Trade Copier for VPS on MT4

Copiador Local de Operaciones MT4

Un sistema de copia de operaciones basado en archivos para MetaTrader 4 que sincroniza las operaciones entre los terminales Maestro y Cliente en el mismo ordenador o red.

Características principales

Arquitectura Maestro/Cliente : Un terminal Maestro transmite las operaciones, múltiples terminales Cliente pueden recibirlas y replicarlas.

: Un terminal Maestro transmite las operaciones, múltiples terminales Cliente pueden recibirlas y replicarlas. Comunicación basada en ficheros : Utiliza un sistema de carpetas compartidas para una comunicación fiable entre terminales.

: Utiliza un sistema de carpetas compartidas para una comunicación fiable entre terminales. Gestión flexible de lotes : Copia tamaños de lote exactos o utiliza tamaños de lote fijos en las cuentas de los clientes

: Copia tamaños de lote exactos o utiliza tamaños de lote fijos en las cuentas de los clientes Copia personalizable : Elija si desea copiar Stop Loss, Take Profit, comentarios y números mágicos

: Elija si desea copiar Stop Loss, Take Profit, comentarios y números mágicos Compatible con todos los tipos de órdenes : Órdenes de mercado (compra/venta) y órdenes pendientes (stop/límite de compra/venta)

: Órdenes de mercado (compra/venta) y órdenes pendientes (stop/límite de compra/venta) Asignación de símbolos : Maneja automáticamente los sufijos de símbolos específicos del broker

: Maneja automáticamente los sufijos de símbolos específicos del broker Escaneo rápido : Intervalo de escaneo configurable (por defecto 500ms) para un copiado casi en tiempo real

: Intervalo de escaneo configurable (por defecto 500ms) para un copiado casi en tiempo real Asignación persistente : Mantiene la relación entre el ticket maestro y el cliente en todas las sesiones.

: Mantiene la relación entre el ticket maestro y el cliente en todas las sesiones. Modo de depuración: Alertas opcionales y registro detallado para la resolución de problemas

Cómo funciona

Modo Maestro: Supervisa las órdenes abiertas y escribe los eventos de ABRIR/CERRAR en una carpeta compartida. Modo Cliente: Lee los archivos de eventos y replica las operaciones en la cuenta del cliente. Archivo de mapeo: Registra qué órdenes de clientes corresponden a órdenes maestras para un cierre sincronizado

Perfecto para operadores que gestionan varias cuentas, prueban estrategias en distintos brokers o realizan operaciones en paralelo.