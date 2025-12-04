FiboEvo

4

FiboEvo WIN: Estrategia Fibo Híbrida y Rejilla Adaptable

Descripción breve

Graybox Expert Advisor especializado en el Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX) y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones.

Visión general

FiboEvo WIN fue diseñado para la realidad del mercado brasileño (B3). Opera rupturas y retrocesos de los niveles de Fibonacci a favor de la tendencia.

Su gran diferenciador es el sistema Auto-Adaptive Trading (ATR): en lugar de utilizar distancias fijas para la Parrilla (precio medio), el robot "siente" la volatilidad del mercado. Si el mercado está rápido, amplía la parrilla; si está lento, la acorta. De este modo se evitan las operaciones excesivas en momentos de pánico.

Guía completa de entradas

A continuación encontrará una explicación detallada de cada ajuste disponible en el panel de control del robot:

1. Ajustes Generales

  • Número Mágico (ID Único): Identificador único para que el robot sólo gestione sus propias órdenes. Si se utiliza en varios gráficos, cambie este número.

  • Lote Inicial: Tamaño de la primera entrada (mano inicial).

  • Lote máximo permitido: Bloqueo de seguridad. El robot nunca abrirá una orden superior a este valor, aunque el cálculo de Martingala se lo pida. Evita la rotura de la cuenta por apalancamiento excesivo.

  • Desviación Acep table: Desviación máxima del precio aceptada al enviar la orden.

  • Modo visual/cuadro de mando (Graybox): true muestra el cuadro de mando y las líneas en el gráfico; false hace que el robot sea más ligero (ideal para VPS).

2. Gestión financiera (Divisa de la cuenta)

  • Daily Profit Target: Cantidad financiera (por ejemplo R$500.00) para terminar el día con Ganancia. Cuando se alcanza, el robot se detiene.

  • Límite de Pérdida Diaria: Cantidad financiera (p.ej. $300.00) para la Pérdida máxima del día. Si la pérdida (apertura + cierre) toca este valor, el robot reinicia todo. Ajuste obligatorio.

3. Protección y notificaciones

  • Protección (Move Stop on Profit): Activa la función Breakeven (0 a 0) o Trailing Stop.

  • Activación de la protección (% del recorrido): Define cuándo proteger la operación. Ej: 0.8 significa que si el precio recorre el 80% del camino hacia el objetivo, el Stop Loss se mueve a la entrada.

  • Enviar Notificaciones Push: Envía alertas a su aplicación MetaTrader en su teléfono móvil con cada operación.

4. Fibo y Grid (El Motor de Estrategia)

  • Fibo Reference Timeframe: El tiempo del gráfico utilizado para dibujar el Fibonacci (por ejemplo, M15), independientemente del tiempo del gráfico en el que esté operando (por ejemplo, M5).

  • Modo de Actualización de Fibo:

    • Estático: Congela el Fibonacci tan pronto como abre una operación (Recomendado para mantener los niveles consistentes).

    • Dinámico: Actualiza el Fibo incluso cuando la operación está abierta.

  • Multiplicador Martingale: Factor de multiplicación para las órdenes de recuperación (por ejemplo, 1,5 veces la orden anterior).

  • Niveles máximos: Número máximo de incrementos de posición permitidos.

  • TP fijo en puntos: Si es 0 , el objetivo será el nivel de expansión de Fibonacci (técnico). Si se introduce un valor (por ejemplo 150), el objetivo será fijo en puntos.

5. Auto-Adaptación (ATR) - EA highlight

  • Usar ATR para Distancia Dinámica: Si es true, las distancias de la Parrilla no son fijas, varían según la volatilidad del momento.

  • Periodo A TR: Sensibilidad del cálculo de la volatilidad (Por defecto: 14).

  • Grid Distance Factor (x ATR): Multiplicador para definir la distancia entre órdenes de recuperación. Mayor = rejilla más larga.

  • Factor de Tolerancia de Entrada: Pequeño margen de error para validar que se toca el nivel de Fibo.

  • FIXED Minimum Distance/Tolerance: Valores de seguridad en caso de que el ATR sea demasiado bajo (mercado parado), asegurando que la rejilla no se acorte demasiado.

6. Filtros de Tendencia

  • Estrategia de Filtrado: Seleccione si desea utilizar sólo VWAP, sólo ADX o Ambos.

    • LógicaVWAP: Comprar sólo por encima del VWAP, Vender sólo por debajo.

  • Periodo ADX: Configuración del indicador de fuerza de la tendencia.

  • Nivel ADX: El EA evita operar contra tendencias muy fuertes si el ADX está por encima de este valor.

  • Pausa después del beneficio: Tiempo (en segundos) que el robot espera después de un Take Profit antes de buscar una nueva entrada (enfría la cabeza del robot).

7. Horas de negociación (Day Trade)

  • Horade inicio: Hora a la que se empieza a analizar el mercado.

  • Hora de finalización: Hora para dejar de abrir nuevas entradas (fase de cierre).

  • Cierre Obligatorio: Hora de "cierre duro". El robot cierra cualquier posición abierta, en beneficios o en pérdidas, para no dormirse.

8. Optimización y Logs

  • Criterios de Optimización Personalizados: Métrica interna única para encontrar "Conjuntos" robustos en el probador de estrategias (centrada en un drawdown bajo).

  • Guardar Logs/Debug: Se utiliza sólo para mantenimiento. Mantener falso para un mejor rendimiento.

Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad

IMPORTANTE:

  1. Naturaleza del Riesgo: La operativa con Mini Índices implica un alto apalancamiento. El uso de técnicas Grid/Martingale aumenta el riesgo de pérdidas rápidas si no se gestiona adecuadamente.

  2. Responsabilidad: El desarrollador no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas financieras. El usuario debe probar el EA en una cuenta DEMO y ajustar el Límite de Pérdidas Diarias en función de su capital.

  3. Backtests: Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.


Comentarios 1
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

Productos recomendados
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado para mejorar su trading con estrategias automatizadas premium a un precio inmejorable. ¡IMPORTANTE! Después de la compra por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración. Libere todo el potencial de su cuenta de trading con LifeHack Prime EA , un Ases
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Fuzzy Predictor EA se basa en una estrategia de lógica difusa basada en el análisis de velas , según el número de velas largas o cortas consecutivas, el porcentaje de velas largas o cortas en una muestra fija de velas, el porcentaje de sombra en esta muestra o las sombras superior e inferior en las velas de inversión para el análisis de inversión. Cuando el EA analiza todos estos parámetros, decide, basándose en su estrategia difusa , qué operación será mejor: tendencia o inversión. Takeprofit y
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Asesores Expertos
CSP Strategy. Este patrón de velas se basa como su nombre indica en un cierto tipo de patrón en las velas (mejor rendimiento en 1H timeframe) El backtest y la optimización se realizó sobre datos históricos externos por esta razón un backtest realizado en meta trader5 no mostrará los mismos buenos resultados, sin embargo, además de la backtest, hemos realizado una prueba real durante 1 semana desde el 2023.03.27 hasta el 2023.0330 los resultados se exponen en las imágenes proporcionadas. Pistas
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador "HLC_bar_MT5 Wyckoff" para MT5 se creó para facilitar el análisis en el momento de la negociación. La barra HLC fue utilizada por Richard Wyckoff y actualmente se usa ampliamente en operaciones "VSA" . Wyckoff descubrió que el uso de High, Low y Close hacía que el gráfico fuera mucho más limpio y fácil de analizar. El indicador " HLC_bar_MT5 Wyckoff " permite: # Cambiar el ancho de la barra; # Deja la barra del mismo color; # Y resalte la barra que abrió y cerró al mismo precio. Los
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Asesores Expertos
FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex . Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones. Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia. Su diferenciador clave es el sistema Au
FREE
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
Te invito a comprar mi EA y apoyarme, GoldMachina MT5 Quedan 10 copias por $50 El precio se incrementará en $20 con cada 10 compras. Precio final $399 ¡Atencion! ¡Experto no comercia a menudo, tenga esto en cuenta antes de comprar! No espere una operación todos los días! Las operaciones son raras! La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con un mínimo de $ 200 de depósito inicial, que el comercio de apoyo en XAUUSD (Oro) y el tamaño del lote se puede personalizar
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Lifeea Pro
Paline Maina
Asesores Expertos
AdvancedPriceActionEA Inteligente. Adaptable. Preciso. El AdvancedPriceActionEA es un potente asesor experto diseñado para los comerciantes que quieren sacar provecho de los patrones de acción de precios fuertes, el impulso y la volatilidad. Este EA combina estrategias probadas en el tiempo como filtros de tendencia EMA, impulso RSI y patrones de velas (barras envolventes y pin) con características dinámicas de gestión de riesgos para ofrecer oportunidades de trading consistentes. Característ
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Asesores Expertos
El robot comercial VR Black Box se basa en la popular y probada estrategia de seguimiento de tendencias. A lo largo de varios años, se ha mejorado en las cuentas comerciales reales mediante actualizaciones periódicas y la introducción de nuevas ideas. Gracias a esto, VR Black Box se ha convertido en un robot comercial poderoso y único que puede impresionar tanto a principiantes como a operadores experimentados. Para familiarizarse con el robot y evaluar su eficacia, basta con instalarlo en una c
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indicadores
Herramienta de trazado de ondas de Elliott para MT5 - El último sistema profesional de trazado de ondas Lleve su análisis de mercado al siguiente nivel con la Herramienta de trazado de ondas de Elliott para MT5 , una solución de gráficos avanzada diseñada para operadores que exigen precisión, velocidad y control total en el etiquetado de ondas. Diseñada tanto para principiantes como para expertos Elliotticians, esta herramienta transforma el marcado manual de ondas en una experiencia suave, intu
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Seaguard
QuanticX
Asesores Expertos
Anuncio: Todos los EAs (Expert Advisors) de QuanticX están actualmente disponibles de forma gratuita, ¡pero sólo por un tiempo limitado! Para disfrutar del soporte de QuanticX de por vida y seguir recibiendo EAs gratuitos, le rogamos que deje una reseña y realice un seguimiento del rendimiento de nuestros EAs en Myfxbook. Además, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener bonos exclusivos en EAs y soporte personalizado. Seaguard de QuanticX Entre en el dominio de vanguardia de Qua
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Trader Propfirm Pro - Asesor Experto para Traders Profesionales El Trader Propfirm Pro es un Asesor Experto avanzado desarrollado exclusivamente para traders de mesas propietarias, compatible tanto con cuentas de prueba como con cuentas aprobadas. Este sistema utiliza redes neuronales e inteligencia artificial para optimizar el análisis gráfico, identificar tendencias mensuales y realizar entradas precisas en gráficos de menores tiempos. Con un sistema basado en redes neuronales, el EA rastrea l
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
G Edge
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
G Edge MT5: La ventaja definitiva para operar G Edge no es sólo un robot de trading, es su dominio tecnológico en el mercado. Diseñado para una precisión quirúrgica, este robot redefine los estándares del trading algorítmico. Al utilizar algoritmos de entrada avanzados, G Edge logra una impresionante tasa de ganancias del 96,5% , manteniendo la reducción por debajo del 2% . Esta herramienta está diseñada para los operadores que exigen el máximo crecimiento del capital con una exposición mínima a
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Asesores Expertos
FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex . Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones. Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia. Su diferenciador clave es el sistema Au
FREE
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Asesores Expertos
Descripción Este Asesor Experto (EA) implementa una estrategia basada en la divergencia de precios entre el mini dólar (WDO$N) y el dólar completo (DOL$N). Monitoriza posibles discrepancias entre estos dos activos segundos antes de la apertura del mercado o a lo largo del día (dependiendo del modo elegido) y coloca órdenes sobre el mini dólar, apostando por una futura convergencia. Características principales Divergencia Mínima Configurable: La estrategia utiliza un parámetro de divergencia mín
FREE
Filtro:
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

Respuesta al comentario