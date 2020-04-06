TopAI Trend Gold Trend EA for XAUUSD

Visión general

TopAI Trend Gold EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias simple y estable diseñado para XAUUSD y otros instrumentos de tendencia.

Utiliza una estructura limpia basada en EMA (Fast EMA vs Slow EMA) para detectar claras tendencias alcistas o bajistas del mercado y abrir operaciones en consecuencia.

Este EA se ha creado como una versión fácil de usar y ligera, adecuada para principiantes, probadores y operadores que prefieren reglas transparentes.

Sin martingala, sin rejilla, sin apilamiento de posiciones arriesgadas - sólo entradas de tendencia claras.

Características principales

Entrada de seguimiento de tendencia utilizando la lógica de cruce de EMA

Funciona mejor en Oro (XAUUSD)

Se puede utilizar en cualquier símbolo (Forex, Índices, Metales)

Una posición a la vez (seguro y simple)

Stop Loss y Take Profit fijos

Ejecución limpia con parámetros mínimos

Sin martingala

✔ No grid

✔ Sin promedios

✔ Sin sistemas de recuperación peligrosos

Esto hace que el EA ideal para:

Nuevos operadores

Usuarios que prueban estrategias

Demostrar la lógica de la tendencia

Ejecutar configuraciones seguras y sencillas

Cómo funciona

El EA monitoriza continuamente dos EMAs: EMA rápida

EMA Lenta Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta → COMPRAR Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta → VENTA

El EA abre sólo una operación a la vez, asegurando un control total del riesgo.

Stop Loss y Take Profit se establecen automáticamente en función de los puntos definidos por el usuario.

Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD (mejor rendimiento)

Marco temporal: M15 / M30 / H1

Tamaño del lote: 0.10 o superior en función del tamaño de la cuenta

Stop Loss: 400-800 puntos

Take Profit: 600-1200 puntos

Entradas

LotSize - volumen de operaciones

FastEMA - periodo de la media móvil rápida

SlowEMA - periodo de la media móvil lenta

StopLossPoints - distancia SL en puntos

TakeProfitPoints - distancia TP en puntos

SlipPoints - deslizamiento máximo

Todos los parámetros son sencillos y adecuados para principiantes.

Compatibilidad

Este EA funciona en:

✔ XAUUSD (recomendado)

Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Índices (NAS100, US30)

Metales (XAU, XAG)

Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD)

El rendimiento varía en función de la volatilidad - los instrumentos de mayor volatilidad producen más señales.

Notas importantes

Este EA no utiliza aprendizaje automático o redes neuronales.

El nombre "TopAI" es sólo una marca.

La lógica es totalmente determinista y transparente.

Siempre prueba en Strategy Tester antes de su uso en vivo.

Conclusión

TopAI Trend Gold EA es una herramienta de seguimiento de tendencia limpia y segura, creada para los operadores que quieren simplicidad, estabilidad y facilidad de prueba.

Perfecto para los nuevos usuarios, el comercio de demostración, y los sistemas de tendencia de aprendizaje.

Si desea características más avanzadas como:

confirmación multi-marco de tiempo

trailing stop

entrada pullback

rupturas

filtros inteligentes

lógica complementaria

la versión Pro completa está disponible por separado.