FiboEvo

4

FiboEvo WIN: Estratégia Híbrida Fibo & Grid Adaptativo

Descrição Curta

Expert Advisor "Graybox" especializado em Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas por Fibonacci, Filtros de Fluxo (VWAP/ADX) e um sistema de Grid Adaptativo por ATR para recuperação de posições.

Visão Geral (Overview)

O FiboEvo WIN foi projetado para a realidade do mercado brasileiro (B3). Ele opera rompimentos e retrações de níveis de Fibonacci a favor da tendência.

Seu grande diferencial é o sistema Auto-Adaptativo (ATR): em vez de usar distâncias fixas para o Grid (preço médio), o robô "sente" a volatilidade do mercado. Se o mercado está rápido, ele alarga o grid; se está lento, ele encurta. Isso evita o "overtrading" em momentos de pânico.

Guia Completo de Parâmetros (Inputs)

Abaixo, a explicação detalhada de cada configuração disponível no painel do robô:

1. Configurações Gerais

  • Número Mágico (ID Único): Identificador exclusivo para que o robô gerencie apenas as suas próprias ordens. Se usar em múltiplos gráficos, mude este número.

  • Lote Inicial: Tamanho da primeira entrada (mão inicial).

  • Lote Máximo permitido: Trava de Segurança. O robô jamais abrirá uma ordem maior que este valor, mesmo que o cálculo do Martingale peça. Impede a quebra da conta por alavancagem excessiva.

  • Slippage aceitável: Desvio máximo de preço aceito ao enviar a ordem.

  • Modo Visual/Painel (Graybox): true exibe o dashboard e linhas no gráfico; false deixa o robô mais leve (ideal para VPS).

2. Gestão Financeira (Moeda da Conta)

  • Meta de Lucro Diário: Valor financeiro (ex: R$ 500,00) para encerrar o dia com Gain. Ao atingir, o robô para.

  • Limite de Perda Diária: Valor financeiro (ex: R$ 300,00) para o Loss máximo do dia. Se o prejuízo (aberto + fechado) tocar esse valor, o robô zera tudo. Obrigatório configurar.

3. Proteção e Notificações

  • Proteção (Mover Stop ao Lucrar): Ativa a função de Breakeven (0 a 0) ou Trailing Stop.

  • Gatilho Proteção (% do Caminho): Define quando proteger a operação. Ex: 0.8 significa que se o preço percorrer 80% do caminho até o alvo, o Stop Loss é movido para a entrada.

  • Enviar Notificações Push: Envia alertas para o seu aplicativo MetaTrader no celular a cada operação.

4. Fibo e Grid (O Motor da Estratégia)

  • Timeframe Referência Fibo: O tempo gráfico usado para desenhar a Fibonacci (ex: M15), independente do tempo gráfico que você está operando (ex: M5).

  • Modo de Atualização da Fibo:

    • Estático: Congela a Fibonacci assim que abre uma operação (Recomendado para manter a coerência dos níveis).

    • Dinâmico: Atualiza a Fibo mesmo com trade aberto.

  • Multiplicador de Martingale: Fator de multiplicação para as ordens de recuperação (ex: 1.5x a ordem anterior).

  • Máximo de níveis: Quantidade máxima de aumentos de posição permitidos.

  • TP Fixo em pontos: Se 0 , o alvo será o nível de expansão de Fibonacci (técnico). Se colocar um valor (ex: 150), o alvo será fixo em pontos.

5. Auto-Adaptação (ATR) - Destaque do EA

  • Usar ATR para Distância Dinâmica: Se true , as distâncias do Grid não são fixas, elas variam conforme a volatilidade do momento.

  • Período do ATR: Sensibilidade do cálculo de volatilidade (Padrão: 14).

  • Fator Distância Grid (x ATR): Multiplicador para definir a distância entre ordens de recuperação. Maior = Grid mais longo.

  • Fator Tolerância Entrada: Pequena margem de erro para validar o toque no nível de Fibo.

  • Distância/Tolerância Mínima FIXA: Valores de segurança para caso o ATR esteja muito baixo (mercado parado), garantindo que o grid não fique curto demais.

6. Filtros de Tendência

  • Estratégia de Filtro: Selecione se deseja usar apenas VWAP, apenas ADX ou Ambos.

    • Lógica VWAP: Compra apenas acima da VWAP, Vende apenas abaixo.

  • Período ADX: Configuração do indicador de força de tendência.

  • Nível ADX: O EA evita operar contra tendências muito fortes se o ADX estiver acima deste valor.

  • Pausa após lucro: Tempo (em segundos) que o robô espera após um Take Profit antes de procurar nova entrada (esfria a cabeça do robô).

7. Horários de Negociação (Day Trade)

  • Hora de Início: Horário para começar a analisar o mercado.

  • Hora de Término: Horário para parar de abrir novas entradas (fase de encerramento).

  • Fechamento Compulsório: Horário "Hard Close". O robô fecha qualquer posição aberta, no lucro ou prejuízo, para não dormir posicionado.

8. Otimização e Logs

  • Critério de Otimização Customizado: Métrica interna exclusiva para encontrar "Sets" robustos no testador de estratégia (focados em baixo rebaixamento).

  • Salvar Logs/Debug: Usado apenas para manutenção. Mantenha false para melhor performance.

Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade

IMPORTANTE:

  1. Natureza do Risco: A negociação de Mini Índice envolve alta alavancagem. O uso de técnicas de Grid/Martingale aumenta o risco de perdas rápidas se não houver gestão adequada.

  2. Responsabilidade: O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras. O usuário deve obrigatoriamente testar o EA em conta DEMO e ajustar o Limite de Perda Diária de acordo com seu capital.

  3. Backtests: Resultados passados não garantem lucros futuros.


Отзывы 1
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

