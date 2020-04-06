MarketPowerScalper

MarketPowerScalper는 MT4 플랫폼에서 EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPUSD 통화쌍을 거래하는 다중 통화 스캘핑 봇입니다. MarketPowerScalper는 개발자가 개발한 독자적인 알고리즘을 사용하여 매수 및 매도 결정을 내립니다. 추가 설정이 필요 없으며, 손절매(StopLoss), 익절매(TakeProfit), 거래량(Lot)만 입력하면 바로 사용할 수 있습니다. 기본적으로 손절매와 익절매는 40핍으로 설정되어 있습니다. 매수 또는 매도 후에는 소리로 알려줍니다. MarketPowerScalper는 마틴게일 또는 그리드 전략을 지원하지 않습니다. MarketPowerScalper는 EURUSD, USDCAD, AUDUSD, GBPUSD 통화쌍만 거래하며, 다른 통화쌍은 거래하지 않습니다. MarketPowerScalper는 개발자가 무한한 계산 반복보다는 수학적 원리에 집중했기 때문에 최소한의 컴퓨팅 파워만 사용합니다.
