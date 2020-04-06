AIFXEdgeCrossoverPro
- Asesores Expertos
- Shiva Kumar Thirumanwar
- Versión: 2.50
- Activaciones: 5
🎯 Breve introducción
Estrategia de cruce Triple EMA potenciada por IA con funcionamiento DUAL-MODE (Automático + Manual), panel de control profesional, alertas de Telegram y gestión avanzada de operaciones.
🆕 NUEVO en la versión 2.5: Capacidad completa de trading automático con gestión inteligente del riesgo - ¡perfecto tanto para el trading automático sin manos como para el control manual activo!
📊 Descripción general del producto
AIFXEdge Crossover Pro es un sofisticado pero fácil de usar Asesor Experto que combina el poder probado de Triple EMA (Media Móvil Exponencial) estrategia de cruce con el funcionamiento de modo dual - que le da la flexibilidad para el comercio de forma automática O manualmente en función de su preferencia. Tanto si es un principiante que desea operar de forma automática como si es un operador experimentado que prefiere el control manual, este EA le proporciona todo lo que necesita para operar con éxito.
✅ ¿Por qué elegir AIFXEdge Crossover Pro?
A diferencia de los EAs ordinarios, AIFXEdge Crossover Pro ofrece una solución comercial completa con modos de funcionamiento DUAL:
🆕 NUEVO: Sistema de trading de modo dual.
🤖 MODO AUTOMÁTICO - ¡Ponlo en marcha y olvídate!
- EA abre automáticamente las operaciones en las señales de cruce de EMA
- Dimensionamiento inteligente de posiciones con gestión de riesgos
- TP/SL configurable en puntos para cualquier símbolo
- El limitador máximo de operaciones abiertas evita el exceso de operaciones
- Perfecto para operadores ocupados que desean un funcionamiento sin intervención manual
MODO MANUAL - ¡Todo el control a su alcance!
- Cuadro de mandos interactivo profesional
- Ejecución de COMPRA/VENTA con un solo clic
- Seguimiento de operaciones en tiempo real
- Flechas de señal visual para la confirmación de entrada
- Ideal para operadores que prefieren la negociación discrecional
Además de todas estas funciones profesionales:
📱 Notificaciones de Telegram en tiempo real - Mantente informado en cualquier lugar y en cualquier momento 📈 Seguimiento de operaciones en vivo - Sigue hasta 5 posiciones abiertas con P&L en tiempo real 🎨 Experiencia de trading visual - EMAs codificados por colores y flechas de señal en el gráfico 🛡️ Trailing Stop avanzado - Protege los beneficios automáticamente ⚡ Ejecución instantánea - Procesamiento de órdenes rapidísimo 🔒 Validación exhaustiva - Comprobaciones de operaciones de grado bancario antes de la ejecución.
Características principales
🆕 F uncionamiento en modo dual (¡NOVEDAD!)
Modo de negociación automática
Cuando EnableAutoTrading = true, el EA se convierte en un robot totalmente automatizado:
✅ Entrada automática inteligente
- Abre automáticamente operaciones de COMPRA cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta.
- Abre automáticamente operaciones de VENTA cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta
- No requiere intervención manual
Gestión inteligente de posiciones
- Tamaño de lote automático configurable (0,01 - cualquier tamaño)
- Cálculo automático de TP/SL en puntos (funciona para cualquier símbolo)
- Límite máximo de operaciones abiertas que evita la sobreexposición
- Número mágico para la identificación de operaciones
Gestión profesional del riesgo
- Validación del saldo antes de la operación
- Comprobación de volumen respecto a los límites del broker
- Verificación del nivel de stop
- Confirmación de fondos suficientes
- Validación de todas las operaciones antes de su ejecución
Modo de negociación manual
Cuando EnableAutoTrading = false, se obtiene el modo original de sólo señal:
✅ S ólo señales visuales
- EA muestra flechas de COMPRA/VENTA en el gráfico
- Usted decide cuándo entrar en las operaciones
- Control total a través del panel de control profesional
- Perfecto para el trading discrecional
📊 Estrategia de cruce de triple EMA
El EA utiliza tres EMAs cuidadosamente calibradas para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad:
- EMA rápida (9) - Capta los movimientos de precios a corto plazo.
- EMA media (11) - Filtra el ruido del mercado.
- EMA lenta (45) - Confirma la dirección de la tendencia a largo plazo
Cómo funciona:
- Señal de COMPRA: La EMA rápida cruza por encima de la EMA media, ambas por encima de la EMA lenta
- Señal de VENTA: La EMA rápida cruza por debajo de la EMA media, ambas por debajo de la EMA lenta
Este enfoque de varios niveles garantiza que está operando CON la tendencia, no contra ella.
🎛️ Cuadro de mandos profesional
Tome el control total con nuestro intuitivo panel de control en el gráfico:
Controles manuales de negociación:
- ✅ Botones de COMPRA/VENTA con un solo clic - Ejecute operaciones al instante.
- ✅ Tamaño de lote ajustable - Establezca el tamaño de su posición con precisión
- ✅ TP/SL flexible - Configure el take profit y el stop loss en tiempo real
- ✅ Trailing Stop Toggle - Activar/desactivar con un solo clic.
- ✅ Ajuste de la distancia - Personalice la distancia de arrastre sobre la marcha
Monitor de operaciones en vivo:
- ✅ Seguimiento de posiciones en tiempo real - Supervise hasta 5 operaciones abiertas simultáneamente
- ✅ Visualización de símbolos - Vea con qué pares está operando
- ✅ Precio de entrada - Conozca sus puntos de entrada exactos
- ✅ Actualizaciones de pérdidas y ganancias en vivo - Observe sus ganancias/pérdidas en tiempo real
- ✅ Botones de modificación rápida - Ajuste las posiciones abiertas al instante
Características del panel de control:
- Posición totalmente personalizable (coordenadas X/Y).
- Diseño limpio y profesional
- Botones codificados por colores (verde para comprar, rojo para vender)
- Diseño adaptable que no obstruye la vista del gráfico
Integración con Telegram
Mantente conectado a tu cuenta de trading 24/7:
✅ Notificaciones instantáneas de operaciones - Recibe alertas cuando se abran posiciones (automáticas o manuales) ✅ Alertas de señales - Recibe señales de cruce en tiempo real ✅ Mensajes personalizados - Información detallada de la operación incluyendo símbolo, tipo, tamaño de lote, SL y TP ✅ Fácil configuración - Sólo tienes que añadir tu Bot Token y Chat ID.
Perfecto para:
- Traders ocupados que no pueden mirar gráficos todo el día
- Gestión de múltiples cuentas
- Operar sobre la marcha
- Mantener un registro detallado de todas las actividades
🎨 Experiencia de negociación visual
Líneas EMA codificadas por colores:
- EMA 9 - Amarillo brillante (Rápido)
- EMA 11 - Naranja (Media)
- EMA 45 - Aqua (Lento)
- Ancho de línea ajustable para una mejor visibilidad
Flechas de señal comercial:
- Señales decompra - Flechas verde lima apuntando hacia arriba
- Señales deventa: flechas rojas hacia abajo
- Se dibujan automáticamente en el gráfico en los puntos de cruce
- Confirmación visual clara de los puntos de entrada
🛡️ Gestión avanzada del riesgo
Validación automática previa a la operación:
- ✅ Comprobación de fondos suficientes - Impide las operaciones si el margen es insuficiente.
- ✅ Validación de Volumen - Asegura el tamaño del lote dentro de los límites del broker.
- ✅ Verificación de nivel de stop - Valida SL/TP frente a la distancia mínima.
- ✅ Normalización de precios - Formatea automáticamente los precios a los dígitos correctos
Flexible Stop Loss & Take Profit:
- Establece SL/TP por defecto en puntos (se autocalcula para cualquier símbolo)
- Opcional: Opción de operar sin SL/TP (en 0)
- Modificación de posiciones existentes a través del panel de control
- Funciona con todos los símbolos - Forex, Oro, Cripto, Índices
Trailing Stop inteligente:
- Protección automática de beneficios - Bloquee las ganancias cuando el precio se mueva a su favor
- Distancia ajustable - Establezca la distancia de arrastre en pips
- Activar/Desactivar - Activar o desactivar según su estrategia
- Activación Inteligente - Sólo trails cuando en beneficio
Gestión de posiciones:
- Configure el tamaño de lote por defecto
- Limitador máximo de operaciones abiertas (evita el exceso de operaciones)
- Capacidad de modificación en tiempo real
- Supervisión de operaciones individuales
- Ejecución profesional de las operaciones
Perfecto para
✅ Traders Automatizados - Configure y olvídese con el modo de auto-trading ✅ Traders de Día - Rápida detección y ejecución de señales ✅ Traders de Swing - La estrategia de seguimiento de tendencias captura movimientos más grandes ✅ Traders a Tiempo Parcial - Señales automatizadas con alertas de Telegram ✅ Gestores de Cuentas Múltiples - Capacidades de monitorización remota ✅ Traders de Prop Firm - Herramientas profesionales de gestión de riesgos ✅ Principiantes - Simple, estrategia probada con guía visual O automatización completa ✅ Traders experimentados - Control manual completo cuando lo necesite
⚙️ Especificaciones técnicas
Requisitos del sistema:
- Plataforma: MetaTrader 5
- Depósito mínimo: Flexible (basado en el tamaño de su lote)
- Plazos recomendados: M15, M30, H1, H4 (funciona en todos los marcos temporales)
- Símbolos admitidos: Todos los pares de divisas, oro, índices, criptomonedas
- Compatible con VPS: Sí (recomendado para operaciones automatizadas 24/7)
- Tipos de cuenta: Compatible tanto con cuentas de compensación como de cobertura
Detalles de ejecución:
- Tipo de Estrategia: Triple EMA Crossover (Seguimiento de Tendencia)
- Gestión de operaciones: Automatizada + Control Manual
- Tipos de órdenes: Órdenes de Mercado
- Posiciones Concurrentes Máximas: Configurable (1- ilimitado)
- Control de deslizamiento: Control de spreads incorporado
- Número Mágico: 123456 (identifica las operaciones EA)
- Ejecución de órdenes: FOK (Fill or Kill) para la mejor ejecución
Parámetros de entrada completos
🆕 Configuración del modo de negociación (¡NOVEDAD!)
|Parámetro
|Tipo
|Por defecto
|Descripción
|EnableAutoTrading
|Booleano
|true
|🆕 Habilitar la ejecución automática de operaciones en las señales
|AutoTradeLotSize
|Doble
|0.01
|🆕 Tamaño del lote para las operaciones automáticas
|AutoTradeTP
|Doble
|100
|🆕 Toma de beneficios en puntos (0 = desactivado)
|AutoTradeSL
|Doble
|50
|🆕 Stop loss en puntos (0 = desactivado)
|MaxOpenTrades
|Entero
|1
|🆕 Máximas posiciones automáticas concurrentes
Configuración de EMA
|Parámetro
|Tipo
|Por defecto
|Descripción
|Periodo_EMA1
|Entero
|9
|Periodo EMA rápido para reacciones rápidas del mercado
|Periodo_EMA2
|Entero
|11
|EMA medio para filtrar el ruido
|Periodo_EMA3
|Entero
|45
|EMA lenta para confirmación de tendencia
|EMA1_Color
|Color
|Amarillo
|Color visual de la línea EMA rápida
|EMA2_Color
|Color
|Naranja
|Color visual para la línea EMA Media
|EMA3_Color
|Color
|Aqua
|Color visual de la línea EMA lenta
|EMA_LineWidth
|Entero
|2
|Grosor de las líneas EMA (1-5)
Visualización de señales
|Parámetro
|Tipo
|Por defecto
|Descripción
|ComprarColorDeFlecha
|Color
|Cal
|Color de las flechas de señal de compra en el gráfico
|SellArrowColor
|Color
|Rojo
|Color de las flechas de señal de venta en el gráfico
Configuración del panel
|Parámetro
|Tipo
|Por defecto
|Descripción
|PanelX
|Entero
|10
|Posición horizontal del panel de control (píxeles desde la izquierda)
|DashboardY
|Entero
|10
|Posición vertical del panel de control (píxeles desde arriba)
Parámetros de negociación manual
|Parámetro
|Tipo
|Por defecto
|Descripción
|DefaultLotSize
|Doble
|0.01
|Tamaño de posición por defecto para operaciones manuales
|DefaultTP
|Doble
|0.0
|Toma de beneficios por defecto para operaciones manuales
|DefaultSL
|Doble
|0.0
|Stop Loss por defecto para operaciones manuales
|TrailingDistance
|Entero
|50
|Distancia en pips para la activación del trailing stop
Notificaciones por telegrama
|Parámetro
|Tipo
|Por defecto
|Descripción
|HabilitarTelegrama
|Booleano
|falso
|Interruptor maestro para las notificaciones de Telegram
|TelegramBotToken
|Cadena
|"TU_BOT_TOKEN_AQUÍ"
|Tu token de bot de Telegram de @BotFather
|TelegramChatID
|Cadena
|"YOUR_CHAT_ID_HERE"
|Tu ID de chat personal o de grupo
🎓 Explicación de la estrategia
La triple ventaja EMA
La estrategia de cruce de Triple EMA ha sido un método de confianza entre los traders profesionales durante décadas. He aquí por qué funciona:
- Identificación de tendencias: La EMA lenta (45) actúa como filtro de tendencia, manteniéndole en el lado correcto del mercado.
- Momento de entrada: El cruce de la EMA rápida (9) y la EMA media (11) señala los momentos precisos de entrada.
- Reducción del ruido: El uso de tres EMA en lugar de dos reduce significativamente las señales falsas.
- Aplicación universal: Funciona en todos los plazos y clases de activos
🆕 Ajustes óptimos para la negociación automática
Para el Day Trading Automatizado:
- Timeframe: M15, M30, H1
- EnableAutoTrading: true
- AutoTradeLotSize: 0.01 - 0.05
- AutoTradeTP: 100 puntos
- AutoTradeSL: 50 puntos
- MaxOpenTrades: 1-3
- Periodos EMA: 9, 11, 45 (por defecto)
Para Swing Trading Automatizado:
- Plazos: H1, H4
- EnableAutoTrading: true
- AutoTradeLotSize: 0.01 - 0.1
- AutoTradeTP: 200 puntos
- AutoTradeSL: 100 puntos
- MaxOpenTrades: 1-2
- Periodos EMA: 9, 11, 45 (por defecto)
Para el modo Manual/Señal:
- EnableAutoTrading: false
- Usar tablero para entradas manuales
- Ajustar tamaño de lote por operación
- Establecer TP/SL basado en las condiciones actuales del mercado
Ventajas únicas
Qué hace que este EA se destaque?
✅ Funcionamiento de modo dual (¡NOVEDAD!) - Tanto el comercio totalmente automatizado Y manual en un solo paquete ✅ Cero Curva de Aprendizaje - Tablero visual hace que sea intuitivo para los principiantes ✅ Grado Profesional - Las características avanzadas satisfacen los comerciantes experimentados ✅ Validación de Nivel Bancario - Cada comercio comprobado antes de la ejecución ✅ Sin Costes Ocultos - Compra de una sola vez, acceso de por vida ✅ Aplicación Universal - Funciona en todos los símbolos y marcos de tiempo ✅ Monitoreo en Tiempo Real - El tablero en vivo se actualiza cada tick ✅ Alertas Móviles - Telegram lo mantiene conectado 24/7 ✅ Todo Personalizable - Colores, posiciones, parámetros - hágalo suyo ✅ Sin Martingala/Grid - Estrategia segura y probada de seguimiento de tendencias ✅ Lógica Transparente - Usted entiende exactamente cómo opera ✅ Compensación y Cobertura - Funciona en ambos tipos de cuenta
💡 Consejos de trading
Maximice su éxito:
Para Trading Automatizado:
- ✅ Comience con Demo - Pruebe el trading automático en una cuenta demo durante 1-2 semanas.
- ✅ Tamaños de lote pequeños: utilice lotes de 0,01 al principio y auméntelos gradualmente.
- ✅ Establecer operaciones máximas - Limitar a 1-3 posiciones simultáneas
- ✅ Optimizar TP/SL - Utilice el Probador de Estrategias para encontrar los puntos óptimos
- ✅ Activar Telegram - Supervisar las operaciones automáticas de forma remota
- ✅ Se recomienda VPS - Para un funcionamiento automatizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- ✅ Comprobar spread - Spreads más bajos = mejores resultados de auto-trading
Para el comercio manual:
- ✅ Seguir Flechas - Esperar señales visuales antes de entrar.
- ✅ Confirme en TF más alto - Compruebe H4/Daily para la confirmación de la tendencia
- ✅ Use Trailing Stop - Proteja las ganancias durante tendencias extendidas.
- ✅ Monitor Dashboard - Mantenga un ojo en P&L en vivo
- ✅ News Awareness - Evite operar durante noticias de alto impacto
Consejos universales:
- ✅ Gestión adecuada del riesgo - Nunca arriesgue más del 1-2% por operación
- ✅ Mercados en tendencia - Este EA funciona mejor cuando los mercados están en tendencia
- ✅ Múltiples marcos de tiempo - Confirmar las señales en los marcos de tiempo más altos.
- ✅ Monitorización regular - Comprueba el rendimiento semanalmente
- ✅ Manténgase actualizado - Instale todas las actualizaciones del EA para obtener el mejor rendimiento
⚠️ Descargo de responsabilidad importante
Advertencia de riesgo: El comercio de divisas, criptodivisas y otros instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Este Asesor Experto es una herramienta para ayudar a su estrategia de negociación, pero no garantiza ganancias.
Siempre:
- ✅ Opere con un capital de riesgo que pueda permitirse perder
- ✅ Utilice una gestión adecuada del riesgo (1-2% por operación como máximo)
- ✅ Pruebe a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo
- ✅ Comprender la estrategia y las condiciones del mercado
- ✅ Mantenga su terminal de trading y VPS en funcionamiento durante el trading activo (para el modo automático)
- ✅ Asegurar una conectividad a internet adecuada para las funciones automatizadas
- ✅ Supervise su cuenta con regularidad, incluso en el modo automático
- ✅ Comience con tamaños de lote mínimos (0,01) al probar la negociación automática
Soporte y actualizaciones
Lo que obtienes:
✅ Licencia de por vida - Compra única, uso para siempre ✅ Actualizaciones gratuitas - Todas las versiones futuras incluidas ✅ Guía de instalación - Instrucciones de configuración paso a paso ✅ Guía de configuración de trading automático (¡NOVEDAD!) - Configura el trading automático de forma segura ✅ Guía de configuración de Telegram - Fácil configuración de bots ✅ Soporte por email - Contáctanos con cualquier duda ✅ Tutoriales en vídeo - Recursos visuales de aprendizaje.
¿Necesitas ayuda?
Después de la compra, envíame un mensaje a través de MQL5 para:
- Manual de instalación detallado
- Guía de configuración de Auto-trading (¡NOVEDAD!)
- Guía de configuración del bot de Telegram
- Ajustes recomendados para su estilo de trading
- Consejos de optimización para símbolos específicos
- Asistencia de configuración VPS para automatización 24/7
📊 Historial de versiones
Versión 2.5 (Actual - Noviembre 2025)
🆕 CARACTERÍSTICA PRINCIPAL: Comercio en modo dual
- Añadida la capacidad de trading automático completo
- Dimensionamiento automático de lotes con TP/SL basado en puntos
- Limitador máximo de operaciones abiertas
- Número mágico para la identificación de operaciones
Gestión de riesgos mejorada
- Validación del saldo antes de la operación
- Comprobación del volumen con respecto a los límites del corredor
- Verificación del nivel de stop
- Gestión integral de errores
Mejoras:
- Corregida la alineación y el espaciado del tablero de mandos
- Mejorada la codificación de las notificaciones de Telegram
- Mejorada la colocación visual de las flechas
- Optimizada la velocidad de ejecución de operaciones
- Añadida la visualización de P&L en tiempo real
- Lógica de trailing stop mejorada
- Funciona tanto en cuentas de compensación como de cobertura
🔒 Seguridad y licencias
✅ Código protegido - Su compra está protegida contra el uso no autorizado ✅ Activaciones múltiples - Uso en sus ordenadores personales (según el estándar MQL5) ✅ Sin descompilación - Su licencia está vinculada a su cuenta MQL5 ✅ Actualizaciones seguras - Actualizaciones automáticas a través de MQL5 Market ✅ Auto-negociación segura - Todas las operaciones validadas antes de su ejecución
🎯 Reflexiones finales
AIFXEdge Crossover Pro es más que un Asesor Experto, es un ecosistema de trading completo con la flexibilidad que necesitas.
🤖 ¿Quieres comercio automatizado sin manos? Activa el modo de trading automático y deja que el EA haga el trabajo.
🎯 ¿Prefieres el control total? Desactiva el trading automático y utiliza el panel de control profesional para las entradas manuales.
La combinación de:
- ✅ Estrategia probada de cruce de EMA.
- ✅ Funcionamiento en modo dual (auto + manual)
- ✅ Cuadro de mandos profesional
- ✅ Gestión de riesgos de nivel bancario
- ✅ Funciones modernas como la integración con Telegram
Lo convierte en la opción perfecta para los operadores que exigen simplicidad y sofisticación a la vez.
¿Listo para elevar tu trading? Obtenga AIFXEdge Crossover Pro hoy mismo y experimente la diferencia que puede marcar un EA de modo dual y calidad profesional.
📱 Manténgase conectado
- Soporte: Enviar mensaje privado después de la compra
- Actualizaciones: Automáticas a través de MQL5 Market
- Comunidad: Comparte tus resultados y ajustes en las reseñas
🛒 Opciones de compra
El pago único incluye:
✅ Licencia de por vida para los modos automático y manual ✅ Actualizaciones ilimitadas ✅ Soporte completo incluyendo la configuración de auto-trading ✅ Todas las características incluidas ✅ Funciona en cuentas ilimitadas.
Demo disponible: ¡Prueba en Probador de Estrategias antes de comprar!
📌 Referencia rápida
Símbolos Recomendados: BTCUSD, ETHUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ORO (XAUUSD), NASDAQ, S&P500
Plazos recomendados: M15, M30, H1, H4 (la negociación automática funciona mejor en H1 y superiores)
Saldo mínimo de la cuenta: 100 USD para operaciones automáticas con un tamaño de lote de 0,01
Requisitos para la negociación automática:
- ✅ Configurar EnableAutoTrading = true
- ✅ Configurar AutoTradeLotSize (empezar con 0.01)
- ✅ Configurar AutoTradeTP y AutoTradeSL en puntos.
- ✅ Limitar MaxOpenTrades (recomendado: 1-3)
- ✅ VPS recomendado para funcionamiento 24/7.
⚠️ ADVERTENCIA IMPORTANTE
El comercio de instrumentos financieros implica un riesgo sustancial de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este Asesor Experto se proporciona "tal cual" sólo con fines educativos, no constituye asesoramiento financiero, y no viene con ninguna garantía de beneficios - el rendimiento pasado no indica resultados futuros y usted puede perder más de su inversión inicial. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas, fallos técnicos o resultados de las operaciones; los usuarios son los únicos responsables de sus decisiones comerciales, la configuración de EA, y debe probar a fondo en una cuenta demo antes de arriesgar capital real.