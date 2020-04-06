FiboEvo Forex

FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable

USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA

Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex. Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones.

Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia.

Su diferenciador clave es el sistema Auto-Adaptativo (ATR): en lugar de utilizar distancias fijas para la Cuadrícula (promediando), el robot "detecta" la volatilidad del mercado. Si el mercado está rápido, amplía la rejilla; si está lento, la estrecha. Esto evita el "overtrading" en momentos de pánico o noticias de alto impacto.

Guía completa de parámetros (Entradas)

A continuación encontrará una explicación detallada de cada parámetro disponible en el panel del robot:

1. Parámetros Generales

Número Mágico (ID Único): Identificador exclusivo para que el robot gestione sólo sus propias órdenes. Si se utiliza en varios gráficos/pares, cambie este número para cada uno de ellos.

Lote Inicial: Tamaño de la primera entrada.

Lote máximo permitido: Bloqueo de seguridad. El robot nunca abrirá una orden superior a este valor, aunque el cálculo de Martingala lo solicite. Evita el reventón de la cuenta por apalancamiento excesivo.

Desvío Aceptable: Desviación máxima del precio aceptada al enviar la orden.

Modo Visual/Panel (Graybox): true muestra el cuadro de mandos y las líneas en el gráfico; false hace que el robot sea más ligero (ideal para VPS).

2. Gestión Financiera (Divisa de la cuenta)

Objetivo de beneficio diario: Valor financiero (por ejemplo, $ 500.00) para terminar el día con una Ganancia . Una vez alcanzado, el robot se detiene.

Límite de Pérdida Diaria: Valor financiero (por ejemplo, 300,00 $) para la Pérdida máxima diaria. Si el drawdown (flotante + cerrado) alcanza este valor, el robot cierra todo. Configuración obligatoria.

3. Protección y Notificaciones

Protección (Mover Stop a Beneficio): Activa la función Breakeven o Trailing Stop .

Disparo de Protección (% del Trayecto): Define cuándo proteger la operación. Por ejemplo, 0,8 significa que si el precio cubre el 80% de la distancia al objetivo, el Stop Loss se mueve al precio de entrada.

Enviar Notificaciones Push: Envía alertas a tu app móvil MetaTrader por cada operación.

4. Fibo y Grid (El motor de estrategia)

Fibo Reference Timeframe: El marco de tiempo del gráfico utilizado para dibujar el Fibonacci (por ejemplo, H1), independientemente del marco de tiempo en el que esté operando (por ejemplo, M5).

Modo de actualización de Fibo: Estático: Congela los niveles de Fibonacci tan pronto como se abre una operación (Recomendado para mantener la consistencia de los niveles). Dinámico: Actualiza el Fibo incluso con una operación abierta.

Multiplicador Martingala: Factor de multiplicación para órdenes de recuperación (por ejemplo, 1,5 veces la orden anterior).

Niveles Máximos: Número máximo de incrementos de posición permitidos.

TP Fijo en puntos: Si es 0 , el objetivo será el nivel de expansión de Fibonacci (técnico). Si se establece un valor (por ejemplo, 150), el objetivo será fijo en puntos.

5. Auto-Adaptación (ATR) - EA Highlight

Utilizar ATR para Distancia Dinámica: Si es true , las distancias de Cuadrícula no son fijas; varían de acuerdo a la volatilidad actual.

Periodo ATR: Sensibilidad del cálculo de volatilidad (Por defecto: 14).

Factor de Distancia de Cuadrícula (x ATR): Multiplicador para definir la distancia entre órdenes de recuperación. Mayor = Parrilla más amplia.

Factor de Tolerancia de Entrada: Pequeño margen de error para validar el toque en el nivel Fibo.

Distancia/Tolerancia Mínima Fija: Valores de seguridad para cuando el ATR es muy bajo (mercado lento), asegurando que la rejilla no se apriete demasiado.

6. Filtros de Tendencia

Filtrar Estrategia: Seleccione si desea utilizar sólo VWAP, sólo ADX, o Ambos.

Lógica VWAP: Compra sólo por encima de VWAP, Vende sólo por debajo.

Periodo ADX: Configuración del indicador de fuerza de la tendencia.

Nivel ADX: El EA evita operar contra tendencias muy fuertes si el ADX está por encima de este valor.

Pausa tras beneficio: Tiempo (en segundos) que el robot espera después de un Take Profit antes de buscar una nueva entrada (periodo de enfriamiento).

7. Horas de negociación (Intradía)

Hora de inicio: Hora a la que se empieza a analizar el mercado.

Hora de finalización : Hora en la que el robot deja de abrir nuevas entradas (fase de cierre).

8. Cierre Obligatorio: "Hora de cierre obligatorio. El robot cierra cualquier posición abierta, con ganancias o pérdidas, para evitar mantener posiciones durante la noche (swap/rollover).

8. Optimización y Logs

Criterio de Optimización Personalizado: Métrica interna exclusiva para encontrar "Sets" robustos en el probador de estrategias (centrado en un drawdown bajo).

Guardar Logs/Debug: Usado sólo para mantenimiento. Mantener falso para un mejor rendimiento.

Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad

IMPORTANTE: