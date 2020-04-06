MarketPowerScalper
- Asesores Expertos
- Anatolii Khlenov
- Versión: 1.27
- Actualizado: 24 diciembre 2025
- Activaciones: 20
MarketPowerScalper es un bot de scalping multidivisa que opera con los pares EURUSD, USDCAD, AUDUSD y GBPUSD en la plataforma MT4. MarketPowerScalper toma decisiones de compra y venta mediante un algoritmo único desarrollado por su creador. No requiere ajustes adicionales; simplemente introduzca StopLoss, TakeProfit y Lot, y estará listo. Por defecto, StopLoss y TakeProfit están configurados en 40 pips. Tras una compra o venta, MarketPowerScalper le notificará con una señal sonora. MarketPowerScalper no admite estrategias martingala ni de cuadrícula. Opera únicamente con los pares EURUSD, USDCAD, AUDUSD y GBPUSD. No opera con otros pares de divisas. MarketPowerScalper utiliza una potencia de cálculo mínima, ya que su creador se centró en las matemáticas en lugar de en interminables iteraciones computacionales.