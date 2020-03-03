PsarMacdScalper
- Asesores Expertos
- Piyachai Lertjuntuek
- Versión: 1.2
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Descripción del producto: PsarMacdScalper
PsarMacdScalper es un Asesor Experto para MetaTrader 5. Está diseñado para estrategias de scalping.
El sistema utiliza los indicadores SAR Parabólico, MACD y EMA.
Funcionalidad
-
Generación de señales: Basado en el SAR Parabólico.
-
Gestión del riesgo: Incluye controles de margen y establece un riesgo máximo por operación.
-
Filtrado de señales: Utiliza MACD y EMA.
-
Gestión monetaria: Calcula el tamaño de la posición a partir del saldo de la cuenta.
-
Control de diferenciales: Comprueba los niveles de diferencial antes de ejecutar una orden.
Operación
-
Monitoriza el SAR Parabólico para cambios de tendencia.
-
Aplica filtros MACD y EMA.
-
Comprueba el margen disponible y calcula el tamaño de la posición.
-
Envía órdenes con Stop Loss y Take Profit.
Ajustes configurables
-
Límites diarios de pérdidas y ganancias.
-
Horas de negociación permitidas.
-
Diferencial máximo permitido.
-
Nivel mínimo de margen de la cuenta.
Especificaciones técnicas
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipos de cuenta: Cobertura y compensación / Diferencial bajo
-
Plazos: M1, M5, M15, M30
-
Instrumento: XAUUSD (Gold/USD) XAUUSD (Oro/USD)
Nota: Esta herramienta es una ayuda para operar. No garantiza beneficios. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Los usuarios son responsables de entender los riesgos y probar el producto antes de usarlo.
En pantalla corto es %Risk y Auto Lot testing