Infinity Gold X
- Asesores Expertos
- Pawan Kumar Sharma
- Versión: 1.1
- Actualizado: 7 octubre 2025
- Activaciones: 10
Infinity Gold X - XAUUSD (Oro) EA diseñado con precisión
"Un disparo. Una operación. Una entrada de precisión".
Infinity Gold X es un Asesor Experto diseñado con precisión para operadores de oro disciplinados que valoran el control, la estabilidad y la consistencia. Este sistema no persigue operaciones - espera la confirmación técnica perfecta y ataca sólo cuando la probabilidad está de su lado.
Periodo de Backtest 2024-2025,situación actual del mercado Optimizado y probado en datos históricos de mostrando una reducción estable y controlada bajo varias condiciones de volatilidad.
Inteligente por diseño
A diferencia de los EAs que inundan su cuenta con arriesgadas órdenes grid o martingala, Infinity Gold X opera de forma profesional:
-
Una operación a la vez
-
Cada orden está protegida por un Stop Loss y un Take Profit fijos.
-
Sin promediar, sin doblar, sin riesgos ocultos
-
Diseñado para sobrevivir a la volatilidad - y prosperar en ella
Tanto si el mercado explota durante una subida del oro como si se mueve tranquilamente en consolidación, Infinity Gold X se adapta automáticamente utilizando su modelo de detección de rupturas.
Lógica básica de negociación
1. 1.Detección dinámica de rangos - Calcula máximos y mínimos clave para definir zonas fuertes de soporte y resistencia.
2. 2. Identificación de ruptura - Espera una ruptura limpia del precio más allá de los límites clave.
3. 3. Confirmación de retesteo - Ejecuta las operaciones sólo después de la confirmación del mercado para minimizar las falsas rupturas.
4. Modo de Protección Total - Cada operación incluye un Stop Loss y un Take Profit fijos para mantener un estricto control del riesgo.
Por qué los operadores eligen Infinity Gold X
-
1.Arquitectura de Bajo Riesgo - Sin martingala, sin rejilla, sin sobreexposición
-
Precisión técnica pura - Estrategia 100% basada en reglas (no depende de las noticias)
-
Disciplina institucional - Centrarse en la calidad por encima de la cantidad
-
Prioridad de protección del capital - Cada posición incluye un control total del riesgo
-
Instalación rápida - Conecte, configure y opere al instante
Especificaciones técnicas
|Parámetro
|Descripción
|Símbolo
|XAUUSD
|Marco temporal
|M30 (recomendado)
|Estrategia
|Ruptura de Límites
|Stop Loss / Take Profit
|3000 / 6000 puntos
|Frecuencia
|Una operación cada vez
|Tamaño mínimo del lote
|0.02
|Apalancamiento
|A partir de 1:100
|Depósito mínimo
|$1000
|Tipo de broker
|STP / ECN (preferiblemente sin swap)
Sólo para operadores serios
Infinity Gold X está diseñado para operadores que valoran la consistencia por encima de la exageración, el control por encima del caos y el crecimiento a largo plazo.
Cada posición es deliberada, técnica y disciplinada, exactamente como operan los profesionales.
Oferta de lanzamiento
Precio de lanzamiento: $59
El precio aumenta en $10 después de cada 5 ventas
Precio final: $599
¡Bloquee el acceso anticipado antes del siguiente nivel!