Aureus Mean Reversion

Aureus Mean Reversion: Algoritmo profesional de Gold Scalping

Descripción

La mayoría de los EAs de Oro fallan porque persiguen el precio (Breakout), cayendo víctimas de los típicos movimientos de "caza de stops" del XAUUSD. Aureus Mean Reversion hace lo contrario. Utiliza una lógica avanzada de reversión a la media basada en la volatilidad (Bandas de Bollinger) y el impulso (RSI) para identificar los excesos del mercado y operar cuando la probabilidad de una reversión es más alta.

Por qué Aureus es diferente:

  1. Gestión de Riesgo Real: Cada operación tiene un Stop Loss fijo y un Take Profit definido. No Martingale, No Grid, sin riesgo de soplar la cuenta durante la noche.

  2. Prop Firm Preparado: Con una configuración de bajo riesgo (0,25%), el EA está diseñado para cumplir con los estrictos límites de Drawdown de las principales Prop Firms (FTMO, FundedNext, etc.).

  3. Filtros temporales inteligentes: El algoritmo sólo opera durante ventanas de alta liquidez (Sesión USA / Tarde Europea), evitando altos spreads durante la noche y movimientos erráticos durante la apertura asiática.

  4. Factor de recuperación > 5,0: Probado en el 99,9% de los datos históricos, lo que demuestra una capacidad excepcional para recuperarse de los periodos de caídas.

Estrategia técnica:

  • Entrada: Condiciones de sobrecompra/sobreventa en el marco temporal M5 en confluencia con las desviaciones estándar de la volatilidad.

  • Salida: Take Profit dinámico, Trailing Stop inteligente para asegurar beneficios y Stop Loss de seguridad.

  • Filtros: Media móvil a largo plazo (H1) para no operar nunca en contra de la tendencia principal ("Filtro Big Boss").

Requisitos:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro).

  • Marco temporal: M5.

  • Broker: ECN con spreads bajos recomendado.

  • VPS: Recomendado para ejecución 24/5.

Configuración recomendada (archivos de configuración incluidos):

  • Prop Firm / Modo Conservador: Riesgo = 0.25% por operación. (Drawdown estimado < 8-10%).

  • Crecimiento / Modo agresivo: Riesgo = 0,5% - 1,0% por operación.

    paso de arrastre: 50 si desea un factor de recuperación >5

Descargo de responsabilidad

Operar con divisas y materias primas conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Le rogamos que opere con responsabilidad.


