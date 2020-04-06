Euro Sniper Pro es un algoritmo de negociación de alta precisión diseñado específicamente para EURUSD. A diferencia de los scalpers de alta frecuencia, este EA adopta un enfoque de "francotirador ", esperando pacientemente configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M15 (y superior) antes de ejecutar una operación.

Diseñado para los operadores que buscan un crecimiento constante con una red de seguridad, Euro Sniper Pro incorpora un cálculo de recuperación inteligente. Si el mercado se mueve en contra de una orden, el algoritmo interno calcula el volumen preciso y la posición para las operaciones de recuperación, convirtiendo las pérdidas potenciales en ganancias sin apuestas temerarias.

Características principales:

Precisión de francotirador (M15+): Filtra el ruido del mercado centrándose en las señales más fuertes en los marcos temporales M15, H1. Sólo opera cuando la "Lógica Sigilosa" interna confirma una inversión de alta confianza.

Tecnología Stealth: Todas las estrategias de entrada (cálculos de RSI/Volatilidad) están ocultas dentro del código para proteger su ventaja de ser copiada.

Sistema de recuperación inteligente: Lógica de recuperación matemática incorporada (Martingala Avanzada) para "arreglar" las malas operaciones automáticamente, asegurando que la cesta cierre con beneficios.

Cuadro de mandos profesional: Seguimiento en tiempo real de objetivos, próximos tamaños de lote y niveles diarios de Fibonacci.

Recomendaciones:

Símbolo: EURUSD (Optimizado)

Marco temporal: M15 (Mínimo) o H1 (Recomendado por estabilidad).

Saldo Mínimo: $50 (Recomendado para cuentas Cent/Micro para gestionar el riesgo eficazmente). $500 (Recomendado para cuentas Standard ).

Apalancamiento: 1:500 o superior.

VPS: Recomendado para operar 24/7.

Parámetros de entrada: