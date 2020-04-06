Voodoo Black Magic

Voodoo Black Magic HFT EA - MT5 Forex & Gold/US30/DE40 Scalping Asesor Experto

Voodoo Black Magic es un Asesor Experto MT5 de alta frecuencia (robot forex) diseñado para scalping Forex, Oro (XAUUSD) y US30/DE40 utilizando órdenes pendientes rápidas y un estricto control del riesgo.

Este HFT scalping EA para MetaTrader 5 se centra en:

  • Entradas de ruptura a través de órdenes buy stop / sell stop

  • Sesgo de tendencia basado en EMA para evitar operar en contra del movimiento principal

  • Ejecución segura (spread, stops, nivel de congelación, control de márgenes)

  • Motor de trailing stop de baja carga

  • Auto-cancelación de órdenes pendientes

  • Pausa de pérdidas para proteger la cuenta durante las fases malas

No grid, no martingale, no averaging - Voodoo Black Magic está construido para traders que quieren un sistema de trading limpio, controlado y automatizado para scalping intradía y breakout trading estilo HFT en MT5.

¿Cómo funciona Voodoo Black Magic?

Las fórmulas internas y la lógica exacta del código no se revelan - esto es una visión general conceptual para los usuarios.

  1. Dirección de la tendencia a través del filtro EMA

    • El EA utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) como filtro direccional.

    • Si el precio cotiza por encima de la EMA → tendencia de compra.

    • Si el precio cotiza por debajo de la EMA → sesgo de venta.

  2. Breakout a través de órdenes de stop pendientes

    • En lugar de entrar en el mercado, el EA coloca órdenes stop pendientes a una distancia configurable del precio actual.

    • Cuando el precio rompe en la dirección de la tendencia, la orden pendiente se activa en una posición.

    • La orden pendiente del lado opuesto puede cancelarse automáticamente para evitar posiciones de cobertura o en conflicto.

  3. Broker-Safety y Filtros de Ejecución
    Antes de colocar o modificar cualquier orden, el EA comprueba:

    • Diferencialmáximo (en puntos) - omite operaciones cuando el diferencial es demasiado alto.

    • Modo de negociación / sesión: sólo negocia cuando el símbolo es totalmente negociable.

    • Stops y niveles de congelación - para evitar errores INVALID_STOPS/INVALID_PRICE

    • Disponibilidad de margen: puede reducir automáticamente el tamaño del lote para ajustarlo al margen disponible.

  4. Autocancelación de órdenes pendientes caducadas

    • Cada orden pendiente tiene una duración máxima (en segundos).

    • Si no se activa dentro de ese tiempo, se puede eliminar automáticamente, para que no reciba ejecuciones tardías aleatorias cuando la configuración ya no es válida.

  5. Gestión de Trailing Stop de baja carga

    • Una vez en una posición, el EA puede rastrear el Stop Loss basado en:

      • Distancia de arrastre (puntos)

      • Paso mínimo de mejora

      • Tiempo de enfriamiento

      • Opcional "seguimiento sólo una vez por barra

      • Límite opcional de spread para el arrastre

    • Esto mantiene la CPU/carga baja y evita la sobre-modificación de stops.

  6. Protección de pausa por racha de pérdidas

    • Puede activar una protección de racha de pérdidas:

      • Después de N operaciones perdedoras consecutivas, el EA pausará las nuevas entradas durante un número definido de minutos.

      • Las operaciones existentes permanecen gestionadas, pero no se abren nuevas operaciones durante el periodo de pausa.

  7. Ventana horaria y filtro de minutos

    • Puede limitar las operaciones a horas específicas del servidor (por ejemplo, la sesión de Londres o Nueva York).

    • También puede permitir nuevas entradas sólo cada N minutos, lo que reduce el exceso de operaciones y el ruido.

Características principales

  • 🚀 Lógica de ruptura estilo HFT utilizando órdenes de stop pendientes

  • Filtro de tendencia EMA para alinear las operaciones con la dirección principal

  • 🛡️ Ejecución a prueba de brokers: límite de spreads, conciencia de stops/freeze, comprobaciones de márgenes

  • 🧹 Auto-cancelación de órdenes pendientes (vencimiento en función del tiempo)

  • 🧠 Pausa de pérdidas: detiene temporalmente las nuevas entradas tras pérdidas consecutivas

  • Ventana de tiempo + filtro de N minutos para un mayor control sobre cuándo opera el EA

  • 🎯 Trailing stop de baja carga con paso mínimo y tope de spread opcional

  • 🔍 Registros de depuración para facilitar la configuración y solución de problemas

  • ❌ Sin rejilla, sin martingala, sin trucos de arbitraje

Funciona bien en:

  • Oro (XAUUSD)

  • Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

  • Índices (como US30, DE40) donde el broker ofrece buenas condiciones

Siempre DEMO Test en los datos de su corredor antes de ir en vivo. HFT no puede ser Back Tested.

Uso Recomendado (Pautas Generales)

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Tipo de cuenta: ECN / RAW / bajo spread con ejecución rápida

  • Plazos:

    • Diseñado para plazos bajos (M1) para scalping intradía

  • VPS:

    • Se recomienda un VPS estable cerca del servidor de su broker para operar al estilo HFT.

  • Símbolos:

    • Comience con uno o dos símbolos (por ejemplo, XAUUSD, un par principal), luego amplíe si se siente cómodo.

Parámetros de entrada - Guía detallada del usuario

🔹 1. TAMAÑO DE LA OPERACIÓN Y RIESGO

Lotes
Tamaño de lote fijo por orden.

  • Ejemplo: 0,10 = 0,10 lotes por operación.
    Ajústelo según el tamaño de la cuenta, el símbolo y la tolerancia al riesgo.

StopLossPts
Distancia de Stop Loss en puntos desde el precio de entrada.

  • Valor más alto = stop más amplio (más espacio, más riesgo por operación).

  • Valor más bajo = stop más ajustado (menos espacio, salidas más frecuentes).

TakeProfitPts
Distancia de Take Profit en puntos desde el precio de entrada.

  • Define el nivel de beneficio objetivo por defecto para cada operación.

MaxSlippagePts
Deslizamiento máximo permitido (en puntos) durante la ejecución de la orden.

  • Si el mercado se mueve por encima de este valor, la orden puede ser rechazada.

  • Se establece en función de la volatilidad del símbolo y de la calidad de ejecución del broker.

MagicID
ID único utilizado para etiquetar las operaciones de este EA.

  • Utilice diferentes números mágicos si ejecuta varios EAs o varias instancias en la misma cuenta.

🔹 2. ENTRADA & SEÑAL

PendingDistancePts
Distancia en puntos desde el precio actual donde se colocan las órdenes stop pendientes.

  • Valor mayor = entrada más conservadora (espera a un movimiento más fuerte).

  • Valor menor = entradas más agresivas (más cerca del precio actual).

EmaPeriod
Periodo de la EMA utilizada como filtro de tendencia.

  • Valores más bajos = más sensible, más señales.

  • Valores más altos = tendencia más suave, menos operaciones.

🔹 3. LIMPIEZA PENDIENTE

AutoCancelPendings

  • true → eliminar automáticamente las órdenes pendientes que no se activan a tiempo.

  • false → las órdenes pendientes permanecen hasta que se activan o se eliminan manualmente.

DeleteAfterSeconds
Antigüedad máxima en segundos de las órdenes pendientes (cuando AutoCancelPendings es true).

  • Si una orden pendiente no se activa en este tiempo, se elimina.

🔹 4. SEGURIDAD Y EJECUCIÓN DEL BROKER

MaxSpreadPts
Máximo spread permitido (puntos) para nuevas entradas y algunas operaciones.

  • 0 = desactivado (sin filtro de spread).

  • Ayuda a evitar entrar en operaciones durante condiciones de spread alto (por ejemplo, noticias, rollover).

RetryCooldownSec
Retraso mínimo en segundos entre reintentos de entrada para cada lado (compra/venta).

  • Evita que el EA intente continuamente colocar órdenes cuando las condiciones están al límite.

AutoReduceLots

  • true → si el margen es insuficiente para los lotes solicitados, el EA intenta autoreducir a un tamaño de lote seguro.

  • false → si el margen no es suficiente, la operación simplemente se omite.

MarginCushion
Factor de seguridad para el cálculo del margen.

  • Ejemplo: 1,05 = requiere aproximadamente un 5% más de margen como colchón de seguridad.

  • Valor más alto = uso más conservador del margen.

🔹 5. FILTROS DE TIEMPO (HORA DEL SERVIDOR)

UseTimeWindow

  • true → EA abre nuevas operaciones sólo entre las horas configuradas StartHour:StartMinute y EndHour:EndMinute (hora del servidor del broker).

  • false → sin restricción de hora del día.

StartHour / StartMinute
Inicio de la ventana de negociación permitida (hora del servidor).

EndHour / EndMinute
Fin del periodo de negociación permitido.

  • Si Start y End son iguales, se considera que no hay restricciones.

UseMinutesFilter

  • true → activa el filtro MinutesStep.

  • false → El EA puede abrir operaciones en cualquier minuto (sujeto a otras condiciones).

MinutesStep
Se utiliza cuando UseMinutesFilter = true .

  • Ejemplo: 5 → EA sólo permite nuevas entradas en los minutos 0, 5, 10, 15, ....

  • Ayuda a reducir el exceso de operaciones y la agrupación aleatoria de operaciones.

🔹 6. PAUSA DE RACHA DE PÉRDIDAS

UseLossStreakPause

  • true → activar la protección contra rachas de pérdidas.

  • false → EA no pausará nuevas entradas después de pérdidas.

LossesInRowToPause
Número de operaciones perdedoras consecutivas necesarias para activar una pausa.

  • Ejemplo: 3 → después de 3 operaciones perdedoras seguidas, EA iniciará un periodo de pausa.

PauseMinutesAfterStreak
Duración del periodo de pausa (minutos) tras activarse una racha de pérdidas.

  • Durante este tiempo, el EA no abrirá nuevas operaciones (pero continúa gestionando las actuales).

🔹 7. TRAILING & EXIT

TrailStopPts
Distancia del Trailing Stop en puntos.

  • <=0 → trailing desactivado.

  • Valor más alto = trailing stop más ancho (más flojo, más seguro de stop-outs).

  • Valor más bajo = trailing stop más ajustado (bloquea el beneficio más rápido, pero puede salir demasiado pronto).

TrailCooldownSec
Tiempo mínimo (segundos) entre operaciones de trailing.

  • Reduce la carga y evita cambios demasiado frecuentes de SL.

TrailMinStepPts
Mejora mínima (puntos) necesaria para mover el Stop Loss.

  • Si el nuevo SL no es al menos tanto mejor, el EA omitirá la actualización.

TrailOnNewBarOnly

  • true → el trailing puede ocurrir como máximo una vez por barra (por vela).

  • false → el arrastre se controla sólo por el tiempo de enfriamiento.

TrailSpreadCapPts
Diferencial máximo permitido (puntos) para el arrastre.

  • 0 = desactivado (no hay regla de spread para trailing).

  • Ayuda a mantener estable el comportamiento de arrastre durante los picos de dispersión.

🔹 8. DIAGNÓSTICO

DebugLogs

  • true → imprime mensajes de depuración detallados en la pestaña Expertos.

  • false → salida mínima; registros más limpios.

Advertencia de riesgo

Operar Forex, Oro y CFDs con cualquier EA MT5, robot de Forex o scalper HFT implica un riesgo significativo.
El rendimiento pasado en backtests o demo no garantiza resultados futuros.
Opere siempre con un capital que pueda permitirse perder y comience con un riesgo bajo hasta que entienda completamente cómo se comporta Voodoo Black Magic HFT EA con su broker.


Voodoo Black Magic EA, MT5 Expert Advisor, MT5 EA, forex robot, HFT scalper, scalping EA, Gold XAUUSD robot, sistema de trading automatizado, breakout EA, MetaTrader 5 robot de trading, intraday scalper, pending order scalper.
Productos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Asesores Expertos
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Dé rienda suelta a su ventaja comercial con el Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , un Asesor Experto para MetaTrader 5, diseñado para prosperar en cualquier mercado de divisas, materias primas, acciones o índices. Este dinámico EA combina la precisión de los indicadores Envelopes y RSI con una estrategia de scalping basada en zonas, ofreciendo a los operadores una herramienta versátil para capitalizar los movimientos de precios en diversos instrumentos. Tanto si
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Asesores Expertos
任何交易者的最佳伙伴！ Este EA carga. 1. Puede establecer automáticamente Stop Loss y Take Profit para órdenes sin Stop Loss y Take Profit. 2. Puede beneficiarse de las órdenes en el beneficio después de un cierto rango establecido para proteger los beneficios 3. Puede mover el take-profit y stop-loss Características 1. Puede establecer automáticamente el take-profit y stop-loss para órdenes sin stop-loss y take-profit. 2. Las órdenes con beneficios pueden fijarse en un determinado margen de
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
Gold Breakout PRO-P - Trading de ruptura de precisión para oro y forex Domina los mercados con una precisión y seguridad inigualables Gold Breakout PRO-P es un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para dominar el mercado de XAUUSD (oro) y destacar en pares de forex como EURUSD. Desarrollado para traders de firmas de prop trading, inversores minoristas y enthusiasts de trading algorítmico, este EA utiliza una estrategia de ruptura sofisticada mejorada con confirmación de rechazo, detección
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO - OFERTA POR TIEMPO LIMITADO%. Precio: 99 ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares del AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados que se adaptan al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Boom and Crash ACTUALIZACIÓN BOOM AND CRASH upgrade es un asesor experto 100% adaptativo basado en el movimiento de los precios. Tiene incorporado un algoritmo único de recuperación inteligente. Sólo un comercio a la vez. Cada operación tiene Stop Loss y Take Profit desde el principio, y no cambian. Esto es para aquellos que buscan un crecimiento estable a largo plazo. AJUSTES SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 GESTIÓN MONETARIA - LOTE CONSTANTE VALOR PARA "MON
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Asesores Expertos
Smart Breakout Zones EA Asesor Experto Automatizado London Session Breakout para MetaTrader 5 Descripción del producto Smart Breakout Zones EA es un sistema totalmente automatizado de operaciones de ruptura de la sesión de Londres desarrollado para MetaTrader 5. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de ruptura de alta probabilidad durante la sesión de Londres y ejecutar operaciones automáticamente basándose en reglas predefinidas. El EA elimina la necesidad de dibujar ra
Prop Firm Pass EA
ALGOECLIPSE LTD
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡La clave para múltiples cuentas financiadas! Presentamos el Prop Firm Pass EA, diseñado para traders que desean aprobar y mantener cuentas financiadas en las firmas de fondeo más populares. Construido para ofrecer consistencia, precisión y bajo drawdown, este EA es una herramienta probada para traders serios. Prop Firm Pass EA combina el reconocimiento inteligente de la estructura del mercado con una lógica de ruptura diseñada para identificar retrocesos de alta probabilidad antes de la contin
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Otros productos de este autor
Wave Master
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
Wave Master MT5 EA - Multi-Estrategia Oro/BTC/Forex Scalper Asesor Experto MT5 para Oro (XAUUSD), BTCUSD, US30/NAS100 y los principales pares FX. 10 estrategias basadas en ondas + motor de scalping M1, estricto control de riesgo, sin grid/martingale. Wave Master EA - Manual de usuario y archivos de configuración Señales en vivo y otros productos ¿Qué es Wave Master? Wave Master es un AE MT5 multi-activo y multi-estrategia diseñado para capturar ondas impulsivas y correctivas en Oro, Bitcoi
X Pro Scalper
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
X Pro Scalper - Escalador inteligente ATR/EMA ultrarrápido para Forex, oro, BTC e índices . Señales en vivo y productos Versión: 1.0 Tipo: Asesor Experto (MT5) Estilo: Scalping consciente de la tendencia con entradas ancladas en ATR, control de sesión y guardias diarias estrictas Mejor para: XAUUSD (Oro) , BTCUSD, US30/DE40, divisas líquidas mayores en M1 Timeframe Por qué los comerciantes eligen X Pro Scalper No-Hedge, lógica One-Side-Only para evitar conflictos de compra/venta y reducir e
FREE
Drawdown Terminator
Sivakumar Paul Suyambu
Utilidades
Drawdown Terminator - Guardián de la equidad en toda la cuenta para MT5 Proteja su capital. Bloquee sus beneficios. Duerma sin vigilar cada tick. ️ 1. ¿Qué es Drawdown Terminator? Drawdown Terminator es una utilidad de MT5 (Asesor Experto no comercial) diseñada para proteger todo el capital de su cuenta , no sólo un único EA o símbolo. Supervisa continuamente el capital total de su cuenta , y cuando se alcanza su objetivo de ganancia o límite de pérdida de capital , puede hacerlo automáti
Candle Close Timer Matrix
Sivakumar Paul Suyambu
Indicadores
Candle Close Timer Matrix - Indicador MT5 de cuenta atrás de velas Candle Close Timer Matrix es un ligero y potente indicador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 5 (MT5 ) que muestra exactamente cuántos minutos y segundos faltan para que la vela actual se cierre en cualquier símbolo y en cualquier marco temporal. Señales en vivo y productos Si usted es un scalper , trader intradía o swing trader , conocer la hora exacta de cierre de la vela le ayuda: Programar sus entradas al cierre de la v
FREE
Instant Close All Charts
Sivakumar Paul Suyambu
Utilidades
️ Cierre instantáneo de todos los gráficos - MT5 Utility Script Solución de un solo clic para cerrar instantáneamente todas las ventanas de gráficos en MetaTrader 5 Gestionar demasiadas ventanas de gráficos abiertas en MetaTrader 5 puede ralentizar su plataforma, desordenar su espacio de trabajo y reducir la productividad. Instant Close All Charts es un script de utilidad MT5 ligero y ultrarrápido diseñado para cerrar todas las ventanas de gráficos abiertas con un solo clic - limpio, seguro y
FREE
Ultra Power Gold
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
Ultra Power Gold (MT5 EA) - AMA-Powered Gold Scalper para XAUUSD MT5 Expert Advisor construido exclusivamente para el Oro (XAUUSD). Entradas de Media Móvil Adaptativa (AMA) + ATR-adaptativo SL/TP, filtro de sesión, break-even & trailing. Sin rejilla. Sin martingala. Señal en vivo Ultra Power Gold - Guía y archivos de configuración ¿Qué es Ultra Power Gold? Ultra Power Gold es un EA MT5 enfocado para XAUUSD que caza tendencias fuertes con momentum AMA multi-check y protege el capital con auto
STAR 160 in One
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
STAR 160 in One (MT5 EA) - Scalper/Trader Multimercado de 160 Estrategias Asesor Experto MT5 todo en uno para Forex, Índices y Materias Primas - 160 estrategias incorporadas, riesgo anti-martingale y automatización completa. Sin rejilla. Sin martingala. Sin dependencia de indicadores (puro núcleo precio-acción). STAR 160 en 1 - Manual de Usuario y Archivos de Set Señales en vivo y otros productos ¿Qué es STAR 160 in One? STAR 160 in One es un EA MT5 del ejército suizo que contiene 160 est
X Pro Trend
Sivakumar Paul Suyambu
Asesores Expertos
X PRO TREND EA - Swing Dot Entries + Smart Risk & Prop-Firm Guards . Siga la tendencia. Protege la cuenta. Supera los retos con disciplina. Señales en vivo y productos Resumen: X PRO TREND EA es un robot de seguimiento de tendencia rápido y limpio que cronometra las entradas desde la estructura Swing-Dot / Pivot (lógica de línea de tendencia) y gestiona las operaciones con RR dinámico, trailing y guardarraíles de grado prop-firm (Pérdida Diaria y Pérdida Máxima). Diseñado para XAUUSD (Oro) y
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario