MarketPowerScalper est un scalpeur pour le trading de la paire EUR/USD sur la plateforme MT4. Il prend des décisions d'achat et de vente grâce à un algorithme unique développé par son auteur. MarketPowerScalper est très facile à configurer : il suffit de définir le StopLoss, le TakeProfit et le volume. Après chaque achat ou vente, MarketPowerScalper vous avertit par un signal sonore. Les stratégies du robot de trading ont été testées avec un StopLoss et un TakeProfit de 30, ainsi qu'un Lot de 1, sur un compte démo MetaQuotes. MarketPowerScalper ne prend pas en charge les stratégies de martingale ou de grille. Il trade uniquement la paire EUR/USD sur l'unité de temps H1. MarketPower ne trade pas d'autres paires de devises. Étant donné que MarketPowerScalper continue de gérer le processus après un achat ou une vente, il est strictement interdit de changer d'unité de temps après la clôture d'une transaction. Important : les résultats réels sur les comptes réels dépendent fortement des conditions offertes par le courtier. Par conséquent, le vendeur avertit les futurs acheteurs de notre robot de trading qu'ils comprennent tous les risques liés au trading réel et que la décision d'acheter notre produit est prise à leurs propres risques.