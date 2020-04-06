MarketPowerScalper

MarketPowerScalper es un bot de scalping multidivisa que opera con los pares EURUSD, USDCAD, AUDUSD y GBPUSD en la plataforma MT4. MarketPowerScalper toma decisiones de compra y venta mediante un algoritmo único desarrollado por su creador. No requiere ajustes adicionales; simplemente introduzca StopLoss, TakeProfit y Lot, y estará listo. Por defecto, StopLoss y TakeProfit están configurados en 40 pips. Tras una compra o venta, MarketPowerScalper le notificará con una señal sonora. MarketPowerScalper no admite estrategias martingala ni de cuadrícula. Opera únicamente con los pares EURUSD, USDCAD, AUDUSD y GBPUSD. No opera con otros pares de divisas. MarketPowerScalper utiliza una potencia de cálculo mínima, ya que su creador se centró en las matemáticas en lugar de en interminables iteraciones computacionales.
Productos recomendados
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Asesores Expertos
*** 10 años rentable backtest en EURUSD (Ene 2010 - Ene 2020) *** *** 10 años rentable backtest en GBPUSD (Ene 2010 - Ene 2020) *** ¡Sólo tienes que probar, en uso por mí mismo! USO EN CORREDORES DE 5 DÍGITOS (1.12345) 5 MIN MARCO SOLAMENTE CONFIGURACIÓN POR DEFECTO ESTÁN LISTOS PARA SU USO DISEÑADO PARA EURUSD GBPUSD otros posibles ver backtests El EA calcula puntos de entrada prometedores según un algoritmo cuidadosamente desarrollado, basado en medias móviles y muchos otros factores y val
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Asesores Expertos
Tiempo de tiempo: 1H Símbolo: EURUSD ¡EA totalmente automático que tiene 7 EA diferentes empaquetados en uno! Los diferentes EA se seleccionan cuidadosamente para que coincidan entre sí. Todos siguen tendencias y todos trabajan con diferentes indicadores para equilibrar su fuerza. Este EA está hecho para uso a largo plazo y funciona mejor cuando el mercado es estable. ¡Este EA tiene una función para que pueda vender TODOS los pedidos con ganancias, o sobre una cierta ganancia con un solo cli
Gold Scalping Pro
Tyrae Trae Bailey
Asesores Expertos
¿Le gusta el scalping? ¿Le gusta invertir en oro? Gold Scalping Pro es un producto EA para MT4 que podría beneficiarle en el mercado con un movimiento de scalping. Se recomienda encarecidamente que utilice take profits y stop losses para una gestión adecuada del riesgo, ya que la inversión en oro puede fluctuar. Con una orden abierta de compra, el indicador Parabolic SAR cruzará por encima y el take profit se establece en el precio abierto de la orden +100 pips. Para una orden de venta abierta,
Forex Edge EA
Carlo Forni
Asesores Expertos
FOREX EDGE EA es un Asesor Experto que utiliza dos Medias Móviles como señal para entrar en el mercado. Compara dos Medias Móviles de diferentes periodos y entra en el mercado de las siguientes maneras: - Modo Cruzado: COMPRA cuando la Media Móvil Rápida cruza por encima de la Media Móvil Lenta - VENTA cuando la Media Móvil Rápida cruza por debajo de la Media Móvil Lenta; - Modo Simple: COMPRA cuando la Media Móvil Rápida es superior a la Media Móvil Lenta - VENTA cuando la Media Móvil Rápida es
BG Rebate
Boris Gulikov
3.5 (6)
Asesores Expertos
BG Rebate es un nuevo Asesor Experto para el comercio EURUSD. Marco temporal - М1. Utiliza las señales de los indicadores incorporados para entrar en el mercado. Los indicadores determinan los mejores parámetros para la entrada basándose en el análisis del gráfico de precios. Las órdenes abiertas forman una cesta de órdenes que se cierran por la señal del indicador. A cada orden se le asigna un stop loss que sólo funciona durante movimientos de precios impulsivos muy fuertes. Tales movimientos n
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Asesores Expertos
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatice sus operaciones de Forex con un Asesor Experto completo para MetaTrader 4 (Windows) . Este EA ejecuta una estrategia automatizada usando RSI + Medias Móviles (MA) -ideal para traders que quieren entradas/salidas disciplinadas y basadas en reglas. ️ Características principales Señales RSI + MA para entradas más asertivas Riesgo/Recompensa 1:2 por defecto Trailing Stop automático para bloquear beneficios Martingala ligera (máx. 2 pasos) para una r
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Multi currency EA es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado. No utiliza Martingala y el comercio de cuadrícula. Utiliza stop loss para proteger los fondos. Negocia órdenes pendientes en tiempo aceptable. Las órdenes pendientes no comprometidas se eliminan después de que el EA deja de operar. Ejecución de Mercado - Se aplica la Ejecución de Mercado - take profit y stop loss se colocan después de que la orden se ejecuta y se modifica por la configuración del EA. El EA está diseñado
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Asesores Expertos
Espíritu de Ilan El Asesor Experto Ilan Spirit es un análogo del Asesor Experto, con la adición de muchas lógicas adicionales y oportunidades para el comercio, con los ajustes restantes del Asesor Experto. El Asesor Experto negocia según el sistema Martingale con el aumento de lotes posteriores en una serie de órdenes, con el fin de promediarlas. La primera orden es colocada por el robot de acuerdo a las señales del indicador incorporado. El Asesor Experto también tiene la capacidad de detener l
SimpleEA
Ivaylo Petkov
Asesores Expertos
SimpleEA es un Asesor Experto automatizado basado en el patrón de velas para EURCHF. El EA no utiliza indicadores. La entrada se basa en este patrón único y el EA cierra automáticamente la posición en el punto específico. Se añade la opción de añadir manualmente los niveles TP y SL, pero no es necesario. Este par es elegido debido al rango que sigue y este EA requiere un Broker con spread promedio en EURCHF de hasta 1 pip. ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que los resultados de abajo son con EA auto
Cheapskate scalper
Vladimir Blednov
Asesores Expertos
Estrategia El Asesor Experto abre órdenes pendientes en la ruptura de importantes niveles de soporte y resistencia. La apertura es filtrada por una función especial de seguimiento de tendencia. Si se producen condiciones opuestas, las órdenes pendientes se eliminan inmediatamente. El trabajo se lleva a cabo sólo en la dirección de las tendencias locales en el marco de tiempo actual. Características ¡El Asesor Experto no utiliza rejilla, martingala, tick scalping! Para aumentar la rentabilidad -
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Blue Dollar EA se basa en una plantilla multifuncional y está diseñado para el comercio intradía con todos los principales pares de divisas en cualquier marco de tiempo. La estrategia se basa en el análisis de la acción del precio dentro del rango de volatilidad diaria para un período determinado. El EA tiene un amplio conjunto de características - se puede configurar para cualquier estilo de negociación, lo que hace que no sea sólo un robot de comercio, sino un diseñador flexible multifuncional
Max man
Muhammad Muhammad Abdul-hay Abdul-latif Amara
Asesores Expertos
Max Man - Asesor Experto para Oro (XAUUSD) Max Man es un sistema de trading profesional diseñado específicamente para el oro y optimizado para operar con alta precisión en el marco temporal de 5 minutos (M5). El sistema se basa en una lógica inteligente de precio-acción y en una gestión avanzada de las operaciones para ofrecer un rendimiento sólido con un riesgo mínimo. Rendimiento fuerte y estable Una alta tasa de ganancias basada en las condiciones reales del mercado. Los resultados de la
ForexMagician
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
ForexMagician es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y los pares de divisas GBPUSD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y optimizaciones se realizan de forma continua
TukuYo
Samsul Anwar
Asesores Expertos
TukuYo Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para Traders. TukuYo Scalper es un robot comerciante con multi-moneda scalper Asesor Experto. TukuYo Scalper es un robot trader no para GOLD/XAU . El EA es simple y cómodo de usar - sólo adjuntarlo con la configuración por defecto en eurusd m15, m30,h1. Para obtener los mejores resultados Magic_Number - identificador único para las órdenes del EA . Order Comment - comentario para las órdenes del EA StopLoss - stop loss en pips
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
EuroCapital Turbo FX
Felipe Ignacio Sepulveda Galvez
Asesores Expertos
EuroCapital Turbo FX – The Ultimate EURUSD Power Engine (M15 – 2015-2025) EuroCapital Turbo FX no es solo un Expert Advisor. Es el resultado de diez años de evolución , más de 900 decisiones de mercado ejecutadas con precisión quirúrgica , y un algoritmo creado para navegar el EURUSD con una elegancia que solo los motores cuantitativos más finos pueden alcanzar. Durante una década completa, en condiciones cambiantes, crisis, subidas, caídas, picos de volatilidad, anuncios macro y shocks global
FoxTrotTWO EA
Thomas Gruening
3.8 (40)
Asesores Expertos
FoxTrotTWO EA es un Asesor Experto scalper destinado a EURUSD. También está disponible para otros pares principales y pares de divisas cruzadas. El marco de tiempo recomendado es M15. FT2 negocia un rango estrecho por la noche. En la parte superior e inferior del rango, FT2 tratará de generar operaciones en la dirección opuesta. Para abrir operaciones adecuadas, el Asesor Experto utiliza varios indicadores y analiza varios marcos temporales. Pero las operaciones son generadas por las acciones de
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor experto semiautomático Grid stability plus opera según las señales del indicador RSI . Las operaciones se realizan en diferentes direcciones cuando el indicador alcanza valores de 30 o 70 . Si el indicador es superior a 70, se selecciona la dirección Corta para las operaciones iniciales. Si el indicador es superior a 70 , se selecciona la dirección Corta para las operaciones iniciales, y si el indicador es inferior a 30 , se selecciona la dirección Larga . Las operaciones rentables se
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuit
Smart Counter Grid Pro
Samir Arman
Asesores Expertos
Open_expert_work=true Potente asesor experto contra tendencia para MT4 . Maximiza los beneficios - Minimiza el riesgo - Todo en un EA inteligente. Lleva tu trading al siguiente nivel con este avanzado Asesor Experto para MetaTrader 4, diseñado específicamente para operar contra la tendencia principal utilizando una estrategia de cuadrícula inteligente y disciplinada. Ideal para los operadores que buscan aprovechar los retrocesos del mercado con precisión y confianza. --- Característic
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
Genesis VIP
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto VIP Génesis está diseñado para el comercio automatizado de oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Su objetivo es maximizar los beneficios minimizando los riesgos, utilizando una combinación de indicadores técnicos y estrategias de gestión monetaria. El asesor es flexible, personalizable y adaptable a las distintas condiciones del mercado. La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Genesis VIP debe conte
Crusher
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia de análisis de disonancia entre la formación de la onda del movimiento del precio del nivel inferior y los fractales de dos niveles superiores consecutivos. Los datos del indicador estocástico son confirmatorios y decisivos a la hora de tomar la decisión de entrar en una operación. Cada posición de negociación tiene un stop loss y un take profit. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. El Asesor Experto tiene un sistema de trailing stop no li
BiBoosterix
Andrey Kozak
Asesores Expertos
BiBoosterix es un potente robot de trading para MetaTrader 4 diseñado para operar automáticamente en los mercados financieros. Combina un algoritmo de gestión de capital adaptativo con estrategias avanzadas de análisis de mercado, lo que lo convierte en una herramienta ideal tanto para principiantes como para traders profesionales. Ventajas Principales Algoritmo Adaptativo : Gestión automática de lotes en función del balance de la cuenta. Soporte Multimoneda : Posibilidad de operar simultáneamen
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Hedge Guru
Safa Erden
Asesores Expertos
Hedge Guru es un Asesor Experto totalmente automatizado que puede trabajar en todos los marcos de tiempo con todas las monedas . Se recomienda 1 hora y las principales monedas. Simplemente utiliza la combinación de martingala y estrategias de cobertura con stop loss para reducir el riesgo. El parámetro MaximumLevel define el punto para cerrar una orden con pérdida. Atención: Para obtener más beneficios con HEDGE GURU , no se recomienda utilizar un tamaño de lote alto, para obtener mayores ben
GridGenius
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridGenius es un Asesor Experto para operar en Forex, que se basa en el uso de una cuadrícula de órdenes. Está diseñado para automatizar las operaciones y ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones sin necesidad de monitorizar constantemente el mercado. El Asesor Experto GridGenius no utiliza indicadores para tomar decisiones sobre la entrada en el mercado o el cierre de posiciones. Se basa en su lógica interna y en los parámetros establecidos por el trader para tomar decisiones de tradin
Dax HFT EA
Abu Talha Md Mahi Uddin
Asesores Expertos
Hola Estimados Usuarios ¡Este EA puede ayudarle a pasar su HFT Prop Firms FÁCIL! Utilice sólo en DAX( GER40/DE40 ) Utilice sólo en H1 marco de tiempo Iniciar y detener EA Tiempo: 10AM - 18PM Usted puede fijar su riesgo MM%. HFT EA puede trabajar en cuentas sin deslizamiento, o menos cuentas de deslizamiento. Usted puede enviarnos este tipo de cuentas como IC MARKETS MT4 y ejecutar EA en él y verá el resultado en este tipo de cuentas. ATENCION : TODOS LOS EAs HFT FUNCIONAN SOLO EN ALGUNOS BROKER
Reverse Grid
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Reverse Grid se adopta del sistema de negociación de cuadrícula dinámica. El sistema cuenta con un mecanismo de posicionamiento, compra y venta en función de las tendencias. El sistema no utiliza un porcentaje específico para detener las pérdidas, sino que utiliza métodos de gestión de zona para reducir el aumento de drawdown. Ha superado la prueba retrospectiva de 5 años de datos reales de tick (2015-2020) Características principales Marco temporal: M15 Pares de divisas: EURUSD Utilice sólo cu
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario