильтр.
distance_method — 0=ADR, 1=ATR, 2=Percent, 3=Fixed.
distance_period — период ADR/ATR.
distance_multiplier — множитель ADR/ATR.
distance_percent — % от цены (для Percent).
distance_fixed_pips — фикс. расстояние (points).
distance_require_both — логика AND/OR.
Trading days filter / Фильтр торговых дней
EnableTradingDaysFilter — включить фильтр дней.
AllowTradeOnWeekends — разрешать выходные.
AllowTradeOnHolidays — разрешать праздники.
DisableHolidayFilterInTester — игнорировать праздники в тестере.
HolidayYearsAhead — глубина списка праздников (лет вперёд).
Spread settings / Ограничение спрэда
UseSpreadFilter — включить фильтр спреда.
-
MaxSpreadPoints — максимальный спред (points).
BE_Buffer_Points / Буфер безубытка
BE_Buffer_Points — добавка к спреду при переносе в BE.
Night-time trading block / Ночной блок входов
UseNightTimeFilter — включить ночной запрет новых входов.
NightStartHour / NightEndHour — окно блокировки (часы).
Блокируются только новые входы; сопровождение/закрытия/BE продолжают работать.
Info Panel Settings / Инфопанель
ShowInfoPanel — включить/выключить инфопанель на графике.