Your Accountant

这一次，我将提供一位将从事倒卖的顾问。 是的，是的，这是通过倒票，因为在他的策略中没有其他方法。 他主要在H1每小时图表上进行剥头皮，但您也可以将其设置为其他时段。 但他不会在日线图上工作，因为他的工作是由烛台计算的，由每日蜡烛计算的，这只是日线图上的一件事，顾问没有什么可跳舞的。 在顾问的设置中，有早上和晚上的参数负责顾问的工作时间，从什么时候开始，在什么时候顾问将交易。 为什么是会计？ 因为你将不得不计算差异一点，这将取决于你的欲望。 病人会赢的，这是事实。 顾问的策略简单明了. 别以为是我编的。 最有可能的，但在这里我假设很多人都知道这种策略，因为许多经纪人禁止放置大量挂单并对挂单设置限制。 我不是在开玩笑。 我只是展示了它，并以编程方式在专家顾问中实现了它，这是一种传播策略。 也就是说，两个挂单被放置在离当前价格一定距离的地方，其中一个是买入止损，另一个是卖出限价，或者是卖出止损，另一个是买入限价。.. 当然还有止损，这里是关闭一个止损订单的距离，另一个是利润和从利润中扣除损失的距离，这将是您的最终利润。 基于此，有必要仔细考虑顾问的设置并仔细计算一切。 当然，启动这个专家顾问，它会给你带来利润。 在截图中，我将向您展示如何在3年内在这个专家顾问的帮助下，在您的帐户中只需500美元，您就可以赚取100万美元。 这个顾问没有鞅，但是当顾问将他的账户的余额（资本）加倍时，手数就会增加，为了禁用它，你需要在设置参数中设置零-0：增加。

在截图中，在三个货币对-GBPJPY，GBPUSD和USDJPY上，我展示了如何使用这个专家顾问在三年内单独赚取每对100万美元，最初您的帐户中只有500美元。 在顾问设置中，在__符号字段中，您需要在终端中指定货币对的窗口-必须这样做，以便顾问之间没有冲突。 在这里，据我了解，您可以调节购买后买方可获得多少专家顾问的过程。 我将数字5保留为默认值。

XAUUSD货币对是一个单独的故事，在这里，顾问在12年内赚了超过3百万美元。 对于这个货币对，我增加了设置中的所有距离，例如，如果GBPUSD货币对的止损为50点，那么在XAUUSD货币对上，我做了500点的止损，也就是说，我将所有东西乘以10，看 在截图中，我还展示了这个货币对的顾问3年的设置以及这个货币对xauusd的顾问工作的收入。..

PS：昨天，当我截屏并运行货币对顾问时，我注意到有日本货币的货币对几乎没有多少利润，因为没有大买家可以在一笔交易中使用盈亏平衡订单并赚钱。我看到了什么？ 是的，他是对的，所有的大玩家都在顾问的口袋里，而在这里，而不是一百万，他在一年内赚取了超过两百万的利润。.. 为了记录，在专家顾问设置中，建议使用TralingStep参数而不是StopLoss参数。 为啥? 因为当止损以当前价格移动到盈亏平衡时，



