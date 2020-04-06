MarketPowerScalper
- Experts
- Anatolii Khlenov
- Versão: 1.27
- Atualizado: 24 dezembro 2025
- Ativações: 20
O MarketPowerScalper é um bot de scalping multicurrency que opera com os pares EURUSD, USDCAD, AUDUSD e GBPUSD na plataforma MT4. O MarketPowerScalper toma decisões de compra e venda utilizando um algoritmo único desenvolvido pelo seu criador. O MarketPowerScalper não requer definições adicionais; basta introduzir StopLoss, TakeProfit e Lot, e estará pronto a operar. Por predefinição, o StopLoss e o TakeProfit estão definidos para 40 pips. Após uma compra ou venda, o MarketPowerScalper irá notificá-lo com um sinal sonoro. O MarketPowerScalper não suporta estratégias de martingale ou grid. O MarketPowerScalper opera apenas com os pares EURUSD, USDCAD, AUDUSD e GBPUSD. O MarketPowerScalper não opera com outros pares de moedas. O MarketPowerScalper utiliza um poder computacional mínimo, uma vez que o criador do bot focou-se na matemática em vez de iterações computacionais infinitas.