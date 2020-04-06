MarketPowerScalper

ForexMagician Chiedozie Titus Ugwu Experts

ForexMagician은 MT4 플랫폼과 GBPUSD, 통화 쌍을 위해 설계 및 최적화된 전문 자동 거래 시스템입니다. 이 시스템은 터미널에서 독립적으로 작동하며 로봇이 실행되는 동안 컴퓨터가 켜져 있어야 하기 때문에 컴퓨터나 VPS에서 실행할 수 있습니다. 로봇은 24시간 시장을 분석하기 때문에 사람보다 효과적입니다. 업데이트 및 최적화는 지속적으로 이루어지며 구매자가 사용할 수 있습니다. 로봇은 더욱 발전될 것이며, 이는 미래에 더 나은 거래 효과를 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 위험한 전략을 사용하지 마십시오. 실제 손절매와 이익실현만 가능합니다. 인터넷 연결이나 전기가 끊기더라도 주문은 손절매로 보호됩니다. 로봇 ForexMagician의 작동 원리. 로봇은 거래를 거의 수행하지 않지만 품질이 좋으므로 인내심을 갖고 로봇을 시작하고 몇 개월 후에 결과를 확인하십시오. 로봇의 작업, 로봇이 최적으로 작동하려면 터미널의 GBPUSD, ( 30m, H1 ti