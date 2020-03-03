PsarMacdScalper

Descripción del producto: PsarMacdScalper

PsarMacdScalper es un Asesor Experto para MetaTrader 5. Está diseñado para estrategias de scalping.
El sistema utiliza los indicadores SAR Parabólico, MACD y EMA.

Funcionalidad

  • Generación de señales: Basado en el SAR Parabólico.

  • Gestión del riesgo: Incluye controles de margen y establece un riesgo máximo por operación.

  • Filtrado de señales: Utiliza MACD y EMA.

  • Gestión monetaria: Calcula el tamaño de la posición a partir del saldo de la cuenta.

  • Control de diferenciales: Comprueba los niveles de diferencial antes de ejecutar una orden.

Operación

  1. Monitoriza el SAR Parabólico para cambios de tendencia.

  2. Aplica filtros MACD y EMA.

  3. Comprueba el margen disponible y calcula el tamaño de la posición.

  4. Envía órdenes con Stop Loss y Take Profit.

Ajustes configurables

  • Límites diarios de pérdidas y ganancias.

  • Horas de negociación permitidas.

  • Diferencial máximo permitido.

  • Nivel mínimo de margen de la cuenta.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Tipos de cuenta: Cobertura y compensación / Diferencial bajo

  • Plazos: M1, M5, M15, M30

  • Instrumento: XAUUSD (Gold/USD) XAUUSD (Oro/USD)

Nota: Esta herramienta es una ayuda para operar. No garantiza beneficios. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros.
Los usuarios son responsables de entender los riesgos y probar el producto antes de usarlo.

En pantalla corto es %Risk y Auto Lot testing

