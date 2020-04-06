Gold Scalper Mini
- Asesores Expertos
- Pawan Kumar Sharma
- Versión: 1.15
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
GoldScalper Mini - Asesor Experto de scalping XAUUSD inteligente y rápido Gold Scalper Mini es un EA de scalping ligero, eficiente y altamente optimizado diseñado específicamente para cuentas pequeñas que operan con XAUUSD (Oro) en MT5. Utiliza una lógica inteligente de micro scalping de media móvil combinada con filtrado de spreads, confirmación de tendencia y controles de riesgo de protección para generar operaciones rápidas y consistentes. Este EA es ideal para principiantes, pequeñas cuentas de saldo, prop-firm trading y scalping de oro de bajo riesgo. Características principales Diseñado para cuentas pequeñas Funciona con saldos tan bajos como $200-$500 gracias a su tamaño de lote optimizado y filtros de ejecución ajustados. Rápida Lógica MA Scalping Utiliza un sistema de doble MA para captar los rápidos movimientos intradía del Oro con gran precisión. Protección automática del diferencial Evita las entradas cuando el diferencial es demasiado alto, algo crítico para la volatilidad del oro. Panel de control integrado: Spread Profit/Loss Operaciones en curso Dirección de la tendencia Estado del EA Y más...Sin Martingale - Sin Grid - Sin Hedging Estilo de trading limpio y seguro, preferido por empresas de prop y brokers. Totalmente automatizado No requiere intervención manual. Adjuntar al gráfico Empezar a operar al instante. Cómo opera Gold Scalper Mini entra en operaciones cuando: La MA rápida cruza la MA lenta El diferencial está dentro del rango de seguridad No hay exceso de operaciones (filtro de operaciones máximas) La tendencia se confirma por la acción del precio La lógica de salida utiliza: Stop Loss fijo Take Profit Lógica Trailing-stop (opcional) Micro-targeting rápido para beneficios rápidos Configuración recomendada Símbolo: XAUUSD Marco temporal: M5 Tipo de cuenta: ECN/Raw Depósito mínimo recomendado: $100 Spread: Menos de 30 puntos para un mejor rendimiento Entradas y Controles Tamaño del Lote Stop Loss / Take Profit Límite máximo de operaciones MA Períodos rápidos / lentos Filtro de spread Trailing stop Número Mágico Panel de Control On/Off Gestión de Riesgo Incluye: Filtros automáticos de operaciones Control de spread Límite máximo de operaciones Protección contra deslizamiento Filtro de dirección de tendencia Ayuda a estabilizar los resultados y evitar pérdidas innecesarias. ¿Por qué elegir Gold Scalper Mini? Apto para principiantes Ligero (bajo uso de CPU), lógica de entrada Seguro para pequeños capitales Funciona en todos los brokers Sin sistemas de recuperación peligrosos.