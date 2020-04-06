MarketPowerScalper

MarketPowerScalper — это мультивалютный скальпинговый бот, торгующий валютными парами EURUSD, USDCAD, AUDUSD и GBPUSD на платформе MT4. MarketPowerScalper принимает решения о покупке и продаже, используя уникальный алгоритм, разработанный создателем бота. MarketPowerScalper не требует дополнительных настроек; просто введите StopLoss, TakeProfit и Lot, и он готов к работе. По умолчанию StopLoss и TakeProfit установлены на 40 пунктов. После покупки или продажи MarketPowerScalper уведомит вас звуковым сигналом. MarketPowerScalper не поддерживает стратегии мартингейла или сетки. MarketPowerScalper торгует только валютными парами EURUSD, USDCAD, AUDUSD и GBPUSD. MarketPowerScalper не торгует другими валютными парами. MarketPowerScalper использует минимальные вычислительные мощности, поскольку создатель бота сосредоточился на математике, а не на бесконечных вычислительных итерациях.
