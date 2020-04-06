Infinity Gold X

Infinity Gold X - XAUUSD (Oro) EA diseñado con precisión

"Un disparo. Una operación. Una entrada de precisión".

Infinity Gold X es un Asesor Experto diseñado con precisión para operadores de oro disciplinados que valoran el control, la estabilidad y la consistencia. Este sistema no persigue operaciones - espera la confirmación técnica perfecta y ataca sólo cuando la probabilidad está de su lado.

Periodo de Backtest 2024-2025,situación actual del mercado Optimizado y probado en datos históricos de mostrando una reducción estable y controlada bajo varias condiciones de volatilidad.

Inteligente por diseño

A diferencia de los EAs que inundan su cuenta con arriesgadas órdenes grid o martingala, Infinity Gold X opera de forma profesional:

  • Una operación a la vez

  • Cada orden está protegida por un Stop Loss y un Take Profit fijos.

  • Sin promediar, sin doblar, sin riesgos ocultos

  • Diseñado para sobrevivir a la volatilidad - y prosperar en ella

Tanto si el mercado explota durante una subida del oro como si se mueve tranquilamente en consolidación, Infinity Gold X se adapta automáticamente utilizando su modelo de detección de rupturas.

Lógica básica de negociación

1. 1.Detección dinámica de rangos - Calcula máximos y mínimos clave para definir zonas fuertes de soporte y resistencia.
2. 2. Identificación de ruptura - Espera una ruptura limpia del precio más allá de los límites clave.
3. 3. Confirmación de retesteo - Ejecuta las operaciones sólo después de la confirmación del mercado para minimizar las falsas rupturas.
4. Modo de Protección Total - Cada operación incluye un Stop Loss y un Take Profit fijos para mantener un estricto control del riesgo.

Por qué los operadores eligen Infinity Gold X

  • 1.Arquitectura de Bajo Riesgo - Sin martingala, sin rejilla, sin sobreexposición

  • Precisión técnica pura - Estrategia 100% basada en reglas (no depende de las noticias)

  • Disciplina institucional - Centrarse en la calidad por encima de la cantidad

  • Prioridad de protección del capital - Cada posición incluye un control total del riesgo

  • Instalación rápida - Conecte, configure y opere al instante

Especificaciones técnicas

Parámetro Descripción
Símbolo XAUUSD
Marco temporal M30 (recomendado)
Estrategia Ruptura de Límites
Stop Loss / Take Profit 3000 / 6000 puntos
Frecuencia Una operación cada vez
Tamaño mínimo del lote 0.02
Apalancamiento A partir de 1:100
Depósito mínimo $1000
Tipo de broker STP / ECN (preferiblemente sin swap)

Sólo para operadores serios

Infinity Gold X está diseñado para operadores que valoran la consistencia por encima de la exageración, el control por encima del caos y el crecimiento a largo plazo.
Cada posición es deliberada, técnica y disciplinada, exactamente como operan los profesionales.

Oferta de lanzamiento

Precio de lanzamiento: $59
El precio aumenta en $10 después de cada 5 ventas
Precio final: $599

¡Bloquee el acceso anticipado antes del siguiente nivel!


