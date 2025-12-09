**GOLD Animal** ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Er verwendet keine hochriskanten Strategien wie Martingale oder Grid Trading.





Er verwendet eine fortschrittliche algorithmische Erkennung für den Trendhandel, und jeder Handel verwendet einen Stop-Loss, um das Kapital zu schützen.





Der EA beinhaltet ein Geldmanagement zur automatischen Berechnung der Positionsgrößen.





Das Verhältnis von Gewinnmitnahme zu Stop-Loss ist größer als 1:3, was selbst bei einer mäßigen Gewinnrate eine gute Rentabilität gewährleistet.





Sie können das Risiko pro Handel anpassen.





**Parametereinstellungen:**





**FixedLot:** Wird verwendet, wenn `MoneyRisk` auf 0 gesetzt ist.

**MoneyRisk = x%:** Der Prozentsatz des Kontokapitals, der zur Berechnung des Stop-Loss-Betrags für jeden Handel verwendet wird, der wiederum die Positionsgröße bestimmt. Der empfohlene Wert ist **2** (d.h. 2% des Kontokapitals pro Handel).

**SL:TP = 1:x:** Das Verhältnis von Stop-Loss zu Take-Profit. Es sollte **mindestens 3 oder größer** sein. Der Standardwert ist **5**, der ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis bietet. Es kann je nach persönlicher Vorliebe zwischen 3 und 8 eingestellt werden.

* **SL_times = x * ATR:** Der Stop-Loss-Abstand. Die Voreinstellung ist **2**, was das 2-fache des ATR-Wertes bedeutet.

**CloseOpposite:** Wenn auf **true** gesetzt, werden offene Positionen geschlossen, wenn ein Signal in die entgegengesetzte Richtung erscheint. Die Voreinstellung ist **false**. Die Einstellung **true** reduziert den Drawdown, kann aber auch den Gesamtgewinn verringern.

**SLtoEntry (2 * ATR):** Bei **true** wird der Stop-Loss auf den Einstiegspunkt (Break-Even) verschoben, sobald der Gewinn das Zweifache der ATR erreicht. Dies trägt ebenfalls zur Verringerung des Drawdowns bei, kann jedoch die möglichen Gewinne begrenzen.

* **Multiplikator:** Ein Berechnungsparameter für den internen Algorithmus. Der Standardwert von **2** funktioniert gut. Er kann zwischen 2 und 5 eingestellt werden, um kleinere Unterschiede zwischen den Brokern auszugleichen.





**Backtesting:** Verwenden Sie ein **Cent-Konto bei Exness**.





**Empfohlenes Symbol:** Jedes Symbol, das **GOLD** oder **XAUUSD** enthält.





**Zeitrahmen:** Unterstützt nur **M15 und M30**.





**Nutzungsempfehlung:** Es wird **empfohlen, ein Cent-Konto** zu verwenden. Zum Beispiel kann eine Einzahlung von $100 (d.h. 10.000 Cents) typischerweise Erträge bringen. Es ist möglich, mehrere Konten mit unterschiedlichen Risiko/Ertragseinstellungen zu führen.





**Wichtige Hinweise:** Geraten Sie während der Drawdown-Perioden nicht in Panik. Lassen Sie das System selbstständig arbeiten. Es nutzt Wahrscheinlichkeiten, um den Markt zu übertreffen. Jeder Algorithmus wird Perioden von Drawdowns erleben. **Sobald ein angemessener Gewinn erzielt wurde, ist es ratsam, die Gewinne abzuheben, um zu verhindern, dass der Kontostand zu hoch wird.