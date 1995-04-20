Astral Energy

🜁 Energía Astral (MT4)

Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777

Visión general

Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo.
Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente).

Entre bastidores, la Energía Astral traduce los complejos datos de volatilidad y fuerza direccional en un "campo de energía" visualmente intuitivo, lo que permite a los operadores anticipar posibles puntos de inflexión o fases de continuación antes de que se hagan evidentes en el gráfico.

Visualización

  • Barras turquesas (Astral Ascend): representan periodos en los que el flujo energético subyacente del mercado se fortalece, lo que suele corresponder a condiciones alcistas sostenidas o emergentes.

  • Barras Violeta-Rojo (Descenso Astral): destacan momentos en los que el campo de energía se contrae - típicamente asociados con transiciones bajistas o desvanecimiento de la fuerza.

  • El histograma se alterna dinámicamente a medida que cambia la energía del mercado, ofreciendo una visión rítmica del equilibrio entre expansión y contracción.

Entradas y parámetros

  • Alineación del marco temporal astral: le permite ver los estados de energía del marco temporal superior o inferior en relación con su gráfico actual.

  • Periodo etérico: define la sensibilidad de la medición del flujo interno. Los valores más pequeños responden más rápido; los valores más grandes suavizan las fluctuaciones menores.

  • Profundidad de suavizado deflujo: ajusta el promedio armónico del campo, filtrando las turbulencias a corto plazo de la señal.

  • Periodo armónico: controla la relación de respuesta entre el flujo de energía principal y su homólogo armonizado.

  • Repintado retrógrado: cuando está desactivado, garantiza una visualización histórica fija; cuando está activado, permite una adaptación más fluida en tiempo real.

  • Alertas de Sonido y Mensaje: notificaciones opcionales cuando el campo de Energía Astral cambia de polaridad (por ejemplo, transiciones de ascendente a descendente).

Utilización

  1. Cargue el Indicador en una ventana separada debajo de su gráfico principal.

  2. Configure el marco temporal astral para que coincida con su marco temporal de negociación o lo complemente (por ejemplo, utilice la energía H1 en M15 para la confirmación).

  3. Esté atento a los cambios de polaridad:

    • Cuando el histograma pasa de rojo violáceo a turquesa después de una fase de contracción, a menudo indica una próxima expansión energética, lo que suele coincidir con una continuación alcista o una inversión.

    • La transición opuesta sugiere un debilitamiento del flujo o un dominio bajista.

  4. Utilice la confluencia: Empareje la Energía Astral con sus herramientas preferidas de estructura, tendencia u oscilador. Funciona mejor como un filtro de contexto - no como un disparador de entrada independiente.

  5. Alertas:

    • El sistema se activa una vez por cierre de barra, evitando notificaciones repetidas o falsas señales durante la formación de velas.

    • Las alertas identifican el momento exacto en que el flujo de energía completa un cambio de polaridad.

Consejos de interpretación

  • Colores planos o alternos: indican poca convicción direccional - mejor esperar a transiciones más claras.

  • Flujo consistente del mismo color: muestra una fuerte corriente energética; las entradas que siguen la tendencia se alinean bien aquí.

  • Cambios repentinos de color tras un flujo uniforme prolongado: suelen marcar zonas de inflexión de alta probabilidad.

El mejor caso de uso

Astral Energy destaca cuando se aplica a instrumentos con fuertes ciclos de volatilidad (índices, metales, principales pares de divisas).
Está diseñado para los operadores que valoran el ritmo del impulso por encima de los recuentos de señales en bruto, aquellos que perciben el pulso del mercado en lugar de sólo su precio.


