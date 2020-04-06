FiboEvo Forex

FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable

USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA

Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex. Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones.

Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia.

Su diferenciador clave es el sistema Auto-Adaptativo (ATR): en lugar de utilizar distancias fijas para la Cuadrícula (promediando), el robot "detecta" la volatilidad del mercado. Si el mercado está rápido, amplía la rejilla; si está lento, la estrecha. Esto evita el "overtrading" en momentos de pánico o noticias de alto impacto.

Guía completa de parámetros (Entradas)

A continuación encontrará una explicación detallada de cada parámetro disponible en el panel del robot:

1. Parámetros Generales

  • Número Mágico (ID Único): Identificador exclusivo para que el robot gestione sólo sus propias órdenes. Si se utiliza en varios gráficos/pares, cambie este número para cada uno de ellos.

  • Lote Inicial: Tamaño de la primera entrada.

  • Lote máximo permitido: Bloqueo de seguridad. El robot nunca abrirá una orden superior a este valor, aunque el cálculo de Martingala lo solicite. Evita el reventón de la cuenta por apalancamiento excesivo.

  • Desvío Aceptable: Desviación máxima del precio aceptada al enviar la orden.

  • Modo Visual/Panel (Graybox): true muestra el cuadro de mandos y las líneas en el gráfico; false hace que el robot sea más ligero (ideal para VPS).

2. Gestión Financiera (Divisa de la cuenta)

  • Objetivo de beneficio diario: Valor financiero (por ejemplo, $ 500.00) para terminar el día con una Ganancia. Una vez alcanzado, el robot se detiene.

  • Límite de Pérdida Diaria: Valor financiero (por ejemplo, 300,00 $) para la Pérdida máxima diaria. Si el drawdown (flotante + cerrado) alcanza este valor, el robot cierra todo. Configuración obligatoria.

3. Protección y Notificaciones

  • Protección (Mover Stop a Beneficio): Activa la función Breakeven o Trailing Stop.

  • Disparo de Protección (% del Trayecto): Define cuándo proteger la operación. Por ejemplo, 0,8 significa que si el precio cubre el 80% de la distancia al objetivo, el Stop Loss se mueve al precio de entrada.

  • Enviar Notificaciones Push: Envía alertas a tu app móvil MetaTrader por cada operación.

4. Fibo y Grid (El motor de estrategia)

  • Fibo Reference Timeframe: El marco de tiempo del gráfico utilizado para dibujar el Fibonacci (por ejemplo, H1), independientemente del marco de tiempo en el que esté operando (por ejemplo, M5).

  • Modo de actualización de Fibo:

    • Estático: Congela los niveles de Fibonacci tan pronto como se abre una operación (Recomendado para mantener la consistencia de los niveles).

    • Dinámico: Actualiza el Fibo incluso con una operación abierta.

  • Multiplicador Martingala: Factor de multiplicación para órdenes de recuperación (por ejemplo, 1,5 veces la orden anterior).

  • Niveles Máximos: Número máximo de incrementos de posición permitidos.

  • TP Fijo en puntos: Si es 0 , el objetivo será el nivel de expansión de Fibonacci (técnico). Si se establece un valor (por ejemplo, 150), el objetivo será fijo en puntos.

5. Auto-Adaptación (ATR) - EA Highlight

  • Utilizar ATR para Distancia Dinámica: Si es true , las distancias de Cuadrícula no son fijas; varían de acuerdo a la volatilidad actual.

  • Periodo ATR: Sensibilidad del cálculo de volatilidad (Por defecto: 14).

  • Factor de Distancia de Cuadrícula (x ATR): Multiplicador para definir la distancia entre órdenes de recuperación. Mayor = Parrilla más amplia.

  • Factor de Tolerancia de Entrada: Pequeño margen de error para validar el toque en el nivel Fibo.

  • Distancia/Tolerancia Mínima Fija: Valores de seguridad para cuando el ATR es muy bajo (mercado lento), asegurando que la rejilla no se apriete demasiado.

6. Filtros de Tendencia

  • Filtrar Estrategia: Seleccione si desea utilizar sólo VWAP, sólo ADX, o Ambos.

  • Lógica VWAP: Compra sólo por encima de VWAP, Vende sólo por debajo.

  • Periodo ADX: Configuración del indicador de fuerza de la tendencia.

  • Nivel ADX: El EA evita operar contra tendencias muy fuertes si el ADX está por encima de este valor.

  • Pausa tras beneficio: Tiempo (en segundos) que el robot espera después de un Take Profit antes de buscar una nueva entrada (periodo de enfriamiento).

7. Horas de negociación (Intradía)

  • Horade inicio: Hora a la que se empieza a analizar el mercado.

  • Hora definalización: Hora en la que el robot deja de abrir nuevas entradas (fase de cierre).

  • 8. Cierre Obligatorio: "Hora de cierre obligatorio. El robot cierra cualquier posición abierta, con ganancias o pérdidas, para evitar mantener posiciones durante la noche (swap/rollover).

8. Optimización y Logs

  • Criterio de Optimización Personalizado: Métrica interna exclusiva para encontrar "Sets" robustos en el probador de estrategias (centrado en un drawdown bajo).

  • Guardar Logs/Debug: Usado sólo para mantenimiento. Mantener falso para un mejor rendimiento.

Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad

IMPORTANTE:

  • Naturaleza del Riesgo: El trading en Forex implica un alto apalancamiento. El uso de técnicas Grid/Martingale aumenta el riesgo de pérdidas rápidas si no se realiza una gestión adecuada.

  • Responsabilidad: El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras. El usuario debe probar estrictamente el EA en una cuenta DEMO y ajustar el Límite de Pérdida Diaria en función de su capital.

  • Backtests: Los resultados pasados no garantizan beneficios futuros.


