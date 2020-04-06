TopAI Trend Gold Trend EA for XAUUSD

TopAI Trend Gold EA - Descripción oficial del producto.

Visión general

TopAI Trend Gold EA es un Asesor Experto de seguimiento de tendencias simple y estable diseñado para XAUUSD y otros instrumentos de tendencia.
Utiliza una estructura limpia basada en EMA (Fast EMA vs Slow EMA) para detectar claras tendencias alcistas o bajistas del mercado y abrir operaciones en consecuencia.

Este EA se ha creado como una versión fácil de usar y ligera, adecuada para principiantes, probadores y operadores que prefieren reglas transparentes.
Sin martingala, sin rejilla, sin apilamiento de posiciones arriesgadas - sólo entradas de tendencia claras.

Características principales

  • Entrada de seguimiento de tendencia utilizando la lógica de cruce de EMA

  • Funciona mejor en Oro (XAUUSD)

  • Se puede utilizar en cualquier símbolo (Forex, Índices, Metales)

  • Una posición a la vez (seguro y simple)

  • Stop Loss y Take Profit fijos

  • Ejecución limpia con parámetros mínimos

  • Sin martingala

  • ✔ No grid

  • ✔ Sin promedios

  • ✔ Sin sistemas de recuperación peligrosos

Esto hace que el EA ideal para:

  • Nuevos operadores

  • Usuarios que prueban estrategias

  • Demostrar la lógica de la tendencia

  • Ejecutar configuraciones seguras y sencillas

Cómo funciona

  1. El EA monitoriza continuamente dos EMAs:

    • EMA rápida

    • EMA Lenta

  2. Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta → COMPRAR

  3. Cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta → VENTA

El EA abre sólo una operación a la vez, asegurando un control total del riesgo.

Stop Loss y Take Profit se establecen automáticamente en función de los puntos definidos por el usuario.

Ajustes recomendados

  • Símbolo: XAUUSD (mejor rendimiento)

  • Marco temporal: M15 / M30 / H1

  • Tamaño del lote: 0.10 o superior en función del tamaño de la cuenta

  • Stop Loss: 400-800 puntos

  • Take Profit: 600-1200 puntos

Entradas

  • LotSize - volumen de operaciones

  • FastEMA - periodo de la media móvil rápida

  • SlowEMA - periodo de la media móvil lenta

  • StopLossPoints - distancia SL en puntos

  • TakeProfitPoints - distancia TP en puntos

  • SlipPoints - deslizamiento máximo

Todos los parámetros son sencillos y adecuados para principiantes.

Compatibilidad

Este EA funciona en:

  • ✔ XAUUSD (recomendado)

  • Pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

  • Índices (NAS100, US30)

  • Metales (XAU, XAG)

  • Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD)

El rendimiento varía en función de la volatilidad - los instrumentos de mayor volatilidad producen más señales.

Notas importantes

  • Este EA no utiliza aprendizaje automático o redes neuronales.

  • El nombre "TopAI" es sólo una marca.

  • La lógica es totalmente determinista y transparente.

  • Siempre prueba en Strategy Tester antes de su uso en vivo.

Conclusión

TopAI Trend Gold EA es una herramienta de seguimiento de tendencia limpia y segura, creada para los operadores que quieren simplicidad, estabilidad y facilidad de prueba.
Perfecto para los nuevos usuarios, el comercio de demostración, y los sistemas de tendencia de aprendizaje.

Si desea características más avanzadas como:

  • confirmación multi-marco de tiempo

  • trailing stop

  • entrada pullback

  • rupturas

  • filtros inteligentes

  • lógica complementaria

la versión Pro completa está disponible por separado.


