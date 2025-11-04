Telegram Order


Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4

Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4.
Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pantalla opcionales) y te ofrece un panel intuitivo para gestionar el precio de transacción (TP), el precio de liquidación (SL), el precio de cierre (BE), el seguimiento y el cierre total directamente desde el gráfico.

Ideal para:
Proveedor de señales / asesor de forex que desea enviar señales automáticas a Telegram
Operadores manuales que desean paneles visuales de TP/SL, seguimiento y BE
Cualquier persona que desee que toda la actividad de las órdenes se registre claramente en Telegram

Características principales
1. Notificaciones automáticas de Telegram (texto y capturas de pantalla)
Envía mensajes cuando:
Se abre una nueva orden (COMPRA/VENTA y todos los tipos pendientes)
Se activan las órdenes pendientes
Se acierta el TP/SL
Se modifica la orden (se mueve el precio, SL, TP)
Se eliminan las órdenes pendientes
El contenido del mensaje incluye:
Símbolo, ticket, tamaño del lote
Precio de apertura, SL, TP
Ganancias/Pérdidas en la divisa de la cuenta (para operaciones cerradas)
Captura de pantalla del gráfico opcional enviada a Telegram:
Resolución configurable (predeterminada: 1280×720)
Ideal para canales de señales y formación en trading

2. Panel inteligente de gestión de órdenes en el gráfico
Botones de un solo clic:
Take-Profit (TP): activar/desactivar TP Línea
Stop-Loss (SL): activa/desactiva la línea SL
Cerrar todo: cierra todas las operaciones (y, opcionalmente, las órdenes pendientes) para el símbolo/número mágico del gráfico
El panel se adapta automáticamente al tamaño del gráfico y a la posición de la esquina.

3. Arrastrar y soltar TP/SL en el gráfico

Cuando el modo TP o SL está activo, el asesor experto dibuja una línea horizontal:
Arrastre la línea hacia arriba/abajo para establecer el objetivo/stop para todas las operaciones abiertas en ese símbolo
El asesor experto modifica automáticamente todas las órdenes con el nuevo TP/SL
Estimación de ganancias en tiempo real junto a la línea:
Ganancias estimadas en la moneda de la cuenta
Porcentaje del saldo
Pips totales

4. Modo TP y SL ocultos
Opción para ocultar TP/SL al bróker (modo oculto):
TP/SL solo se dibujan como líneas en el gráfico
El bróker no ve niveles de SL/TP
El asesor experto monitorea el precio y cierra todas las órdenes cuando se toca la línea
Útil para evitar la búsqueda de stop loss por parte del bróker o para mantener los niveles completamente privados.

5. Punto de Equilibrio (BEP) y Sistema de Ganancia Continua
Trailing Stop:
Trail_start y trail_step en pips (o modo de puntos)
Funciona tanto con órdenes de COMPRA como de VENTA
Mueve automáticamente el SL a medida que el precio se inclina a su favor
Break-Even (BEP) Trailing:
Mueve el SL al BEP + step después de que el precio alcance una distancia específica
Puede usar lógica de precio móvil o de vela cerrada (2 modos)
Diseñado para funcionar con todos los símbolos, con ajuste especial para XAUUSD/Oro.

6. Superposición de información de cuenta real y mercado
El bloque de información en el gráfico muestra:
Nombre del bróker
Apalancamiento
Spreads
Número y nombre de la cuenta
Saldo, capital, beneficio flotante (%)
Margen y margen libre
El bloque de tiempo inferior izquierdo muestra:
Hora GMT
Hora del servidor
Hora local del ordenador

7. Visualización de información de pips
Si está activado, el asesor experto (EA) muestra el total de pips flotantes de todas las órdenes en ese símbolo:
Positivo (verde), negativo (rojo) o neutral (gris)
Muy útil para operadores discrecionales/manuales.

8. Filtro de número mágico y símbolo
Puede restringir la gestión a:
Todas las órdenes de la cuenta, o
Número mágico específico (p. ej., solo un EA), y/o
Solo el símbolo actual del gráfico
Perfecto para combinar con otros EA sin interferencias.

Casos de uso típicos
Proveedor de señales / Instructor de Forex
Adjunte una orden de Telegram a su MT4
Cada operación que realice se publicará automáticamente en su canal/grupo de Telegram
Puede incluir capturas de pantalla de gráficos para una explicación más clara a estudiantes/seguidores

Manual del operador
Arrastre y suelte líneas de TP/SL en lugar de escribir los precios manualmente en la ventana de órdenes
Cerrar todo con un solo clic cuando desee aplanar el mercado rápidamente
El TP/SL oculto mantiene su gestión de riesgos oculta al bróker

Operador consciente del riesgo
El seguimiento de ganancias y la lógica BEP protegen automáticamente las ganancias abiertas
Vista rápida del capital, el margen y la pérdida/ganancia flotante directamente en el gráfico

Notas y recomendaciones
Adjunte una instancia por cada gráfico que desee gestionar/monitorear.
Para proveedores de señales multisímbolo, puede usar varios gráficos (p. ej., EURUSD, XAUUSD, US30), cada uno con una orden de Telegram adjunta.
Funciona con cualquier bróker y cualquier estilo de trading (scalping, intradía, swing) siempre que se permita WebRequest.
