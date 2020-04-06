Voodoo Black Magic
- Asesores Expertos
- Sivakumar Paul Suyambu
Versión: 1.6
Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Voodoo Black Magic HFT EA - MT5 Forex & Gold/US30/DE40 Scalping Asesor Experto
Voodoo Black Magic es un Asesor Experto MT5 de alta frecuencia (robot forex) diseñado para scalping Forex, Oro (XAUUSD) y US30/DE40 utilizando órdenes pendientes rápidas y un estricto control del riesgo.
Este HFT scalping EA para MetaTrader 5 se centra en:
-
Entradas de ruptura a través de órdenes buy stop / sell stop
-
Sesgo de tendencia basado en EMA para evitar operar en contra del movimiento principal
-
Ejecución segura (spread, stops, nivel de congelación, control de márgenes)
-
Motor de trailing stop de baja carga
-
Auto-cancelación de órdenes pendientes
-
Pausa de pérdidas para proteger la cuenta durante las fases malas
No grid, no martingale, no averaging - Voodoo Black Magic está construido para traders que quieren un sistema de trading limpio, controlado y automatizado para scalping intradía y breakout trading estilo HFT en MT5.
¿Cómo funciona Voodoo Black Magic?
Las fórmulas internas y la lógica exacta del código no se revelan - esto es una visión general conceptual para los usuarios.
-
Dirección de la tendencia a través del filtro EMA
-
El EA utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) como filtro direccional.
-
Si el precio cotiza por encima de la EMA → tendencia de compra.
-
Si el precio cotiza por debajo de la EMA → sesgo de venta.
-
-
Breakout a través de órdenes de stop pendientes
-
En lugar de entrar en el mercado, el EA coloca órdenes stop pendientes a una distancia configurable del precio actual.
-
Cuando el precio rompe en la dirección de la tendencia, la orden pendiente se activa en una posición.
-
La orden pendiente del lado opuesto puede cancelarse automáticamente para evitar posiciones de cobertura o en conflicto.
-
-
Broker-Safety y Filtros de Ejecución
Antes de colocar o modificar cualquier orden, el EA comprueba:
-
Diferencialmáximo (en puntos) - omite operaciones cuando el diferencial es demasiado alto.
-
Modo de negociación / sesión: sólo negocia cuando el símbolo es totalmente negociable.
-
Stops y niveles de congelación - para evitar errores INVALID_STOPS/INVALID_PRICE
-
Disponibilidad de margen: puede reducir automáticamente el tamaño del lote para ajustarlo al margen disponible.
-
-
Autocancelación de órdenes pendientes caducadas
-
Cada orden pendiente tiene una duración máxima (en segundos).
-
Si no se activa dentro de ese tiempo, se puede eliminar automáticamente, para que no reciba ejecuciones tardías aleatorias cuando la configuración ya no es válida.
-
-
Gestión de Trailing Stop de baja carga
-
Una vez en una posición, el EA puede rastrear el Stop Loss basado en:
-
Distancia de arrastre (puntos)
-
Paso mínimo de mejora
-
Tiempo de enfriamiento
-
Opcional "seguimiento sólo una vez por barra
-
Límite opcional de spread para el arrastre
-
-
Esto mantiene la CPU/carga baja y evita la sobre-modificación de stops.
-
-
Protección de pausa por racha de pérdidas
-
Puede activar una protección de racha de pérdidas:
-
Después de N operaciones perdedoras consecutivas, el EA pausará las nuevas entradas durante un número definido de minutos.
-
Las operaciones existentes permanecen gestionadas, pero no se abren nuevas operaciones durante el periodo de pausa.
-
-
-
Ventana horaria y filtro de minutos
-
Puede limitar las operaciones a horas específicas del servidor (por ejemplo, la sesión de Londres o Nueva York).
-
También puede permitir nuevas entradas sólo cada N minutos, lo que reduce el exceso de operaciones y el ruido.
-
Características principales
-
🚀 Lógica de ruptura estilo HFT utilizando órdenes de stop pendientes
-
Filtro de tendencia EMA para alinear las operaciones con la dirección principal
-
🛡️ Ejecución a prueba de brokers: límite de spreads, conciencia de stops/freeze, comprobaciones de márgenes
-
🧹 Auto-cancelación de órdenes pendientes (vencimiento en función del tiempo)
-
🧠 Pausa de pérdidas: detiene temporalmente las nuevas entradas tras pérdidas consecutivas
-
⏰ Ventana de tiempo + filtro de N minutos para un mayor control sobre cuándo opera el EA
-
🎯 Trailing stop de baja carga con paso mínimo y tope de spread opcional
-
🔍 Registros de depuración para facilitar la configuración y solución de problemas
-
❌ Sin rejilla, sin martingala, sin trucos de arbitraje
Funciona bien en:
-
Oro (XAUUSD)
-
Principales pares de divisas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
Índices (como US30, DE40) donde el broker ofrece buenas condiciones
Siempre DEMO Test en los datos de su corredor antes de ir en vivo. HFT no puede ser Back Tested.
Uso Recomendado (Pautas Generales)
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Tipo de cuenta: ECN / RAW / bajo spread con ejecución rápida
-
Plazos:
-
Diseñado para plazos bajos (M1) para scalping intradía
-
-
VPS:
-
Se recomienda un VPS estable cerca del servidor de su broker para operar al estilo HFT.
-
-
Símbolos:
-
Comience con uno o dos símbolos (por ejemplo, XAUUSD, un par principal), luego amplíe si se siente cómodo.
-
Parámetros de entrada - Guía detallada del usuario
🔹 1. TAMAÑO DE LA OPERACIÓN Y RIESGO
Lotes
Tamaño de lote fijo por orden.
-
Ejemplo: 0,10 = 0,10 lotes por operación.
Ajústelo según el tamaño de la cuenta, el símbolo y la tolerancia al riesgo.
StopLossPts
Distancia de Stop Loss en puntos desde el precio de entrada.
-
Valor más alto = stop más amplio (más espacio, más riesgo por operación).
-
Valor más bajo = stop más ajustado (menos espacio, salidas más frecuentes).
TakeProfitPts
Distancia de Take Profit en puntos desde el precio de entrada.
-
Define el nivel de beneficio objetivo por defecto para cada operación.
MaxSlippagePts
Deslizamiento máximo permitido (en puntos) durante la ejecución de la orden.
-
Si el mercado se mueve por encima de este valor, la orden puede ser rechazada.
-
Se establece en función de la volatilidad del símbolo y de la calidad de ejecución del broker.
MagicID
ID único utilizado para etiquetar las operaciones de este EA.
-
Utilice diferentes números mágicos si ejecuta varios EAs o varias instancias en la misma cuenta.
🔹 2. ENTRADA & SEÑAL
PendingDistancePts
Distancia en puntos desde el precio actual donde se colocan las órdenes stop pendientes.
-
Valor mayor = entrada más conservadora (espera a un movimiento más fuerte).
-
Valor menor = entradas más agresivas (más cerca del precio actual).
EmaPeriod
Periodo de la EMA utilizada como filtro de tendencia.
-
Valores más bajos = más sensible, más señales.
-
Valores más altos = tendencia más suave, menos operaciones.
🔹 3. LIMPIEZA PENDIENTE
AutoCancelPendings
-
true → eliminar automáticamente las órdenes pendientes que no se activan a tiempo.
-
false → las órdenes pendientes permanecen hasta que se activan o se eliminan manualmente.
DeleteAfterSeconds
Antigüedad máxima en segundos de las órdenes pendientes (cuando AutoCancelPendings es true).
-
Si una orden pendiente no se activa en este tiempo, se elimina.
🔹 4. SEGURIDAD Y EJECUCIÓN DEL BROKER
MaxSpreadPts
Máximo spread permitido (puntos) para nuevas entradas y algunas operaciones.
-
0 = desactivado (sin filtro de spread).
-
Ayuda a evitar entrar en operaciones durante condiciones de spread alto (por ejemplo, noticias, rollover).
RetryCooldownSec
Retraso mínimo en segundos entre reintentos de entrada para cada lado (compra/venta).
-
Evita que el EA intente continuamente colocar órdenes cuando las condiciones están al límite.
AutoReduceLots
-
true → si el margen es insuficiente para los lotes solicitados, el EA intenta autoreducir a un tamaño de lote seguro.
-
false → si el margen no es suficiente, la operación simplemente se omite.
MarginCushion
Factor de seguridad para el cálculo del margen.
-
Ejemplo: 1,05 = requiere aproximadamente un 5% más de margen como colchón de seguridad.
-
Valor más alto = uso más conservador del margen.
🔹 5. FILTROS DE TIEMPO (HORA DEL SERVIDOR)
UseTimeWindow
-
true → EA abre nuevas operaciones sólo entre las horas configuradas StartHour:StartMinute y EndHour:EndMinute (hora del servidor del broker).
-
false → sin restricción de hora del día.
StartHour / StartMinute
Inicio de la ventana de negociación permitida (hora del servidor).
EndHour / EndMinute
Fin del periodo de negociación permitido.
-
Si Start y End son iguales, se considera que no hay restricciones.
UseMinutesFilter
-
true → activa el filtro MinutesStep.
-
false → El EA puede abrir operaciones en cualquier minuto (sujeto a otras condiciones).
MinutesStep
Se utiliza cuando UseMinutesFilter = true .
-
Ejemplo: 5 → EA sólo permite nuevas entradas en los minutos 0, 5, 10, 15, ....
-
Ayuda a reducir el exceso de operaciones y la agrupación aleatoria de operaciones.
🔹 6. PAUSA DE RACHA DE PÉRDIDAS
UseLossStreakPause
-
true → activar la protección contra rachas de pérdidas.
-
false → EA no pausará nuevas entradas después de pérdidas.
LossesInRowToPause
Número de operaciones perdedoras consecutivas necesarias para activar una pausa.
-
Ejemplo: 3 → después de 3 operaciones perdedoras seguidas, EA iniciará un periodo de pausa.
PauseMinutesAfterStreak
Duración del periodo de pausa (minutos) tras activarse una racha de pérdidas.
-
Durante este tiempo, el EA no abrirá nuevas operaciones (pero continúa gestionando las actuales).
🔹 7. TRAILING & EXIT
TrailStopPts
Distancia del Trailing Stop en puntos.
-
<=0 → trailing desactivado.
-
Valor más alto = trailing stop más ancho (más flojo, más seguro de stop-outs).
-
Valor más bajo = trailing stop más ajustado (bloquea el beneficio más rápido, pero puede salir demasiado pronto).
TrailCooldownSec
Tiempo mínimo (segundos) entre operaciones de trailing.
-
Reduce la carga y evita cambios demasiado frecuentes de SL.
TrailMinStepPts
Mejora mínima (puntos) necesaria para mover el Stop Loss.
-
Si el nuevo SL no es al menos tanto mejor, el EA omitirá la actualización.
TrailOnNewBarOnly
-
true → el trailing puede ocurrir como máximo una vez por barra (por vela).
-
false → el arrastre se controla sólo por el tiempo de enfriamiento.
TrailSpreadCapPts
Diferencial máximo permitido (puntos) para el arrastre.
-
0 = desactivado (no hay regla de spread para trailing).
-
Ayuda a mantener estable el comportamiento de arrastre durante los picos de dispersión.
🔹 8. DIAGNÓSTICO
DebugLogs
-
true → imprime mensajes de depuración detallados en la pestaña Expertos.
-
false → salida mínima; registros más limpios.
Advertencia de riesgo
Operar Forex, Oro y CFDs con cualquier EA MT5, robot de Forex o scalper HFT implica un riesgo significativo.
El rendimiento pasado en backtests o demo no garantiza resultados futuros.
Opere siempre con un capital que pueda permitirse perder y comience con un riesgo bajo hasta que entienda completamente cómo se comporta Voodoo Black Magic HFT EA con su broker.
