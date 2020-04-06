GOLD Animal mt4

**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading.

Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital.

El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones.

Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabilidad decente incluso con una tasa de ganancias moderada.

Puede personalizar el riesgo por operación.

**Configuración de parámetros

* **LoteFijo:** Se utiliza si `MoneyRisk` se establece en 0.
**MoneyRisk = x%:** Porcentaje del capital de la cuenta utilizado para calcular la cantidad de stop-loss para cada operación, que a su vez determina el tamaño de la posición. El valor recomendado es **2** (es decir, el 2% del capital de la cuenta por operación).
**SL:TP = 1:x:** La relación entre el stop-loss y el take-profit. Debe ser **al menos 3 o superior**. El valor por defecto es **5**, que proporciona una relación riesgo-recompensa equilibrada. Se puede establecer entre 3 y 8 basado en la preferencia personal.
* **SL_times = x * ATR:** La distancia stop-loss. Por defecto es **2**, lo que significa 2 veces el valor ATR.
* **CloseOpposite:** Cuando se establece en **true**, las posiciones abiertas se cierran cuando aparece una señal en la dirección opuesta. Por defecto es **false**. Si se ajusta a **true** se reduce el drawdown pero también pueden bajar los beneficios totales.
* **SLtoEntry (2 * ATR):** Cuando se establece en **true**, el stop-loss se mueve al punto de entrada (break-even) una vez que el beneficio alcanza 2 veces el ATR. Esto también ayuda a reducir el drawdown, aunque puede limitar los beneficios potenciales.
**Multiplicador:** Un parámetro de cálculo para el algoritmo interno. El valor por defecto de **2** funciona bien. Se puede ajustar entre 2 y 5 para acomodar pequeñas diferencias entre brokers.

**Backtesting:** Utilice una cuenta **cent con Exness**.

**Símbolo recomendado:** Cualquier símbolo que contenga **ORO** o **XAUUSD**.

**Tiempo:** Sólo soporta **M15 y M30**.

**Recomendación de uso:** Se **recomienda utilizar una cuenta de céntimos**. Por ejemplo, un depósito de $ 100 (es decir, 10.000 centavos) puede producir típicamente. Ejecutar varias cuentas con diferentes configuraciones de riesgo-recompensa es posible.

**Notas importantes:** No se asuste durante los periodos de caída. Deje que el sistema funcione de forma autónoma. Utiliza la probabilidad de superar al mercado. Cada algoritmo experimentará períodos de reducción. **Una vez que se acumula un beneficio razonable, es aconsejable retirar los beneficios para evitar que el saldo de la cuenta sea excesivamente grande.

Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Asesores Expertos
¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex Diamond EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este es un Asesor Experto de cuadrícula. Tiene varias estrategias de negociación basadas en el indicador MACD. Los niveles de trailing stop, stop loss y take profit virtuales pueden establecerse en pips, en la divisa del depósito o como porcentaje del saldo. Dependiendo de la configuración, se pueden abrir diferentes órdenes para diversificar los riesgos. Su cierre puede ser una cesta de órdenes dirigida en sentido contrario o unidireccional. La parrilla de órdenes es adaptativa, en ella sólo se
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
EA Calmed Pro
Jennifer Afi Azasoo
Asesores Expertos
EA Calmado Pro Oro Hemos intentado optimizar Calmed Expert Advisor para Gold, pero funciona con cualquier otro par de divisas y acciones. Este experto usa martingala (opcionalmente) para la recuperación. Por favor, realice una prueba retrospectiva durante al menos 1 año y ejecute una demostración durante al menos un mes completo antes de lanzarlo; de esa manera, sabrá cómo se comporta Calmed Expert Advisor en los distintos mercados. No compre y comience a usar el EA, ya que el rendimiento pasa
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Asesores Expertos
Mini Martinel es un EA de Martingala. Su mayor característica es que puede funcionar bien por $ 100 , incluso $ 50, y no se limita a un par de divisas. Se pueden utilizar múltiples pares de divisas . Personalmente creo que Martin EA es un comportamiento de juego de alto riesgo, así que espero participar con la menor cantidad de dinero, pero todo el mundo sabe que la base teórica de Martin es tener dinero ilimitado, por lo que este EA puede perder dinero. Por supuesto, he limitado la cantidad de
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Asesores Expertos
Gold Farming es un asesor experto totalmente automatizado que utiliza un algoritmo complejo basado principalmente en la Desviación Estándar, CCI, y varios otros indicadores como confirmaciones. Este EA forex utiliza take profit y stop loss adaptativos basados en la acción del precio, y stop loss duro fijo para asegurar la reducción de la equidad. Este robot de comercio de divisas funciona en todos los marcos de tiempo y todos los pares, pero está especialmente diseñado para el Oro H1 marco de ti
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. En realidad puede ser más astuto que un mercado mediante la colocación de órdenes de COMPRA y VENTA cuando se cumplen los requisitos. Utiliza una tecnología avanzada para colocar órdenes en el momento adecuado con el lote correcto. Este robot está diseñado para principiantes y expertos comerciantes: La mayoría de los parámetros internos están ocultos para el usuario de modo que incluso un principiante no meter la pata. Puede descargar este Ea
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
Traders Toolbox MT4
Jason Kisogloo
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium  es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o a
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Forebot
Marek Kvarda
Asesores Expertos
Este robot utiliza un indicador oscilante oculto personalizado y también analiza la respuesta del mercado. Opera sobre todo en los momentos de mayor volatilidad. Trabaja con varias órdenes pendientes con diferente tamaño de volumen y su posición se modifica activamente. Utiliza una gestión monetaria avanzada. La configuración de TradingMode también puede cumplir las condiciones FIFO. Tiene éxito en diferentes mercados y diferentes marcos de tiempo. Los mejores resultados se consiguen con un bro
Otros productos de este autor
GOLD Animal
Gang Zou
Asesores Expertos
**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading. Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital. El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones. Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabil
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario