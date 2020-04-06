Your Accountant

이번에는 스캘핑에 종사 할 고문을 제공 할 것입니다. 그의 전략에 다른 방법이 없기 때문에 예,예,그것은 스캘핑입니다. 그는 주로 시간별 차트에 스캘핑 않습니다,하지만 당신은뿐만 아니라 다른 기간을 설정할 수 있습니다. 하지만 그는 매일 차트에서 일하지 않을 것입니다.왜냐하면 그의 작업은 촛대,매일 촛불에 의해 계산되기 때문입니다.이것은 매일 차트에서 단 한 가지이며,조언자는 춤출 것이 없습니다. 조언자의 설정에는 아침과 저녁 매개 변수가 있습니다.조언자의 근무 시간,어떤 시간부터 그리고 어떤 시간에 조언자가 거래할 것인지에 대한 책임이 있습니다. 왜 회계사? 당신은 당신의 욕망에 따라 달라집니다 약간의 차이를 계산해야하기 때문에. 환자가 이길 것입니다,그것은 사실입니다. 조언자의 전략은 하루처럼 쉽고 명확합니다. 그리고 내가 그것을 만들었다고 생각하지 마십시오. 대부분의 경우,하지만 여기 나는 많은 브로커가 보류중인 주문의 큰 숫자를 배치 금지하고 보류중인 주문에 제한을 설정하기 때문에 많은 사람들이이 전략에 대해 알고 있다고 가정합니다. 그리고 농담이 아닙니다. 나는 단지 그것을 보여 주었고 전문가 고문에 프로그래밍 방식으로 구현했습니다.일종의 확산 전략. 즉,현재 가격에서 일정 거리에 두 개의 대기 중인 주문이 배치됩니다.그 중 하나는 구매 중지이고 다른 하나는 판매 제한 또는 판매 중지이며 다른 하나는 구매 제한입니다... 그리고 정지 손실 물론,여기에 하나의 정지 손실 순서를 닫는 거리,그리고 이익과 이익에서 손실의 공제와 다른이며,최종 이익이 될 것입니다. 이를 바탕으로 고문의 설정을 신중하게 고려하고 모든 것을 신중하게 계산할 필요가 있습니다. 그리고 물론,당신에게 당신의 이익을 가져올 것이 전문가 고문을 시작합니다. 스크린 샷에서,나는 당신의 계정에 단지 500 달러로,이 전문 고문의 도움으로 3 년 동안,당신은 백만 달러를 벌 수있는 방법을 보여줍니다. 이 고문은 마틴을 가지고 있지 않지만 고문이 자신의 계정의 잔액(자본)을 두 배로 늘리고 비활성화하려면 설정 매개 변수에서 0-0 을 설정해야합니다.

3 년 동안 개별적으로 각 쌍에 백만 달러를 적립이 전문가 고문을 사용하는 방법을 보여 주었다,처음에는 계정에 오백 달러를 가지고. 관리자 설정의__기호 필드에서 터미널의 통화 쌍 창을 지정해야 합니다. 여기에,내가 그것을 이해,당신은 구매 후 구매자에게 사용할 수 있습니다 얼마나 많은 전문가 고문의 과정을 규제 할 수 있습니다. 숫자 5 를 기본값으로 둡니다.

이 통화 쌍은 별도의 이야기이며 여기에서 고문은 3 년 동안 1,200 만 달러 이상을 벌었습니다. 이 통화 쌍의 경우 설정의 모든 거리를 늘리고 예를 들어 통화 쌍의 정지 손실이 50 점이면 500 점의 정지 손실을 만듭니다. 스크린 샷에서 나는 또한이 통화 쌍에 대해 3 년 동안 고문의 설정과이 통화 쌍에 대한이 고문의 작업에서 얻은 수입을 보여주었습니다...

추신:어제 스크린 샷을 찍고 통화 쌍에 대한 고문을 실행했을 때,일본 통화가있는 통화 쌍은 손익분기 주문을 사용하여 한 거래에서 좋은 돈을 벌 수있는 대형 구매자가 없다는 사실 때문에 거의 많은 이익을 얻지 못한다는 것을 알았습니다.그리고 나는 무엇을 보았습니까? 예,그는 옳았고 모든 큰 선수들은 고문의 주머니에 있었고 여기서 백만 명 대신 그는 1 년에 2 백만 명 이상의 이익을 얻었습니다...



