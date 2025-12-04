FiboEvo

4

FiboEvo WIN: Estratégia Híbrida Fibo & Grid Adaptativo

Descrição Curta

Expert Advisor "Graybox" especializado em Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas por Fibonacci, Filtros de Fluxo (VWAP/ADX) e um sistema de Grid Adaptativo por ATR para recuperação de posições.

Visão Geral (Overview)

O FiboEvo WIN foi projetado para a realidade do mercado brasileiro (B3). Ele opera rompimentos e retrações de níveis de Fibonacci a favor da tendência.

Seu grande diferencial é o sistema Auto-Adaptativo (ATR): em vez de usar distâncias fixas para o Grid (preço médio), o robô "sente" a volatilidade do mercado. Se o mercado está rápido, ele alarga o grid; se está lento, ele encurta. Isso evita o "overtrading" em momentos de pânico.

Guia Completo de Parâmetros (Inputs)

Abaixo, a explicação detalhada de cada configuração disponível no painel do robô:

1. Configurações Gerais

  • Número Mágico (ID Único): Identificador exclusivo para que o robô gerencie apenas as suas próprias ordens. Se usar em múltiplos gráficos, mude este número.

  • Lote Inicial: Tamanho da primeira entrada (mão inicial).

  • Lote Máximo permitido: Trava de Segurança. O robô jamais abrirá uma ordem maior que este valor, mesmo que o cálculo do Martingale peça. Impede a quebra da conta por alavancagem excessiva.

  • Slippage aceitável: Desvio máximo de preço aceito ao enviar a ordem.

  • Modo Visual/Painel (Graybox): true exibe o dashboard e linhas no gráfico; false deixa o robô mais leve (ideal para VPS).

2. Gestão Financeira (Moeda da Conta)

  • Meta de Lucro Diário: Valor financeiro (ex: R$ 500,00) para encerrar o dia com Gain. Ao atingir, o robô para.

  • Limite de Perda Diária: Valor financeiro (ex: R$ 300,00) para o Loss máximo do dia. Se o prejuízo (aberto + fechado) tocar esse valor, o robô zera tudo. Obrigatório configurar.

3. Proteção e Notificações

  • Proteção (Mover Stop ao Lucrar): Ativa a função de Breakeven (0 a 0) ou Trailing Stop.

  • Gatilho Proteção (% do Caminho): Define quando proteger a operação. Ex: 0.8 significa que se o preço percorrer 80% do caminho até o alvo, o Stop Loss é movido para a entrada.

  • Enviar Notificações Push: Envia alertas para o seu aplicativo MetaTrader no celular a cada operação.

4. Fibo e Grid (O Motor da Estratégia)

  • Timeframe Referência Fibo: O tempo gráfico usado para desenhar a Fibonacci (ex: M15), independente do tempo gráfico que você está operando (ex: M5).

  • Modo de Atualização da Fibo:

    • Estático: Congela a Fibonacci assim que abre uma operação (Recomendado para manter a coerência dos níveis).

    • Dinâmico: Atualiza a Fibo mesmo com trade aberto.

  • Multiplicador de Martingale: Fator de multiplicação para as ordens de recuperação (ex: 1.5x a ordem anterior).

  • Máximo de níveis: Quantidade máxima de aumentos de posição permitidos.

  • TP Fixo em pontos: Se 0 , o alvo será o nível de expansão de Fibonacci (técnico). Se colocar um valor (ex: 150), o alvo será fixo em pontos.

5. Auto-Adaptação (ATR) - Destaque do EA

  • Usar ATR para Distância Dinâmica: Se true , as distâncias do Grid não são fixas, elas variam conforme a volatilidade do momento.

  • Período do ATR: Sensibilidade do cálculo de volatilidade (Padrão: 14).

  • Fator Distância Grid (x ATR): Multiplicador para definir a distância entre ordens de recuperação. Maior = Grid mais longo.

  • Fator Tolerância Entrada: Pequena margem de erro para validar o toque no nível de Fibo.

  • Distância/Tolerância Mínima FIXA: Valores de segurança para caso o ATR esteja muito baixo (mercado parado), garantindo que o grid não fique curto demais.

6. Filtros de Tendência

  • Estratégia de Filtro: Selecione se deseja usar apenas VWAP, apenas ADX ou Ambos.

    • Lógica VWAP: Compra apenas acima da VWAP, Vende apenas abaixo.

  • Período ADX: Configuração do indicador de força de tendência.

  • Nível ADX: O EA evita operar contra tendências muito fortes se o ADX estiver acima deste valor.

  • Pausa após lucro: Tempo (em segundos) que o robô espera após um Take Profit antes de procurar nova entrada (esfria a cabeça do robô).

7. Horários de Negociação (Day Trade)

  • Hora de Início: Horário para começar a analisar o mercado.

  • Hora de Término: Horário para parar de abrir novas entradas (fase de encerramento).

  • Fechamento Compulsório: Horário "Hard Close". O robô fecha qualquer posição aberta, no lucro ou prejuízo, para não dormir posicionado.

8. Otimização e Logs

  • Critério de Otimização Customizado: Métrica interna exclusiva para encontrar "Sets" robustos no testador de estratégia (focados em baixo rebaixamento).

  • Salvar Logs/Debug: Usado apenas para manutenção. Mantenha false para melhor performance.

Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade

IMPORTANTE:

  1. Natureza do Risco: A negociação de Mini Índice envolve alta alavancagem. O uso de técnicas de Grid/Martingale aumenta o risco de perdas rápidas se não houver gestão adequada.

  2. Responsabilidade: O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras. O usuário deve obrigatoriamente testar o EA em conta DEMO e ajustar o Limite de Perda Diária de acordo com seu capital.

  3. Backtests: Resultados passados não garantem lucros futuros.


Comentários 1
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

Produtos recomendados
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Experts
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
LifeHack Prime EA
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Unlock the full potential of your trading account with LifeHack Prime EA , a professionally coded Expert Advisor that combines two powerful
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Fuzzy Predictor EA
Renato Takahashi
Experts
Fuzzy Predictor EA is based on fuzzy logic strategy based on candlestick analysis , according to number of consecutives long or short candles, percent of long or short candles on a fixed candlestick sample, percent of shadow on this sample or upper and lower shadows on reversal candlesticks for reversal analysis. When the EA analysis all this parameters, it decides, based on its fuzzy strategy, which trade will be better: trend or reversal. Takeprofit and Stoploss is based on candlesticks sample
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
Estratégia de CSP. Este Padrão de Candlestick base como o nome indica num determinado tipo de padrão em velas (melhor desempenho no período de 1H).O backtest e optimização foi realizado em dados históricos externos por este motivo um backtest realizado em meta trader5 não irá mostrar os mesmos bons resultados, no entanto, para além do backtest, realizámos um teste real durante 1 semana desde 2023.03.27 até 2023.0330 os resultados são expostos nas imagens fornecidas. Dicas para melhorar esta (e
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
O indicador "HLC_bar_MT5 Wyckoff" para MT5 foi criado para facilitar a análise na hora da negociação. A Barra HLC foi utilizada por Richard Wyckoff e atualmente muito utilizada nas operações de "VSA". Wyckoff descobriu que a utilização da Máxima, mínima e fechamento deixava o gráfico muito mais limpo e fácil de ser analisado. O Indicador "HLC_bar_MT5 Wyckoff" permite: # Alterar a largura da barra; # Deixar a barra da mesma cor; # E destacar a barra que abriu e fechou no mesmo preço. As c
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Experts
FiboEvo FX: Hybrid Fibo & Adaptive Grid Strategy USE ON HEDGE ACCOUNTS ONLY Short Description "Graybox" Expert Advisor specialized in Forex . It combines technical Fibonacci entries, Flow Filters (VWAP/ADX), and an ATR Adaptive Grid system for position recovery. Overview FiboEvo FX was designed for dynamic Forex market conditions. It trades breakouts and Fibonacci retracements in favor of the trend. Its key differentiator is the Auto-Adaptive (ATR) system: instead of using fixed distances for th
FREE
GoldMachina MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
I invite you to buy my EA and support me,   GoldMachina MT5 10 copies left for $50 Discounted price .  The price will increase by $20  with every 10 purchases. Final price $399 Attention! Expert does not trade often, keep this in mind before buying! Don't wait for a trades every day! The trades are rare! The important advantage of this EA is that you can start to trade with a minimum of $200 initial deposit, it support trading on XAUUSD(Gold) and lot size can be customized in ratio of the $2
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Lifeea Pro
Paline Maina
Experts
AdvancedPriceActionEA Smart. Adaptive. Precise. The AdvancedPriceActionEA is a powerful expert advisor designed for traders who want to capitalize on strong price action patterns, momentum, and volatility. This EA combines time-tested strategies like EMA trend filters, RSI momentum, and candlestick patterns (engulfing and pin bars) with dynamic risk management features to deliver consistent trading opportunities. Key Features Smart Entry System : Detects bullish/bearish engulfing and pin ba
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experts
O robô de negociação VR Black Box é baseado na popular e testada estratégia de acompanhamento de tendências. Ao longo de vários anos, foi melhorado nas contas de negociação reais através de atualizações regulares e da introdução de novas ideias. Graças a isso, VR Black Box tornou-se um robô de negociação poderoso e único que pode impressionar tanto traders iniciantes quanto experientes. Para conhecer o robô e avaliar sua eficácia, basta instalá-lo em uma conta demo e observar os resultados por v
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Elliot Wave Advance Drawing Tools For MT5
Mohd Firuz Fahmi Bin Yusoff
Indicadores
Elliott Wave Drawing Tool for MT5 – The Ultimate Professional Wave Mapping System Take your market analysis to the next level with the Elliott Wave Drawing Tool for MT5 , an advanced charting solution designed for traders who demand precision, speed, and complete control in wave labeling. Engineered for both beginners and expert Elliotticians, this tool transforms manual wave marking into a smooth, intuitive, and highly accurate experience. Built with a smart drawing engine , this indicator lets
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Crossing Over
John Signer
Experts
The MA Crossover EA is an automated trading system for MT5 that executes trades based on moving average crossovers. It is designed to capture medium-term trend shifts on the M12 timeframe with clear entry signals and strict risk management. One important aspect to consider: it was trained and tested on NASDAQ.  Key Features Moving Average Crossover Strategy – Uses a fast and a slow moving average to generate buy and sell signals when crossovers occur, confirming trend direction changes. Customiz
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
Seaguard
QuanticX
Experts
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos. Com um sistema baseado em redes neurais , o EA faz o rastreamento da tendên
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
G Edge
Krzysztof Sitko
Experts
G Edge MT5: The Ultimate Trading Advantage G Edge is not just a trading robot—it is your technological dominance in the market. Engineered for surgical precision, this bot redefines algorithmic trading standards. By utilizing advanced entry algorithms, G Edge achieves a stunning 96.5% win rate while keeping the drawdown below 2% . This tool is designed for traders who demand maximum capital growth with minimal risk exposure . Key Performance Achievements (2025 Backtest) The numbers speak for
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Experts
FiboEvo FX: Hybrid Fibo & Adaptive Grid Strategy USE ON HEDGE ACCOUNTS ONLY Short Description "Graybox" Expert Advisor specialized in Forex . It combines technical Fibonacci entries, Flow Filters (VWAP/ADX), and an ATR Adaptive Grid system for position recovery. Overview FiboEvo FX was designed for dynamic Forex market conditions. It trades breakouts and Fibonacci retracements in favor of the trend. Its key differentiator is the Auto-Adaptive (ATR) system: instead of using fixed distances for th
FREE
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Experts
Descrição Este Expert Advisor (EA) implementa uma estratégia baseada na divergência de preços entre o mini dólar (WDO$N) e o dólar cheio (DOL$N). Ele monitora, segundos antes da abertura do mercado ou ao longo do dia (conforme o modo escolhido), possíveis discrepâncias entre esses dois ativos e efetua ordens no mini dólar, apostando na convergência futura. Principais Recursos Divergência Mínima Configurável: A estratégia utiliza um parâmetro de divergência mínima de 10 pontos, ajustável de acor
FREE
Filtro:
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

Responder ao comentário