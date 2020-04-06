AIFXEdgeCrossoverPro
- Experten
- Shiva Kumar Thirumanwar
- Version: 2.50
- Aktivierungen: 5
🎯 Kurze Einführung
KI-gesteuerte Triple EMA Crossover-Strategie mit DUAL-MODE-Betrieb (automatisch + manuell), professionellem Dashboard, Telegram-Benachrichtigungen und fortschrittlichem Handelsmanagement.
🆕 NEU in Version 2.5: Vollautomatischer Handel mit intelligentem Risikomanagement - perfekt sowohl für den automatischen Handel als auch für die aktive manuelle Steuerung!
📺 YouTube Link:
👉 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Wtg7Jyf6S5s
👉 Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei, um Echtzeit-Märkteinblicke und Live-Auswertungen zu erhalten:
🔗 https://t.me/+WuvQ4LZtL-kzZThl
📊 Produktübersicht
AIFXEdge Crossover Pro ist ein hochentwickelter und dennoch benutzerfreundlicher Expert Advisor, der die bewährte Leistung der Triple EMA (Exponential Moving Average) Crossover-Strategie mit einem Dual-Mode-Betrieb kombiniert - und Ihnen die Flexibilität gibt, je nach Präferenz automatisch oder manuell zu handeln. Ob Sie ein Anfänger sind, der automatisiert handeln möchte, oder ein erfahrener Trader, der die manuelle Kontrolle bevorzugt, dieser EA bietet alles, was Sie für einen erfolgreichen Handel benötigen.
Warum AIFXEdge Crossover Pro wählen?
Im Gegensatz zu gewöhnlichen EAs bietet AIFXEdge Crossover Pro eine komplette Handelslösung mit ZWEI Betriebsmodi:
🆕 NEU: Dual-Mode Trading System
🤖 AUTOMATISCHER MODUS - Einstellen und vergessen!
- EA eröffnet automatisch Trades bei EMA Crossover Signalen
- Intelligentes Positionssizing mit Risikomanagement
- Konfigurierbarer TP/SL in Punkten für jedes Symbol
- Begrenzer für maximal offene Trades verhindert Overtrading
- Perfekt für vielbeschäftigte Trader, die keine Hände brauchen
🎯 MANUELLER MODUS - Volle Kontrolle auf Knopfdruck!
- Professionelles interaktives Dashboard
- Ausführung von Käufen/Verkäufen mit einem Mausklick
- Überwachung des Handels in Echtzeit
- Visuelle Signalpfeile zur Bestätigung des Einstiegs
- Ideal für Händler, die diskretionären Handel bevorzugen
Plus all diese professionellen Funktionen:
📱 Echtzeit-Telegramm-Benachrichtigungen - Bleiben Sie immer und überall auf dem Laufenden 📈 Live-Trade-Monitoring - Verfolgen Sie bis zu 5 offene Positionen mit Echtzeit-GuV 🎨 Visuelles Handelserlebnis - Farbcodierte EMAs und Signalpfeile auf dem Chart 🛡️ Erweiterte Trailing-Stops - Schützen Sie Gewinne automatisch ⚡ Sofortige Ausführung - Blitzschnelle Auftragsabwicklung 🔒 Umfassende Validierung - Handelsprüfungen in Bankqualität vor der Ausführung
🚀 Hauptmerkmale
🆕 Dual-Mode-Betrieb (NEU!)
Automatischer Handelsmodus
Wenn EnableAutoTrading = true ist, wird der EA zu einem vollautomatischen Roboter:
✅ Intelligenter Auto-Entry
- Eröffnet automatisch BUY-Trades, wenn Fast EMA über Slow EMA kreuzt
- Eröffnet automatisch SELL-Trades, wenn Fast EMA unter Slow EMA kreuzt
- Kein manuelles Eingreifen erforderlich
✅ Intelligente Positionsverwaltung
- Konfigurierbare automatische Losgröße (0,01 - beliebige Größe)
- Automatische TP/SL-Berechnung in Punkten (funktioniert für jedes Symbol)
- Maximales Limit für offene Trades verhindert ein Überengagement
- Magische Zahl zur Handelsidentifikation
✅ Professionelles Risikomanagement
- Überprüfung des Saldos vor dem Handel
- Volumenprüfung gegen Brokerlimits
- Überprüfung der Stop-Levels
- Bestätigung ausreichender Mittel
- Alle Trades werden vor der Ausführung validiert
Manueller Handelsmodus
Wenn EnableAutoTrading = false ist, erhalten Sie den ursprünglichen, auf Signale beschränkten Modus:
✅ Nur visuelle Signale
- EA zeigt BUY/SELL-Pfeile im Chart an
- Sie entscheiden, wann Sie Trades eingehen
- Volle Kontrolle über das professionelle Dashboard
- Perfekt für diskretionären Handel
📊 Dreifache EMA-Crossover-Strategie
Der EA verwendet drei sorgfältig kalibrierte EMAs, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren:
- Fast EMA (9) - Erfasst kurzfristige Kursbewegungen
- Medium EMA (11) - Filtert Marktgeräusche heraus
- Slow EMA (45) - Bestätigt die langfristige Trendrichtung
Wie es funktioniert:
- KAUFEN-Signal: Fast EMA kreuzt über Medium EMA, beide über Slow EMA
- VERKAUFSSIGNAL: Fast EMA kreuzt unter Medium EMA, beide unter Slow EMA
Dieser mehrschichtige Ansatz stellt sicher, dass Sie MIT dem Trend und nicht gegen ihn handeln.
🎛️ Professionelles Handels-Dashboard
Übernehmen Sie die volle Kontrolle mit unserem intuitiven On-Chart-Dashboard, das Folgendes bietet:
Manuelle Handelskontrollen:
- ✅ Ein-Klick-Buttons für KAUF/VERKAUF - Führen Sie Trades sofort aus
- ✅ Einstellbare Lotgröße - Stellen Sie Ihre Positionsgröße präzise ein
- ✅ Flexible TP/SL - Konfigurieren Sie Take Profit und Stop Loss in Echtzeit
- ✅ Trailing Stop Toggle - Aktivieren/Deaktivieren mit einem Klick
- ✅ Abstandsanpassung - Passen Sie den Trailing-Abstand im Handumdrehen an
Live Trade Monitor:
- ✅ Echtzeit-Positionsverfolgung - Überwachen Sie bis zu 5 offene Trades gleichzeitig
- ✅ Symbolanzeige - Sehen Sie, welche Paare Sie handeln
- ✅ Einstiegskurs - Kennen Sie Ihre genauen Einstiegspunkte
- ✅ Live P&L Updates - Beobachten Sie Ihren Gewinn/Verlust in Echtzeit
- ✅ Schnell-Änderungsschaltflächen - Passen Sie offene Positionen sofort an
Dashboard-Funktionen:
- Vollständig anpassbare Position (X/Y-Koordinaten)
- Sauberes, professionelles Design
- Farbcodierte Schaltflächen (Grün für Kaufen, Rot für Verkaufen)
- Responsives Layout, das Ihre Chart-Ansicht nicht behindert
📱 Telegramm-Integration
Bleiben Sie mit Ihrem Handelskonto 24/7 verbunden:
✅ So fortige Handelsbenachrichtigungen - Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Positionen eröffnet werden (automatisch oder manuell) ✅ Signalbenachrichtigungen - Erhalten Sie Crossover-Signale in Echtzeit ✅ Benutzerdefinierte Nachrichten - Detaillierte Handelsinformationen einschließlich Symbol, Typ, Losgröße, SL und TP ✅ Einfache Einrichtung - Fügen Sie einfach Ihren Bot-Token und Ihre Chat-ID hinzu
Perfekt für:
- Vielbeschäftigte Trader, die nicht den ganzen Tag Charts beobachten können
- Verwaltung mehrerer Konten
- Unterwegs handeln
- Detaillierte Aufzeichnungen über alle Aktivitäten zu führen
🎨 Visuelles Handelserlebnis
Farbcodierte EMA-Linien:
- EMA 9 - Hellgelb (schnell)
- EMA 11 - Orange (mittel)
- EMA 45 - Aqua (langsam)
- Einstellbare Linienbreite für bessere Sichtbarkeit
Handelssignal-Pfeile:
- Kaufsignale - Limonengrüne Pfeile, die nach oben zeigen
- Verkaufssignale - Rote Pfeile, die nach unten zeigen
- Automatisch auf dem Chart an Kreuzungspunkten eingezeichnet
- Klare visuelle Bestätigung von Einstiegspunkten
🛡️ Fortgeschrittenes Risikomanagement
🆕 Automatische Pre-Trade-Validierung:
- ✅ Sufficient Funds Check - Verhindert Trades bei unzureichender Marge
- ✅ Volumenvalidierung - stellt sicher, dass die Losgröße innerhalb der Brokergrenzen liegt
- ✅ Stop-Level-Prüfung - Überprüft SL/TP gegen Mindestabstand
- ✅ Preisnormalisierung - formatiert Preise automatisch auf die korrekten Ziffern
Flexibler Stop Loss & Take Profit:
- Legen Sie Standard-SL/TP in Punkten fest (wird für jedes Symbol automatisch berechnet)
- Optional: Handel ohne SL/TP (auf 0 gesetzt)
- Ändern Sie bestehende Positionen über das Dashboard
- Funktioniert bei allen Symbolen - Forex, Gold, Krypto, Indizes
Intelligenter Trailing-Stop:
- Automatischer Gewinnschutz - Sichern Sie Ihre Gewinne, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt
- Einstellbarer Abstand - Legen Sie den Trailing-Abstand in Pips fest
- Umschalten ein/aus - Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion für Ihre Strategie
- Intelligente Aktivierung - Nur Trailing, wenn Sie im Gewinn sind
Positionsverwaltung:
- Konfigurieren Sie die Standard-Lotgröße
- Begrenzer für maximal offene Geschäfte (verhindert Overtrading)
- Änderungsmöglichkeiten in Echtzeit
- Überwachung von Einzelgeschäften
- Professionelle Handelsausführung
💼 Perfekt für
✅ Automatisierte Trader - Einstellen und vergessen mit dem Auto-Trading-Modus ✅ Day Traders - Schnelle Signalerkennung und -ausführung ✅ Swing Traders - Trendfolgestrategie fängt größere Bewegungen ein ✅ Part-Time Traders - Automatisierte Signale mit Telegram-Benachrichtigungen ✅ Multiple Account Manager - Fernüberwachungsfunktionen ✅ Prop Firm Traders - Professionelle Risikomanagement-Tools ✅ Einsteiger - Einfache, erprobte Strategie mit visueller Anleitung ODER Vollautomatisierung ✅ Erfahrene Trader - Volle manuelle Kontrolle, wenn Sie sie brauchen
⚙️ Technische Daten
Systemanforderungen:
- Plattform: MetaTrader 5
- Mindest-Einzahlung: Flexibel (basierend auf Ihrer Lotgröße)
- Empfohlener Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4 (funktioniert auf allen Zeitrahmen)
- Unterstützte Symbole: Alle Forex-Paare, Gold, Indizes, Kryptowährungen
- VPS-kompatibel: Ja (empfohlen für 24/7 automatisierten Betrieb)
- Kontotypen: Sowohl Netting- als auch Hedging-Konten werden unterstützt
Ausführungsdetails:
- Strategie-Typ: Dreifacher EMA-Crossover (Trendfolge)
- Handelsmanagement: Automatisiert + Manuelle Kontrolle
- Auftragsarten: Markt-Aufträge
- Maximale gleichzeitige Positionen: Konfigurierbar (1-unbegrenzt)
- Schlupfkontrolle: Eingebaute Spread-Kontrolle
- Magische Nummer: 123456 (identifiziert EA-Geschäfte)
- Auftragserfüllung: FOK (Fill or Kill) für beste Ausführung
📋 Vollständige Eingabeparameter
🆕 Handelsmodus-Einstellungen (NEU!)
|Parameter
|Typ
|Voreinstellung
|Beschreibung
|EnableAutoTrading
|Boolescher Wert
|true
|🆕 Aktiviert die automatische Handelsausführung bei Signalen
|AutoTradeLotSize
|Doppelt
|0.01
|🆕 Lotgröße für automatische Trades
|AutoTradeTP
|Doppelt
|100
|🆕 Gewinnmitnahme in Punkten (0 = deaktiviert)
|AutoTradeSL
|Doppelt
|50
|🆕 Stop Loss in Punkten (0 = deaktiviert)
|MaxOpenTrades
|Ganzzahl
|1
|🆕 Maximale gleichzeitige automatische Positionen
EMA-Konfiguration
|Parameter
|Typ
|Voreinstellung
|Beschreibung
|EMA_Periode1
|Ganzzahl
|9
|Schnelle EMA-Periode für schnelle Marktreaktionen
|EMA_Zeitspanne2
|Ganze Zahl
|11
|Mittlerer EMA für Rauschfilterung
|EMA_Zeitspanne3
|Ganze Zahl
|45
|Langsamer EMA zur Trendbestätigung
|EMA1_Farbe
|Farbe
|Gelb
|Visuelle Farbe für Fast EMA Linie
|EMA2_Farbe
|Farbe
|Orange
|Visuelle Farbe für die mittlere EMA-Linie
|EMA3_Farbe
|Farbe
|Aqua
|Visuelle Farbe für die langsame EMA-Linie
|EMA_LineWidth
|Ganzzahl
|2
|Dicke der EMA-Linien (1-5)
Signal-Visualisierung
|Parameter
|Typ
|Voreinstellung
|Beschreibung
|KaufenPfeilFarbe
|Farbe
|Limette
|Farbe der Kaufsignalpfeile im Chart
|SellArrowColor
|Farbe
|Rot
|Farbe der Verkaufssignalpfeile im Diagramm
Dashboard-Einstellungen
|Parameter
|Typ
|Standard
|Beschreibung
|ArmaturenbrettX
|Ganzzahl
|10
|Horizontale Position des Dashboards (Pixel von links)
|DashboardY
|Ganze Zahl
|10
|Vertikale Position des Dashboards (Pixel von oben)
Manuelle Handelsparameter
|Parameter
|Typ
|Voreinstellung
|Beschreibung
|VorgabeLosgröße
|Doppelt
|0.01
|Standardpositionsgröße für manuelle Trades
|VorgabeTP
|Doppelt
|0.0
|Standard Take Profit für manuelle Trades
|VorgabeSL
|Doppelt
|0.0
|Standard-Stop Loss für manuelle Trades
|Nachlaufende Entfernung
|Ganzzahl
|50
|Abstand in Pips für die Trailing-Stop-Aktivierung
Telegramm-Benachrichtigungen
|Parameter
|Typ
|Standardwert
|Beschreibung
|EnableTelegram
|Boolescher Wert
|falsch
|Hauptschalter für Telegram-Benachrichtigungen
|TelegramBotToken
|Zeichenfolge
|"DEIN_BOT_TOKEN_HIER"
|Dein Telegram-Bot-Token von @BotFather
|TelegramChatID
|Zeichenfolge
|"DEINE_CHAT_ID_HIER"
|Deine persönliche oder Gruppen-Chat-ID
🎓 Erläuterung der Strategie
Der dreifache EMA-Vorteil
Die Triple EMA Crossover-Strategie ist seit Jahrzehnten eine bewährte Methode unter professionellen Händlern. Hier ist, warum es funktioniert:
- Trend-Identifizierung: Der Slow EMA (45) fungiert als Trendfilter und hält Sie auf der richtigen Seite des Marktes
- Einstiegszeitpunkt: Das Überkreuzen des Fast EMA (9) und des Medium EMA (11) zeigt präzise Einstiegszeitpunkte an
- Rauschunterdrückung: Die Verwendung von drei EMAs anstelle von zwei reduziert Fehlsignale erheblich
- Universelle Anwendung: Funktioniert über alle Zeitrahmen und Anlageklassen hinweg
🆕 Optimale Einstellungen für Auto-Trading
Für automatisiertes Day-Trading:
- Zeitrahmen: M15, M30, H1
- EnableAutoTrading: wahr
- AutoTradeLotGröße: 0.01 - 0.05
- AutoTradeTP: 100 Punkte
- AutoTradeSL: 50 Punkte
- MaxOpenTrades: 1-3
- EMA-Perioden: 9, 11, 45 (Standard)
Für automatisiertes Swing Trading:
- Zeitrahmen: H1, H4
- EnableAutoTrading: wahr
- AutoTradeLotGröße: 0.01 - 0.1
- AutoTradeTP: 200 Punkte
- AutoTradeSL: 100 Punkte
- MaxOpenTrades: 1-2
- EMA-Perioden: 9, 11, 45 (Voreinstellung)
Für Manuell/Signal-Modus:
- EnableAutoTrading: false
- Dashboard für manuelle Eingaben verwenden
- Losgröße pro Handel einstellen
- TP/SL basierend auf den aktuellen Marktbedingungen einstellen
🌟 Einzigartige Vorteile
Was macht diesen EA so besonders?
✅ Dual-Mode Betrieb (NEU!) - Sowohl vollautomatischer als auch manueller Handel in einem Paket ✅ Null Lernkurve - Visuelles Dashboard macht es intuitiv für Anfänger ✅ Professionelle Qualität - Fortgeschrittene Funktionen befriedigen erfahrene Trader ✅ Bank-Level-Validierung - Jeder Handel wird vor der Ausführung überprüft ✅ Keine versteckten Kosten - Einmaliger Kauf, lebenslanger Zugang ✅ Universelle Anwendung - Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen ✅ Echtzeitüberwachung - Live-Dashboard-Updates bei jedem Tick ✅ Mobile Alerts - Telegram hält Sie 24/7 in Verbindung ✅ Alles anpassbar - Farben, Positionen, Parameter - machen Sie es zu Ihrem ✅ Kein Martingal/Grid - Sichere, bewährte Trendfolgestrategie ✅ Transparente Logik - Sie verstehen genau, wie gehandelt wird ✅ Netting & Hedging - Funktioniert auf beiden Kontotypen
💡 Trading-Tipps
Maximieren Sie Ihren Erfolg:
Für den automatisierten Handel:
- ✅ Beginnen Sie mit einer Demo - Testen Sie den automatischen Handel auf einem Demokonto für 1-2 Wochen
- ✅ Kleine Losgrößen - Verwenden Sie anfangs 0,01 Lots und erhöhen Sie diese schrittweise.
- ✅ Max Trades festlegen - Begrenzung auf 1-3 gleichzeitige Positionen
- ✅ TP/SL optimieren - Verwenden Sie den Strategy Tester, um optimale Punkte zu finden
- ✅ Telegramm aktivieren - Automatische Trades aus der Ferne überwachen
- ✅ VPS empfohlen - Für 24/7 automatisierten Betrieb
- ✅ Spread prüfen - Niedrigere Spreads = bessere Ergebnisse beim automatischen Handel
Für den manuellen Handel:
- ✅ Follow Arrows - Warten Sie auf visuelle Signale, bevor Sie einsteigen
- ✅ Bestätigen Sie auf höheren TF - Prüfen Sie H4/Daily auf Trendbestätigung
- ✅ Trailing Stop verwenden - Gewinne bei längeren Trends absichern
- ✅ Monitor Dashboard - Behalten Sie die Live-P&L im Auge
- ✅ News Awareness - Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten
Universelle Tipps:
- ✅ Richtiges Risikomanagement - Nie mehr als 1-2% pro Handel riskieren
- ✅ Trending Markets - Dieser EA funktioniert am besten, wenn die Märkte im Trend liegen
- ✅ Mehrere Zeitrahmen - Bestätigen Sie Signale auf höheren Zeitrahmen
- ✅ Regelmäßige Überwachung - Überprüfen Sie die Leistung wöchentlich
- ✅ Aktualisieren - Installieren Sie alle EA-Updates für beste Performance
⚠️ Wichtiger Haftungsausschluss
Risiko-Warnung: Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und anderen Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsstrategie, garantiert jedoch keine Gewinne.
Immer:
- ✅ Handeln Sie mit einem Risikokapital, dessen Verlust Sie sich leisten können
- ✅ Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (maximal 1-2% pro Handel)
- ✅ Testen Sie gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln
- ✅ Verstehen Sie die Strategie und die Marktbedingungen
- ✅ Lassen Sie Ihr Trading-Terminal und Ihren VPS während des aktiven Handels laufen (für den Auto-Modus)
- ✅ Sorgen Sie für eine gute Internetverbindung für automatisierte Funktionen
- ✅ Überwachen Sie Ihr Konto auch im Automatikmodus regelmäßig
- ✅ Beginnen Sie beim Testen des automatischen Handels mit minimalen Losgrößen (0,01).
📞 Unterstützung & Updates
Was Sie erhalten:
✅ Lebenslange Lizenz - Einmalig kaufen, für immer nutzen ✅ Kostenlose Updates - Alle zukünftigen Versionen enthalten ✅ Installationsanleitung - Schritt-für-Schritt-Anleitung ✅ Auto-Trading Setup Guide (NEU!) - Automatischen Handel sicher konfigurieren ✅ Telegram Setup Guide - Einfache Bot-Konfiguration ✅ E-Mail-Support - Kontaktieren Sie uns bei Fragen ✅ Video Tutorials - Visuelle Lernressourcen
Brauchen Sie Hilfe?
Nach dem Kauf, senden Sie mir eine Nachricht durch MQL5 für:
- Ausführliches Installationshandbuch
- Anleitung zur Konfiguration des Autohandels (NEU!)
- Anleitung zur Einrichtung des Telegram-Bots
- Empfohlene Einstellungen für Ihren Handelsstil
- Optimierungstipps für bestimmte Symbole
- VPS-Einrichtungshilfe für 24/7-Automatisierung
🏆 Erfahrungsberichte von Kunden
"Die neue Auto-Trading-Funktion ist AMAZING! Endlich kann ich den EA für mich handeln lassen, während ich bei der Arbeit bin. Die Kontrollen des Risikomanagements geben mir Sicherheit." - David R.
"Ich finde es toll, dass ich zwischen automatischem und manuellem Modus umschalten kann. Manchmal möchte ich die volle Kontrolle haben, ein anderes Mal lasse ich den EA sein Ding machen." - Linda M.
"Die Dashboard-Funktion ist ein echter Knaller! Endlich kann ich meine Trades visuell verwalten, anstatt mich mit verwirrenden Menüs herumschlagen zu müssen." - Mark T.
"Telegram-Benachrichtigungen halten mich auf dem Laufenden, auch wenn ich nicht an meinem Computer sitze. Perfekt für meinen geschäftigen Lebensstil." - Sarah L.
"Einfach und doch leistungsstark. Die dreifache EMA-Strategie funktioniert einfach, und der EA führt in beiden Modi einwandfrei aus." - James K.
"Endlich ein EA, der weder Martingale noch Grid verwendet! Der trendfolgende Ansatz fühlt sich viel sicherer an." - Robert H.
🎁 Frühbucher-Bonus
Begrenzte Zeit für die ersten 100 Käufer:
🎁 Vorrangige Unterstützung bei der Einrichtung und Optimierung 🎁 Exklusiver Zugang zu den kommenden Strategievorgaben 🎁 Kostenlose Beratung für optimale Parametereinstellungen 🎁 Unterstützung bei der Auto-Trading-Konfiguration (NEU!) 🎁 Empfehlungen zur VPS-Einrichtung
📊 Versionsgeschichte
Version 2.5 (Aktuell - November 2025)
🆕 HAUPTFUNKTION: Dual-Mode-Handel
- Vollständig automatische Handelsfunktionalität hinzugefügt
- Automatische Losgrößenbestimmung mit punktbasiertem TP/SL
- Begrenzer für maximal offene Trades
- Magische Zahl zur Handelsidentifikation
🆕 Verbessertes Risikomanagement
- Überprüfung des Saldos vor dem Handel
- Volumenprüfung gegen Brokerlimits
- Überprüfung der Stop-Levels
- Umfassende Fehlerbehandlung
✅ Verbesserungen:
- Ausrichtung und Abstände des Dashboards korrigiert
- Verbesserte Telegram-Benachrichtigungskodierung
- Verbesserte visuelle Pfeilplatzierung
- Optimierte Geschwindigkeit der Handelsausführung
- Echtzeit-P&L-Anzeige hinzugefügt
- Verbesserte Trailing-Stop-Logik
- Funktioniert sowohl bei Netting- als auch bei Hedging-Konten
🔒 Sicherheit & Lizenzierung
✅ Geschützter Code - Ihr Kauf ist gegen unbefugte Nutzung geschützt ✅ Mehrfache Aktivierungen - Verwendung auf Ihren persönlichen Computern (gemäß MQL5-Standard) ✅ Keine Dekompilierung - Ihre Lizenz ist an Ihr MQL5-Konto gebunden ✅ Sichere Updates - Automatische Updates durch MQL5 Market ✅ Sicheres Auto-Trading - Alle Trades werden vor der Ausführung validiert
🎯 Abschließender Gedanke
AIFXEdge Crossover Pro ist mehr als nur ein Expert Advisor - es ist ein komplettes Trading-Ökosystem mit der Flexibilität, die Sie brauchen.
🤖 Sie möchten den automatisierten Handel selbst in die Hand nehmen? Aktivieren Sie den Auto-Trading-Modus und lassen Sie den EA die Arbeit machen.
🎯 Bevorzugen Sie die volle Kontrolle? Deaktivieren Sie den automatischen Handel und verwenden Sie das professionelle Dashboard für manuelle Eingaben.
Die Kombination aus:
- ✅ Bewährter EMA-Crossover-Strategie
- ✅ Dual-Mode-Betrieb (automatisch + manuell)
- ✅ Professionelles Dashboard
- ✅ Bankengerechtes Risikomanagement
- ✅ Moderne Funktionen wie Telegram-Integration
Das macht ihn zur perfekten Wahl für Trader, die sowohl Einfachheit als auch Raffinesse verlangen.
Sind Sie bereit, Ihr Trading zu verbessern? Holen Sie sich AIFXEdge Crossover Pro noch heute und erleben Sie den Unterschied, den ein professioneller Dual-Mode EA machen kann!
📱 Verbunden bleiben
- Unterstützung: Private Nachricht nach dem Kauf senden
- Aktualisierungen: Automatisch über MQL5 Market
- Gemeinschaft: Teilen Sie Ihre Ergebnisse und Einstellungen in Bewertungen
🛒 Kaufoptionen
Einmalige Zahlung beinhaltet:
✅ Lebenslange Lizenz für den automatischen und manuellen Modus ✅ Unbegrenzte Updates ✅ Vollständiger Support einschließlich der Einrichtung des automatischen Handels ✅ Alle Funktionen enthalten ✅ Funktioniert auf unbegrenzten Konten
Demo verfügbar: Testen Sie vor dem Kauf im Strategy Tester!
📌 Schnellreferenz
Empfohlene Symbole: BTCUSD, ETHUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, GOLD (XAUUSD), NASDAQ, S&P500
Empfohlene Timeframes: M15, M30, H1, H4 (Auto-Trading funktioniert am besten auf H1 und höher)
Mindestkontoguthaben: $100 USD für automatisierten Handel mit 0,01 Lot Größe
Auto-Trading Anforderungen:
- ✅ Setzen Sie EnableAutoTrading = true
- ✅ Konfigurieren Sie AutoTradeLotSize (beginnen Sie mit 0.01)
- ✅ AutoTradeTP und AutoTradeSL in Punkten einstellen
- ✅ MaxOpenTrades begrenzen (empfohlen: 1-3)
- ✅ VPS empfohlen für 24/7 Betrieb
🔍 Schlüsselwörter für die Suche
Triple EMA Crossover, Automated Trading EA, Dual-Mode Trading, Professional Trading Dashboard, Telegram EA, Visual Trading, Trend Following, Risk Management, Trailing Stop, Manual Trading Control, Real-Time Monitoring, Multi-Timeframe EA, Forex Robot, Gold EA, Crypto EA, Prop Trading EA, Auto-Trading Robot, Hands-Free Trading
Entwickelt von einem erfahrenen Trader für Trader. Ausgiebig getestet bei mehreren Brokern und Kontotypen. Schließen Sie sich Hunderten von zufriedenen Nutzern weltweit an!
🆕 Jetzt mit AUTOMATISCHEM TRADING - Ihre Wahl: Automatisch oder manuell oder beides!
Danke, dass Sie sich für AIFXEdge Crossover Pro entschieden haben! 🚀
⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Dieser Expert Advisor wird nur zu Bildungszwecken zur Verfügung gestellt, stellt keine Finanzberatung dar und bietet keine Gewinngarantie - die Performance in der Vergangenheit lässt nicht auf zukünftige Ergebnisse schließen und Sie können mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Der Entwickler übernimmt keine Haftung für Verluste, technisches Versagen oder Handelsergebnisse; die Nutzer sind allein für ihre Handelsentscheidungen und die Konfiguration des EA verantwortlich und müssen ihn gründlich auf einem Demokonto testen, bevor sie echtes Kapital riskieren.