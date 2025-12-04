FiboEvo WIN: Estrategia Fibo Híbrida y Rejilla Adaptable

Descripción breve

Graybox Expert Advisor especializado en el Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX) y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones.

Visión general

FiboEvo WIN fue diseñado para la realidad del mercado brasileño (B3). Opera rupturas y retrocesos de los niveles de Fibonacci a favor de la tendencia.

Su gran diferenciador es el sistema Auto-Adaptive Trading (ATR): en lugar de utilizar distancias fijas para la Parrilla (precio medio), el robot "siente" la volatilidad del mercado. Si el mercado está rápido, amplía la parrilla; si está lento, la acorta. De este modo se evitan las operaciones excesivas en momentos de pánico.

Guía completa de entradas

A continuación encontrará una explicación detallada de cada ajuste disponible en el panel de control del robot:

1. Ajustes Generales

Número Mágico (ID Único): Identificador único para que el robot sólo gestione sus propias órdenes. Si se utiliza en varios gráficos, cambie este número.

Lote Inicial: Tamaño de la primera entrada (mano inicial).

Lote máximo permitido: Bloqueo de seguridad. El robot nunca abrirá una orden superior a este valor, aunque el cálculo de Martingala se lo pida. Evita la rotura de la cuenta por apalancamiento excesivo.

Desviación Acep table: Desviación máxima del precio aceptada al enviar la orden.

Modo visual/cuadro de mando (Graybox): true muestra el cuadro de mando y las líneas en el gráfico; false hace que el robot sea más ligero (ideal para VPS).

2. Gestión financiera (Divisa de la cuenta)

Daily Profit Target: Cantidad financiera (por ejemplo R$500.00) para terminar el día con Ganancia . Cuando se alcanza, el robot se detiene.

Límite de Pérdida Diaria: Cantidad financiera (p.ej. $300.00) para la Pérdida máxima del día. Si la pérdida (apertura + cierre) toca este valor, el robot reinicia todo. Ajuste obligatorio.

3. Protección y notificaciones

Protección (Move Stop on Profit): Activa la función Breakeven (0 a 0) o Trailing Stop .

Activación de la protección (% del recorrido): Define cuándo proteger la operación. Ej: 0.8 significa que si el precio recorre el 80% del camino hacia el objetivo, el Stop Loss se mueve a la entrada.

Enviar Notificaciones Push: Envía alertas a su aplicación MetaTrader en su teléfono móvil con cada operación.

4. Fibo y Grid (El Motor de Estrategia)

Fibo Reference Timeframe: El tiempo del gráfico utilizado para dibujar el Fibonacci (por ejemplo, M15), independientemente del tiempo del gráfico en el que esté operando (por ejemplo, M5).

Modo de Actualización de Fibo: Estático: Congela el Fibonacci tan pronto como abre una operación (Recomendado para mantener los niveles consistentes). Dinámico: Actualiza el Fibo incluso cuando la operación está abierta.

Multiplicador Martingale: Factor de multiplicación para las órdenes de recuperación (por ejemplo, 1,5 veces la orden anterior).

Niveles máximos: Número máximo de incrementos de posición permitidos.

TP fijo en puntos: Si es 0 , el objetivo será el nivel de expansión de Fibonacci (técnico). Si se introduce un valor (por ejemplo 150), el objetivo será fijo en puntos.

5. Auto-Adaptación (ATR) - EA highlight

Usar ATR para Distancia Dinámica: Si es true, las distancias de la Parrilla no son fijas, varían según la volatilidad del momento.

Periodo A TR : Sensibilidad del cálculo de la volatilidad (Por defecto: 14).

Grid Distance Factor (x ATR): Multiplicador para definir la distancia entre órdenes de recuperación. Mayor = rejilla más larga.

Factor de Tolerancia de Entrada: Pequeño margen de error para validar que se toca el nivel de Fibo.

FIXED Minimum Distance/Tolerance: Valores de seguridad en caso de que el ATR sea demasiado bajo (mercado parado), asegurando que la rejilla no se acorte demasiado.

6. Filtros de Tendencia

Estrategia de Filtrado: Seleccione si desea utilizar sólo VWAP, sólo ADX o Ambos. Lógica VWAP : Comprar sólo por encima del VWAP, Vender sólo por debajo.

Periodo ADX : Configuración del indicador de fuerza de la tendencia.

Nivel ADX : El EA evita operar contra tendencias muy fuertes si el ADX está por encima de este valor.

Pausa después del beneficio: Tiempo (en segundos) que el robot espera después de un Take Profit antes de buscar una nueva entrada (enfría la cabeza del robot).

7. Horas de negociación (Day Trade)

Hora de inicio: Hora a la que se empieza a analizar el mercado.

Hora de finalización: Hora para dejar de abrir nuevas entradas (fase de cierre).

Cierre Obligatorio: Hora de "cierre duro". El robot cierra cualquier posición abierta, en beneficios o en pérdidas, para no dormirse.

8. Optimización y Logs

Criterios de Optimización Personalizados: Métrica interna única para encontrar "Conjuntos" robustos en el probador de estrategias (centrada en un drawdown bajo).

Guardar Logs/Debug: Se utiliza sólo para mantenimiento. Mantener falso para un mejor rendimiento.

Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad