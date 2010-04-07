Trade Panel And Strategy Tester

Safety Sergey Ermolov 5 (2) Utilidades

Creo que todo el mundo conoce una regla de administración de dinero como"Caja fuerte". Para aquellos que no saben, la Caja fuerte implica el cierre de la mitad de la posición después de que el beneficio de la transacción se haya nivelado con el Tamaño de la parada. Por lo tanto, incluso si el precio se invierte y se aferra al Stop, Ya no perderá dinero, ya que se obtuvo exactamente el mismo Tamaño de beneficio al cerrar una parte de la posición anteriormente. Safety Advisor tiene solo una conf