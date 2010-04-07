Trade Copier for VPS on MT4

Copiador Local de Operaciones MT4

Un sistema de copia de operaciones basado en archivos para MetaTrader 4 que sincroniza las operaciones entre los terminales Maestro y Cliente en el mismo ordenador o red.

Características principales

  • Arquitectura Maestro/Cliente: Un terminal Maestro transmite las operaciones, múltiples terminales Cliente pueden recibirlas y replicarlas.
  • Comunicación basada en ficheros: Utiliza un sistema de carpetas compartidas para una comunicación fiable entre terminales.
  • Gestión flexible de lotes: Copia tamaños de lote exactos o utiliza tamaños de lote fijos en las cuentas de los clientes
  • Copia personalizable: Elija si desea copiar Stop Loss, Take Profit, comentarios y números mágicos
  • Compatible con todos los tipos de órdenes: Órdenes de mercado (compra/venta) y órdenes pendientes (stop/límite de compra/venta)
  • Asignación de símbolos: Maneja automáticamente los sufijos de símbolos específicos del broker
  • Escaneo rápido: Intervalo de escaneo configurable (por defecto 500ms) para un copiado casi en tiempo real
  • Asignación persistente: Mantiene la relación entre el ticket maestro y el cliente en todas las sesiones.
  • Modo de depuración: Alertas opcionales y registro detallado para la resolución de problemas

Cómo funciona

  1. Modo Maestro: Supervisa las órdenes abiertas y escribe los eventos de ABRIR/CERRAR en una carpeta compartida.
  2. Modo Cliente: Lee los archivos de eventos y replica las operaciones en la cuenta del cliente.
  3. Archivo de mapeo: Registra qué órdenes de clientes corresponden a órdenes maestras para un cierre sincronizado

Perfecto para operadores que gestionan varias cuentas, prueban estrategias en distintos brokers o realizan operaciones en paralelo.


Productos recomendados
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilidades
Market Monitor - Tablero de Rendimiento de Activos Inteligentes para MT4 ¡Convierte tu MetaTrader 4 en un centro de inteligencia de trading profesional! Market Monitor es una potente herramienta de monitorización que muestra, en tiempo real, las métricas de rendimiento más relevantes de cada símbolo que se está negociando - ayudándole a tomar decisiones más rápidas, inteligentes y estratégicas. ¿Qué hace este indicador? Market Monitor escanea todas las órdenes abiertas e históricas,
DepoControl
Evgeniy Zhdan
Utilidades
DepoControl - Control total sobre el depósito Closers Expert Advisor controla el estado general de la cuenta y cierra TODAS las órdenes de mercado en la cuenta cuando se dan ciertas condiciones. El robot comercial cierra TODAS las órdenes en la cuenta en los siguientes casos (por beneficio): Cierra TODAS las órdenes por un beneficio total en la cuenta en términos monetarios . Por ejemplo, supongamos que los ajustes especifican que las posiciones de deben cerrarse cuando se alcanza un beneficio
TradeWise EA
Mark Norada
Utilidades
TradeWise EA es una herramienta compacta pero potente cargada de características robustas. Ofrece un desafío de 30 operaciones compuestas , gestión de riesgos, seguimiento del rendimiento, cálculo del punto de equilibrio, zonas SR automatizadas, stop-loss dinámico por ATR o PIPS, relación riesgo-recompensa automática basada en el stop-loss, ajustes sencillos de órdenes, cálculo del stop-loss total y de la toma de beneficios, órdenes automáticas de compra y venta en zonas SR colocadas manualmente
FX28 Trader
Tsvetan Tsvetanov
5 (1)
Utilidades
Presentamos el FX28 Trader Dashboard: Su Gestor de Operaciones Definitivo Desbloquee todo el potencial de su experiencia comercial con el FX28 Trader Dashboard, un gestor de operaciones integral e intuitivo diseñado para llevar su trading de Forex a nuevas alturas. Ya sea que sea un trader experimentado o esté comenzando su camino financiero, esta poderosa herramienta está diseñada para simplificar sus actividades comerciales y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características clave: In
Chart Sync Manager MT4
Omar Alkassar
Utilidades
Un gráfico. Control total. Deje de perder tiempo administrando objetos, colores y configuraciones en cada gráfico por separado. Con       Administrador de sincronización de gráficos   , puede       Sincroniza, copia y controla todos tus gráficos de MetaTrader       al instante, utilizando solo un panel y unos pocos atajos. Dibuja una vez, actualiza en todas partes. Abre y cierra gráficos con un solo clic. Mantén tu espacio de trabajo ordenado con       Gestión de objetos basada en símbolos   . Y
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Utilidades
Heaven Assistant: Simplifique su gestión de MT4 Simplifique la gestión de la plataforma MetaTrader 4 (MT4) con el Asistente Heaven . Este Asesor Experto (EA) es una herramienta robusta que le permite controlar y personalizar su entorno de negociación de una manera eficiente y fácil de usar. Características principales: Apertura de Múltiples Pares : Acceso rápido a la mayoría de los pares de divisas, tanto mayores como menores, además de pares exóticos. Posibilidad de abrir índices, metales y cri
TickChart
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Tick Chart - gráfico completo para MetaTrader 4. Una utilidad para crear y trabajar con un gráfico de ticks en el terminal MetaTrader 4. Puede crear un gráfico de ticks que funcione exactamente igual que un gráfico normal. Puede aplicar indicadores, Asesores Expertos y scripts al gráfico de ticks. Obtendrá un gráfico de tick completamente funcional en el que podrá trabajar igual que en un gráfico normal. Puede activar la salida de los datos del precio Ask. Los datos se generan en forma de la som
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
Utilidades
Esta herramienta monitoriza sus Asesores Expertos actuales y gestiona los stop losses y take profits. Puede personalizar qué EAs y/o qué divisas monitorizar. Está pensado principalmente para los EAs que crees que gestionan mal los stop losses y/o las tomas de beneficios. Si desea que esta herramienta sea capaz de monitorizar operaciones manuales, por favor utilice '0' (cero) como número mágico. Soporta stop loss y take profit ocultos Soporta stoploss dinámico calculado por ATR Soporta Breakeven
Smart EA Summary MT4
Abderrahmane Benali
Utilidades
Smart EA Resumen MT4 - EA Profit Panel por Magic Number ¿Tiene varios Asesores Expertos y desea realizar un seguimiento de su rendimiento individual? Smart EA Summary es una herramienta visual inteligente que muestra la ganancia/pérdida neta de todas las operaciones cerradas, agrupadas por Número Mágico y Símbolo, directamente en su gráfico de forma limpia. Haga clic aquí para la versión MT5 * Oferta de lanzamiento : el precio actual es de sólo 49 USD Después de las 10 primeras compras, el pre
Trades Time Manager
Omar Alkassar
Utilidades
Tome el control de su rutina comercial sin esfuerzo con el revolucionario Trades Time Manager. Esta potente herramienta automatiza la ejecución de órdenes en momentos designados, transformando su enfoque comercial. Elabore listas de tareas personalizadas para diversas acciones comerciales, desde comprar hasta establecer órdenes, todo sin intervención manual. Guía de entradas e instalación de Trades Time Manager Si desea recibir notificaciones sobre el EA, agregue nuestra URL al terminal MT4/MT5
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
RENTABLE MÁS ALTO Y MÁS SEGURO - Kakarot EA utiliza indicadores combinados con algoritmo de IA de acuerdo con el principio de detección de tendencias y coincidencia de tendencias. - El principio de equilibrio de orden, bajo DD protege las cuentas mejor para obtener altos beneficios. - Flexible entrada y salida de órdenes - Funciona en todos los pares, preferible a los principales pares de USD. - Soporta métodos manuales de comercio. - Proporcionar parámetros de gestión eficaz bot a su pr
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
Copy Trader MT4
Denis Luchinkin
5 (1)
Utilidades
Copy Trader es un copiador de órdenes cómodo y rápido para MetaTrader4. El EA realiza la copia de órdenes desde el terminal servidor a uno o varios terminales cliente. Controla la apertura/cierre, StopLoss y TakeProfit, y también las órdenes pendientes. Utiliza un número mágico para sus órdenes, lo que permite abrir otras órdenes en el terminal cliente tanto manualmente como utilizando otros expertos; Tiene un mínimo de configuraciones. Instale el Asesor Experto en dos terminales: Elija MODO - S
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Señales de seguimiento real: Por favor, consulte los enlaces en mi perfil Greedy Red es un Asesor Experto está diseñado en base a Volume Profile FR . Volume Profile FR calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico muestra sólo los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. T
RSI Dashboard Multi Overbought Oversold Analyzer
Dominik Mandok
4.86 (7)
Utilidades
RSI Dashboard es una gran herramienta para el análisis más rápido posible de múltiples pares de divisas al mismo tiempo en términos de sobreventa o sobrecompra . Todos los mostrados y utilizados por el indicador símbolos son de libre elección y se especifican utilizando una lista separada por espacios en los parámetros que son capaces de analizar no sólo los predeterminados, pero todo lo que su corredor ofrece, también los productos básicos, acciones, índices, con prefijos, sufijos, etc. Hay 3
MT4 to MT5 and MT5 to MT4 Dual Copier
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
MT4/MT5 Dual Copier Pro: ¡Aumente el éxito de sus operaciones con una precisión perfecta! Demostración en Youtube: https://youtu.be/auW00CG386o?si=Du2axdoBzTmUJ3yp Desbloquee el poder de la replicación automática de operaciones con Dual Copier Pro, el Asesor Experto (EA) definitivo diseñado para revolucionar su experiencia de trading en MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Si usted es un comerciante experimentado, un gestor de fondos de cobertura, o un gurú de la empresa prop, esta herramienta robusta,
Ichimoku Waves Meter vm EN
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilidades
Programa para la colocación automática de órdenes stop loss y take profit. Los valores se calculan como puntos de distancia del precio de apertura. Todas las opciones pueden aplicarse a la COMPRA y VENTA por separado o conjuntamente. Introduzca los valores en puntos en los campos de la derecha del menú y pulse el botón correspondiente para aplicar la configuración. En caso de duda, las instrucciones se muestran en el tooltip.
FREE
BG Night Line
Boris Gulikov
Asesores Expertos
BG Night Line es un asesor para operar en la sesión asiática. La estrategia de negociación se basa en el enfoque clásico de devolver el precio a su valor medio. Se utilizan los indicadores de negociación estándar integrados en el terminal. Debido a los stop losses relativamente grandes y el uso de varias órdenes de promediación, no es crítico para el EA ampliar los spreads con baja liquidez, y no hay altos requisitos para la rápida ejecución de las órdenes. El EA está diseñado para operar en el
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilidades
Este administrador comercial 2 en 1 es ideal para operar con rupturas de velas. Puede costar el promedio de una operación colocando órdenes de límite adicionales en retrocesos. Esto le asegura obtener el mejor precio en todas sus posiciones y un RR más alto en sus ganancias. El riesgo se calcula por la altura de la vela cerrada más recientemente. Los botones del asistente comercial ayudan a administrar todos los pedidos realizados manualmente. Úselo con cualquier método de entrada; acción del
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Asesores Expertos
El producto tiene una gran combinación de órdenes pendientes y tendencias para ayudar a los inversores a gestionar el capital con eficacia. El bot no tiene martingala, por lo que siempre está a salvo de capital. Ejecuta los pares de marco de tiempo D1. Los principales parámetros se pueden instalar: Lote - Startot . Auto-Grid - ON/OFF AutoLot - ON/OFF TP - Takeprofit -pips. SL - StopLoss - Pips. Magic - Número mágico. TralllingStop - ON/OFF Comentario - KING Tralling - pips
Rosy Pro Panel MT4
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilidades
Descargar DEMO aquí: https: //www.mql5.com/en/blogs/post/759769 Un último panel que nunca has visto antes. Compacto y bonito panel de operaciones con gran P/L total y su porcentaje. Grupos para resumen de operaciones disponibles: Billete, Símbolo, Tipo, Categoría y Mágico. El campo de precio medio le ayuda a conocer el precio medio y la dirección de sus operaciones. Establezca la magia y el comentario de sus operaciones de forma muy sencilla. Agrupe el cierre por símbolo, tipo, categoría o magi
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales La flecha izquierda oculta el panel con funciones adicionales El botón rojo VENDER perm
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y debe ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre tus
Master Pullback Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
Master Pullback es un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado por MR BEAST que implementa una estrategia de trading basada en retrocesos o "pullbacks" en el mercado de divisas. Este EA identifica oportunidades de trading cuando el precio de un activo se retrae temporalmente en la dirección opuesta a la tendencia principal, lo que permite captar movimientos de corrección antes de que el mercado reanude su tendencia original. La estrategia del Master Pullback está optimizada para operar en pares de
Canadian Taiga
Charbel Abboud
Asesores Expertos
CANADIAN TAIGA es un EA profesional de cartera que utiliza un sistema de trading de seguimiento de tendencia basado en los principios de ruptura de volatilidad y ruptura de niveles de soporte/resistencia. Funciona en todos los pares de dólares canadienses. El principio básico de Canadian Taiga es capturar oportunidades de trading en todos los pares CAD, utilizando un sofisticado módulo de cobertura. Descargue CANADIAN TAIGA y pruébelo en todos los pares de dólares canadienses como se recomiend
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
Utilidades
Presentación de Spyder Equity Protection EA: Su escudo en el comercio de Forex En el dinámico mundo del comercio de divisas, la protección de su capital duramente ganado es de suma importancia. Ahí es donde entra Spyder Equity Protection EA, su socio de confianza para salvaguardar su cuenta de trading. ️ Tranquilidad total : Spyder Equity Protection EA está diseñado para proporcionar a los operadores una tranquilidad sin precedentes. Con sus avanzados mecanismos de protección de la equidad, pu
FREE
Aero Trade Panel New
Vratislav Tukal
Utilidades
Esta utilidad sirve para abrir y cerrar órdenes. El panel muestra el número de órdenes de Venta/Compra abiertas, el beneficio de Venta/Compra, el beneficio del gráfico y el beneficio de la cuenta. Puede cerrar ordenes de venta, ordenes de compra, ganancia grafica y ganancia de cuenta en un click. Puede configurar el número mágico para las órdenes abiertas por esta utilidad. Ajustes Tamaño del Lote Base Utilizar TP y SL automáticos en su divisa - configurar para calc TP y SL automáticos TP y SL
Trading Pal MT4
Tan Bao Shen Chen
Utilidades
Por qué elegir Trading Pal EA: Esta es una utilidad EA que auto-maneja el Stop-Loss (SL) y Take-Profits (TP) de sus posiciones dinámicamente. Al abrir una sola posición , es fácil establecer el SL y TP manualmente. Pero cuando se trata de múltiples posiciones , puede ser muy tedioso o abrumador rellenar tantos valores de SL y TP de forma consistente, especialmente en un corto espacio de tiempo, como en scalping. Con el tiempo y después de muchas operaciones, el trading puede convertirse en una
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT4 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Telegram ]  New:
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilidades
Custom Alerts: Supervisa múltiples mercados y no pierdas ninguna oportunidad clave Descripción general Custom Alerts es una solución dinámica para traders que desean supervisar posibles configuraciones en múltiples instrumentos desde un solo lugar. Al integrar los datos de nuestras herramientas principales —como FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power— Custom Alerts te notifica automáticamente sobre desarrollos importantes del mercado, sin necesidad de cambiar entre gráficos o pe
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilidades
El Asesor Experto Auto Trade Copier se utiliza para copiar las operaciones en varias cuantas/terminales de MetaTrader 4 con una precisión de 100%. Utilizando esta herramienta Usted puede actuar como proveedor (fuente), o bien como receptor. Todas las acciones de trading serán copiadas desde el proveedor hasta el receptor sin retardos. Demo: Puede descargar su versión demo para probarla: https://www.mql5.com/es/market/product/4904 Información: Si quiere realizar el copiado a varios ordenadores ví
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT4 en una sola herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo y recompensa Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 4! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta M
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Otros productos de este autor
N8N AI Trading Assistant for Telegram or Discord
Cj Elijah Garay
Utilidades
AI Trading Assistant | Discord/Telegram → Automatización de MetaTrader 5. Un marco de automatización avanzada que permite que las instrucciones de comercio en lenguaje natural enviadas desde Discord o Telegram se ejecuten automáticamente en MetaTrader 5 utilizando flujos de trabajo n8n y un Asesor Experto personalizado. Esta solución integra la automatización de flujos de trabajo modernos con MetaTrader 5, permitiendo a los usuarios enviar instrucciones de comercio tales como: "comprar EURUSD 1%
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario