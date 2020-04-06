EMA and Stochastic
- Asesores Expertos
- Piyachai Lertjuntuek
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
📌 Descripción del producto - EMA Estocástico Pullback EA (MT5)
El EMA Stochastic Pullback EA es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5, diseñado para operar pullbacks que siguen tendencias con una confirmación precisa del momentum.
Combina el filtrado múltiple de tendencias EMA, la sincronización del oscilador estocástico y la gestión avanzada de dinero y riesgo para ofrecer un enfoque de trading disciplinado y basado en reglas.
Características principales
1️⃣ Configuración de indicadores
-
Medias móviles exponenciales (EMA):
-
EMA 50
-
EMA 100
-
EMA 200
-
-
Oscilador Estocástico:
-
Parámetros: 14, 3, 3
-
Niveles clave: 20 (sobreventa) y 80 (sobrecompra)
-
2️⃣ Lógica de entrada
Condiciones de compra
-
Confirmar tendencia alcista (EMA 50 > EMA 100 > EMA 200)
-
El precio realiza un pullback sin romper la tendencia
-
El estocástico %K cruza al alza desde debajo del nivel 20
-
La entrada se ejecuta cuando la vela cierra por encima de la EMA 50
Condiciones de venta
-
Confirmar tendencia bajista (EMA 200 > EMA 100 > EMA 50)
-
El precio realiza un pullback sin romper la tendencia
-
El estocástico %K cruza a la baja desde por encima del nivel 80
-
La entrada se ejecuta cuando la vela cierra por debajo de la EMA 50
3️⃣ Gestión Monetaria (3 Modos)
-
Lote Fijo - Opere con un tamaño de lote constante
-
Porcentaje de riesgo - Tamaño del lote calculado automáticamente en función de la distancia del Stop Loss
-
Lote automático - Tamaño de lote dinámico (por ejemplo, 0,01 lote por 1000 USD de capital)
4️⃣ Gestión del riesgo
-
Stop Loss (SL):
-
Basado en EMA 100 ± 30 puntos
-
-
Take Profit (TP):
-
Relación Riesgo-Recompensa configurable (1 : 1, 1 : 1,5, 1 : 2)
-
-
Controles diarios:
-
Número máximo de operaciones por día
-
Reducción máxima diaria (% del capital)
-
Beneficio máximo diario (% del capital)
-
-
Protección del objetivo de capital:
-
Detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanza un objetivo de beneficios predefinido (USD)
-
5️⃣ Filtros de negociación
-
Filtro de diferencial: evita la negociación en condiciones de diferencial elevado.
-
Control de deslizamiento: reduce el riesgo de ejecución en mercados volátiles
Diseñado para
-
Operadores que siguen tendencias
-
Estrategias de retroceso e impulso
-
Operativa automatizada basada en reglas
-
Usuarios de MetaTrader 5 que buscan un sólido control del riesgo