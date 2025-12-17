Gold Scalper Mini - Smart & Fast XAUUSD Scalping Expert Advisor Gold Scalper Mini ist ein leichtgewichtiger, effizienter und hoch optimierter Scalping EA, der speziell für kleine Konten entwickelt wurde, die XAUUSD (Gold) auf MT5 handeln. Er verwendet eine intelligente Mikro-Skalierungslogik mit gleitendem Durchschnitt, kombiniert mit Spread-Filterung, Trendbestätigung und Risikokontrolle, um schnelle und konsistente Trades zu generieren. Dieser EA ist ideal für Anfänger, kleine Konten, Prop-Firm Trading und risikoarmes Gold-Scalping. Hauptmerkmale Konzipiert für kleine Konten Funktioniert dank der optimierten Losgröße und der strengen Ausführungsfilter bereits ab einem Kontostand von $200-$500. Schnelle MA-Scalping-Logik Verwendet ein duales MA-System, um schnelle Intraday-Bewegungen bei Gold mit hoher Genauigkeit zu erfassen. Automatischer Spread-Schutz: Verhindert Einstiege, wenn der Spread zu hoch ist - entscheidend für die Volatilität von Gold. Eingebaute Dashboard-Anzeigen: Spread-Gewinn/Verlust Laufende Trades Trendrichtung EA-Status Und mehr...Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Sauberer, sicherer Handelsstil, der von Prop-Firmen und Brokern bevorzugt wird. Vollständig automatisiert Kein manuelles Eingreifen erforderlich. An den Chart anhängen Sofort mit dem Handel beginnen. Wie wird gehandelt Gold Scalper Mini geht in den Handel, wenn: Der schnelle MA kreuzt den langsamen MA Die Spanne liegt innerhalb des sicheren Bereichs Kein Over-Trading (Max-Trades-Filter) Der Trend wird durch die Preisbewegung bestätigt Die Ausstiegslogik verwendet: Fester Stop Loss Take Profit Trailing-Stop-Logik (optional) Schnelles Micro-Targeting für schnelle Gewinne Empfohlene Einstellungen Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: M5 Kontotyp: ECN/Raw empfohlen Mindesteinlage: $100 Spread: Weniger als 30 Punkte für beste Performance Eingaben & Kontrollen Losgröße Stop Loss / Take Profit Max trades limit MA Fast / Slow periods Spread filter Trailing stop Magic Number Dashboard On/Off Risk Management Enthält: Auto-Trade-Filter Spread-Kontrolle Max-Trade-Limiter Slippage-Schutz Trendrichtungsfilter Hilft, Ergebnisse zu stabilisieren und unnötige Verluste zu vermeiden. Warum Gold Scalper Mini wählen? Einsteigerfreundlich Leicht (geringe CPU-Auslastung), Einstiegslogik Sicher für kleines Kapital Funktioniert bei allen Brokern Keine gefährlichen Rückgewinnungssysteme.