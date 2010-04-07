Trade Copier for VPS on MT4
- Utilidades
- Cj Elijah Garay
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Copiador Local de Operaciones MT4
Un sistema de copia de operaciones basado en archivos para MetaTrader 4 que sincroniza las operaciones entre los terminales Maestro y Cliente en el mismo ordenador o red.
Características principales
- Arquitectura Maestro/Cliente: Un terminal Maestro transmite las operaciones, múltiples terminales Cliente pueden recibirlas y replicarlas.
- Comunicación basada en ficheros: Utiliza un sistema de carpetas compartidas para una comunicación fiable entre terminales.
- Gestión flexible de lotes: Copia tamaños de lote exactos o utiliza tamaños de lote fijos en las cuentas de los clientes
- Copia personalizable: Elija si desea copiar Stop Loss, Take Profit, comentarios y números mágicos
- Compatible con todos los tipos de órdenes: Órdenes de mercado (compra/venta) y órdenes pendientes (stop/límite de compra/venta)
- Asignación de símbolos: Maneja automáticamente los sufijos de símbolos específicos del broker
- Escaneo rápido: Intervalo de escaneo configurable (por defecto 500ms) para un copiado casi en tiempo real
- Asignación persistente: Mantiene la relación entre el ticket maestro y el cliente en todas las sesiones.
- Modo de depuración: Alertas opcionales y registro detallado para la resolución de problemas
Cómo funciona
- Modo Maestro: Supervisa las órdenes abiertas y escribe los eventos de ABRIR/CERRAR en una carpeta compartida.
- Modo Cliente: Lee los archivos de eventos y replica las operaciones en la cuenta del cliente.
- Archivo de mapeo: Registra qué órdenes de clientes corresponden a órdenes maestras para un cierre sincronizado
Perfecto para operadores que gestionan varias cuentas, prueban estrategias en distintos brokers o realizan operaciones en paralelo.