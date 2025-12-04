FiboEvo

4

FiboEvo WIN: Estratégia Híbrida Fibo & Grid Adaptativo

Descrição Curta

Expert Advisor "Graybox" especializado em Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas por Fibonacci, Filtros de Fluxo (VWAP/ADX) e um sistema de Grid Adaptativo por ATR para recuperação de posições.

Visão Geral (Overview)

O FiboEvo WIN foi projetado para a realidade do mercado brasileiro (B3). Ele opera rompimentos e retrações de níveis de Fibonacci a favor da tendência.

Seu grande diferencial é o sistema Auto-Adaptativo (ATR): em vez de usar distâncias fixas para o Grid (preço médio), o robô "sente" a volatilidade do mercado. Se o mercado está rápido, ele alarga o grid; se está lento, ele encurta. Isso evita o "overtrading" em momentos de pânico.

Guia Completo de Parâmetros (Inputs)

Abaixo, a explicação detalhada de cada configuração disponível no painel do robô:

1. Configurações Gerais

  • Número Mágico (ID Único): Identificador exclusivo para que o robô gerencie apenas as suas próprias ordens. Se usar em múltiplos gráficos, mude este número.

  • Lote Inicial: Tamanho da primeira entrada (mão inicial).

  • Lote Máximo permitido: Trava de Segurança. O robô jamais abrirá uma ordem maior que este valor, mesmo que o cálculo do Martingale peça. Impede a quebra da conta por alavancagem excessiva.

  • Slippage aceitável: Desvio máximo de preço aceito ao enviar a ordem.

  • Modo Visual/Painel (Graybox): true exibe o dashboard e linhas no gráfico; false deixa o robô mais leve (ideal para VPS).

2. Gestão Financeira (Moeda da Conta)

  • Meta de Lucro Diário: Valor financeiro (ex: R$ 500,00) para encerrar o dia com Gain. Ao atingir, o robô para.

  • Limite de Perda Diária: Valor financeiro (ex: R$ 300,00) para o Loss máximo do dia. Se o prejuízo (aberto + fechado) tocar esse valor, o robô zera tudo. Obrigatório configurar.

3. Proteção e Notificações

  • Proteção (Mover Stop ao Lucrar): Ativa a função de Breakeven (0 a 0) ou Trailing Stop.

  • Gatilho Proteção (% do Caminho): Define quando proteger a operação. Ex: 0.8 significa que se o preço percorrer 80% do caminho até o alvo, o Stop Loss é movido para a entrada.

  • Enviar Notificações Push: Envia alertas para o seu aplicativo MetaTrader no celular a cada operação.

4. Fibo e Grid (O Motor da Estratégia)

  • Timeframe Referência Fibo: O tempo gráfico usado para desenhar a Fibonacci (ex: M15), independente do tempo gráfico que você está operando (ex: M5).

  • Modo de Atualização da Fibo:

    • Estático: Congela a Fibonacci assim que abre uma operação (Recomendado para manter a coerência dos níveis).

    • Dinâmico: Atualiza a Fibo mesmo com trade aberto.

  • Multiplicador de Martingale: Fator de multiplicação para as ordens de recuperação (ex: 1.5x a ordem anterior).

  • Máximo de níveis: Quantidade máxima de aumentos de posição permitidos.

  • TP Fixo em pontos: Se 0 , o alvo será o nível de expansão de Fibonacci (técnico). Se colocar um valor (ex: 150), o alvo será fixo em pontos.

5. Auto-Adaptação (ATR) - Destaque do EA

  • Usar ATR para Distância Dinâmica: Se true , as distâncias do Grid não são fixas, elas variam conforme a volatilidade do momento.

  • Período do ATR: Sensibilidade do cálculo de volatilidade (Padrão: 14).

  • Fator Distância Grid (x ATR): Multiplicador para definir a distância entre ordens de recuperação. Maior = Grid mais longo.

  • Fator Tolerância Entrada: Pequena margem de erro para validar o toque no nível de Fibo.

  • Distância/Tolerância Mínima FIXA: Valores de segurança para caso o ATR esteja muito baixo (mercado parado), garantindo que o grid não fique curto demais.

6. Filtros de Tendência

  • Estratégia de Filtro: Selecione se deseja usar apenas VWAP, apenas ADX ou Ambos.

    • Lógica VWAP: Compra apenas acima da VWAP, Vende apenas abaixo.

  • Período ADX: Configuração do indicador de força de tendência.

  • Nível ADX: O EA evita operar contra tendências muito fortes se o ADX estiver acima deste valor.

  • Pausa após lucro: Tempo (em segundos) que o robô espera após um Take Profit antes de procurar nova entrada (esfria a cabeça do robô).

7. Horários de Negociação (Day Trade)

  • Hora de Início: Horário para começar a analisar o mercado.

  • Hora de Término: Horário para parar de abrir novas entradas (fase de encerramento).

  • Fechamento Compulsório: Horário "Hard Close". O robô fecha qualquer posição aberta, no lucro ou prejuízo, para não dormir posicionado.

8. Otimização e Logs

  • Critério de Otimização Customizado: Métrica interna exclusiva para encontrar "Sets" robustos no testador de estratégia (focados em baixo rebaixamento).

  • Salvar Logs/Debug: Usado apenas para manutenção. Mantenha false para melhor performance.

Aviso de Risco e Isenção de Responsabilidade

IMPORTANTE:

  1. Natureza do Risco: A negociação de Mini Índice envolve alta alavancagem. O uso de técnicas de Grid/Martingale aumenta o risco de perdas rápidas se não houver gestão adequada.

  2. Responsabilidade: O desenvolvedor não se responsabiliza por perdas financeiras. O usuário deve obrigatoriamente testar o EA em conta DEMO e ajustar o Limite de Perda Diária de acordo com seu capital.

  3. Backtests: Resultados passados não garantem lucros futuros.


리뷰 1
livio1975
15
livio1975 2025.12.18 14:47 
 

Quero falar com o desenvolvedor. livio.adv@gmail.com. Gostei bastante. Só tem o problema de ficar operando após o limite de ganhos.

제작자의 제품 더 보기
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Experts
FiboEvo FX: Hybrid Fibo & Adaptive Grid Strategy USE ON HEDGE ACCOUNTS ONLY Short Description "Graybox" Expert Advisor specialized in Forex . It combines technical Fibonacci entries, Flow Filters (VWAP/ADX), and an ATR Adaptive Grid system for position recovery. Overview FiboEvo FX was designed for dynamic Forex market conditions. It trades breakouts and Fibonacci retracements in favor of the trend. Its key differentiator is the Auto-Adaptive (ATR) system: instead of using fixed distances for th
FREE
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Experts
Descrição Este Expert Advisor (EA) implementa uma estratégia baseada na divergência de preços entre o mini dólar (WDO$N) e o dólar cheio (DOL$N). Ele monitora, segundos antes da abertura do mercado ou ao longo do dia (conforme o modo escolhido), possíveis discrepâncias entre esses dois ativos e efetua ordens no mini dólar, apostando na convergência futura. Principais Recursos Divergência Mínima Configurável: A estratégia utiliza um parâmetro de divergência mínima de 10 pontos, ajustável de acor
FREE
리뷰 답변