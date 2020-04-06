今回はスキャルピングに携わるアドバイザーをご紹介します。 はい、はい、彼の戦略には他の方法がないので、それはスキャルピングによるものです。 彼は主にh1時間ごとのチャートでスキャルピングを行いますが、他の期間にも設定することができます。 しかし、彼の仕事はローソク足、毎日のろうそくによって計算されるので、彼は毎日のチャートでは働かず、毎日のチャートではただ一つのことであり、顧問 アドバイザーの設定には、アドバイザーの勤務時間、アドバイザーが何時から何時に取引するかを担当する朝と夕方のパラメータがあります。 なぜ会計士？ あなたは少し違いを計算しなければならないので、それはあなたの欲望に依存します。 患者が勝つ、それは事実です。 アドバイザーの戦略は、一日のように簡単かつ明確です。 そして、私がそれを作ったとは思わないでください。 ほとんどの場合、ここでは、多くのブローカーが多数の保留中の注文を禁止し、保留中の注文に制限を設定しているため、多くの人がこの戦略について知っていると思います。 そして、私は冗談ではありません。 私はちょうどそれを示し、Expert Advisorでプログラム的に実装しました。 つまり、2つの保留中の注文が現在の価格から一定の距離に配置され、そのうちの1つは買いストップであり、もう1つは売りリミット、または売りストップであり、もう1つは買いリミットです。.. そしてもちろん、ストップロスで、ここでは1つのストップロス注文を閉じることからの距離であり、他の利益と利益からの損失の控除であり、あなたの最終的な利益になります。 これに基づいて、顧問の設定を慎重に検討し、すべてを慎重に計算する必要があります。 そしてもちろん、あなたの利益をもたらすこのExpert Advisorを起動します。 スクリーンショットでは、このエキスパートアドバイザーの助けを借りて3年間で、アカウントにわずか500ドルで、100万ドルを稼ぐことができる方法を紹介します。 この顧問にはマーチンゲールはありませんが、顧問が自分のアカウントの残高（資本）を2倍にするとロットが増加し、それを無効にするには、設定パラメータでゼロ-0を設定する必要があります。IncreaseLot。

スクリーンショットでは、GBPJPY、GBPUSD、USDJPYの三つの通貨ペアで、このExpert Advisorを使用して、最初はアカウントに五百ドルしか持たない、三年間で各ペアで百万ドルを稼ぐ方法を示しました。 アドバイザ設定の__シンボルフィールドで、端末の通貨ペアのウィンドウを指定する必要があります-これは、アドバイザ間に競合がないようにする必要があります。 ここでは、私が理解しているように、購入後に購入者が利用できるExpert Advisorsの数のプロセスを規制することができます。 私はデフォルトとして5番を残します。

XAUUSD通貨ペアは別の話であり、ここで顧問は3年間で1200万ドル以上を獲得しました。 この通貨ペアでは、設定内のすべての距離を増やし、たとえば、GBPUSD通貨ペアのストップロスが50ポイントの場合、XAUUSDペアでは500ポイントのストップロスを行います。つまり、すべてに10を掛けて何が起こるかを確認します。 スクリーンショットでは、この通貨ペアの3年間のアドバイザーの設定と、この通貨ペアXAUUSDのこのアドバイザーの仕事からの収入も示しました。..

PS:昨日、私た画面からは、顧問に通貨ペア、い通貨ペアがある通貨にほとんどなさまの利益により、この大きなバイヤーがこの利用も注文をつくるためにお金取引に係るものに気付いた時のために行った試験装置のGBPJPY通貨ペア ここでは、日本の外国為替市場では主に移動からアメリカン証券取引所にアジアの証券取引所、過去年間にセットしている取引時間が5時からとったから。 はい、彼は正しかったし、すべての大きな選手は顧問のポケットに入っていた、そしてここで百万の代わりに、彼は年に二百万以上の利益を上げた。..



