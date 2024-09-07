Double Top And Bottom Indicator Scanner

5

¡Bienvenido a la detección mejorada de patrones con Double Top and Bottom Pattern Scanner! Transforme su enfoque de trading con este potente indicador MT4 diseñado para un escaneo eficiente de patrones y alertas accionables.

Características principales:

Detección Avanzada de Patrones Zig Zag: El Double Top and Bottom Pattern Scanner utiliza el patrón zig zag para detectar máximos y mínimos. Identifica los puntos en los que el precio rebota dos veces desde el mismo nivel después de una tendencia larga, lo que indica posibles retrocesos del mercado.

Generación de señales en tiempo real: A diferencia de otros escáneres, esta herramienta proporciona múltiples señales para el mismo patrón. Recibirá alertas cada vez que se rompa el último soporte o resistencia de un doble techo o fondo, hasta que se forme un nuevo soporte o resistencia.

Fuerza de la tendencia personalizable: Ajuste la fuerza de la tendencia en función de la longitud del retroceso para filtrar las falsas rupturas. Adapte el indicador para evitar las tendencias débiles y centrarse en los movimientos fuertes del mercado.

Control de brecha máxima para mayor precisión: Establezca una brecha máxima entre dos máximos o mínimos para permitir ligeras fluctuaciones o manipulaciones del mercado, sin perder oportunidades clave de negociación.

Alertas completas: Manténgase al tanto del mercado con alertas personalizables, incluidas notificaciones por correo electrónico y notificaciones push, cada vez que se superen niveles clave.

Características adicionales:

  • Fuerza de tendencia ajustable: Configure la fuerza de las tendencias detectadas para adaptarlas a su estrategia de negociación.
  • Distancia entre huecos personalizable: Defina la distancia máxima entre máximos o mínimos para ajustar la precisión de la detección de patrones.
  • Múltiples alertas y notificaciones: Reciba alertas constantes cuando se superen niveles de precios críticos, asegurándose de no perder nunca una oportunidad.

Libere todo el potencial de su estrategia de negociación con el escáner de patrones de doble techo y fondo. Identifique configuraciones de negociación de alta probabilidad, manténgase informado en tiempo real y lleve su análisis de mercado al siguiente nivel. No se lo pierda: ¡mejore sus operaciones hoy mismo!





Comentarios 1
lauro1956
5742
lauro1956 2024.11.30 18:38 
 

Improved performance... now a reliable indicator

