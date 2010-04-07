Trade Panel And Strategy Tester
- Utilidades
- Giuseppe Genovese
- Versión: 1.0
- Utilidad de gestión de órdenes de mercado y comprobador de estrategias en una sola solución.
- El software está dotado de una interfaz sencilla e intuitiva, con gestión del riesgo en lotes, pero también en dinero o porcentaje.
- Gestión de la posición de mercado a través de BE y la división de los beneficios y el seguimiento de los beneficios en dinero y porcentaje.
- También utilizable para el sistema MT4 BactTest con 4 velocidades diferentes.