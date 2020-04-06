Your Accountant

今回はスキャルピングに携わるアドバイザーをご紹介します。 はい、はい、彼の戦略には他の方法がないので、それはスキャルピングによるものです。 彼は主にh1時間ごとのチャートでスキャルピングを行いますが、他の期間にも設定することができます。 しかし、彼の仕事はローソク足、毎日のろうそくによって計算されるので、彼は毎日のチャートでは働かず、毎日のチャートではただ一つのことであり、顧問 アドバイザーの設定には、アドバイザーの勤務時間、アドバイザーが何時から何時に取引するかを担当する朝と夕方のパラメータがあります。 なぜ会計士？ あなたは少し違いを計算しなければならないので、それはあなたの欲望に依存します。 患者が勝つ、それは事実です。 アドバイザーの戦略は、一日のように簡単かつ明確です。 そして、私がそれを作ったとは思わないでください。 ほとんどの場合、ここでは、多くのブローカーが多数の保留中の注文を禁止し、保留中の注文に制限を設定しているため、多くの人がこの戦略について知っていると思います。 そして、私は冗談ではありません。 私はちょうどそれを示し、Expert Advisorでプログラム的に実装しました。 つまり、2つの保留中の注文が現在の価格から一定の距離に配置され、そのうちの1つは買いストップであり、もう1つは売りリミット、または売りストップであり、もう1つは買いリミットです。..  そしてもちろん、ストップロスで、ここでは1つのストップロス注文を閉じることからの距離であり、他の利益と利益からの損失の控除であり、あなたの最終的な利益になります。 これに基づいて、顧問の設定を慎重に検討し、すべてを慎重に計算する必要があります。 そしてもちろん、あなたの利益をもたらすこのExpert Advisorを起動します。 スクリーンショットでは、このエキスパートアドバイザーの助けを借りて3年間で、アカウントにわずか500ドルで、100万ドルを稼ぐことができる方法を紹介します。 この顧問にはマーチンゲールはありませんが、顧問が自分のアカウントの残高（資本）を2倍にするとロットが増加し、それを無効にするには、設定パラメータでゼロ-0を設定する必要があります。IncreaseLot。

スクリーンショットでは、GBPJPY、GBPUSD、USDJPYの三つの通貨ペアで、このExpert Advisorを使用して、最初はアカウントに五百ドルしか持たない、三年間で各ペアで百万ドルを稼ぐ方法を示しました。 アドバイザ設定の__シンボルフィールドで、端末の通貨ペアのウィンドウを指定する必要があります-これは、アドバイザ間に競合がないようにする必要があります。 ここでは、私が理解しているように、購入後に購入者が利用できるExpert Advisorsの数のプロセスを規制することができます。 私はデフォルトとして5番を残します。

XAUUSD通貨ペアは別の話であり、ここで顧問は3年間で1200万ドル以上を獲得しました。 この通貨ペアでは、設定内のすべての距離を増やし、たとえば、GBPUSD通貨ペアのストップロスが50ポイントの場合、XAUUSDペアでは500ポイントのストップロスを行います。つまり、すべてに10を掛けて何が起こるかを確認します。 スクリーンショットでは、この通貨ペアの3年間のアドバイザーの設定と、この通貨ペアXAUUSDのこのアドバイザーの仕事からの収入も示しました。..

PS:昨日、私た画面からは、顧問に通貨ペア、い通貨ペアがある通貨にほとんどなさまの利益により、この大きなバイヤーがこの利用も注文をつくるためにお金取引に係るものに気付いた時のために行った試験装置のGBPJPY通貨ペア ここでは、日本の外国為替市場では主に移動からアメリカン証券取引所にアジアの証券取引所、過去年間にセットしている取引時間が5時からとったから。 はい、彼は正しかったし、すべての大きな選手は顧問のポケットに入っていた、そしてここで百万の代わりに、彼は年に二百万以上の利益を上げた。.. 


"- Advisor Settings -"
input double Lots     = 0.2; 標準取引量
input int StopLoss    = 200; 注文が損失でクローズされる注文の始値からの距離
input int Slippage    = 50; スリッページ
input int Magic       = 3030; アドバイザーの注文の魔法の数

 "Guardian of the Working Window"
input string __Symbol = ""; Expert Advisorが動作するターミナルウィンドウの通貨ペアのシンボル

"- Order Trawl -"
input int PlusPoints  = 100; 損益分岐点注文の現在の終値からのストップロスの距離
input int TralingStep = 10; 注文開始価格から損益分岐点ストップロスまでの最小距離
input bool trall      = false; 私たちは、ストップロスが損益分岐点で現在の価格を超えて移動することができます

"- Setting Postponements -"
input int buystop     = 100; 現在の価格から買いストップ注文を開始する距離
input int selllimit   = 100; 現在の価格からの売り指値注文の開始距離
input int sellstop    = 100; 現在の価格からの売りストップ注文の開始距離
input int buylimit    = 100; 現在の価格からの買い指値注文の開始距離
input int distance    = 500; 現在の価格の場合、未決注文からの距離 
                             私は私の傾向を変更し、するために保留中の注文を開いていませんでした 
                             これらの保留中の注文を閉じて、現在の注文に近い新しい注文を開きます
                             価格

"Setting the time"
input int Morning     = 8; から何時間までアドバイザーの開口受注
input int Evening     = 17; アドバイザーは注文を開始するのを何時に停止しますか

 "- Closing orders -"
input double clos     = 10; 顧問の利益は、彼がすべての注文を閉じることに達しました
input bool deleteAll  = false; 別世界のグラフィック画面をクリアします

"Supplement"
input double IncreaseLot = 0.00; アドバイザーが最初のボリュームを倍増させた場合の注文ボリュームの増加 
                                 資本金は、その常時に追加の量は、指定された。
                                 指定された金額が指導教員の資本のままダブル。
おすすめのプロダクト
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
エキスパート
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
エキスパート
!! 最新バージョン2.05にアップデートして、さらに高速なパフォーマンスを実現してください!! スマートファンデッドHFTは、2024年1月29日の市場オープンで、低ボラティリティにもかかわらず、KORTANA FXの100Kチャレンジを突破しました。 スクリーンショットセクションをチェックしてください。証拠をそこに置きました。 重要：2024年1月29日までのKORTANA FXの暗号支払いに対する40％の独占割引をお見逃しなく。 スマートファンデッドHFT EAでトレーディングの可能性を解き放ちましょう！ VPS不要 / 設定ファイル不要 / プラグアンドプレイを楽しむ 限定時間のプロモーション価格 2024年2月1日に価格が上がります！！ https://www.youtube.com/watch?v=56FKxI-noI4 最初の満足なクライアントの結果が添付されています。今日、自分自身でFAST FOREX FUNDINGの50Kチャレンジを突破しました。以下に結果を添付しました)) トレーダーの皆さん、こんにちは、 私のトレーディングの
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
エキスパート
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
エキスパート
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
エキスパート
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Reef Scalper
Charles Crete
エキスパート
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
BuckWise
Joel Protusada
エキスパート
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Project Infinity
Sergey Yarmish
エキスパート
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Vizzion
Joel Protusada
エキスパート
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
エキスパート
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
エキスパート
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Flying Gold
Kantinan Manatkasemsak
エキスパート
Flying Gold EA It's an efficient gold trading system.  It's a unique strategy. The EA has accurate entry point calculations. If the conditions are not met, the EA will not open the order. Just install the EA, it can work immediately. Use the H4 time frame. XAUUSD Use initial Money 1000$ (Standard Account) /   initial Money  100$ (Cent / Micro Account) Back Test with 99% model quality from 2020 - 7 July. 2023 TIP !!! For good performance, choose a server that is close to the broker's server. Str
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
エキスパート
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
エキスパート
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
エキスパート
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
エキスパート
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Intensive
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Exotic Adv
Ivan Simonika
エキスパート
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
エキスパート
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
エキスパート
グリッドシンクプロ   は   洗練されたグリッド取引EA     のために設計   メタトレーダー4     組み合わせる   完全に自動化された実行   と   手動取引の柔軟性 。これは   スマートグリッドEA     実装する   非マーチンゲール、高度なグリッド戦略   と   正確なリスク管理コントロール 、以下を含む   日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ   資本を保護するために   不安定な市場状況 。システムは   事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド     （停止または制限）両方向   境界なく 、体系的に埋める   価格差   両方の間   範囲と傾向の状況 。 EAは、     カスタマイズ可能なグリッドネットワーク   と   調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）     そして   注文密度（片側2件以上の注文） により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。     ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ 。     高度なリスク管理   価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします  
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
エキスパート
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
エキスパート
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
エキスパート
BTCUSD GRID EA は、グリッド取引戦略を使用するように設計された自動プログラムです。 BTCUSD GRID EA は、初心者にも経験豊富なトレーダーにも同様に非常に役立ちます。 使用できる他のタイプの取引ボットもありますが、グリッド取引戦略の論理的性質により、暗号グリッド取引ボットは問題なく自動取引を簡単に実行できます。 BTCUSD GRID EA は、グリッド取引ボットを試してみたい場合に使用するのに最適なプラットフォームです。 BTCUSD GRID EA は、通貨が不安定な場合でも理想的な価格ポイントで自動取引を実行できるため、暗号通貨業界にとって非常に効果的です。 この自動取引戦略の主な目的は、EA 内で事前に設定された値動きで多数の売買注文を行うことです。 この特定の戦略は自動化が容易であるため、暗号通貨取引によく使用されます。 グリッド取引戦略を正しく使用すると、資産の価格が変化したときに利益を得ることができます。 グリッド取引戦略が最も効果的であることが証明されています 。 暗号通貨の価格が変動するため。   -------------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
エキスパート
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
Rockman
Jia Jie Tian
エキスパート
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Guran xauusd
Ran Gu
エキスパート
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
エキスパート
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
エキスパート
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
作者のその他のプロダクト
AdvisorPanel
Iurii Kuksov
ユーティリティ
こんにちはます。  金融外国為替市場での取引のためのこのパネルについて少しお話ししたいと思います。 このパネルはMQL4プログラミング言語で書かれており、特定のポジションの成行注文を開くのに役立つように設計されています。 これは、通常の注文と保留中の注文の両方で動作します。 つまり、Buy、Sell、BuyLimit、SellLimit、BuyStop、SellStopなどの売り注文と買い注文を開きます。 また、グリッド注文を含む保留中の注文のネットワーク、つまり、保留中の注文を制限し、保留中の注文を一度に停止することもできます。 このパネルは、保留中の注文も閉じます。 今後の注文の設定は、パネルの上部にあります: 1. quantityは注文数(このパラメータは成行注文には影響せず、1つの価格で100注文としましょう)であり、ボタンを1回クリックするだけで開かれる保留中の注文の数を示します。 2. ロットは、ご注文が開かれる価格です 3. takeprofitはあなたの順序が利益と閉まる市場価格である。 4. stoplossは、お客様の注文が損失で終了する市場価格です 5. 距
SpiderNotKnowWeb
Iurii Kuksov
エキスパート
This Expert Advisor uses Moving Average with certain parameters to open orders. He will always open the first deal to buy, but, with certain settings, he can only open deals to sell. To close orders, he uses a profit after which he will close all orders and start his work again. So far, it works as a Martingale and as a networker. extern double Lots                 = 0.20 ; - - From this parameter, which is the value of the currency at which you will to trade, the Expert Advisor begins its work.
BreakingTrend
Iurii Kuksov
エキスパート
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
CalorieGetter
Iurii Kuksov
エキスパート
このExpert Advisorは実際にはマーチンゲールであり、Magic1での買い注文に対してのみトレーリングで動作します。 他のすべてのオーダーでは、トローリングは機能しません。 EnteringMarketパラメータに応じて、EAが開きます 注文の頻度が少ないか、より頻繁に注文します。 これは、互いに移動平均の距離に依存し、この距離が大きいほど、 買い注文が開かれることはあまりありません。 戦略の意味は単純です：発注書が開かれ、価格がどのように動作するかに応じて、次のようになります。 我々は知らないが、保留中の注文を使用して、我々はそのさらなる動きを仮定し、予測し、 したがって、我々は獲得しようとします。 そして、はい、顧問は販売のためのマーチンゲールを開き、価格があれば注文を購入しません ロットは10.00以上に達し、10.00を超えるものはすべて4で除算され、3倍になります。 したがって、マーチンゲールから売り注文と買い注文の通常のグリッドアドバイザーに移動します これ以上の十ロット以下の運のための増加したロット。 extern double LotsBuy         
MartinZ
Iurii Kuksov
エキスパート
これはマーチンゲールシステムに取り組んでいる普通の顧問です。 平均価格の交点に応じて注文を配置します。 ここでは、例えば、第二以降の注文の開口部後の利益と終値と言わなければなりません 販売は、ポイントで測定され、カウントされません。 つまり、ストラテジーテスターでExpert Advisorを実行する必要があります そして、特定の通貨ペアなどのために適切にその設定を準備します。 あなたによってあなたに提供される資産の ブローカー。 extern double Lots= 0.01 ; -これは、最初の買い注文と売り注文が開かれるロット価格です。 extern int TakeProfit= 400 ; -これは、注文が利益でクローズされるポイント単位の価格です。 extern int TPB= 300 ;-これは、 複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です                                   発注書のための利益を使って。 extern int TPS= 400 ;-これは、 複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です      
MartinZDouble
Iurii Kuksov
エキスパート
アドバイザーはマーチンゲールシステムを使用して動作します。 彼は移動平均スケジュールに従って取引を開きます。 開くには、期間M15と異なる期間を使用します 価格計算期間と異なるシフトを持つ。 ここでは、例えば、第二以降の注文の開口部後の利益と終値と言わなければなりません 販売は、ポイントで測定され、カウントされません。 つまり、ストラテジーテスターでExpert Advisorを実行する必要があります そして、特定の通貨ペアなどのために適切にその設定を準備します。 あなたによってあなたに提供される資産の ブローカー。 extern double Lots= 0.20 ;-これは、最初の買い注文と売り注文が開かれるロット価格です。 extern int TakeProfit= 400 ;-これは、注文が利益でクローズされるポイント単位の価格です。 extern int TPB= 300 ;-これは、複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です                                    発注書のための利益を使って。 extern int TPS= 40
MyAreExpectingTrend
Iurii Kuksov
エキスパート
ここでは、このアドバイザーにはマジックナンバーがありません。 ある種の、これは不可能であるため、欠点です 複数のExpert Advisorsが互いに干渉するため、同じ端末で複数のExpert Advisorsを開きます。 しかし、 これは異なる端末では発生しません。 アドバイザーが動作し、そのロジックでそれらを使用するので、それらはコード自体にあります 専用の魔法の注文番号。 つまり、それはアドバイザーの仕事の論理の一部であり、それがなければ、方法はありません。 市場に参入するとき、顧問は現在の価格の異なる平均値とコントロールの大きな読み取り値を使用します 現在のバーを時間内に開くと、結論が出て買い注文または売り注文が開きます。 彼の取引のポイントは、常にトレンドに追いつくことです。 extern double Lots= 0.20 ;あなたのブローカーとあなたの口座の通貨でのロットの値を開く                                  最初の発注書。 extern int TakeProfit= 400 ;-購入のためのポイントで計算された利益を持つ注文の終値
MyAreExpectingTrendDouble
Iurii Kuksov
エキスパート
このEAは最初のEAの続きですが、何倍も多くの注文を開きます。 どうして？ 私が追加したので 保留中の注文を使用して彼にトレンド検索制御。 つまり、彼は価格がどの方向に動いているのかを覚えています。 どこで、なぜ彼は最後の注文を開いた。.. そして、このアドバイザーは常に正しい方向に動いています。 その唯一の欠点は、正しく設定してこれらの設定で動作させない場合です。 彼はまた、現在の価格の平均を考慮し、いくつかの結論に達し、結果を開きます 取引。 また、現在のバーの開口部を制御し、前に開かれた位置を分析します。 唯一の欠点は、現在の価格からのポイントで保留中の注文の開始を指定しなかったことです。 私がそれを改善するとき、私は間違いなくこのパラメータを設定に追加する可能性があります。.. extern double Lots= 0.20 ;-あなたのブローカーとあなたのアカウントの通貨でのロットの値を開く                                    最初の発注書。 extern double LotsStop= 0.08 ;-ストップ保留中の注文のロット値. e
BearAcceptsProtection
Iurii Kuksov
エキスパート
この顧問の仕事の論理は非常に普通です。 市場に参入するには、異なる値の移動平均を使用します そして、これらの比率に基づいて、それは開き、常に最初の購入取引を開きます。 そしてすでに彼女と彼女の行動に基づいています 彼の行動の次のモデルを構築します。 その通り！... Expert Advisorでは、利食いとストップロスは使用されませんが、クローズされます 一定の利益を達成するための注文は、設定でそれ以下ではないことを示しています。.. たぶんもっと、しかし少なくはありません。 extern double Lots     = 0.2 ; これは、トランザクションのサイズ、つまりそのボリュームを決定する値です。 extern int Magic       = 1121 ; アドバイザーの注文のマジックナンバー。 // //--- // extern int EnteringMarketBuy = 100 ; これは、市場に参入するための2つの移動平均の間の距離です。 // //--- // extern int FirstTransition        = 500 ; 価格が次
MakingAssistantNetworker
Iurii Kuksov
ユーティリティ
これは、買い注文と売り注文のネットワークを配置する通常のパネルです。 このExpert Advisorは、設定で定義された利益注文を閉じます。 次に、ラダーと呼ばれるパラメータがあり、ラダーパラメータで示されたポイントだけ注文間の距離が増加し始めることを含みます(ここでは、メイン設定では10ポイントです)。これは、2次が10ポイント、3次が20ポイント、4次が40ポイントなどを意味します。 次に、これは設定にないため、このアドバイザーに何があるかを知る必要がありますが、このアドバイザーが提案した戦略のロジックに影響します。. アドバイザーが5つの注文を開くのは、ここの設定であるとしましょう。.. または購入のために。.. または販売のため。.. よかった.. ただし、注文を開くと、次のオープン注文のロットが以前にオープンした注文の半分だけ増加します。 つまり、設定で0.1ロットを設定すると、スキームに従って5つの注文が開き、現在の価格に近い最初の注文は0.1ロットの価格で開かれます。 第二に、与えられたステップのために、ここで50ポイントのステップは0.15ロットの価格で開きます。
CrocodileHunting
Iurii Kuksov
エキスパート
яяяя 1 . "Opening Orders" extern double Lots      = 0.2 ;   extern int Slippage     = 50 ;   extern int Magic1       = 1911 ; extern int FirstBuy     = 100 ;   extern int NextOrderBuy = 300 ;   //--- //                       2 . "Order Opening Time" extern int Include   = 1 ; extern int TheSwitch = 15 ; //--- // 3 . "Increasing the lot" extern double mnogitb = 3.0 ; extern double mnogits = 2.0 ; //--- //                       4 . "Sell Order Network Settings" extern bool grids                   
CrocodileChangingTrend
Iurii Kuksov
エキスパート
zzzz "Opening Orders" ; extern double Lots             = 0.2 ; extern int Slippage            = 50 ; extern int Magic1              = 1911 ; extern int Magic2              = 1912 ; extern int FirstBuyOne         = 3 ; extern int FirstBuyTwo         = 0 ; extern int FirstBuyThree       = 1 ; extern int OpeningDistanceBuy  = 100 ; extern int NextOrderBuyOne     = 100 ; extern int FirstSellOne        = 1 ; extern int FirstSellTwo        = 3 ; extern int FirstSellThree      = 1 ; extern int OpeningD
MosquitoBite
Iurii Kuksov
エキスパート
Expert Advisorは設定に応じて取引されます。.. アグレッシブはアグレッシブではありません-ここでは、あなたがそれを設定すると、それは取引されます。 彼の戦略の特徴として何を強調すべきですか？ そして、顧問がこのような取引を開くという事実。.. 彼が指定されたパラメータに従って買い取引を開いた場合、設定の特定のポイントを介して、売りシグナルがあるとすぐに買い注文の下で売り取引を開きます。 そしてまったく逆です。 彼が指定されたパラメータに従って売り取引を開いた場合、買い取引は売り取引の上に開かれます。 それでは、アドバイザーの取引について何を言えばよいですか？ したがって、たとえば3.00から10.00までの時間を設定すると、アドバイザーは3.00から10.00までのトランザクションのみを開き、ターミナルウィンドウ、通貨ペアにいる間に残りのすべての作業を行います。これは、設定でトロールを指定し、最も重要なことに、これらの取引がこのアドバイザーによって開かれた場合はトランザクションを閉じることです。 Expert Advisorは、移動平均とアリゲーターの二つの指標を取引に使
Singing Snake About Trend
Iurii Kuksov
エキスパート
このアドバイザーは、アイデアがマーチンゲールに似ていますが、まったくマーチンゲールではありません。 最初はそのロジックを隠したかったのですが、私はまだその特性を設定で部分的に開示しなければならないという事実を紹介します。プログラマーは、私の意見では、思考の論理において普通の人々とはわずかに異なるため、買い手がロジックに混乱しないように、そのパラメータを指定する必要があります。 そして、このため、個人的には、この顧問の仕事についての詳細を説明しようとします。 まず、私はこの顧問の口座残高の全額に制限を設定しており、顧問は確立された制限のこの量が彼が取引するのに十分であるまでのみ取引を開 ここでは、アドバイザーがドローダウンに入り、注文を開かない場合、マージンコール制限自体があなたを救うことはできませんが、彼はオープントレードで損失を被るので、アドバイザーは最終的にあなたのアカウントのすべての資本を排出することを知っておく必要があります。 そして、このため、貿易の顧問を提供する方が良い状況があります。 アドバイザの設定でLimit-1.0(one)を指定すると、制限を無効にできます。 
Bremen Town Musicians Break The Trend
Iurii Kuksov
エキスパート
なぜヘッジ？ このアドバイザーの戦略は、あなたの投資投資を保存しようとしますので。 そのため、この顧問はストップロスを使用せず、彼の戦略は勝利のみを目的としており、外国為替市場で発生する危機的な状況では、取引を開始して資本を節約しようとします。 XAUUSD通貨ペアのスクリーンショットグラフは、アドバイザーがヘッジ状態に入り、資本を節約しようとした時点で正確に表示され、同時にひどく稼がなかった(グラフ上のこれらの上向きの縞模様は、アドバイザーがどれだけ稼いだかを示しています。..）通貨ペアは一種の波、それが動く廊下を持っているので、プロセスの設定を変更することも良いことではありません。 もちろん、例外はありますが、価格はほとんど常に通常のコースに戻り、頑固に設定された方向に移動します。 彼女が今回何かを手に入れなかったら、彼女は間違いなく戻ってきて、彼女が手に入れなかったものを手に入れるでしょう。 これは人間の精神がどのように機能するかです。 したがって、賭けている通貨ペアの履歴に基づいてExpert Advisorを設定し、一定期間にわたって実行し、リスクを軽減し、道路に乗ることをお
That Day
Iurii Kuksov
インディケータ
指標はその作成において普通です。 これは、高値と安値を計算し、平均価格とそれらを相関させます。 それの唯一の美しさは、それが過去の日のパラメータと現在のパラメータを相関させることであり、それが私がそれを「その日」と呼んだ理由です。"これは、H1時間チャートの期間のために開発されました。 そして、それは彼が正しく行動する場所です。 設定では、パラメータを設定するのは簡単です。長さは平均価格を決定します。 パラメータ:primは、指標が平均価格を計算するために使用する価格を示します。 たとえば、2つの指標をチャートに配置し、1つの指標の低価格をプリムパラメータで指定し、もう1つの指標の高価格を指定すると、これら2つの指標がコリドーを作成します。 また、2つの指標を使用してストップロスを設定することもできます。 最初のパラメータがprim=Low、2番目のパラメータが=Medianであり、買い注文または売り注文の配置に応じて、ストップロスを中央線を超えて移動できるとします。 パラメータ:countは、最大値と最小値の計算を行います。 つまり、カウントするバーの数です。
StrategySchedule
Iurii Kuksov
インディケータ
この指標は、線を使用して特定のろうそくの測定値を構築する一種の戦略であり、トレーダーの計算と取引に役立ちます。 インジケーター自体は通常の移動平均であり、明るい色と暗い色の2色で着色されているため、特定の時点での現在の状況での市場行動の性質をトレーダーに示し、色の表示に応じて、この段階でどの取引が最もよく開かれているかを示します。購入するか、販売するかのいずれかです。 しかし、インジケーターの垂直線と水平線は、トレーダーに彼の結論を詳しく見る権利を与え、トレーダーが特定の時間に取引している場合はさらにそうです。このインジケーターは、インジケーター設定でトレーダー自身が設定した特定の時間の水平線で、キャンドルの最大値と最小値の開閉を計算し、これを分割しますパラメーターは、トレーダー自身が設定した一定期間の最大値と最小値の平均値を示す3行目で分割されます。 そして、トレーダーの便宜のために、私は日の取引で今日の取引の終わりを示す3番目の垂直線を追加しました。 インジケーターはH1期間正しく機能しています。 私は他の期間にそれをチェックしませんでした。 その後、私は無料でExper
Wax Candle
Iurii Kuksov
エキスパート
Expert Advisorはレベルごとに取引されます。 つまり、レベルはアドバイザーの設定で設定されます。朝はレベルが計算されるとき、夕方は計算が実行されるときであり、アドバイザーが終値と始値の高値と安値を計算するのはこの期間中であり、その後は最大値より上のストップ保留中の注文を開き、最小値より下の1つを売ります。 アドバイザーの設定のnottradeパラメータは、アドバイザーが保留中の注文を開くまでの時間を担当します。 アドバイザーにはストップロスはありません。 Expert Advisorは、価格が損失している場合に前の注文を閉じるためにカウンター注文を開きます。 アドバイザーは、最大レベルと最小レベルの間の中央に正確にカウンター注文を開きます。 彼は増加したロットでこの注文を開きます。 どうして？ ここでは、カウンター注文のロットが大きいほど、カウンター注文が注文を閉じるためのアドバイザーの設定にも示されている利益に主なものを閉じます。 しかし、カウンター注文が終値に達しず、市場価格がカウンター注文から再びロールバックされた場合、アドバイザーはメイン注文を閉じるのに役立つカウン
Wizard Collects Cones
Iurii Kuksov
エキスパート
アドバイザーは市場の主要プレーヤーを計算し、主要プレーヤーが賭けをする準備ができているという結論に達し、この時点でアドバイザーはストップロスで売買するために2つの保留中のストップオーダーを開きます。市場には1人の主要プレーヤーがいない可能性があり、誰がどの方向に毛布を引っ張るのかわからないのですか?この時点で、アドバイザーは2つの保留中のストップオーダーを開き、ストップロスで売買します。! 現在の価格が逆転し、主要なプレーヤーが勝利にすべてを賭けた場合、後で特定の損失を被るよりもすぐに負けた注文を閉じる方が良いので、最小ストップロスを設定することをお勧めします。 アドバイザーの矢印、またはターミナルチャート上のファキルの魔法の杖は、トレンドの方向を示し、毎日のトレンドがどの方向に発展するか、または現在の価格による内訳が予想されるイベントを予測します。 アドバイザーは通貨ペアでうまく機能します：XAUUSDとbalance10,000のバランスで10年で400万ドル以上になりますが、アドバイザーは取引ごとに5.0ロットまたはtransaction5 これに基づいて、すべてを10で割った場
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信