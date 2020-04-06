GOLD Animal mt4

**GOLD Animal** es un Asesor Experto (EA) desarrollado específicamente para operar con oro. No utiliza estrategias de alto riesgo como Martingale o grid trading.





Emplea detección algorítmica avanzada para operar con tendencias, y cada operación utiliza un stop-loss para asegurar la protección del capital.





El EA incorpora gestión monetaria para calcular automáticamente el tamaño de las posiciones.





Presenta una relación entre beneficios y stop-loss superior a 1:3, lo que garantiza una rentabilidad decente incluso con una tasa de ganancias moderada.





Puede personalizar el riesgo por operación.





**Configuración de parámetros





* **LoteFijo:** Se utiliza si `MoneyRisk` se establece en 0.

**MoneyRisk = x%:** Porcentaje del capital de la cuenta utilizado para calcular la cantidad de stop-loss para cada operación, que a su vez determina el tamaño de la posición. El valor recomendado es **2** (es decir, el 2% del capital de la cuenta por operación).

**SL:TP = 1:x:** La relación entre el stop-loss y el take-profit. Debe ser **al menos 3 o superior**. El valor por defecto es **5**, que proporciona una relación riesgo-recompensa equilibrada. Se puede establecer entre 3 y 8 basado en la preferencia personal.

* **SL_times = x * ATR:** La distancia stop-loss. Por defecto es **2**, lo que significa 2 veces el valor ATR.

* **CloseOpposite:** Cuando se establece en **true**, las posiciones abiertas se cierran cuando aparece una señal en la dirección opuesta. Por defecto es **false**. Si se ajusta a **true** se reduce el drawdown pero también pueden bajar los beneficios totales.

* **SLtoEntry (2 * ATR):** Cuando se establece en **true**, el stop-loss se mueve al punto de entrada (break-even) una vez que el beneficio alcanza 2 veces el ATR. Esto también ayuda a reducir el drawdown, aunque puede limitar los beneficios potenciales.

**Multiplicador:** Un parámetro de cálculo para el algoritmo interno. El valor por defecto de **2** funciona bien. Se puede ajustar entre 2 y 5 para acomodar pequeñas diferencias entre brokers.





**Backtesting:** Utilice una cuenta **cent con Exness**.





**Símbolo recomendado:** Cualquier símbolo que contenga **ORO** o **XAUUSD**.





**Tiempo:** Sólo soporta **M15 y M30**.





**Recomendación de uso:** Se **recomienda utilizar una cuenta de céntimos**. Por ejemplo, un depósito de $ 100 (es decir, 10.000 centavos) puede producir típicamente. Ejecutar varias cuentas con diferentes configuraciones de riesgo-recompensa es posible.





**Notas importantes:** No se asuste durante los periodos de caída. Deje que el sistema funcione de forma autónoma. Utiliza la probabilidad de superar al mercado. Cada algoritmo experimentará períodos de reducción. **Una vez que se acumula un beneficio razonable, es aconsejable retirar los beneficios para evitar que el saldo de la cuenta sea excesivamente grande.