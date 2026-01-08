Spike detector Green V2

Spike DETECTOR Verde V2

Sistema de detección de picos - Versión 2

Indicador sin repunte optimizado para mercados de alta volatilidad como Boom, Crash e Índices de Volatilidad. Detecta fuertes movimientos de impulso (picos) con baja latencia.

Qué ha cambiado en la V2:

Algoritmo un 47% más preciso que la versión anterior.

Sistema de filtrado antiseñales falsas mejorado

Detección más rápida (0,7 velas de media)

Panel de control con métricas en tiempo real

Características principales:

Señales no repintadas con flechas visuales claras

Clasificación basada en la confianza (pico alto/medio)

Alertas sonoras y visuales

Optimizado para plazos cortos (1-5 min)

Datos técnicos (Backtesting Boom/Crash 2023-2024):

Precisión: 89,2

Falsos positivos: 10.8%

Detección precoz: 0,7 velas

Reducción máxima: 5.1%

El paquete incluye:

Indicador TradingView (1 dispositivo)

Ajustes preconfigurados para diferentes activos

Manual de estrategia básica

12 meses de soporte

Precios y condiciones:

Precio normal: 297 $

Precio promocional: 147 $ ( oferta por tiempo limitado)

Garantía de reembolso de 30 días si no reduce las señales falsas en al menos un 40%.

Descargo de responsabilidad importante:

Herramienta de ayuda a la toma de decisiones de trading. Operar implica un riesgo significativo de pérdida. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Indicador diseñado para operadores que buscan mejorar el momento de entrada en mercados volátiles. Pruébelo primero en una cuenta demo para familiarizarse.