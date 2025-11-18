NeoBull Predictive Ranges

5

NeoBull Predictive Ranges es un sistema integral de análisis técnico para MetaTrader 5. Combina cálculos avanzados de volatilidad con un análisis de tendencias basado en el volumen en un solo indicador. Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer información precisa sobre la estructura del mercado y el flujo de órdenes.

Ofrezco esta herramienta profesional a la comunidad de forma gratuita.

Concepto e Inspiración La base estratégica y la combinación de estos indicadores (Predictive Ranges & Volumatic VIDYA) se basan en un análisis del canal TradingWerkstatt. La lógica ha sido portada exactamente para MetaTrader 5 y optimizada técnicamente.

Funciones y Detalles Técnicos:

  1. Predictive Ranges (Canales de Volatilidad Dinámica) El indicador proyecta zonas adaptativas de soporte y resistencia. El cálculo se basa en un Average True Range (ATR) suavizado con RMA. A diferencia de las bandas tradicionales, estos canales se adaptan a la velocidad actual del mercado.

  2. Volumatic VIDYA (Motor de Tendencia y Volumen) El núcleo es un Variable Index Dynamic Average (VIDYA) modificado, controlado por el Chande Momentum Oscillator (CMO). Además, el algoritmo analiza el volumen acumulado de compra y venta de la tendencia actual.

    • Validación de Tendencia: La línea de señal cambia de color según el flujo de volumen. Verde señala una tendencia alcista con volumen de compra; Rojo, una tendencia bajista con volumen de venta.

  3. Panel de Volumen (Dashboard) Un panel informativo muestra el delta de volumen real (compradores vs. vendedores) en tiempo real.

  4. Renderizado de Alta Fidelidad Utiliza un método de "línea dividida" para separar limpiamente los cambios de tendencia, evitando artefactos visuales y garantizando un gráfico profesional.

Estrategia de Trading

Aunque funciona en todos los marcos temporales, la estrategia está explícitamente optimizada para el gráfico M15 (15 minutos).

  • Entrada: Use la línea de tendencia coloreada para determinar la dirección. Busque un delta de volumen superior al 30% para confirmar.

  • Salida: Use los rangos exteriores como objetivos dinámicos de Take Profit.

  • Stop Loss: La línea central o la banda opuesta sirven como referencia.

  • Sin Repaint: El indicador no repinta los datos históricos.


Comentarios 1
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 10:04 
 

Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank

Filtro:
Respuesta al comentario