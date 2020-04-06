MarketPowerScalper
- エキスパート
- Anatolii Khlenov
- バージョン: 1.27
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 20
MarketPowerScalperは、MT4プラットフォームでEURUSD、USDCAD、AUDUSD、GBPUSDの通貨ペアを取引するマルチ通貨スキャルピングボットです。MarketPowerScalperは、ボット作成者が開発した独自のアルゴリズムを使用して売買の決定を行います。MarketPowerScalperには追加設定は必要ありません。StopLoss、TakeProfit、Lotを入力するだけで準備完了です。デフォルトでは、StopLossとTakeProfitは40ピップに設定されています。売買後、MarketPowerScalperは音声シグナルで通知します。MarketPowerScalperは、マーチンゲール法やグリッド戦略をサポートしていません。MarketPowerScalperは、EURUSD、USDCAD、AUDUSD、GBPUSDの通貨ペアのみを取引します。MarketPowerScalperは他の通貨ペアは取引しません。MarketPowerScalperの作成者は、無限の計算反復ではなく数学に重点を置いたため、MarketPowerScalperは最小限の計算能力しか使用しません。