



Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4





Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4.

Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pantalla opcionales) y te ofrece un panel intuitivo para gestionar el precio de transacción (TP), el precio de liquidación (SL), el precio de cierre (BE), el seguimiento y el cierre total directamente desde el gráfico.





Ideal para:

Proveedor de señales / asesor de forex que desea enviar señales automáticas a Telegram

Operadores manuales que desean paneles visuales de TP/SL, seguimiento y BE

Cualquier persona que desee que toda la actividad de las órdenes se registre claramente en Telegram





Características principales

1. Notificaciones automáticas de Telegram (texto y capturas de pantalla)

Envía mensajes cuando:

Se abre una nueva orden (COMPRA/VENTA y todos los tipos pendientes)

Se activan las órdenes pendientes

Se acierta el TP/SL

Se modifica la orden (se mueve el precio, SL, TP)

Se eliminan las órdenes pendientes

El contenido del mensaje incluye:

Símbolo, ticket, tamaño del lote

Precio de apertura, SL, TP

Ganancias/Pérdidas en la divisa de la cuenta (para operaciones cerradas)

Captura de pantalla del gráfico opcional enviada a Telegram:

Resolución configurable (predeterminada: 1280×720)

Ideal para canales de señales y formación en trading





2. Panel inteligente de gestión de órdenes en el gráfico

Botones de un solo clic:

Take-Profit (TP): activar/desactivar TP Línea

Stop-Loss (SL): activa/desactiva la línea SL

Cerrar todo: cierra todas las operaciones (y, opcionalmente, las órdenes pendientes) para el símbolo/número mágico del gráfico

El panel se adapta automáticamente al tamaño del gráfico y a la posición de la esquina.





3. Arrastrar y soltar TP/SL en el gráfico





Cuando el modo TP o SL está activo, el asesor experto dibuja una línea horizontal:

Arrastre la línea hacia arriba/abajo para establecer el objetivo/stop para todas las operaciones abiertas en ese símbolo

El asesor experto modifica automáticamente todas las órdenes con el nuevo TP/SL

Estimación de ganancias en tiempo real junto a la línea:

Ganancias estimadas en la moneda de la cuenta

Porcentaje del saldo

Pips totales





4. Modo TP y SL ocultos

Opción para ocultar TP/SL al bróker (modo oculto):

TP/SL solo se dibujan como líneas en el gráfico

El bróker no ve niveles de SL/TP

El asesor experto monitorea el precio y cierra todas las órdenes cuando se toca la línea

Útil para evitar la búsqueda de stop loss por parte del bróker o para mantener los niveles completamente privados.





5. Punto de Equilibrio (BEP) y Sistema de Ganancia Continua

Trailing Stop:

Trail_start y trail_step en pips (o modo de puntos)

Funciona tanto con órdenes de COMPRA como de VENTA

Mueve automáticamente el SL a medida que el precio se inclina a su favor

Break-Even (BEP) Trailing:

Mueve el SL al BEP + step después de que el precio alcance una distancia específica

Puede usar lógica de precio móvil o de vela cerrada (2 modos)

Diseñado para funcionar con todos los símbolos, con ajuste especial para XAUUSD/Oro.





6. Superposición de información de cuenta real y mercado

El bloque de información en el gráfico muestra:

Nombre del bróker

Apalancamiento

Spreads

Número y nombre de la cuenta

Saldo, capital, beneficio flotante (%)

Margen y margen libre

El bloque de tiempo inferior izquierdo muestra:

Hora GMT

Hora del servidor

Hora local del ordenador





7. Visualización de información de pips

Si está activado, el asesor experto (EA) muestra el total de pips flotantes de todas las órdenes en ese símbolo:

Positivo (verde), negativo (rojo) o neutral (gris)

Muy útil para operadores discrecionales/manuales.





8. Filtro de número mágico y símbolo

Puede restringir la gestión a:

Todas las órdenes de la cuenta, o

Número mágico específico (p. ej., solo un EA), y/o

Solo el símbolo actual del gráfico

Perfecto para combinar con otros EA sin interferencias.





Casos de uso típicos

Proveedor de señales / Instructor de Forex

Adjunte una orden de Telegram a su MT4

Cada operación que realice se publicará automáticamente en su canal/grupo de Telegram

Puede incluir capturas de pantalla de gráficos para una explicación más clara a estudiantes/seguidores





Manual del operador

Arrastre y suelte líneas de TP/SL en lugar de escribir los precios manualmente en la ventana de órdenes

Cerrar todo con un solo clic cuando desee aplanar el mercado rápidamente

El TP/SL oculto mantiene su gestión de riesgos oculta al bróker





Operador consciente del riesgo

El seguimiento de ganancias y la lógica BEP protegen automáticamente las ganancias abiertas

Vista rápida del capital, el margen y la pérdida/ganancia flotante directamente en el gráfico





Notas y recomendaciones

Adjunte una instancia por cada gráfico que desee gestionar/monitorear.

Para proveedores de señales multisímbolo, puede usar varios gráficos (p. ej., EURUSD, XAUUSD, US30), cada uno con una orden de Telegram adjunta.

Funciona con cualquier bróker y cualquier estilo de trading (scalping, intradía, swing) siempre que se permita WebRequest.