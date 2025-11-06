MarketPowerScalper è uno scalper per il trading di EURUSD sulla piattaforma MT4. MarketPowerScalper prende decisioni di acquisto e vendita utilizzando un algoritmo unico sviluppato dall'autore. MarketPowerScalper è molto facile da configurare: è sufficiente inserire StopLoss, TakeProfit e volume. Dopo un acquisto o una vendita, MarketPowerScalper ti avviserà con un segnale acustico. Le strategie del robot di trading sono state testate con StopLoss=30, TakeProfit=30 e Lotto=1 su un conto demo MetaQuotes. MarketPowerScalper non supporta strategie Martingala o Grid. MarketPowerScalper negozia solo EURUSD sul timeframe H1. MarketPower non negozia altre coppie di valute. Poiché MarketPowerScalper continua a gestire il processo dopo un acquisto o una vendita, è severamente vietato passare dal timeframe H1 ad altri timeframe dopo il completamento di un'operazione. Importante: i risultati effettivi sui conti reali dipendono fortemente dalle condizioni fornite al trader dal broker reale. Pertanto, il venditore avvisa i futuri acquirenti del nostro robot di trading che sono consapevoli di tutti i rischi del trading reale e che la decisione di acquistare il nostro prodotto è presa a proprio rischio e pericolo.