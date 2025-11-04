Telegram Order


Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4

Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4.
Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и предоставляет интуитивно понятную панель для управления тейк-профитом, стоп-лоссом, безубыточностью, трейлингом и закрытием всех позиций прямо с графика.

Подходит для:
Поставщиков сигналов / Форекс-тренеров, желающих отправлять автоматические сигналы в Telegram
Трейдеров, работающих вручную, которым нужны визуальные панели TP/SL, трейлинг и безубыточность
Всех, кто хочет, чтобы вся активность ордеров была наглядно зафиксирована в Telegram

Основные функции
1. Автоматические уведомления в Telegram (текст и скриншоты)
Отправка сообщений при:
Открытии нового ордера (BUY/SELL и всех отложенных)
Активации отложенных ордеров
Срабатывании TP/SL
Изменении ордера (перемещении цены, SL, TP)
Удалении отложенных ордеров
Содержание сообщения включает:
Символ, тикет, размер лота
Цена открытия, SL, TP
Прибыль/убыток в валюте счета (для закрытых сделок)
Опциональная отправка скриншота графика в Telegram:
Разрешение настраивается (по умолчанию 1280×720)
Отлично подходит для каналов сигналов и обучения трейдингу

2. Панель Smart Order Manager на графике
В один клик Кнопки:
Тейк-профит (TP) – включить/отключить линию TP
Стоп-лосс (SL) – включить/отключить линию SL
Закрыть все – закрывает все сделки (и, при необходимости, отложенные ордера) по символу графика/магическому числу.
Панель автоматически адаптируется к размеру графика и положению угла.

3. Перетаскивание TP/SL на график

Когда активен режим TP или SL, советник рисует горизонтальную линию:
Перетащите линию вверх/вниз, чтобы установить цель/стоп для всех открытых сделок по этому символу.
Советник автоматически изменяет все ордера с учетом новых TP/SL.
Расчетная прибыль в реальном времени отображается рядом с линией:
Расчетная прибыль в валюте счета
Процент от баланса
Всего пунктов

4. Режим скрытого TP и SL
Возможность скрыть TP/SL от брокера («скрытый» режим):
TP/SL отображаются на графике только линиями.
Брокер не видит уровни SL/TP.
Советник отслеживает цену и закрывает все ордера при касании линии.
Полезно для предотвращения охоты брокеров за стопами или для сохранения уровней в тайне.

5. Система безубыточности (BEP) и трейлинг-профита
Трейлинг-стоп:
trail_start и trail_step в пипсах (или пунктах)
Работает как для ордеров на покупку, так и для ордеров на продажу
Автоматически перемещает стоп-лосс при движении цены в вашу пользу
Трейлинг безубыточности (BEP):
Перемещает стоп-лосс на BEP + шаг после того, как цена достигнет заданного расстояния
Может использовать логику текущей цены или закрытой свечи (2 режима)
Разработан для работы со всеми символами, со специальной настройкой для XAUUSD/Gold.

6. Наложение информации о реальном счёте и рынке
Блок информации на графике отображает:
Название брокера
Кредитное плечо
Спреды
Номер и название счёта
Баланс, капитал, плавающая прибыль/убыток (%)
Маржа и свободная маржа
В левом нижнем углу блока времени отображаются:
Время по Гринвичу
Время сервера
Локальное время компьютера

7. Отображение информации о пунктах
Если включено, советник показывает общее количество плавающих пунктов для всех ордеров по данному символу:
Положительные (зелёный), отрицательные (красный) или нейтральные (серый).
Очень полезно для дискреционных/ручных трейдеров.

8. Фильтр по магическому числу и символу
Вы можете ограничить управление:
Всеми ордерами на счёте или
Определённым магическим числом (например, только одним советником) и/или
Только текущим символом на графике.
Идеально подходит для комбинирования с любыми другими советниками без помех.

Типичные примеры использования
Поставщик сигналов / Тренер по Форекс
Прикрепите ордер Telegram к своему MT4
Каждая ваша сделка автоматически публикуется в вашем канале/группе Telegram
Вы можете прикрепить скриншоты графиков для более понятного объяснения ученикам/подписчикам

Руководство трейдера
Перетаскивайте линии TP/SL вместо ручного ввода цен в окне ордера
Окно «Закрыть все» одним кликом, чтобы быстро выровнять рынок
Скрытый TP/SL скрывает управление рисками от брокера

Трейдер с пониманием риска
Трейдинговая прибыль и логика BEP автоматически защищают открытую прибыль
Быстрый обзор капитала, маржи и плавающей прибыли/убытка прямо на графике

Примечания и рекомендации
Прикрепляйте по одному экземпляру на каждый график, который вы хотите контролировать/контролировать.
Для поставщиков сигналов с несколькими символами вы можете использовать несколько графиков (например, EURUSD, XAUUSD, US30), к каждому из которых прикреплен ордер Telegram. Работает с любым брокером и любым стилем торговли (скальпинг, внутридневная, свинг-торговля), если разрешен WebRequest.
Рекомендуем также
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Индикаторы
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Утилиты
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Утилиты
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT4: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 4. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически регу
FREE
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
Утилиты
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Индикаторы
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Эксперты
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
EasyClose MT4
Nina Yermolenko
4 (1)
Утилиты
A simple and convenient utility for closing orders. It can close both all orders together as well as buy, sell or pending orders separately. Has an intuitive graphical interface. MT5 version of the utility -  https://www.mql5.com/en/market/product/78599 If you like this utility, take a look at my other products -   https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Утилиты
TradeInfo от IceFX - утилита, отображающая наиболее важную информацию текущем счете и позициях на нем. Отображаемая информация: Информация о текущем счете (баланс, средства, свободная маржа). Текущий спред, текущая просадка (DD), планируемая прибыль, ожидаемый убыток и т.д. Количество открытых позиций, объем (LOT), прибыль. Диапазон за прошлый и текущий день. Оставшееся время до следующей свечи. Информация о прибыли за последний день (при помощи интегрированного индикатора IceFX ProfitInfo). Ло
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Индикаторы
Features: 1- Get OB/OS Levels from Golden MA Levels 2- Wait for Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Should price cross Mid Level in earlier bars 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked to check up/down trend for current TF 6- Optional: NRTR higher timeframes aligned Check Detailed blog post explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels with Buffers available here: Golden MA Levels Indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/119515 Note: Arr
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Looser61
Suharmoko
Эксперты
This EA just for fun, EA high risk, full margin. Just use this for fun not for getting money. Don't injecting just lets your money gone, enjoy wait the best moment to trade in your main account. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. This EA bot using CCI, RSI, MACD Just use default parameter, optimizing your RSI for another
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Утилиты
Самый быстрый способ поменять период. Подходит для трейдеров, использующих несколько графиков и таймфреймов. Размер форма и цвет настраиваются. Входные параметры Corner — выберите "Right lower chart corner" ("Нижний правый угол графика") в качестве угла размещения Color — цвет фона кнопки ColorText — цвет текста кнопки ColorOn — цвет фона кнопки для текущего периода ColorOnText — цвет текста кнопки для текущего периода Font — шрифт Arial, Verdana... FontSize — размер шрифта в пикселях DistanceX
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Утилиты
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
Fibox4 Range
Denny Muhammad Zein
Утилиты
This indicator provides essential information in a simple table about market range and identify whether the market has touched important pivot levels and breakout previous high/low. This version is still in the testing phase and is being offered for free and can only be used for a period of 3 months. We value your feedback to help us improve this application.
FREE
Forex Time Ext MT4
Yuriy Ponyatov
Индикаторы
Расширенная версия   индикатора   для визуализации временных диапазонов ключевых торговых сессий: Азиатской, Европейской и Американской. Основным преимуществом данного индикатора является автоматическое построение профиля цены на торговую сессию.  Индикатор обладает функционалом настройки времени начала и окончания каждой торговой сессии, а также автоматическим определением временной зоны торгового сервера. Индикатора включают возможность работы с минимальной загрузкой процессора и экономии опер
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Утилиты
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Индикаторы
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (17)
Индикаторы
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
Scalping Edge Pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Индикаторы
Scalping Edge Pro Indicator Unleash the Power of Precision Trading: Introducing Scalping Edge Pro Tired of market noise and conflicting signals that cloud your judgment? Are you searching for a tool that delivers the clarity and confidence needed to seize rapid opportunities in volatile markets? Scalping Edge Pro is the engineered solution designed for traders who demand precision and professionalism in every trade. It is meticulously calibrated for peak performance on the 15-minute (M15) timef
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Утилиты
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Индикаторы
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Oscillator 5 35
Paul Bratby
Индикаторы
5/35 Oscillator to be used with our Elliott Wave Indicator as part of the overall strategy on trading the 5th wave. The Elliott Wave Indicator Suite is designed around a simple but effective Swing Trading Strategy. The Indicator Suite is great for Stocks, Futures and Forex trading on multiple timeframes You can find the main Elliott Wave Indicator here  https://www.mql5.com/en/market/product/44034
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Утилиты
Profitstat - бесплатный индикатор, сканирующий историю и отображающий ее на графике. Бесплатная версия показывает количество сделок и полученную прибыль за текущий и предыдущий день. Информация обновляется при каждом закрытии сделки. Просто набросьте индикатор на график, и вы увидите информацию о торговом счете независимо от инструмента и периода графика.
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Утилиты
Думаю, всем известно такое правило управление капиталом, как «Сейф». Для тех, кто не в курсе, сейф предполагает закрытие половины позиции после того, как прибыль по сделке сровнялась с размером стопа. Таким образом, даже если цена разворачивается и цепляет стоп, Вы уже не потеряете деньги, т.к. точно такой же размер прибыли был получен при закрытии части позиции ранее. Советник Safety имеет всего одну настройку – лот закрытия. Оставив ее в положении 0, советник будет закрывать ровно половину сде
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Эксперты
Автоматический торговый советник .Это бесплатная версия советника "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792 .В основу работы робота заложены 2 стратегии :на пересечении скользящих средних и индикатора Боллинджер Бандс .В платной версии доступны три стратегии,что увеличивает прибыльность в несколько раз .Предназначен для валютной пары EURUSD  H1.Возможно использовать и на других инструментах после оптимизации.Тестировать только на тиковых данных. **Не использует  таких опа
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Индикаторы
Профиль рынка Форекс (сокращенно FMP) Чем это не является: FMP не является классическим отображением TPO с буквенным кодом, не отображает общий расчет профиля данных диаграммы и не сегментирует диаграмму на периоды и не вычисляет их. Что оно делает : Что наиболее важно, индикатор FMP будет обрабатывать данные, которые находятся между левым краем спектра, определяемого пользователем, и правым краем спектра, определяемого пользователем. Пользователь может определить спектр, просто потянув мышь
FREE
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Draw Agent
Omar Alkassar
Утилиты
Draw Agent разработан как красивый и инновационный способ создавать и управлять всеми вашими анализами диаграмм, каракулями, заметками и многим другим. Этот инструмент обеспечивает метод рисования от руки, чтобы рассматривать пространство диаграммы как классную доску и рисовать от руки. Этот инструмент рисования от руки позволяет рисовать на графиках MT4/MT5, чтобы отмечать или выделять события на графике. Это полезный инструмент, если вам нравится   чертить волны Эллиотта вручную, рисовать лин
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Утилиты
Данная торговая панель разрабатывалась для быстрой и комфортной работы на финансовых рынках. Оснащена необходимыми функциями для ручной и полуавтоматической торговли. Благодаря наличию функций трейлинга ордеров, трейлинг-стопу и автоматическому закрытию по средствам, профиту, времени, Вы можете автоматизировать свою торговую систему. Вам останется лишь открыть позицию и задать параметры сопровождения, всё остальное советник сделает за вас. Если Вы хотите ограничить свои убытки, задайте автоматич
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Утилиты
Улучшите свою торговлю с помощью DFGX - следующего поколения Dynamic Fibonacci Grid. Это новое, эффективное и простое в использовании приложение специально разработано и оптимизировано для внутридневных торгов, скальпинга и торговли на новостях на рынке Форекс. Система хорошо подходит профессиональным трейдерам и скальперам, которые ищут новые способы оптимизации своих стратегий. Система также полезна для новичков, которые хотят учиться торговать систематически и последовательно, как профессиона
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Утилиты
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Утилиты
Этот дашбоард отображает текущие новости с сайтов ForexFactory.com (календарь FFC) и Investing.com. Вы можете одним кликом сортировать новости по важности и стране, и отображать их на чарте. При удержании клавиши 'Ctrl' вы можете выбрать несколько разных валют или 'важностей влияния' для сортировки. Также это утилита показывает не только прогноз, но и актуальные значения после их появления на сайте. На каждую новость вы можете устанавливать отдельное уведомление. Вы можете использовать новости
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Утилиты
Basket EA MT4 — мощный инструмент для фиксации прибыли и комплексная система защиты счёта, объединённые в простое и удобное решение. Его основная цель — обеспечить полный контроль над общей прибылью и убытками вашего торгового счёта, управляя всеми открытыми позициями как корзиной, а не по отдельности. Усовершённый набор функций включает уровни тейк-профита, стоп-лосса, безубытка и трейлинг-стоп. Эти параметры можно задавать как процент от баланса, фиксированную сумму в валюте счёта или в виде
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Утилиты
DESCRIPTION: The EA is a trade manager for managing manual or other trades by EA. It can place Stoploss, Takeprofit, Trailing, and Martingale/Average all open positions. Make sure to just place 1 type of open orders for each symbols   (Examples: 1 Buy or 1 Sell). The EA will not open the initial trades, but can be backtested to see how it works. FEATURES: Multicurrency or Single Pair Mode. Placing Stoploss / Takeprofit. Auto Martingale / Average Positions. Trailing for All Open Positions (Singl
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 4. Многоязычная поддержка. Версия MT5  |
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Другие продукты этого автора
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований. Вот описание
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
БЕСПЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/125434 БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/107986 Пожалуйста, оставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Представляем советника «Supply and Demand Assistant» (EA) — ваш лучший инструмент для навигации в динамичном м
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/114590 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/120764 Советник «Marti Lovers» — это сложная и агрессивная торговая система, разработанная для опытных трейдеров, способных работать с высокорискованными стратегиями. Этот советник объединяет несколько торговых логиок в один мощный инструмент, предлагая уникальный и динамичный подход к торговле на Форекс. Учитывая агрессивный характер стратегии, «Marti Lovers» требует значительного бала
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Hedging Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Советник Hedging Breakout Expert — это сложный торговый инструмент, предназначенный для извлечения выгоды из прорывов рынка и одновременного использования надежного управления рисками с помощью стратегий хеджирования. Этот советник тщательно разработан для определения оптимальных возможностей прорыва, используя повышенную ликвидность рынка для максимизации торгового потенциала.
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA — интеллектуальный торговый алгоритм на основе волатильности Обзор Dynamite Breakout EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для извлечения выгоды из волатильности рынка путем динамического определения зон прорыва на основе внутридневных ценовых движений. Этот советник интеллектуально вычисляет потенциальные торговые области, анализируя ценовое
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв