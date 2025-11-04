Telegram Order


텔레그램 주문 - MT4용 스마트 트레이드 매니저 및 텔레그램 알림

텔레그램 주문은 메타트레이더 4용 스마트 트레이드 매니저이자 알림 도구입니다.
모든 주문(시장가 및 보류 주문)을 자동으로 모니터링하고, 상세 알림을 텔레그램으로 전송하며(선택 사항으로 스크린샷 제공), 차트에서 바로 TP, SL, BE, 트레일링, 클로즈를 관리할 수 있는 직관적인 패널을 제공합니다.

적합한 대상:
텔레그램으로 자동 시그널을 전송하려는 시그널 제공자/외환 코치
시각적인 목표가/손절매 패널, 추적 및 이익실현(BE)을 원하는 수동 트레이더
모든 주문 활동을 텔레그램에 깔끔하게 기록하려는 모든 사용자

주요 기능
1. 자동 텔레그램 알림(텍스트 및 스크린샷)
메시지 전송 시점:
새 주문 개설(매수/매도 및 모든 보류 주문)
보류 주문 활성화
목표가/손절매 주문 성공
주문 수정(가격, 손절매, 이익실현 변동)
보류 주문 삭제
메시지 내용:
종목, 티켓, 랏 크기
시가, 손절매, 이익실현
계좌 통화로 표시된 손익(청산된 거래의 경우)
텔레그램으로 전송되는 차트 스크린샷(선택 사항):
해상도 설정 가능(기본 1280×720)
시그널 채널 및 트레이딩 교육에 적합

2. 차트의 스마트 주문 관리자 패널
원클릭 버튼:
손익실현(TP) - 이익실현 활성화/비활성화 라인
손절매(SL) – 손절매 라인을 활성화/비활성화합니다.
모두 종료 – 차트 심볼/매직 넘버에 대한 모든 거래(및 선택적으로 보류 주문)를 종료합니다.
패널은 차트 크기와 모서리 위치에 따라 자동으로 조정됩니다.

3. 차트에서 TP/SL 드래그 앤 드롭

TP 또는 SL 모드가 활성화되면 EA는 수평선을 그립니다.
선을 위/아래로 드래그하여 해당 종목의 모든 미체결 거래에 대한 목표가/스톱가를 설정합니다.
EA는 모든 주문을 새로운 TP/SL로 자동 수정합니다.
선 옆에 실시간 수익 추정치가 표시됩니다.
계좌 통화 기준 예상 수익
잔액 비율
총 핍

4. 스텔스 TP 및 SL 모드
브로커에게 TP/SL을 숨기는 옵션("스텔스" 모드):
TP/SL은 차트에 선으로만 표시됩니다.
브로커는 SL/TP 레벨을 볼 수 없습니다.
EA는 가격을 모니터링하고 해당 라인에 도달하면 모든 주문을 청산합니다.
브로커의 스톱 헌팅을 피하거나 레벨을 완전히 비공개로 유지하는 데 유용합니다.

5. 손익분기점(BEP) 및 추적 이익 시스템
추적 손절매:
핍(또는 포인트 모드)에서 trail_start 및 trail_step 설정
매수 및 매도 주문 모두에 적용 가능
가격이 유리하게 움직이면 손절매(SL)를 자동으로 이동
손익분기점(BEP) 추적:
가격이 지정된 범위에 도달하면 손절매(SL)를 BEP + step으로 이동
실행 가격 또는 마감 캔들 로직 사용 가능(2가지 모드)
모든 종목에 적용 가능하며, XAUUSD/Gold에 대한 특별 조정이 가능합니다.

6. 실시간 계좌 및 시장 정보 오버레이
차트 정보 블록에는 다음이 표시됩니다.
브로커 이름
레버리지
스프레드
계좌 번호 및 이름
잔액, 자본금, 변동 이익/손실(%)
증거금 및 여유 증거금
왼쪽 하단 시간 블록에는 다음이 표시됩니다.
GMT 시간
서버 시간
로컬 컴퓨터 시간

7. 핍 정보 표시
활성화된 경우, EA는 해당 종목의 모든 주문에 대한 총 변동 핍을 표시합니다.
양수(녹색), 음수(빨간색), 중립(회색)
자유 매매/수동 트레이더에게 매우 유용합니다.

8. 매직 넘버 및 심볼 필터
관리 범위를 다음으로 제한할 수 있습니다.
계좌의 모든 주문 또는
특정 매직 넘버(예: EA 하나만) 및/또는
현재 차트 심볼만
다른 EA와 간섭 없이 결합하기에 완벽합니다.

일반적인 사용 사례
시그널 제공자/외환 트레이너
MT4에 텔레그램 주문 첨부
모든 거래는 텔레그램 채널/그룹에 자동으로 게시됩니다.
학생/팔로워에게 더 명확한 설명을 위해 차트 스크린샷을 포함할 수 있습니다.

트레이더 매뉴얼
주문 창에 가격을 직접 입력하는 대신 TP/SL 라인을 드래그 앤 드롭하세요.
시장을 빠르게 평탄화하고 싶을 때는 원클릭으로 모두 닫기
스텔스 TP/SL 기능으로 브로커에게 위험 관리 정보를 숨길 수 있습니다.

위험 인지 트레이더
추적 이익 및 BEP 로직으로 미결제 이익을 자동으로 보호
차트에서 바로 자본, 증거금, 변동 손익을 빠르게 확인할 수 있습니다.

참고 및 권장 사항
관리/모니터링하려는 차트당 하나의 인스턴스를 첨부하세요.
다중 심볼 시그널 제공자의 경우, 여러 차트(예: EURUSD, XAUUSD, US30)에 텔레그램 주문을 첨부하여 사용할 수 있습니다.
WebRequest가 허용되는 한 모든 브로커와 모든 거래 스타일(스캘핑, 당일 거래, 스윙)과 호환됩니다.
