Connix MT5

Connix Trading Inteligente - MT5

Escáner Multidivisa Smart Money & ICT

Connix Smart Trading es un dashboard multi-divisa y multi-marco de tiempo para MT5 diseñado para traders que utilizan metodologías Smart Money Concepts (SMC) y ICT-style.

Le permite escanear hasta 28 símbolos simultáneamente (cualquier cosa en Market Watch) y ver la estructura del mercado, bloques de órdenes, gaps de valor razonable, sesgo VWAP, y datos de rangos a través de múltiples marcos temporales desde un tablero central.

El número de símbolos y todos los plazos son totalmente personalizables.

Características principales

Cuadro de mandos multisímbolo

- Escanee hasta 28 símbolos a la vez

- Funciona con cualquier instrumento de Market Watch

- Divisas, índices, metales, criptomonedas

- Se pueden añadir o eliminar símbolos

Análisis Multi-Tiempo

- Columnas de marcos temporales totalmente personalizables

- Ejemplos de configuraciones: M15, H1, H4, Diario

- Las alertas pueden activarse o desactivarse por marco temporal.

Cada marco temporal incluye subcolumnas específicas para una confirmación rápida.

Estructura del mercado y detección de ruptura

- Estructura alcista y bajista

- Ruptura de estructura (BOS)

- Cambio de carácter (CHoCH)

- Dirección de la estructura de ruptura

- Estado claro codificado por colores

Seguimiento de bloques de órdenes

- Bloques de orden alcistas y bajistas

- Bloque de orden tocado

- Bloque de orden roto

- Bloque de orden actual

- Bloque de orden en la última ruptura de estructura

Las opciones avanzadas incluyen:

- Mostrar sólo los bloques de órdenes actuales

- Mostrar bloques de órdenes históricos

- Mostrar rupturas anteriores de la estructura

- Alternar bloques de órdenes probados y no probados

- Seleccionar qué bloques de órdenes de marco temporal aparecen en el gráfico

(por ejemplo, ver bloques de órdenes H4 en un gráfico M15)

Brecha de valor razonable (FVG)

- Detección automática del FVG

- Muestra si se ha tocado el FVG

- Visualización opcional del FVG en el gráfico

- Soporte multi-marco temporal

Rango porcentual y ubicación del precio

- Calcula el rango entre el máximo y el mínimo fuertes confirmados

- Muestra la posición del precio dentro del rango

- Útil para el contexto de prima / descuento

Detección de velas envolventes

- Velas envolventes alcistas y bajistas

- Detecta la vela actual o la anterior

- Alertas totalmente personalizables

VWAP en múltiples marcos temporales

- VWAP optimizado para flujos de trabajo SMC / ICT

- Muestra el precio por encima o por debajo del VWAP

- Detección del toque del VWAP

- Conmutación de la visibilidad del VWAP

Herramientas de dibujo y gráficos

Panel de dibujo integrado en el gráfico:

- Rectángulos sólidos (colores predefinidos)

- Rectángulos alámbricos

- Líneas paralelas

- Líneas de tendencia

Diseñado para marcar:

- Bloques de órdenes

- Rangos

- Zonas de ejecución

Panel de control inteligente

Activación con un clic de:

- Fibonacci basado en la estructura

- Zona dorada (50%-61,8%)

- Máximos y mínimos de la sesión

- Estructura de mercado en zigzag

- Activación/desactivación del VWAP

- Rango asiático

- Soporte y resistencia fractal multitemporal

- Visibilidad de la brecha de valor razonable

- Opciones de visibilidad de bloques de órdenes

Los niveles de Fibonacci pueden utilizarse como guías para entradas, stop losses y tomas de beneficios.

Alertas y personalización

- Alertas totalmente personalizables

- Las alertas pueden activarse por marco temporal

- Diseño del panel y tamaño de las celdas ajustables

- Marcos temporales totalmente configurables

Estadísticas de Rango

- Rango diario actual (pips)

- Rango diario medio (ADR) por símbolo

Notas importantes

- Sólo plataforma MT5

- Funciona con cualquier broker MT5

- Se utiliza mejor con estrategias basadas en SMC / ICT

- Esta herramienta no coloca operaciones automáticamente

Resumen

Connix Smart Trading proporciona una visión clara y estructurada del mercado, permitiendo a los traders identificar oportunidades más rápidamente y mantenerse alineados con el comportamiento multi-timeframe del dinero inteligente.