GOLD Animal

GOLD Animal是一款专门为黄金开发的EA,不使用马丁和风格等高风险策略。

使用先进的算法检测进行趋势交易，每笔都使用止损以保证资金安全。

使用资金管理，自动计算仓位。

大于1:3的止盈，在胜率不高的情况下也能保证可观的利润。

可自行设置每笔的交易风险。

参数设置：

FixedLot，如果MneyRisk为0，使用此值。

MoneyRisk=x%，每笔使用的止损金额，用来计算仓位，推荐值为 2，即每次使用账户的2%。

SL:TP=1:x，止损与止盈比率，至少大于等于3，默认为5在风险与盈利之间适中。在3到8之间均可，根据自己的习惯来设置。

SL_times=x*atr，止损位置，默认为2，即2倍atr。

CloseOpposite，当为true时，在反向信号出现时关闭持仓。默认为false.当为true时回撤小，但是利润也会减少。

SLtoEntry(2*atr)，当为true时，表示当盈利达到2倍atr时，把止损移动到入场点。同样也可以减少回撤，利润也会减少。

Multiplier，内置算法的计算值，默认为2即可。由于不同broker间有细微差别，可以适当调整，2-5之间。

回测使用exness的美分账户。

推荐Symbol:包含 GOLD,XAUUSD。

时间框架: 仅支持 M15,M30 。

推荐使用美分账户，入金100美元即10000美分，多开几个账户，可设置不同盈亏比。

出现回撤时不要慌张，让系统自己运行，使用概率去战胜市场，每个算法都 会有一段时间回撤期，只要一直执行下去，当有一定盈利时，把盈利转出来，不要让账户金额过大。