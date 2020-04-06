Your Accountant

이번에는 스캘핑에 종사 할 고문을 제공 할 것입니다. 그의 전략에 다른 방법이 없기 때문에 예,예,그것은 스캘핑입니다. 그는 주로 시간별 차트에 스캘핑 않습니다,하지만 당신은뿐만 아니라 다른 기간을 설정할 수 있습니다. 하지만 그는 매일 차트에서 일하지 않을 것입니다.왜냐하면 그의 작업은 촛대,매일 촛불에 의해 계산되기 때문입니다.이것은 매일 차트에서 단 한 가지이며,조언자는 춤출 것이 없습니다. 조언자의 설정에는 아침과 저녁 매개 변수가 있습니다.조언자의 근무 시간,어떤 시간부터 그리고 어떤 시간에 조언자가 거래할 것인지에 대한 책임이 있습니다. 왜 회계사? 당신은 당신의 욕망에 따라 달라집니다 약간의 차이를 계산해야하기 때문에. 환자가 이길 것입니다,그것은 사실입니다. 조언자의 전략은 하루처럼 쉽고 명확합니다. 그리고 내가 그것을 만들었다고 생각하지 마십시오. 대부분의 경우,하지만 여기 나는 많은 브로커가 보류중인 주문의 큰 숫자를 배치 금지하고 보류중인 주문에 제한을 설정하기 때문에 많은 사람들이이 전략에 대해 알고 있다고 가정합니다. 그리고 농담이 아닙니다. 나는 단지 그것을 보여 주었고 전문가 고문에 프로그래밍 방식으로 구현했습니다.일종의 확산 전략. 즉,현재 가격에서 일정 거리에 두 개의 대기 중인 주문이 배치됩니다.그 중 하나는 구매 중지이고 다른 하나는 판매 제한 또는 판매 중지이며 다른 하나는 구매 제한입니다...  그리고 정지 손실 물론,여기에 하나의 정지 손실 순서를 닫는 거리,그리고 이익과 이익에서 손실의 공제와 다른이며,최종 이익이 될 것입니다. 이를 바탕으로 고문의 설정을 신중하게 고려하고 모든 것을 신중하게 계산할 필요가 있습니다. 그리고 물론,당신에게 당신의 이익을 가져올 것이 전문가 고문을 시작합니다. 스크린 샷에서,나는 당신의 계정에 단지 500 달러로,이 전문 고문의 도움으로 3 년 동안,당신은 백만 달러를 벌 수있는 방법을 보여줍니다. 이 고문은 마틴을 가지고 있지 않지만 고문이 자신의 계정의 잔액(자본)을 두 배로 늘리고 비활성화하려면 설정 매개 변수에서 0-0 을 설정해야합니다.

3 년 동안 개별적으로 각 쌍에 백만 달러를 적립이 전문가 고문을 사용하는 방법을 보여 주었다,처음에는 계정에 오백 달러를 가지고. 관리자 설정의__기호 필드에서 터미널의 통화 쌍 창을 지정해야 합니다. 여기에,내가 그것을 이해,당신은 구매 후 구매자에게 사용할 수 있습니다 얼마나 많은 전문가 고문의 과정을 규제 할 수 있습니다. 숫자 5 를 기본값으로 둡니다.

이 통화 쌍은 별도의 이야기이며 여기에서 고문은 3 년 동안 1,200 만 달러 이상을 벌었습니다. 이 통화 쌍의 경우 설정의 모든 거리를 늘리고 예를 들어 통화 쌍의 정지 손실이 50 점이면 500 점의 정지 손실을 만듭니다. 스크린 샷에서 나는 또한이 통화 쌍에 대해 3 년 동안 고문의 설정과이 통화 쌍에 대한이 고문의 작업에서 얻은 수입을 보여주었습니다...

추신:어제 스크린 샷을 찍고 통화 쌍에 대한 고문을 실행했을 때,일본 통화가있는 통화 쌍은 손익분기 주문을 사용하여 한 거래에서 좋은 돈을 벌 수있는 대형 구매자가 없다는 사실 때문에 거의 많은 이익을 얻지 못한다는 것을 알았습니다.그리고 나는 무엇을 보았습니까? 예,그는 옳았고 모든 큰 선수들은 고문의 주머니에 있었고 여기서 백만 명 대신 그는 1 년에 2 백만 명 이상의 이익을 얻었습니다... 


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; 표준 거래량
input int StopLoss    = 200; 주문이 손실로 마감되는 주문의 개시 가격으로부터의 거리
input int Slippage    = 50; 미끄러짐
input int Magic       = 3030; 고문 명령의 마법 번호

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; 전문 고문이 작업할 터미널 창의 통화 쌍의 기호

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; 손익분기 순서의 현재 종가에서 정지 손실의 거리
input int TralingStep = 10; 손익분기 정지 손실에 순서 오프닝 가격에서 최소한도 거리
input bool trall      = false; 우리는 정지 손실이 손익분기 점에서 현재 가격을 넘어 이동할 수 있습니다

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; 현재 가격에서 구매 중지 주문을 여는 거리
input int selllimit   = 100; 현재 가격에서 판매 한도 주문을 여는 거리
input int sellstop    = 100; 현재 가격에서 판매 중지 주문을 여는 거리
input int buylimit    = 100; 현재 가격에서 구매 제한 주문을 여는 거리
input int distance    = 500; 현재 가격 인 경우 오픈 보류중인 주문으로부터의 거리 
                             내 추세를 변경 하 고 순서 대로 보류 중인 주문을 열지 않았다 
                             이러한 보류 중인 주문을 닫고 현재 주문과 더 가까운 새 주문을 엽니다
                             가격

"Setting the time"
input int Morning     = 8; 고문은 몇 시부 터 주문 개시를 시작할 것입니다
input int Evening     = 17; 어떤 시간에 고문이 주문 개시를 중단 할 것인가

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; 고문의 이익,그는 그의 모든 명령을 닫습니다 도달 한
input bool deleteAll  = false; 내세의 그래픽 화면을 지 웁니다

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; 어드바이저가 초기 볼륨을 두 배로 늘리면 주문량이 증가합니다 
                                 자본,그것은 지속적으로 지정된 볼륨의 볼륨에 추가됩니다.
                                 지정된 금액은 조언자의 자본이 두 배가 될 때입니다.
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index.
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes.
FREE
Correlation Beast EA
Smart Funded Hft
Blue CARA MT4
News Scalps
Benj hybrid EA mararm
CCI and ATR Trader
FREE
Gold Crazy EA MT4
Ksm Bot4
Reef Scalper
BuckWise
Project Infinity
H4 GBPUSD Trend Scalper
Gold Label
Harvest GOLD
Vizzion
Grid Averaging Pro MT4
Wolf Stream
Grid and MACD
Flying Gold
Gold tendance
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
LL Grid EA MT4
Euro Gift EurUsd M15
FREE
Dark Kakashi PRO EA
Zigzag Hedging EA
Aura Black Edition
XG Gold Robot MT4
Gold Medalist
Aura Neuron MT4
Stock Indexes EA MT4
Big Forex Players MT4
Fundamental hunter
The Tinga Tinga EA Updated
Opening Range Breakout Master
Bitcoin Robot MT4
Crude Oil Robot MT4
M1 Gold Scalper
Gold Throne MT4
Three Little Birds
ChimeraFxTool
Exorcist Projects
GridSync Pro
Trade Vantage v4
Trillion Pips GridX EA
MATrader QuickScalper
PinTrade MT4
Gold Lady
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Btcusd Grid
Hedging Forex EA1
Rockman
Guran xauusd
SAR Expert Advisor
Perfect Smart Scalper
