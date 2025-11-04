Telegram Order
- 实用工具
- Agus Santoso
- 版本: 1.2
- 更新: 6 一月 2026
- 激活: 5
Telegram Order – MT4 智慧交易管理器與 Telegram 通知工具
Telegram Order 是一款適用於 MetaTrader 4 的智慧交易管理器和通知工具。
它會自動監控您的所有訂單（市價單和掛單），並透過 Telegram 發送詳細通知（可選截圖），並提供一個直觀的面板，方便您直接從圖表管理止盈 (TP)、止損 (SL)、盈虧平衡 (BE)、追蹤止損和全部平倉。
適用對象：
希望透過 Telegram 自動發送訊號的訊號提供者/外匯教練
希望查看可視化止盈/止損面板以及追蹤停損和損益平衡的手動交易者
希望所有訂單活動都能在 Telegram 上清晰記錄的任何人
主要功能
1. Telegram 自動通知（文字和截圖）
在以下情況下發送訊息：
新訂單開倉（買入/賣出及所有掛單類型）
掛單激活
停盈/停損成交
訂單修改（價格、停損、停利變動）
掛單刪除
訊息內容包括：
交易品種、單號、手數
開倉價格、停損、停盈
（已平倉交易）帳戶貨幣的盈虧
可選將圖表截圖發送至 Telegram：
解析度可配置（預設 1280×720）
非常適合信號頻道和交易教學
2. 圖表上的智慧訂單管理面板
一鍵按鈕：
止盈 (TP) – 啟用/停用止盈止損線
停損 (SL) – 啟用/停用止損線
全部平倉 – 平掉圖表上指定品種/魔數的所有交易（以及可選的掛單）
面板會自動適應圖表大小和角落位置。
3. 在圖表上拖放止盈/停損
當停盈或停損模式啟動時，EA 會繪製一條水平線：
上下拖曳該線，為該品種的所有未平倉交易設定目標價位/止損價位
EA 會自動使用新的停盈/停損價位修改所有訂單
即時獲利預估顯示在水平線旁：
以帳戶貨幣顯示的預估獲利
帳戶餘額百分比
總點數
4. 隱蔽止盈/停損模式
可選擇對經紀商隱藏止盈/止損（「隱藏」模式）：
止盈/停損僅以線條顯示在圖表上
經紀商看不到停損/停盈位
EA 監控價格，並在觸及止盈/停損線時平掉所有訂單
有助於避免經紀商觸發止損單或完全隱藏止盈/停損位。
5. 損益平衡點 (BEP) 和追蹤止盈系統
追蹤停損：
以點數（或點模式）設定追蹤起始點和追蹤步長
適用於買單和賣單
當價格朝著您有利的方向移動時，停損位會自動移動
損益平衡點 (BEP) 追蹤停損：
價格達到指定距離後，停損位移動至損益平衡點 + 步長
可使用運轉價格或收盤價邏輯（兩種模式）
適用於所有交易品種，並針對 XAUUSD/黃金進行了特殊調整。
6. 即時帳戶及市場資訊疊加顯示
圖表資訊區塊顯示：
經紀商名稱
槓桿
點差
帳號及名稱
餘額、淨值、浮動損益百分比 (%)
保證金及可用保證金
左下角時間區塊顯示：
格林威治標準時間 (GMT)
伺服器時間
本地電腦時間
7. 點數資訊顯示
啟用後，EA 將顯示該交易品種所有訂單的總浮動點數：
正值（綠色）、負值（紅色）或中性（灰色）
對主觀/手動交易者非常有用。
8. 魔術數字及交易品種篩選器
您可以將管理範圍限制為：
帳戶上的所有訂單，或
特定魔術數字（例如，僅限一個 EA），和/或
僅限當前圖表交易品種
可與其他 EA 完美結合使用，互不干擾。
典型應用場景
訊號提供者/外匯教練
將 Telegram 訂單附加到您的 MT4 平台
您的每筆交易都會自動發佈到您的 Telegram 頻道/群組
您可以新增圖表截圖，以便更清晰地向學員/粉絲講解
交易手冊
拖放止盈/止損線，無需在訂單視窗中手動輸入價格
一鍵全部平倉，快速平倉
隱蔽止盈/停損功能可確保您的風險管理對經紀商不可見
風險意識型交易員
追蹤獲利和損益平衡點邏輯可自動保護未平倉獲利
在圖表上快速查看淨值、保證金和浮動盈虧
注意事項和建議
每個要管理/監控的圖表附加一個實例。
對於多品種訊號提供者，您可以使用多個圖表（例如，EURUSD、XAUUSD、US30），每個圖表都附加 Telegram 訂單。
只要允許 WebRequest，即可與任何經紀商和任何交易風格（剝頭皮交易、日內交易、波段交易）搭配使用。