FiboEvo
- Asesores Expertos
- Dion Lima Dasilva
- Versión: 1.11
- Actualizado: 4 diciembre 2025
FiboEvo WIN: Estrategia Fibo Híbrida y Rejilla Adaptable
Descripción breve
Graybox Expert Advisor especializado en el Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX) y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones.
Visión general
FiboEvo WIN fue diseñado para la realidad del mercado brasileño (B3). Opera rupturas y retrocesos de los niveles de Fibonacci a favor de la tendencia.
Su gran diferenciador es el sistema Auto-Adaptive Trading (ATR): en lugar de utilizar distancias fijas para la Parrilla (precio medio), el robot "siente" la volatilidad del mercado. Si el mercado está rápido, amplía la parrilla; si está lento, la acorta. De este modo se evitan las operaciones excesivas en momentos de pánico.
Guía completa de entradas
A continuación encontrará una explicación detallada de cada ajuste disponible en el panel de control del robot:
1. Ajustes Generales
-
Número Mágico (ID Único): Identificador único para que el robot sólo gestione sus propias órdenes. Si se utiliza en varios gráficos, cambie este número.
-
Lote Inicial: Tamaño de la primera entrada (mano inicial).
-
Lote máximo permitido: Bloqueo de seguridad. El robot nunca abrirá una orden superior a este valor, aunque el cálculo de Martingala se lo pida. Evita la rotura de la cuenta por apalancamiento excesivo.
-
Desviación Acep table: Desviación máxima del precio aceptada al enviar la orden.
-
Modo visual/cuadro de mando (Graybox): true muestra el cuadro de mando y las líneas en el gráfico; false hace que el robot sea más ligero (ideal para VPS).
2. Gestión financiera (Divisa de la cuenta)
-
Daily Profit Target: Cantidad financiera (por ejemplo R$500.00) para terminar el día con Ganancia. Cuando se alcanza, el robot se detiene.
-
Límite de Pérdida Diaria: Cantidad financiera (p.ej. $300.00) para la Pérdida máxima del día. Si la pérdida (apertura + cierre) toca este valor, el robot reinicia todo. Ajuste obligatorio.
3. Protección y notificaciones
-
Protección (Move Stop on Profit): Activa la función Breakeven (0 a 0) o Trailing Stop.
-
Activación de la protección (% del recorrido): Define cuándo proteger la operación. Ej: 0.8 significa que si el precio recorre el 80% del camino hacia el objetivo, el Stop Loss se mueve a la entrada.
-
Enviar Notificaciones Push: Envía alertas a su aplicación MetaTrader en su teléfono móvil con cada operación.
4. Fibo y Grid (El Motor de Estrategia)
-
Fibo Reference Timeframe: El tiempo del gráfico utilizado para dibujar el Fibonacci (por ejemplo, M15), independientemente del tiempo del gráfico en el que esté operando (por ejemplo, M5).
-
Modo de Actualización de Fibo:
-
Estático: Congela el Fibonacci tan pronto como abre una operación (Recomendado para mantener los niveles consistentes).
-
Dinámico: Actualiza el Fibo incluso cuando la operación está abierta.
-
-
Multiplicador Martingale: Factor de multiplicación para las órdenes de recuperación (por ejemplo, 1,5 veces la orden anterior).
-
Niveles máximos: Número máximo de incrementos de posición permitidos.
-
TP fijo en puntos: Si es 0 , el objetivo será el nivel de expansión de Fibonacci (técnico). Si se introduce un valor (por ejemplo 150), el objetivo será fijo en puntos.
5. Auto-Adaptación (ATR) - EA highlight
-
Usar ATR para Distancia Dinámica: Si es true, las distancias de la Parrilla no son fijas, varían según la volatilidad del momento.
-
Periodo A TR: Sensibilidad del cálculo de la volatilidad (Por defecto: 14).
-
Grid Distance Factor (x ATR): Multiplicador para definir la distancia entre órdenes de recuperación. Mayor = rejilla más larga.
-
Factor de Tolerancia de Entrada: Pequeño margen de error para validar que se toca el nivel de Fibo.
-
FIXED Minimum Distance/Tolerance: Valores de seguridad en caso de que el ATR sea demasiado bajo (mercado parado), asegurando que la rejilla no se acorte demasiado.
6. Filtros de Tendencia
-
Estrategia de Filtrado: Seleccione si desea utilizar sólo VWAP, sólo ADX o Ambos.
-
LógicaVWAP: Comprar sólo por encima del VWAP, Vender sólo por debajo.
-
-
Periodo ADX: Configuración del indicador de fuerza de la tendencia.
-
Nivel ADX: El EA evita operar contra tendencias muy fuertes si el ADX está por encima de este valor.
-
Pausa después del beneficio: Tiempo (en segundos) que el robot espera después de un Take Profit antes de buscar una nueva entrada (enfría la cabeza del robot).
7. Horas de negociación (Day Trade)
-
Horade inicio: Hora a la que se empieza a analizar el mercado.
-
Hora de finalización: Hora para dejar de abrir nuevas entradas (fase de cierre).
-
Cierre Obligatorio: Hora de "cierre duro". El robot cierra cualquier posición abierta, en beneficios o en pérdidas, para no dormirse.
8. Optimización y Logs
-
Criterios de Optimización Personalizados: Métrica interna única para encontrar "Conjuntos" robustos en el probador de estrategias (centrada en un drawdown bajo).
-
Guardar Logs/Debug: Se utiliza sólo para mantenimiento. Mantener falso para un mejor rendimiento.
Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad
IMPORTANTE:
-
Naturaleza del Riesgo: La operativa con Mini Índices implica un alto apalancamiento. El uso de técnicas Grid/Martingale aumenta el riesgo de pérdidas rápidas si no se gestiona adecuadamente.
-
Responsabilidad: El desarrollador no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas financieras. El usuario debe probar el EA en una cuenta DEMO y ajustar el Límite de Pérdidas Diarias en función de su capital.
-
Backtests: Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.
