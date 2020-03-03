GOLD Animal

**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading.

Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital.

El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones.

Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabilidad decente incluso con una tasa de ganancias moderada.

Puede personalizar el riesgo por operación.

**Configuración de parámetros

* **LoteFijo:** Se utiliza si `MoneyRisk` se establece en 0.
**MoneyRisk = x%:** Porcentaje del capital de la cuenta utilizado para calcular la cantidad de stop-loss para cada operación, que a su vez determina el tamaño de la posición. El valor recomendado es **2** (es decir, el 2% del capital de la cuenta por operación).
**SL:TP = 1:x:** La relación entre el stop-loss y el take-profit. Debe ser **al menos 3 o superior**. El valor por defecto es **5**, que proporciona una relación riesgo-recompensa equilibrada. Se puede establecer entre 3 y 8 basado en la preferencia personal.
* **SL_times = x * ATR:** La distancia stop-loss. Por defecto es **2**, lo que significa 2 veces el valor ATR.
* **CloseOpposite:** Cuando se establece en **true**, las posiciones abiertas se cierran cuando aparece una señal en la dirección opuesta. Por defecto es **false**. Si se ajusta a **true** se reduce el drawdown pero también pueden bajar los beneficios totales.
* **SLtoEntry (2 * ATR):** Cuando se establece en **true**, el stop-loss se mueve al punto de entrada (break-even) una vez que el beneficio alcanza 2 veces el ATR. Esto también ayuda a reducir el drawdown, aunque puede limitar los beneficios potenciales.
**Multiplicador:** Un parámetro de cálculo para el algoritmo interno. El valor por defecto de **2** funciona bien. Se puede ajustar entre 2 y 5 para acomodar pequeñas diferencias entre brokers.

**Backtesting:** Utilice una cuenta **cent con Exness**.

**Símbolo recomendado:** Cualquier símbolo que contenga **ORO** o **XAUUSD**.

**Tiempo:** Sólo soporta **M15 y M30**.

**Recomendación de uso:** Se **recomienda utilizar una cuenta de céntimos**. Por ejemplo, un depósito de $ 100 (es decir, 10.000 centavos) puede producir típicamente. Ejecutar varias cuentas con diferentes configuraciones de riesgo-recompensa es posible.

**Notas importantes:** No se deje llevar por el pánico durante los periodos de caída. Deje que el sistema funcione de forma autónoma. Utiliza la probabilidad de superar al mercado. Cada algoritmo experimentará períodos de reducción. **Una vez que se acumula un beneficio razonable, es aconsejable retirar los beneficios para evitar que el saldo de la cuenta sea excesivamente grande.
Otros productos de este autor
GOLD Animal mt4
Gang Zou
Asesores Expertos
**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading. Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital. El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones. Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabil
