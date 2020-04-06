FiboEvo Forex
- Asesores Expertos
- Dion Lima Dasilva
- Versión: 1.19
- Actualizado: 4 diciembre 2025
FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable
USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA
Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex. Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones.
Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia.
Su diferenciador clave es el sistema Auto-Adaptativo (ATR): en lugar de utilizar distancias fijas para la Cuadrícula (promediando), el robot "detecta" la volatilidad del mercado. Si el mercado está rápido, amplía la rejilla; si está lento, la estrecha. Esto evita el "overtrading" en momentos de pánico o noticias de alto impacto.
Guía completa de parámetros (Entradas)
A continuación encontrará una explicación detallada de cada parámetro disponible en el panel del robot:
1. Parámetros Generales
-
Número Mágico (ID Único): Identificador exclusivo para que el robot gestione sólo sus propias órdenes. Si se utiliza en varios gráficos/pares, cambie este número para cada uno de ellos.
-
Lote Inicial: Tamaño de la primera entrada.
-
Lote máximo permitido: Bloqueo de seguridad. El robot nunca abrirá una orden superior a este valor, aunque el cálculo de Martingala lo solicite. Evita el reventón de la cuenta por apalancamiento excesivo.
-
Desvío Aceptable: Desviación máxima del precio aceptada al enviar la orden.
-
Modo Visual/Panel (Graybox): true muestra el cuadro de mandos y las líneas en el gráfico; false hace que el robot sea más ligero (ideal para VPS).
2. Gestión Financiera (Divisa de la cuenta)
-
Objetivo de beneficio diario: Valor financiero (por ejemplo, $ 500.00) para terminar el día con una Ganancia. Una vez alcanzado, el robot se detiene.
-
Límite de Pérdida Diaria: Valor financiero (por ejemplo, 300,00 $) para la Pérdida máxima diaria. Si el drawdown (flotante + cerrado) alcanza este valor, el robot cierra todo. Configuración obligatoria.
3. Protección y Notificaciones
-
Protección (Mover Stop a Beneficio): Activa la función Breakeven o Trailing Stop.
-
Disparo de Protección (% del Trayecto): Define cuándo proteger la operación. Por ejemplo, 0,8 significa que si el precio cubre el 80% de la distancia al objetivo, el Stop Loss se mueve al precio de entrada.
-
Enviar Notificaciones Push: Envía alertas a tu app móvil MetaTrader por cada operación.
4. Fibo y Grid (El motor de estrategia)
-
Fibo Reference Timeframe: El marco de tiempo del gráfico utilizado para dibujar el Fibonacci (por ejemplo, H1), independientemente del marco de tiempo en el que esté operando (por ejemplo, M5).
-
Modo de actualización de Fibo:
-
Estático: Congela los niveles de Fibonacci tan pronto como se abre una operación (Recomendado para mantener la consistencia de los niveles).
-
Dinámico: Actualiza el Fibo incluso con una operación abierta.
-
-
Multiplicador Martingala: Factor de multiplicación para órdenes de recuperación (por ejemplo, 1,5 veces la orden anterior).
-
Niveles Máximos: Número máximo de incrementos de posición permitidos.
-
TP Fijo en puntos: Si es 0 , el objetivo será el nivel de expansión de Fibonacci (técnico). Si se establece un valor (por ejemplo, 150), el objetivo será fijo en puntos.
5. Auto-Adaptación (ATR) - EA Highlight
-
Utilizar ATR para Distancia Dinámica: Si es true , las distancias de Cuadrícula no son fijas; varían de acuerdo a la volatilidad actual.
-
Periodo ATR: Sensibilidad del cálculo de volatilidad (Por defecto: 14).
-
Factor de Distancia de Cuadrícula (x ATR): Multiplicador para definir la distancia entre órdenes de recuperación. Mayor = Parrilla más amplia.
-
Factor de Tolerancia de Entrada: Pequeño margen de error para validar el toque en el nivel Fibo.
-
Distancia/Tolerancia Mínima Fija: Valores de seguridad para cuando el ATR es muy bajo (mercado lento), asegurando que la rejilla no se apriete demasiado.
6. Filtros de Tendencia
-
Filtrar Estrategia: Seleccione si desea utilizar sólo VWAP, sólo ADX, o Ambos.
-
Lógica VWAP: Compra sólo por encima de VWAP, Vende sólo por debajo.
-
Periodo ADX: Configuración del indicador de fuerza de la tendencia.
-
Nivel ADX: El EA evita operar contra tendencias muy fuertes si el ADX está por encima de este valor.
-
Pausa tras beneficio: Tiempo (en segundos) que el robot espera después de un Take Profit antes de buscar una nueva entrada (periodo de enfriamiento).
7. Horas de negociación (Intradía)
-
Horade inicio: Hora a la que se empieza a analizar el mercado.
-
Hora definalización: Hora en la que el robot deja de abrir nuevas entradas (fase de cierre).
-
8. Cierre Obligatorio: "Hora de cierre obligatorio. El robot cierra cualquier posición abierta, con ganancias o pérdidas, para evitar mantener posiciones durante la noche (swap/rollover).
8. Optimización y Logs
-
Criterio de Optimización Personalizado: Métrica interna exclusiva para encontrar "Sets" robustos en el probador de estrategias (centrado en un drawdown bajo).
-
Guardar Logs/Debug: Usado sólo para mantenimiento. Mantener falso para un mejor rendimiento.
Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad
IMPORTANTE:
-
Naturaleza del Riesgo: El trading en Forex implica un alto apalancamiento. El uso de técnicas Grid/Martingale aumenta el riesgo de pérdidas rápidas si no se realiza una gestión adecuada.
-
Responsabilidad: El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras. El usuario debe probar estrictamente el EA en una cuenta DEMO y ajustar el Límite de Pérdida Diaria en función de su capital.
-
Backtests: Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.