RTC ML AiBot MT5
- Asesores Expertos
- Muhammad Faisal Sagala
- Versión: 12.12
- Activaciones: 10
RTC ML AiBot | ML Signal Executor EA - Sistema de Entrada Única Administrado por Riesgo
RTC ML AiBot no es el típico robot "plug-and-profit".
Es un motor de ejecución y control de riesgos de nivel profesional, diseñado para trabajar junto a un sistema de señales avanzado de aprendizaje automático.
Este EA existe para resolver un problema crítico al que se enfrentan la mayoría de los operadores: proteger el capital mientras ejecutan las señales con disciplina y consistencia.
RTC ML AiBot está construido como una capa dedicada de ejecución y gestión de riesgos para los sistemas avanzados de trading basados en señales.
Prioriza la protección del capital, la disciplina de ejecución y la exposición controlada - en lugar de la frecuencia de las operaciones o estrategias agresivas.
Este sistema fue desarrollado para los traders que ya entienden que la supervivencia a largo plazo en el mercado depende de la calidad de ejecución y la disciplina de riesgo - no de la cantidad de señales.
Únete a mi canal para obtener más información acerca de este Asesor Experto : https://www.mql5.com/en/channels/rtcmlaibot
⚙️ Para qué está diseñado este EA
Este Asesor Experto es un motor profesional de ejecución y gestión de riesgos.
No predice el mercado, sino que se centra en:
-
Protección del capital
-
Disciplina de ejecución
-
La coherencia del riesgo
El EA ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones cumplen estrictas normas de riesgo y calidad.
⚙️ Por qué existe este EA
La mayoría de los traders fracasan no por malas señales, sino por:
- mala ejecución - decisiones de riesgo emocional - falta de disciplina RTC ML AiBot fue construido para eliminar esas debilidades mediante la aplicación de estrictas normas de ejecución y los límites de riesgo de forma automática.
Características clave de la gestión de riesgos
-
Ejecución de una sola entrada (sin overtrading)
-
Riesgo fijo o dinámico por operación
-
Protección de pérdidas y beneficios diarios
-
Sistema de protección del capital
-
Control de pérdidas consecutivas
-
Filtros de diferenciales y noticias
-
Trailing stop y opciones de cierre parcial
🚫 S in rejilla 🚫 Sin martingala 🚫 Sin promediado 🚫 Sin lógica de recuperación
🎯 Para quién es este EA
✔ Los comerciantes que valoran el control de riesgos sobre la frecuencia de comercio
✔ Prop comerciantes firmes que necesitan estricto cumplimiento drawdown
✔ Los usuarios que ejecutan ML o estrategias basadas en señales
⚠️Who Este EA NO es para
✖ Operadores de scalping de alta frecuencia
✖ Operadores de cuadrícula / martingala
✖ Usuarios que esperan beneficios garantizados
🎯 Filosofía de Trading
-
Una operación por señal
-
Una operación por barra (opcional)
-
Precisión sobre frecuencia
-
Diseñado para la consistencia, no para el juego
Integración de señales
⚠️ Este EA está diseñado intencionalmente como un ejecutor compañero para el Indicador RTC ML. El indicador realiza todas las tareas de aprendizaje y predicción, mientras que el EA asegura que esas señales se ejecuten de forma segura y consistente.
El EA:
-
Lee los datos de predicción procesados
-
Aplica la lógica de riesgo y ejecución
-
Gestiona todo el ciclo de vida de la operación
Sin el indicador, no se ejecutará ninguna operación.
🏦 Preparado para Cuentas Personales y de Prop Firm
Incluye un modo Prop Firm dedicado:
-
Control diario de detracciones
-
Control global de la reducción
-
Seguimiento del beneficio objetivo
-
Control de la duración del reto
📊 Transparencia
Una señal en vivo MQL5 pública se proporciona para demostrar:
-
Comportamiento de ejecución
-
Disciplina de reducción
-
Comportamiento en el mercado real
Los resultados en tiempo real se comparten para transparentar el comportamiento de la ejecución y la disciplina de riesgo, no como garantía de beneficios. Puede comprobar aquí el rendimiento en tiempo real de RTC ML AiBot