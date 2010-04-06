Connix MT5
- Indicadores
- Garry James Goodchild
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Connix Trading Inteligente - MT5
Escáner Multidivisa Smart Money & ICT
Connix Smart Trading es un dashboard multi-divisa y multi-marco de tiempo para MT5 diseñado para traders que utilizan metodologías Smart Money Concepts (SMC) y ICT-style.
Le permite escanear hasta 28 símbolos simultáneamente (cualquier cosa en Market Watch) y ver la estructura del mercado, bloques de órdenes, gaps de valor razonable, sesgo VWAP, y datos de rangos a través de múltiples marcos temporales desde un tablero central.
El número de símbolos y todos los plazos son totalmente personalizables.
Características principales
Cuadro de mandos multisímbolo
- Escanee hasta 28 símbolos a la vez
- Funciona con cualquier instrumento de Market Watch
- Divisas, índices, metales, criptomonedas
- Se pueden añadir o eliminar símbolos
Análisis Multi-Tiempo
- Columnas de marcos temporales totalmente personalizables
- Ejemplos de configuraciones: M15, H1, H4, Diario
- Las alertas pueden activarse o desactivarse por marco temporal.
Cada marco temporal incluye subcolumnas específicas para una confirmación rápida.
Estructura del mercado y detección de ruptura
- Estructura alcista y bajista
- Ruptura de estructura (BOS)
- Cambio de carácter (CHoCH)
- Dirección de la estructura de ruptura
- Estado claro codificado por colores
Seguimiento de bloques de órdenes
- Bloques de orden alcistas y bajistas
- Bloque de orden tocado
- Bloque de orden roto
- Bloque de orden actual
- Bloque de orden en la última ruptura de estructura
Las opciones avanzadas incluyen:
- Mostrar sólo los bloques de órdenes actuales
- Mostrar bloques de órdenes históricos
- Mostrar rupturas anteriores de la estructura
- Alternar bloques de órdenes probados y no probados
- Seleccionar qué bloques de órdenes de marco temporal aparecen en el gráfico
(por ejemplo, ver bloques de órdenes H4 en un gráfico M15)
Brecha de valor razonable (FVG)
- Detección automática del FVG
- Muestra si se ha tocado el FVG
- Visualización opcional del FVG en el gráfico
- Soporte multi-marco temporal
Rango porcentual y ubicación del precio
- Calcula el rango entre el máximo y el mínimo fuertes confirmados
- Muestra la posición del precio dentro del rango
- Útil para el contexto de prima / descuento
Detección de velas envolventes
- Velas envolventes alcistas y bajistas
- Detecta la vela actual o la anterior
- Alertas totalmente personalizables
VWAP en múltiples marcos temporales
- VWAP optimizado para flujos de trabajo SMC / ICT
- Muestra el precio por encima o por debajo del VWAP
- Detección del toque del VWAP
- Conmutación de la visibilidad del VWAP
Herramientas de dibujo y gráficos
Panel de dibujo integrado en el gráfico:
- Rectángulos sólidos (colores predefinidos)
- Rectángulos alámbricos
- Líneas paralelas
- Líneas de tendencia
Diseñado para marcar:
- Bloques de órdenes
- Rangos
- Zonas de ejecución
Panel de control inteligente
Activación con un clic de:
- Fibonacci basado en la estructura
- Zona dorada (50%-61,8%)
- Máximos y mínimos de la sesión
- Estructura de mercado en zigzag
- Activación/desactivación del VWAP
- Rango asiático
- Soporte y resistencia fractal multitemporal
- Visibilidad de la brecha de valor razonable
- Opciones de visibilidad de bloques de órdenes
Los niveles de Fibonacci pueden utilizarse como guías para entradas, stop losses y tomas de beneficios.
Alertas y personalización
- Alertas totalmente personalizables
- Las alertas pueden activarse por marco temporal
- Diseño del panel y tamaño de las celdas ajustables
- Marcos temporales totalmente configurables
Estadísticas de Rango
- Rango diario actual (pips)
- Rango diario medio (ADR) por símbolo
Notas importantes
- Sólo plataforma MT5
- Funciona con cualquier broker MT5
- Se utiliza mejor con estrategias basadas en SMC / ICT
- Esta herramienta no coloca operaciones automáticamente
Resumen
Connix Smart Trading proporciona una visión clara y estructurada del mercado, permitiendo a los traders identificar oportunidades más rápidamente y mantenerse alineados con el comportamiento multi-timeframe del dinero inteligente.