TopAI Trend Gold Trend EA for XAUUSD
- Asesores Expertos
- Teh Chin Han
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Visión general
TopAI Trend Gold EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias simple y estable diseñado para XAUUSD y otros instrumentos de tendencia.
Utiliza una estructura limpia basada en EMA (Fast EMA vs Slow EMA) para detectar claras tendencias alcistas o bajistas del mercado y abrir operaciones en consecuencia.
Este EA se ha creado como una versión fácil de usar y ligera, adecuada para principiantes, probadores y operadores que prefieren reglas transparentes.
Sin martingala, sin rejilla, sin apilamiento de posiciones arriesgadas - sólo entradas de tendencia claras.
Características principales
-
Entrada de seguimiento de tendencia utilizando la lógica de cruce de EMA
-
Funciona mejor en Oro (XAUUSD)
-
Se puede utilizar en cualquier símbolo (Forex, Índices, Metales)
-
Una posición a la vez (seguro y simple)
-
Stop Loss y Take Profit fijos
-
Ejecución limpia con parámetros mínimos
-
Sin martingala
-
✔ No grid
-
✔ Sin promedios
-
✔ Sin sistemas de recuperación peligrosos
Esto hace que el EA ideal para:
-
Nuevos operadores
-
Usuarios que prueban estrategias
-
Demostrar la lógica de la tendencia
-
Ejecutar configuraciones seguras y sencillas
Cómo funciona
-
El EA monitoriza continuamente dos EMAs:
-
EMA rápida
-
EMA Lenta
-
-
Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta → COMPRAR
-
Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta → VENTA
El EA abre sólo una operación a la vez, asegurando un control total del riesgo.
Stop Loss y Take Profit se establecen automáticamente en función de los puntos definidos por el usuario.
Ajustes recomendados
-
Símbolo: XAUUSD (mejor rendimiento)
-
Marco temporal: M15 / M30 / H1
-
Tamaño del lote: 0.10 o superior en función del tamaño de la cuenta
-
Stop Loss: 400-800 puntos
-
Take Profit: 600-1200 puntos
Entradas
-
LotSize - volumen de operaciones
-
FastEMA - periodo de la media móvil rápida
-
SlowEMA - periodo de la media móvil lenta
-
StopLossPoints - distancia SL en puntos
-
TakeProfitPoints - distancia TP en puntos
-
SlipPoints - deslizamiento máximo
Todos los parámetros son sencillos y adecuados para principiantes.
Compatibilidad
Este EA funciona en:
-
✔ XAUUSD (recomendado)
-
Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
Índices (NAS100, US30)
-
Metales (XAU, XAG)
-
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD)
El rendimiento varía en función de la volatilidad - los instrumentos de mayor volatilidad producen más señales.
Notas importantes
-
Este EA no utiliza aprendizaje automático o redes neuronales.
-
El nombre "TopAI" es sólo una marca.
-
La lógica es totalmente determinista y transparente.
-
Siempre prueba en Strategy Tester antes de su uso en vivo.
Conclusión
TopAI Trend Gold EA es una herramienta de seguimiento de tendencia limpia y segura, creada para los operadores que quieren simplicidad, estabilidad y facilidad de prueba.
Perfecto para los nuevos usuarios, el comercio de demostración, y los sistemas de tendencia de aprendizaje.
Si desea características más avanzadas como:
-
confirmación multi-marco de tiempo
-
trailing stop
-
entrada pullback
-
rupturas
-
filtros inteligentes
-
lógica complementaria
la versión Pro completa está disponible por separado.