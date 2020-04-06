AIFXEdgeCrossoverPro

🎯 Kurze Einführung

AIFXEdge Crossover Pro - Professionelles Dreifach-EMA-Handelssystem

KI-gesteuerte Triple EMA Crossover-Strategie mit DUAL-MODE-Betrieb (automatisch + manuell), professionellem Dashboard, Telegram-Benachrichtigungen und fortschrittlichem Handelsmanagement.

🆕 NEU in Version 2.5: Vollautomatischer Handel mit intelligentem Risikomanagement - perfekt sowohl für den automatischen Handel als auch für die aktive manuelle Steuerung!

📊 Produktübersicht

AIFXEdge Crossover Pro ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor, der die bewährte Leistung der Triple EMA (Exponential Moving Average) Crossover-Strategie mit einem Dual-Mode-Betrieb kombiniert - und Ihnen die Flexibilität gibt, je nach Präferenz automatisch oder manuell zu handeln. Ob Sie ein Anfänger sind, der automatisiert handeln möchte, oder ein erfahrener Trader, der die manuelle Kontrolle bevorzugt, dieser EA bietet alles, was Sie für einen erfolgreichen Handel benötigen.

Warum AIFXEdge Crossover Pro wählen?

Im Gegensatz zu gewöhnlichen EAs bietet AIFXEdge Crossover Pro eine komplette Handelslösung mit ZWEI Betriebsmodi:

🆕 NEU: Dual-Mode Trading System

🤖 AUTOMATISCHER MODUS - Einstellen und vergessen!

EA eröffnet automatisch Trades bei EMA Crossover Signalen

Intelligentes Positionssizing mit Risikomanagement

Konfigurierbarer TP/SL in Punkten für jedes Symbol

Begrenzer für maximal offene Trades verhindert Overtrading

Perfekt für vielbeschäftigte Trader, die keine Hände brauchen

🎯 MANUELLER MODUS - Volle Kontrolle auf Knopfdruck!

Professionelles interaktives Dashboard

Ausführung von Käufen/Verkäufen mit einem Mausklick

Überwachung des Handels in Echtzeit

Visuelle Signalpfeile zur Bestätigung des Einstiegs

Ideal für Händler, die diskretionären Handel bevorzugen

Plus all diese professionellen Funktionen:

📱 Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen - Bleiben Sie immer und überall auf dem Laufenden 📈 Live-Trade-Monitoring - Verfolgen Sie bis zu 5 offene Positionen mit Echtzeit-GuV 🎨 Visuelles Handelserlebnis - Farbcodierte EMAs und Signalpfeile auf dem Chart 🛡️ Erweiterte Trailing-Stops - Schützen Sie Gewinne automatisch ⚡ Sofortige Ausführung - Blitzschnelle Auftragsabwicklung 🔒 Umfassende Validierung - Handelsprüfungen in Bankqualität vor der Ausführung

🚀 Hauptmerkmale

🆕 Dual-Mode-Betrieb (NEU!)

Automatischer Handelsmodus

Wenn EnableAutoTrading = true ist, wird der EA zu einem vollautomatischen Roboter:

✅ Intelligenter Auto-Entry

Eröffnet automatisch BUY-Trades, wenn Fast EMA über Slow EMA kreuzt

Eröffnet automatisch SELL-Trades, wenn Fast EMA unter Slow EMA kreuzt

Kein manuelles Eingreifen erforderlich

✅ Intelligente Positionsverwaltung

Konfigurierbare automatische Losgröße (0,01 - beliebige Größe)

Automatische TP/SL-Berechnung in Punkten (funktioniert für jedes Symbol)

Maximales Limit für offene Trades verhindert ein Überengagement

Magische Zahl zur Handelsidentifikation

✅ Professionelles Risikomanagement

Überprüfung des Saldos vor dem Handel

Volumenprüfung gegen Brokerlimits

Überprüfung der Stop-Levels

Bestätigung ausreichender Mittel

Alle Trades werden vor der Ausführung validiert

Manueller Handelsmodus

Wenn EnableAutoTrading = false ist, erhalten Sie den ursprünglichen, auf Signale beschränkten Modus:

✅ Nur visuelle Signale

EA zeigt BUY/SELL-Pfeile im Chart an

Sie entscheiden, wann Sie Trades eingehen

Volle Kontrolle über das professionelle Dashboard

Perfekt für diskretionären Handel

📊 Dreifache EMA-Crossover-Strategie

Der EA verwendet drei sorgfältig kalibrierte EMAs, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren:

Fast EMA (9) - Erfasst kurzfristige Kursbewegungen

- Erfasst kurzfristige Kursbewegungen Medium EMA (11) - Filtert Marktgeräusche heraus

- Filtert Marktgeräusche heraus Slow EMA (45) - Bestätigt die langfristige Trendrichtung

Wie es funktioniert:

KAUFEN-Signal: Fast EMA kreuzt über Medium EMA, beide über Slow EMA

Fast EMA kreuzt über Medium EMA, beide über Slow EMA VERKAUFSSIGNAL: Fast EMA kreuzt unter Medium EMA, beide unter Slow EMA

Dieser mehrschichtige Ansatz stellt sicher, dass Sie MIT dem Trend und nicht gegen ihn handeln.

🎛️ Professionelles Handels-Dashboard

Übernehmen Sie die volle Kontrolle mit unserem intuitiven On-Chart-Dashboard, das Folgendes bietet:

Manuelle Handelskontrollen:

✅ Ein-Klick-Buttons für KAUF/VERKAUF - Führen Sie Trades sofort aus

✅ Einstellbare Lotgröße - Stellen Sie Ihre Positionsgröße präzise ein

✅ Flexible TP/SL - Konfigurieren Sie Take Profit und Stop Loss in Echtzeit

✅ Trailing Stop Toggle - Aktivieren/Deaktivieren mit einem Klick

✅ Abstandsanpassung - Passen Sie den Trailing-Abstand im Handumdrehen an

Live Trade Monitor:

✅ Echtzeit-Positionsverfolgung - Überwachen Sie bis zu 5 offene Trades gleichzeitig

✅ Symbolanzeige - Sehen Sie, welche Paare Sie handeln

✅ Einstiegskurs - Kennen Sie Ihre genauen Einstiegspunkte

✅ Live P&L Updates - Beobachten Sie Ihren Gewinn/Verlust in Echtzeit

✅ Schnell-Änderungsschaltflächen - Passen Sie offene Positionen sofort an

Dashboard-Funktionen:

Vollständig anpassbare Position (X/Y-Koordinaten)

Sauberes, professionelles Design

Farbcodierte Schaltflächen (Grün für Kaufen, Rot für Verkaufen)

Responsives Layout, das Ihre Chart-Ansicht nicht behindert

📱 Telegramm-Integration

Bleiben Sie mit Ihrem Handelskonto 24/7 verbunden:

✅ So fortige Handelsbenachrichtigungen - Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Positionen eröffnet werden (automatisch oder manuell) ✅ Signalbenachrichtigungen - Erhalten Sie Crossover-Signale in Echtzeit ✅ Benutzerdefinierte Nachrichten - Detaillierte Handelsinformationen einschließlich Symbol, Typ, Losgröße, SL und TP ✅ Einfache Einrichtung - Fügen Sie einfach Ihren Bot-Token und Ihre Chat-ID hinzu

Perfekt für:

Vielbeschäftigte Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können

Verwaltung mehrerer Konten

Unterwegs handeln

Detaillierte Aufzeichnungen über alle Aktivitäten zu führen

🎨 Visuelles Handelserlebnis

Farbcodierte EMA-Linien:

EMA 9 - Hellgelb (schnell)

- Hellgelb (schnell) EMA 11 - Orange (mittel)

- Orange (mittel) EMA 45 - Aqua (langsam)

- Aqua (langsam) Einstellbare Linienbreite für bessere Sichtbarkeit

Handelssignal-Pfeile:

Kaufsignale - Limonengrüne Pfeile, die nach oben zeigen

- Limonengrüne Pfeile, die nach oben zeigen Verkaufssignale - Rote Pfeile, die nach unten zeigen

- Rote Pfeile, die nach unten zeigen Automatisch auf dem Chart an Kreuzungspunkten eingezeichnet

Klare visuelle Bestätigung von Einstiegspunkten

🛡️ Fortgeschrittenes Risikomanagement

🆕 Automatische Pre-Trade-Validierung:

✅ Sufficient Funds Check - Verhindert Trades bei unzureichender Marge

- Verhindert Trades bei unzureichender Marge ✅ Volumenvalidierung - stellt sicher, dass die Losgröße innerhalb der Brokergrenzen liegt

- stellt sicher, dass die Losgröße innerhalb der Brokergrenzen liegt ✅ Stop-Level-Prüfung - Überprüft SL/TP gegen Mindestabstand

- Überprüft SL/TP gegen Mindestabstand ✅ Preisnormalisierung - formatiert Preise automatisch auf die korrekten Ziffern

Flexibler Stop Loss & Take Profit:

Legen Sie Standard-SL/TP in Punkten fest (wird für jedes Symbol automatisch berechnet)

Optional: Handel ohne SL/TP (auf 0 gesetzt)

Ändern Sie bestehende Positionen über das Dashboard

Funktioniert bei allen Symbolen - Forex, Gold, Krypto, Indizes

Intelligenter Trailing-Stop:

Automatischer Gewinnschutz - Sichern Sie Ihre Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt

- Sichern Sie Ihre Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt Einstellbarer Abstand - Legen Sie den Trailing-Abstand in Pips fest

- Legen Sie den Trailing-Abstand in Pips fest Umschalten ein/aus - Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion für Ihre Strategie

- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion für Ihre Strategie Intelligente Aktivierung - Nur Trailing, wenn Sie im Gewinn sind

Positionsverwaltung:

Konfigurieren Sie die Standard-Lotgröße

Begrenzer für maximal offene Geschäfte (verhindert Overtrading)

Änderungsmöglichkeiten in Echtzeit

Überwachung von Einzelgeschäften

Professionelle Handelsausführung

💼 Perfekt für

✅ Automatisierte Trader - Einstellen und vergessen mit dem Auto-Trading-Modus ✅ Day Traders - Schnelle Signalerkennung und -ausführung ✅ Swing Traders - Trendfolgestrategie fängt größere Bewegungen ein ✅ Part-Time Traders - Automatisierte Signale mit Telegram-Benachrichtigungen ✅ Multiple Account Manager - Fernüberwachungsfunktionen ✅ Prop Firm Traders - Professionelle Risikomanagement-Tools ✅ Einsteiger - Einfache, erprobte Strategie mit visueller Anleitung ODER Vollautomatisierung ✅ Erfahrene Trader - Volle manuelle Kontrolle, wenn Sie sie brauchen

⚙️ Technische Daten

Systemanforderungen:

Plattform: MetaTrader 5

Mindest-Einzahlung: Flexibel (basierend auf Ihrer Lotgröße)

Empfohlener Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4 (funktioniert auf allen Zeitrahmen)

Unterstützte Symbole: Alle Forex-Paare, Gold, Indizes, Kryptowährungen

VPS-kompatibel: Ja (empfohlen für 24/7 automatisierten Betrieb)

Kontotypen: Sowohl Netting- als auch Hedging-Konten werden unterstützt

Ausführungsdetails:

Strategie-Typ: Dreifacher EMA-Crossover (Trendfolge)

Handelsmanagement: Automatisiert + Manuelle Kontrolle

Auftragsarten: Markt-Aufträge

Maximale gleichzeitige Positionen: Konfigurierbar (1-unbegrenzt)

Schlupfkontrolle: Eingebaute Spread-Kontrolle

Magische Nummer: 123456 (identifiziert EA-Geschäfte)

Auftragserfüllung: FOK (Fill or Kill) für beste Ausführung

📋 Vollständige Eingabeparameter

🆕 Handelsmodus-Einstellungen (NEU!)

Parameter Typ Voreinstellung Beschreibung EnableAutoTrading Boolescher Wert true 🆕 Aktiviert die automatische Handelsausführung bei Signalen AutoTradeLotSize Doppelt 0.01 🆕 Lotgröße für automatische Trades AutoTradeTP Doppelt 100 🆕 Gewinnmitnahme in Punkten (0 = deaktiviert) AutoTradeSL Doppelt 50 🆕 Stop Loss in Punkten (0 = deaktiviert) MaxOpenTrades Ganzzahl 1 🆕 Maximale gleichzeitige automatische Positionen

EMA-Konfiguration

Parameter Typ Voreinstellung Beschreibung EMA_Periode1 Ganzzahl 9 Schnelle EMA-Periode für schnelle Marktreaktionen EMA_Zeitspanne2 Ganze Zahl 11 Mittlerer EMA für Rauschfilterung EMA_Zeitspanne3 Ganze Zahl 45 Langsamer EMA zur Trendbestätigung EMA1_Farbe Farbe Gelb Visuelle Farbe für Fast EMA Linie EMA2_Farbe Farbe Orange Visuelle Farbe für die mittlere EMA-Linie EMA3_Farbe Farbe Aqua Visuelle Farbe für die langsame EMA-Linie EMA_LineWidth Ganzzahl 2 Dicke der EMA-Linien (1-5)

Signal-Visualisierung

Parameter Typ Voreinstellung Beschreibung KaufenPfeilFarbe Farbe Limette Farbe der Kaufsignalpfeile im Chart SellArrowColor Farbe Rot Farbe der Verkaufssignalpfeile im Diagramm

Dashboard-Einstellungen

Parameter Typ Standard Beschreibung ArmaturenbrettX Ganzzahl 10 Horizontale Position des Dashboards (Pixel von links) DashboardY Ganze Zahl 10 Vertikale Position des Dashboards (Pixel von oben)

Manuelle Handelsparameter

Parameter Typ Voreinstellung Beschreibung VorgabeLosgröße Doppelt 0.01 Standardpositionsgröße für manuelle Trades VorgabeTP Doppelt 0.0 Standard Take Profit für manuelle Trades VorgabeSL Doppelt 0.0 Standard-Stop Loss für manuelle Trades Nachlaufende Entfernung Ganzzahl 50 Abstand in Pips für die Trailing-Stop-Aktivierung

Telegramm-Benachrichtigungen

Parameter Typ Standardwert Beschreibung EnableTelegram Boolescher Wert falsch Hauptschalter für Telegram-Benachrichtigungen TelegramBotToken Zeichenfolge "DEIN_BOT_TOKEN_HIER" Dein Telegram-Bot-Token von @BotFather TelegramChatID Zeichenfolge "DEINE_CHAT_ID_HIER" Deine persönliche oder Gruppen-Chat-ID

🎓 Erläuterung der Strategie

Der dreifache EMA-Vorteil

Die Triple EMA Crossover-Strategie ist seit Jahrzehnten eine bewährte Methode unter professionellen Händlern. Hier ist, warum es funktioniert:

Trend-Identifizierung: Der Slow EMA (45) fungiert als Trendfilter und hält Sie auf der richtigen Seite des Marktes Einstiegszeitpunkt: Das Überkreuzen des Fast EMA (9) und des Medium EMA (11) zeigt präzise Einstiegszeitpunkte an Rauschunterdrückung: Die Verwendung von drei EMAs anstelle von zwei reduziert Fehlsignale erheblich Universelle Anwendung: Funktioniert über alle Zeitrahmen und Anlageklassen hinweg

🆕 Optimale Einstellungen für Auto-Trading

Für automatisiertes Day-Trading:

Zeitrahmen: M15, M30, H1

EnableAutoTrading: wahr

AutoTradeLotGröße: 0.01 - 0.05

AutoTradeTP: 100 Punkte

AutoTradeSL: 50 Punkte

MaxOpenTrades: 1-3

EMA-Perioden: 9, 11, 45 (Standard)

Für automatisiertes Swing Trading:

Zeitrahmen: H1, H4

EnableAutoTrading: wahr

AutoTradeLotGröße: 0.01 - 0.1

AutoTradeTP: 200 Punkte

AutoTradeSL: 100 Punkte

MaxOpenTrades: 1-2

EMA-Perioden: 9, 11, 45 (Voreinstellung)

Für Manuell/Signal-Modus:

EnableAutoTrading: false

Dashboard für manuelle Eingaben verwenden

Losgröße pro Handel einstellen

TP/SL basierend auf den aktuellen Marktbedingungen einstellen

🌟 Einzigartige Vorteile

Was macht diesen EA so besonders?

✅ Dual-Mode Betrieb (NEU!) - Sowohl vollautomatischer als auch manueller Handel in einem Paket ✅ Null Lernkurve - Visuelles Dashboard macht es intuitiv für Anfänger ✅ Professionelle Qualität - Fortgeschrittene Funktionen befriedigen erfahrene Trader ✅ Bank-Level-Validierung - Jeder Handel wird vor der Ausführung überprüft ✅ Keine versteckten Kosten - Einmaliger Kauf, lebenslanger Zugang ✅ Universelle Anwendung - Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen ✅ Echtzeitüberwachung - Live-Dashboard-Updates bei jedem Tick ✅ Mobile Alerts - Telegram hält Sie 24/7 in Verbindung ✅ Alles anpassbar - Farben, Positionen, Parameter - machen Sie es zu Ihrem ✅ Kein Martingal/Grid - Sichere, bewährte Trendfolgestrategie ✅ Transparente Logik - Sie verstehen genau, wie gehandelt wird ✅ Netting & Hedging - Funktioniert auf beiden Kontotypen

💡 Trading-Tipps

Maximieren Sie Ihren Erfolg:

Für den automatisierten Handel:

✅ Beginnen Sie mit einer Demo - Testen Sie den automatischen Handel auf einem Demokonto für 1-2 Wochen ✅ Kleine Losgrößen - Verwenden Sie anfangs 0,01 Lots und erhöhen Sie diese schrittweise. ✅ Max Trades festlegen - Begrenzung auf 1-3 gleichzeitige Positionen ✅ TP/SL optimieren - Verwenden Sie den Strategy Tester, um optimale Punkte zu finden ✅ Telegramm aktivieren - Automatische Trades aus der Ferne überwachen ✅ VPS empfohlen - Für 24/7 automatisierten Betrieb ✅ Spread prüfen - Niedrigere Spreads = bessere Ergebnisse beim automatischen Handel

Für den manuellen Handel:

✅ Follow Arrows - Warten Sie auf visuelle Signale, bevor Sie einsteigen ✅ Bestätigen Sie auf höheren TF - Prüfen Sie H4/Daily auf Trendbestätigung ✅ Trailing Stop verwenden - Gewinne bei längeren Trends absichern ✅ Monitor Dashboard - Behalten Sie die Live-P&L im Auge ✅ News Awareness - Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten

Universelle Tipps:

✅ Richtiges Risikomanagement - Nie mehr als 1-2% pro Handel riskieren ✅ Trending Markets - Dieser EA funktioniert am besten, wenn die Märkte im Trend liegen ✅ Mehrere Zeitrahmen - Bestätigen Sie Signale auf höheren Zeitrahmen ✅ Regelmäßige Überwachung - Überprüfen Sie die Leistung wöchentlich ✅ Aktualisieren - Installieren Sie alle EA-Updates für beste Performance

⚠️ Wichtiger Haftungsausschluss

Risiko-Warnung: Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und anderen Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsstrategie, garantiert jedoch keine Gewinne.

Immer:

✅ Handeln Sie mit einem Risikokapital, dessen Verlust Sie sich leisten können

✅ Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (maximal 1-2% pro Handel)

✅ Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln

✅ Verstehen Sie die Strategie und die Marktbedingungen

✅ Lassen Sie Ihr Trading-Terminal und Ihren VPS während des aktiven Handels laufen (für den Auto-Modus)

✅ Sorgen Sie für eine gute Internetverbindung für automatisierte Funktionen

✅ Überwachen Sie Ihr Konto auch im Automatikmodus regelmäßig

✅ Beginnen Sie beim Testen des automatischen Handels mit minimalen Losgrößen (0,01).

📞 Unterstützung & Updates

Was Sie erhalten:

✅ Lebenslange Lizenz - Einmalig kaufen, für immer nutzen ✅ Kostenlose Updates - Alle zukünftigen Versionen enthalten ✅ Installationsanleitung - Schritt-für-Schritt-Anleitung ✅ Auto-Trading Setup Guide (NEU!) - Automatischen Handel sicher konfigurieren ✅ Telegram Setup Guide - Einfache Bot-Konfiguration ✅ E-Mail-Support - Kontaktieren Sie uns bei Fragen ✅ Video Tutorials - Visuelle Lernressourcen

Brauchen Sie Hilfe?

Nach dem Kauf, senden Sie mir eine Nachricht durch MQL5 für:

Ausführliches Installationshandbuch

Anleitung zur Konfiguration des Autohandels (NEU!)

Anleitung zur Einrichtung des Telegram-Bots

Empfohlene Einstellungen für Ihren Handelsstil

Optimierungstipps für bestimmte Symbole

VPS-Einrichtungshilfe für 24/7-Automatisierung

🏆 Erfahrungsberichte von Kunden

"Die neue Auto-Trading-Funktion ist AMAZING! Endlich kann ich den EA für mich handeln lassen, während ich bei der Arbeit bin. Die Kontrollen des Risikomanagements geben mir Sicherheit." - David R.

"Ich finde es toll, dass ich zwischen automatischem und manuellem Modus umschalten kann. Manchmal möchte ich die volle Kontrolle haben, ein anderes Mal lasse ich den EA sein Ding machen." - Linda M.

"Die Dashboard-Funktion ist ein echter Knaller! Endlich kann ich meine Trades visuell verwalten, anstatt mich mit verwirrenden Menüs herumschlagen zu müssen." - Mark T.

"Telegram-Benachrichtigungen halten mich auf dem Laufenden, auch wenn ich nicht an meinem Computer sitze. Perfekt für meinen geschäftigen Lebensstil." - Sarah L.

"Einfach und doch leistungsstark. Die dreifache EMA-Strategie funktioniert einfach, und der EA führt in beiden Modi einwandfrei aus." - James K.

"Endlich ein EA, der weder Martingale noch Grid verwendet! Der trendfolgende Ansatz fühlt sich viel sicherer an." - Robert H.

📊 Versionsgeschichte

Version 2.5 (Aktuell - November 2025)

🆕 HAUPTFUNKTION: Dual-Mode-Handel

Vollständig automatische Handelsfunktionalität hinzugefügt

Automatische Losgrößenbestimmung mit punktbasiertem TP/SL

Begrenzer für maximal offene Trades

Magische Zahl zur Handelsidentifikation

🆕 Verbessertes Risikomanagement

Überprüfung des Saldos vor dem Handel

Volumenprüfung gegen Brokerlimits

Überprüfung der Stop-Levels

Umfassende Fehlerbehandlung

✅ Verbesserungen:

Ausrichtung und Abstände des Dashboards korrigiert

Verbesserte Telegram-Benachrichtigungskodierung

Verbesserte visuelle Pfeilplatzierung

Optimierte Geschwindigkeit der Handelsausführung

Echtzeit-P&L-Anzeige hinzugefügt

Verbesserte Trailing-Stop-Logik

Funktioniert sowohl bei Netting- als auch bei Hedging-Konten

🔒 Sicherheit & Lizenzierung

✅ Geschützter Code - Ihr Kauf ist gegen unbefugte Nutzung geschützt ✅ Mehrfache Aktivierungen - Verwendung auf Ihren persönlichen Computern (gemäß MQL5-Standard) ✅ Keine Dekompilierung - Ihre Lizenz ist an Ihr MQL5-Konto gebunden ✅ Sichere Updates - Automatische Updates durch MQL5 Market ✅ Sicheres Auto-Trading - Alle Trades werden vor der Ausführung validiert

🎯 Abschließender Gedanke

AIFXEdge Crossover Pro ist mehr als nur ein Expert Advisor - es ist ein komplettes Trading-Ökosystem mit der Flexibilität, die Sie brauchen.

🤖 Sie möchten den automatisierten Handel selbst in die Hand nehmen? Aktivieren Sie den Auto-Trading-Modus und lassen Sie den EA die Arbeit machen.

🎯 Bevorzugen Sie die volle Kontrolle? Deaktivieren Sie den automatischen Handel und verwenden Sie das professionelle Dashboard für manuelle Eingaben.

Die Kombination aus:

✅ Bewährter EMA-Crossover-Strategie

✅ Dual-Mode-Betrieb (automatisch + manuell)

✅ Professionelles Dashboard

✅ Bankengerechtes Risikomanagement

✅ Moderne Funktionen wie Telegram-Integration

Das macht ihn zur perfekten Wahl für Trader, die sowohl Einfachheit als auch Raffinesse verlangen.

Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verbessern? Holen Sie sich AIFXEdge Crossover Pro noch heute und erleben Sie den Unterschied, den ein professioneller Dual-Mode EA machen kann!

📌 Schnellreferenz

Empfohlene Symbole: BTCUSD, ETHUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GOLD (XAUUSD), NASDAQ, S&P500

Empfohlene Timeframes: M15, M30, H1, H4 (Auto-Trading funktioniert am besten auf H1 und höher)

Mindestkontoguthaben: $100 USD für automatisierten Handel mit 0,01 Lot Größe

Auto-Trading Anforderungen:

✅ Setzen Sie EnableAutoTrading = true

✅ Konfigurieren Sie AutoTradeLotSize (beginnen Sie mit 0.01)

✅ AutoTradeTP und AutoTradeSL in Punkten einstellen

✅ MaxOpenTrades begrenzen (empfohlen: 1-3)

✅ VPS empfohlen für 24/7 Betrieb

